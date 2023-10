Fanatics vs generals: The strange Israeli rift over Gaza The divisions in the war cabinet will have far reaching consequences for Israel, but little impact on the fate of Gaza.



Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Netanjahu und seinen Top-Generälen werden weitreichende Folgen für die israelische Gesellschaft haben, aber kaum Auswirkungen auf das Schicksal der belagerten Palästinenser in Gaza.

Fanatiker gegen Generäle: Der seltsame israelische Zwist über Gaza

von Marwan Bishara

Leitender politischer Analyst bei Al Jazeera.

27. Oktober 2023

Benny-Bibi

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Netanjahu und seinen Top-Generälen über das Endspiel des Krieges haben die ohnehin schon komplizierten Berechnungen über die Invasion und den anschließenden urbanen Krieg weiter verkompliziert, schreibt Bishara [Dan Balilty/AP Photo]

Israels neue „Einheitsregierung“, die Anfang des Monats gebildet wurde, um einen umfassenden Krieg gegen den Gazastreifen zu leiten, scheint sich über Strategie und Ziele uneins zu sein.

Die Spannungen zwischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den beiden anderen führenden Generälen im Kriegskabinett, Benny Gantz und Yoav Gallant, vertiefen diese Spaltung und sorgen für Verwirrung über die mit Spannung erwartete Landinvasion in der dicht besiedelten palästinensischen Enklave.

Das Zerwürfnis ist auf persönliche, militärische, politische und ideologische Meinungsverschiedenheiten zurückzuführen, die bereits vor Beginn des Krieges entstanden sind und das israelische Gemeinwesen noch lange nach dessen Ende prägen werden.

Netanjahu und die Generäle, die sich gezwungen sahen, der Notstandskoalition des Landes beizutreten, haben nichts füreinander übrig. Sie begegnen dem altgedienten Ministerpräsidenten seit langem mit Misstrauen und Verachtung, vor allem seit Netanjahu seine Likud-Partei mit den religiösen Fanatikern der extremen Rechten verbündet hat und die Grundgesetze des Landes umgeschrieben hat, um seinen und den Interessen seiner fanatischen Partner zu entsprechen.

Gantz hegt seit den Wahlen von 2020 einen Groll gegen den Premierminister, als der General törichterweise seine eigene große Koalition verließ, um einer von Netanjahu geführten Koalitionsregierung beizutreten, nur um von einem selbstbewussteren, hinterhältigen Premierminister verraten zu werden. Ebenso hegt Gallant nach wie vor einen Groll gegen Netanjahu, der ihn im März 2023 als Verteidigungsminister entließ, weil er die Sinnhaftigkeit seiner fanatischen Gesetzesagenda und deren Auswirkungen auf die nationale Sicherheit in Frage stellte. Obwohl Netanjahu seine Entscheidung unter öffentlichem Druck einige Wochen später rückgängig machte, haben die beiden Männer das Kriegsbeil nicht begraben.

Militärisch gesehen trauen die Generäle Netanjahu und seinen fanatischen Gefolgsleuten nicht über den Weg; sie trauen vor allem nicht ihren Motiven und Zielen, die den Krieg zu einer bloßen Fortsetzung ihrer Politik durch Gewalt machen. Sie vermuten, dass Netanjahu, der gescheiterte Premierminister, der zum Kriegsführer wurde, mehr damit beschäftigt ist, sein Erbe wiederherzustellen, als die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Da sie aber mit ihm als Premierminister feststeckten, mussten sich die Generäle damit zufrieden geben, seine fanatischsten Minister aus dem Kriegskabinett auszuschließen.

Die Generäle und Sicherheitschefs haben die Verantwortung für das militärische und geheimdienstliche Versagen des Landes am 7. Oktober übernommen und werden voraussichtlich bald zurücktreten, nachdem sie sich an der Hamas und dem Gazastreifen gerächt haben. Die Generäle wollen daher klare militärische Ziele für den Krieg festlegen, insbesondere die Zerstörung der militärischen Kapazitäten der Hamas und die Zerschlagung ihrer administrativen und politischen Strukturen.

Doch Netanjahu hat seine Verantwortung für das Fiasko vom 7. Oktober nicht übernommen. Sein Plan scheint zu sein, einen „langen und schmerzhaften“ Krieg zu führen und als Kriegsheld auf der politischen Bühne zu bleiben, nachdem sich der Staub auf den Ruinen von Gaza gelegt hat.

