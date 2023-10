Gaza tortured by Israel and US, not failed by „the world“ Focusing on aid via Rafah shifts responsibility away from the occupier.



Das Al-Nasser-Krankenhaus in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen, läuft nach einer weiteren Nacht unerbittlicher israelischer Bombardierungen am 25. Oktober mit Toten und Verwundeten über. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Gaza wird von Israel und den USA gefoltert, nicht von „der Welt“ im Stich gelassen

von Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit

27. Oktober 2023

Ein Mann weint, während er neben mehreren eingewickelten Leichen sitzt und trauernde Menschen auf der gegenüberliegenden Seite des Metallzauns hinter ihm stehen

Am Donnerstag erklärte der Chef der UN-Hilfsorganisation, dass „die Welt“ die Menschen in Gaza im Stich lasse.

Martin Griffiths fügte hinzu, dass „die schweren Bombardierungen des Gazastreifens weitergehen und immer schlimmer werden, sogar in Gebieten, die als sicherer gelten“.

Indem er „die Welt“ beschuldigt, Gaza im Stich zu lassen, und indem er nicht erwähnt, wer die Bombardierungen durchführt, spricht Griffiths Israel von der Verantwortung frei.

Israel hat dem Gazastreifen den totalen Krieg und die vollständige Belagerung erklärt, und seine militärische Führung hat geschworen, den Gazastreifen „zu einem Ort zu machen, an dem es vorübergehend oder dauerhaft unmöglich ist, zu leben“, „zu einem Ort, an dem kein Mensch existieren kann“ und an dem „nur Zerstörung herrschen wird“.

Die israelischen Führer haben dies getan, während sie die gesamte Bevölkerung dort als „menschliche Tiere“ und „menschliche Bestien“ bezeichneten – eine offen völkermörderische Sprache.

Im Gegensatz zu Griffiths‘ Behauptung fordern viele Menschen auf der ganzen Welt – darunter auch große Nationen wie China, Russland und Brasilien – einen Waffenstillstand, da im Rahmen der israelischen Eliminierungskampagne ganze Familien aus dem Melderegister gestrichen werden.

Die Parteien, die einen Waffenstillstand und die Versorgung der 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen, die noch nicht getötet wurden, mit lebensnotwendigen Gütern behindern, sind Israel und sein Schutzherr, die Vereinigten Staaten.

Selbst die 27 EU-Mitglieder haben es am Donnerstag geschafft, ihre Differenzen zu überwinden und zu einer „humanitären Pause“ der israelischen Bombardierung aufzurufen.

Das ist kaum eine moralische oder mutige Haltung, aber vielleicht ein Zeichen dafür, dass selbst einige Mitglieder des Israel-freundlichen Blocks das Gemetzel, das sie ermöglicht und bejubelt haben, nicht mehr ganz ertragen können.

Mit US-Kampfflugzeugen getötete Kinder

Defense for Children International-Palestine erklärte am Donnerstag, dass Kinder im Gazastreifen mit US-Waffen getötet werden, die von Kampfflugzeugen mit amerikanischer Beteiligung abgeworfen werden.

Unter den mehr als 7.000 Palästinensern, die seit dem 7. Oktober in Gaza getötet wurden, sind fast 3.000 Kinder. Die Zahl der Todesopfer ist wahrscheinlich noch viel höher, da etwa 940 Kinder unter den Trümmern zerstörter Gebäude vermisst werden.

Die Kinderrechtsgruppe erklärte, dass die USA den Völkermord Israels an den Palästinensern in Gaza aktiv unterstützen.

Am Donnerstag erklärte US-Präsident Joe Biden, dass es wichtig sei, weiterhin humanitäre Hilfe – Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung – für die unschuldigen Menschen in Gaza bereitzustellen.

Biden fügte hinzu, dass „dieser Fluss verstärkt werden muss, und wir arbeiten hart daran, dies zu erreichen“.

Der US-Präsident versäumte es, den Treibstoff zu erwähnen, ohne den die humanitären Organisationen in Gaza nicht einmal die geringe Menge an Hilfsgütern verteilen können, die über den Grenzübergang Rafah mit Ägypten in das Gebiet gelangt.

Ebenso wenig kann Wasser ohne Strom gepumpt werden, der ebenfalls mit Treibstoff erzeugt werden muss.

Die Krankenhäuser im Gazastreifen, die aufgrund der hohen Zahl der Opfer der unaufhörlichen israelischen Bombardierungen überlastet sind, werden mit Generatoren betrieben, die von den rasch schwindenden – und in einigen Fällen erschöpften – Kraftstoffvorräten gespeist werden.

Israel hat die Einfuhr von Treibstoff in den Gazastreifen verboten, nachdem es am 11. Oktober die Stromzufuhr gestoppt hatte, so dass „wesentliche Versorgungsinfrastrukturen auf Notstromaggregate angewiesen sind“, so die UN.

