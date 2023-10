Are we going to let this happen to the Palestinians? | Red Flag This is an edited version of a speech delivered by Friends of Palestine WA chairperson Nick Everett at a rally in Perth on 21 October.

Werden wir das mit den Palästinensern geschehen lassen?

Von Nick Everett

26. Oktober 2023

Dies ist eine überarbeitete Fassung einer Rede, die der Vorsitzende der Friends of Palestine WA, Nick Everett, am 21. Oktober auf einer Kundgebung in Perth hielt.

Nicht weit von uns entfernt steht ein Mahnmal, das den sechs Millionen jüdischen Männern, Frauen und Kindern gewidmet ist, die im Holocaust umgekommen sind. Es ruft uns zu: „Niemals darf so etwas wieder geschehen“.

Aber solche Verbrechen haben sich seit 1945 immer wieder ereignet. Unsere Machthaber haben ein selektives Gedächtnis, wenn es um Völkermord geht. Sie verwenden den Begriff „Völkermord“ nur, wenn es ihnen passt.

Während des Vietnamkriegs warf die amerikanische Regierung 2,75 Tonnen Munition auf Kambodscha ab – mehr als die Alliierten im Zweiten Weltkrieg abwarfen. Während der Nixon-Regierung, zwischen 1970 und 1973, tötete diese Raserei der Teppichbombardierung mindestens 150.000 Menschen und trug zu Hungersnot und Bürgerkrieg bei, was schließlich zum Völkermord des Pol Pot-Regimes führte.

Werden wir zulassen, dass dies auch mit den Palästinensern geschieht?

Kurz nachdem sich die USA aus Indochina zurückgezogen hatten, begann in Osttimor ein neuer Völkermord, als Indonesien am 7. Dezember 1975 einmarschierte. US-Präsident Gerald Ford traf sich am Tag zuvor mit dem indonesischen Diktator General Suharto und gab grünes Licht für die Invasion. Suharto war ein Jahrzehnt zuvor durch einen Militärputsch an die Macht gekommen, der mit Unterstützung der US-Regierung den Tod von 1 Million Indonesiern zur Folge hatte.

Während der 23-jährigen Besetzung Osttimors durch Indonesien starben 250.000 Timoresen – ein Drittel der Bevölkerung. Dieser Völkermord wurde durch von den USA gelieferte Waffen und britische Hawke-Flugzeuge ermöglicht.

Werden wir zulassen, dass dies auch den Palästinensern passiert?

Zwölf Jahre lang, von 1991 an, litt der Irak unter den UN-Sanktionen, die auf Geheiß Washingtons verhängt wurden. Nach Angaben von UNICEF starben eine halbe Million irakischer Kinder, mehr als bei der Bombardierung von Hiroshima ums Leben kamen.

Als die US-Außenministerin Madeleine Albright im nationalen Fernsehen nach der Zahl der Todesopfer gefragt wurde, antwortete sie: „Wir denken, der Preis ist es wert“.

Das Sanktionsregime wurde erst beendet, als die USA in den Irak einmarschierten und das Land bombardierten und in Schutt und Asche legten.

Werden wir das auch mit den Palästinensern zulassen?

Im Jahr 2016 startete die Militärjunta Myanmars eine Kampagne der ethnischen Säuberung gegen die Rohingya im Rakhine-Staat. Zehntausende wurden getötet und beschuldigt, Ausländer und terroristisches Ungeziefer zu sein. 750 000 wurden über die Grenze nach Bangladesch getrieben, wo die meisten weiterhin in Flüchtlingslagern ausharren.

Im Vorfeld des Gemetzels spielten die westlichen Regierungen die Verbrechen der Militärjunta herunter, da sie sich die riesigen natürlichen Ressourcen Myanmars sichern wollten. Die im Westen hochgelobte Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi unterstützte diesen Völkermord, indem sie als lächelndes Gesicht des Regimes fungierte.

Werden wir zulassen, dass die Palästinenser das gleiche Schicksal erleiden?

Natürlich haben die Palästinenser ihre eigenen Erfahrungen mit ethnischer Säuberung gemacht. Während der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 wurden 500 Dörfer entvölkert und Tausende von zionistischen Milizen getötet. Genau wie die Rohingya wurden 750.000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben und in ein dauerhaftes Exil in ihrer Heimat gezwungen.

Jetzt will Israel die Nakba von 1948 wiederholen, indem es Häuser zerstört und Hunderttausende von Palästinensern erneut ins Exil zwingt.

Vor einer Woche verglich die israelische Botschafterin in Großbritannien, Tzipi Hotovely, in einem Fernsehinterview die Palästinenser mit den Nazis. Genauso wie der Krieg Großbritanniens gegen Nazideutschland 600.000 zivile Opfer gefordert habe, so Hotovely, sei es moralisch gleichwertig, wenn palästinensische Zivilisten von Israel getötet würden.

Doch der Faschismus wurde 1945 nicht durch die Bombardierung deutscher Städte besiegt. Er wurde durch Widerstandsbewegungen besiegt, die sich weigerten, angesichts der Widrigkeiten aufzugeben.

Eines der schlimmsten Verbrechen der Nazis war die Inhaftierung von 400.000 polnischen Juden im Warschauer Ghetto. Nicht unähnlich dem heutigen Gaza war das Ghetto ein Freiluftgefängnis, das von der Außenwelt abgeschottet war. Hinter diesen Gefängnismauern entwickelte sich ein Widerstand, der entschlossen war, kämpfend unterzugehen und nicht vergessen zu werden.

Der letzte Überlebende des Warschauer Ghettos, der 2009 verstorbene Marek Edelman, war ein Sozialist, der mit dem Zionismus nichts zu tun haben wollte. Edellman setzte sich für die Rechte der Palästinenser ein.

„Jude zu sein bedeutet, immer auf der Seite der Unterdrückten zu stehen, niemals auf der Seite der Unterdrücker“, sagte er.

Wie Edelman müssen wir Widerstand leisten. Wir müssen uns auf die Seite der Unterdrückten, der Palästinenser, stellen. Und wir dürfen niemals aufgeben. Übersetzt mit Deepl,com