Wahnhaft? Vielleicht, wenn man die sinkende Popularität des Premierministers bedenkt, auch innerhalb seiner eigenen Partei. Aber Netanjahus Größenwahn, der zum Rückschlag am 7. Oktober geführt hat, ist so stark, dass er nicht zögern wird, den Krieg so lange zu verlängern, wie es für ihn nötig ist, um die öffentliche Wahrnehmung zu ändern und sich der Verantwortung zu entziehen.

Ebenso haben Netanjahu und seine fanatischen Verbündeten, die die israelische Besatzung vertieft und die palästinensische Wut geschürt haben, die Erwartungen der Öffentlichkeit an den Krieg hochgeschraubt, indem sie auf der vollständigen Vernichtung der Hamas und ihrer Führung bestanden. Dies ist natürlich ein ebenso unrealistisches Ziel wie das der USA, die Taliban in Afghanistan zu vernichten, das nach 20 Jahren Krieg immer noch nicht erreicht wurde. Aber dieses unrealistische Ziel wird es Netanjahu und Co. leicht machen, dem Militär die Schuld dafür zu geben, dass das nationale Ziel nicht erreicht wird, wenn der Krieg zu Ende geht.

Die Fanatiker haben auch ihre Absicht erklärt, die illegalen und höchst problematischen jüdischen Siedlungen im Gazastreifen wieder aufzubauen, aus denen sich Israel 2005 zurückgezogen hat – der Albtraum eines jeden israelischen Generals, seit der berüchtigte General und Ministerpräsident Ariel Sharon beschlossen hat, die israelische Position von der direkten Besetzung des Gazastreifens zu einer dauerhaften Belagerung zu ändern.

Diese Meinungsverschiedenheiten über das Endspiel des Krieges haben die ohnehin schon komplizierten Berechnungen über die Invasion und den anschließenden Krieg in den Städten noch komplizierter gemacht, der mit Sicherheit Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Opfern fordern wird und im Norden eine weitere Front gegen die libanesische Hisbollah eröffnen könnte, was Israel in ein apokalyptisches Szenario treiben würde.

Hier kommen die USA und ihre Kanonenbootdiplomatie ins Spiel, indem sie zwei Flugzeugträger im östlichen Mittelmeer stationieren, um Israel vor jeglichen regionalen Auswirkungen der Invasion des Gazastreifens zu schützen, was das israelische Kalkül und den Zeitplan weiter erschwert hat.

Sowohl Netanjahu als auch die Generäle, die für die strategische und technische Unterstützung in der urbanen Kriegsführung dankbar sind, haben sich inzwischen der Biden-Administration angeschlossen, die von ihnen erwartet, dass sie sich auf klare und realistische Ziele und eine umsetzbare Strategie zu deren Erreichung einigen und der Diplomatie die Chance geben, weitere Geiseln zu befreien, bevor sie eine Landoffensive starten. Da keine der beiden Seiten die Amerikaner verärgern will, geben sie sich gegenseitig die Schuld an der verzögerten Landoffensive, die jüngsten Umfragen zufolge von den meisten Israelis unterstützt wird, wenn auch ohne ein bestimmtes Endspiel.

Die sich vertiefende Kluft zwischen dem gewaltigen militärischen Establishment und dem rechtsextremen und fanatischen religiösen Lager wird weitreichende Auswirkungen auf die israelische Gesellschaft und das Gemeinwesen haben. Doch für die Palästinenser gibt es keinen wirklichen Unterschied zwischen Israels kriegstreiberischen Generälen, die die Palästinenser als „menschliche Tiere“ bezeichnen, und seinen rassistischen Fanatikern, die ihre Vertreibung fordern, insbesondere für diejenigen, die unter Israels sadistischen Bombenangriffen und Belagerungen zu leiden haben. Übersetzt mit Deepl.com

.

Marwan Bishara ist ein Autor, der viel über Weltpolitik schreibt und weithin als führende Autorität für die US-Außenpolitik, den Nahen Osten und internationale strategische Angelegenheiten gilt. Zuvor war er Professor für Internationale Beziehungen an der Amerikanischen Universität Paris.