Israel könnte die Stromversorgung des Gazastreifens mit einem einzigen Knopfdruck wieder aufnehmen. Die Kinder in Gaza trinken verschmutztes Wasser, weil Israel die Wasserversorgung absichtlich unterbrochen hat – eine Form der kollektiven Bestrafung, die nach der Vierten Genfer Konvention verboten ist.

Internationale Organisationen und Drittstaaten haben Israel lange Zeit nur zu gern dabei unterstützt, sich als Besatzungsmacht seiner Verantwortung für das Leben und Wohlergehen der Palästinenser in Gaza zu entziehen, von denen die meisten Flüchtlinge aus Gebieten sind, die jetzt zu Israel gehören.

Anstatt Druck auf Israel auszuüben, damit es die vollständige Belagerung des Gazastreifens aufhebt, benutzt die Regierung Biden den Transfer von Hilfsgütern über Rafah als Feigenblatt für den Völkermord, den sie aufrüstet und unterstützt.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten teilte am Donnerstag mit, dass seit Samstag nur 74 Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangt seien, nachdem zuvor fast zwei Wochen lang keine Hilfsgüter mehr eingetroffen waren.

Vor dem 7. Oktober durften im Rahmen der strengen Blockade, die Israel 2007 verhängt hatte, täglich rund 500 Lastwagen in den Gazastreifen einfahren.

Die für den Gazastreifen bestimmten Hilfsgüter werden am Grenzübergang Nitzana zwischen Israel und Ägypten zur Kontrolle durch die israelischen Behörden zurückgehalten. Nach Angaben der UN warten 3.000 Lastwagenladungen mit Hilfsgütern auf der ägyptischen Seite immer noch darauf, in den Gazastreifen zu gelangen.

Ghassan Abu Sitta, ein britisch-palästinensischer Chirurg, der sich derzeit im Gazastreifen aufhält, sagte am Donnerstag, dass die UNO ein großes Treibstoffdepot in Rafah im Süden des Gazastreifens habe, Israel aber damit drohe, jeden Konvoi zu bombardieren, den es zum Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt schicke.

Das Al-Shifa-Krankenhaus ist das größte im Gazastreifen und „ist 36 Stunden davon entfernt, keinen Treibstoff mehr für die Generatoren zu haben“, sagte Abu Sitta.

UN sagt allen Palästinensern in Gaza Hilfe zu

Am 12. Oktober wies Israel mehr als eine Million Palästinenser in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens, einschließlich Gaza-Stadt, an, in den Süden zu evakuieren.

Israel hat im nördlichen Gazastreifen Flugblätter abgeworfen, in denen es die Sicherheit der dort verbliebenen Zivilisten bedroht.

Am Morgen des 25. Oktober wies das israelische Militär Palästinenser in zwei Vierteln östlich von Khan Younis und Deir al-Balah in der südlichen Hälfte des Gazastreifens an, nach Osten in das Küstengebiet von al-Mawasi zu evakuieren.

„In diesem Gebiet gibt es so gut wie keine Unterbringungsmöglichkeiten“, erklärte die UNO später am Tag. „Das Ausmaß der Bewegungen infolge dieses Aufrufs bleibt unklar.“

Die Palästinenser werden durch israelische Bombardements im gesamten Gazastreifen massakriert, wo es nirgendwo sicher ist.

Am Donnerstag versprach Lynn Hastings, die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Westjordanland und im Gazastreifen, dass die Weltorganisation „beabsichtigt, überall dort Hilfe zu leisten, wo sich Menschen in Not befinden“.

„Für Menschen, die nicht evakuiert werden können – weil sie nirgendwo hin können oder nicht in der Lage sind, sich zu bewegen – machen Vorwarnungen keinen Unterschied“, sagte Hastings.

„Wenn die Evakuierungsrouten bombardiert werden, wenn die Menschen sowohl im Norden als auch im Süden in die Feindseligkeiten verwickelt sind, wenn das Überlebensnotwendige fehlt und wenn es keine Garantien für eine Rückkehr gibt, bleiben den Menschen nur unmögliche Möglichkeiten“, fügte sie hinzu.

„Die Austragung von bewaffneten Konflikten unterliegt überall dem humanitären Völkerrecht“, fügte Hastings hinzu.

„Das bedeutet, dass die Zivilbevölkerung geschützt werden muss und das Nötigste zum Überleben haben muss, unabhängig davon, wo sie sich befindet und ob sie sich entscheidet zu gehen oder zu bleiben.

Ismail Haniyeh, der Chef des Politbüros der Hamas, wies die israelische Kontrolle über alles, was in den Gazastreifen gelangt, zurück und forderte, dass lebenswichtige Güter „ohne Einschränkungen und ohne Bedingungen“ in das Gebiet gebracht werden dürfen.

„Es ist absolut inakzeptabel, dass der Feind kontrolliert, was in den Gazastreifen kommt und was nicht“, sagte Haniyeh.

„Die Besatzung wird nicht länger den Gazastreifen, unser Volk oder unsere Region kontrollieren“, betonte Haniyeh. Übersetzt mit Deepl.com



