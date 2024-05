FBI questions renowned Jewish scholar Ilan Pappe at Detroit airport Ilan Pappe, a distinguished Jewish philosopher and historian, suggests that his interrogation at Detroit Airport may have been influenced by pressure from pro-Israeli lobbyists or „Israel“ itself.

FBI befragt den renommierten jüdischen Gelehrten Ilan Pappe am Flughafen von Detroit

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Soziale Medien + Nachrichten-Websites

16. Mai 2024

Ilan Pappe, ein angesehener jüdischer Philosoph und Historiker, deutet an, dass sein Verhör am Flughafen Detroit durch Druck von pro-israelischen Lobbyisten oder „Israel“ selbst beeinflusst worden sein könnte.

Ilan Pappe, ein angesehener jüdischer Philosoph und Historiker, berichtete in einem Beitrag auf Facebook, dass er zwei Stunden lang vom FBI festgehalten wurde, wobei sein Telefon beschlagnahmt und er einer Reihe von Fragen unterzogen wurde.

Trotz der Tortur bezeichnete Pappe die Ermittler nicht als missbräuchlich, merkte aber an, dass ihre Fragen „wirklich nicht von dieser Welt“ waren und Themen wie seine Ansichten zu den israelischen Aktionen in Gaza und seine Beziehungen zu arabischen und muslimischen Personen in Amerika betrafen.

„Wer sind meine arabischen und muslimischen Freunde in Amerika… wie lange kenne ich sie, welche Art von Beziehung habe ich zu ihnen“, war eine der Fragen, die sie an Pappe weitergaben.

Eine andere Frage war: „Bin ich ein Hamas-Anhänger? halte ich die israelischen Aktionen in Gaza für einen Völkermord? was ist die Lösung für den „Konflikt“ [das haben sie wirklich gefragt!].“

Unter Bezugnahme auf den palästinensisch-britischen Chirurgen Dr. Ghassan Abu Sitta schrieb er in seinem Facebook-Post: „Ich weiß, dass viele von Ihnen weitaus schlimmere Erfahrungen gemacht haben, aber nachdem Frankreich und Deutschland dem Rektor der Universität Glasgow die Einreise verweigert haben, weil er Palästinenser ist… weiß Gott, was als nächstes passieren wird.“

Der Vorfall hat Spekulationen über die Motive hinter seinem Verhör ausgelöst, wobei Pappe andeutet, dass es durch Druck von pro-israelischen Lobbyisten oder „Israel“ selbst beeinflusst worden sein könnte.

Kein Einzelfall

In einem Artikel mit dem Titel „Why Haifa University Cancelled My Conference“ (Warum die Universität Haifa meine Konferenz abgesagt hat), der von History News Network veröffentlicht wurde, beschrieb Ilan Pappe die plötzliche Absage einer Konferenz über die jüngsten Entwicklungen in der israelischen und palästinensischen Geschichtsschreibung in Bezug auf den Krieg von 1948 und die Nakba.

Am 22. Mai um 14.00 Uhr trafen die Teilnehmer in der Halle 715 der Universität ein und fanden die Türen verschlossen. Stattdessen trafen sie auf den Chef der Sicherheitskräfte und zehn bewaffnete Untergebene, die ihnen den Zutritt verwehrten. Pappe wurde persönlich ein Schreiben des Universitätspräsidenten Yehuda Hayut ausgehändigt, in dem er beschuldigt wurde, angeblich gegen den Universitätskodex verstoßen zu haben, und die Veranstaltung daraufhin abgesagt wurde.

Zeuge dieser Szene waren Pappes Frau und Kollegen, die sich der Situation gegenüber machtlos fühlten. Nach Ansicht von Pappe ist dieser Vorfall bezeichnend für ein größeres Muster der Unterdrückung grundlegender Bürger- und Menschenrechte in „Israel“. Er behauptete, dass die Atmosphäre auf dem Campus die allgemeine Aushöhlung von Rechten widerspiegelt, die durch die Ermordung von Journalisten und die gezielte Verfolgung von Menschenrechtsaktivisten im Westjordanland veranschaulicht wird.

„Dies ist kein isoliertes Ereignis. Es ist Teil einer täglichen Realität auf dem Campus, die den allgemeinen Niedergang der grundlegenden Bürger- und Menschenrechte in Israel widerspiegelt und repräsentiert. Die Erschießung von Journalisten und die Ermordung von Menschenrechtsaktivisten im Westjordanland auf der einen Seite und die Herrschaft des Terrors und der Einschüchterung auf dem Campus auf der anderen Seite sind Teil ein und desselben Phänomens“, schrieb er.

Darüber hinaus forderte Ilan Pappe die Leser auf, ihre Empörung und ihren Protest gegen die gegenwärtigen Tendenzen und Ideologien in „Israel“ zum Ausdruck zu bringen, und zwar nicht nur um seinetwillen, sondern um all derer willen, die Opfer dieser Politik sind. Er hob hervor, dass die Palästinenser, die unter der Besatzung leben, die Minderheit innerhalb „Israels“ und die wenigen abweichenden Stimmen innerhalb der jüdischen Gesellschaft durch das derzeitige Klima besonders gefährdet sind.

„Wie in der Vergangenheit bitte ich Sie, Ihre Empörung und Ihren Protest zum Ausdruck zu bringen und auf jede Weise zu reagieren, die Sie für angemessen halten, nicht um meinetwillen, sondern um all derer willen, die Opfer der gegenwärtigen Trends und Ideologien im Staat Israel sind: die unter Besatzung lebenden Palästinenser, die Minderheit innerhalb des Landes und die wenigen abweichenden Stimmen innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Eine solche Stimme wird letztendlich einen wertvollen Beitrag zu Frieden und Versöhnung im Nahen Osten leisten“, schloss er seinen Artikel.

In einem Facebook-Post vom 9. Mai feierte Ilan Pappe nach einem viertägigen Camp in Rutgers New Brunswick in Anwesenheit der Friends of Sabeel North America (FOSNA) einen wichtigen Sieg.

