Dank an Felix Abt, für sein aufrührendes Interview mit Dr. Khan.

Felix Abt im Interview mit Dr. Suheal – Gaza Felix Abt interviewed den britischen Arzt, Dr. Suheal A. Khan, Chefarzt der Orthopädie, gerade zurückgekehrt aus Gaza.

Voice From Russia



Felix Abt im Interview mit Dr. Suheal A. Khan – Gaza

Felix Abt interviewed den britischen Arzt, Dr. Suheal A. Khan, Chefarzt der Orthopädie, gerade zurückgekehrt aus Gaza.

Warnung: Dieses Interview enthält entsetzliche Bilder von Dr. Khan, der versucht, das Leben von Zivilisten in Gaza zu retten, die durch israelische Bomben schwer verletzt und entstellt wurden.

Felix Abt

Opfer des Krieges im Ghetto von Gaza: tote palästinensische Kinder

Kurze Bemerkung von Peter Hänseler

Als ich die von Herrn Dr. Khan in Gaza gemachten Bilder sah, wurde mir übel und ich fragte mich, ob wir diese Bilder zeigen sollen.

Ich habe mich dazu entschieden. Jene Menschen, welche den Genozid in Gaza relativieren, sollten dieses Interview lesen und die Bilder anschauen – keine Pressebilder, sondern Bilder, welche der behandelnde Arzt selbst aufgenommen hat. Dann sollte man sich die Frage stellen, ob es irgendeine Konstellation geben könnte, welche einen solchen Horror an Zivilisten rechtfertigen könnte – eine rhetorische Frage.

Hier ein weiterer spannender und diesmal beklemmender Beitrag unseres unermüdlichen Autors Felix Abt, welcher auf seinem Blog easternangle.com und Substack publiziert.

Einleitung

Zu meinem Gesprächspartner

Mein Gesprächspartner, Dr. Khan, ist ein britischer orthopädischer Chirurg. Er war der Gründer der «Mobile International Surgical Team» Stiftung und ist ihr Direktor. Diese Gruppe internationaler Orthopäden ist am ehesten mit den «Ärzten ohne Grenzen» vergleichbar, nur dass sie sich auf orthopädische und plastische Chirurgie spezialisiert hat. Die Organisation ist politisch und konfessionell neutral und arbeitet in Entwicklungsländern, wo sie dazu beiträgt, eine selbsttragende und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für die lokale Bevölkerung aufzubauen. Ich lernte Dr. Khan kennen, als er in Vietnam tätig war.

Zensur mit System

Die israelische Taktik, um den laufenden Völkermord zu verbergen, besteht darin, die Medien zu unterdrücken. Dazu gehört, dass sie Mainstream-Medien wie CNN unter Druck setzen, um Berichte zu filtern und zu verzerren, damit sie Israels Interessen entsprechen, Journalisten daran hindern, aus Gaza zu berichten, oder sie einfach töten – ein Schicksal, das bisher Dutzende von Journalisten ereilt hat, «mehr als in jedem anderen Konflikt in über 30 Jahren.»

Die größte Ironie besteht darin, dass CNN, das die israelische Zensur unterstützt, jetzt die chinesische Regierung dafür kritisiert, dass sie die Wut der chinesischen Internetnutzer über die Schrecken in Gaza nicht unterdrückt, und die Chinesen dafür als «antisemitisch» beschimpft.

Eine ungeschönte Zusammenfassung des Grauens

Wir möchten unsere Leser daran erinnern, dass jeder Bewohner des Gazastreifens Hunger leidet, dass etwa 50.000 schwangere Frauen weder medizinisch versorgt noch ausreichend ernährt werden, dass Säuglinge in Scharen sterben und dass im Ghetto von Gaza bisher 100.000 Menschen durch militärische Gewalt ums Leben gekommen sind oder verletzt wurden – das ist jeder Zwanzigste – und dass viele der Verletzten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben.

Trotz dieses beängstigenden neuen Höchststands der Gewalt ist die Mehrheit der Israelis laut einer aktuellen Umfrage immer noch der Meinung, dass nicht genug Gewalt angewendet wird. Angesichts der Tatsache, dass «Israels Einsatz von unverhältnismäßiger Gewalt eine seit langem etablierte Taktik ist – mit einem klaren Ziel«, mag dies nicht überraschen. Das wahllose Töten durch Israel macht auch vor seinen eigenen Bürgern nicht halt. Am 7. Oktober 2023 töteten israelische Kampfhubschrauber und Panzer zahlreiche Bürger in ihren Häusern.

Nach der Nachricht, in der fälschlicherweise behauptet wurde, die Hamas habe israelische Babys enthauptet, folgte dies: «In einem verzweifelten Versuch, internationale Sympathie zu gewinnen, hat die israelische Regierung versucht, Empörung über die Tötung eines 12-jährigen Mädchens (im Bild) während des von der Hamas geführten Angriffs auf Südisrael am 7. Oktober zu schüren», heißt es in diesem Bericht. Naftali Bennett, der frühere israelische Ministerpräsident, meldete sich zu Wort und verkündete: «Liel Hetzroni aus dem Kibbuz Beeri wurde in ihrem Haus von Hamas-Monstern ermordet… Wir führen den gerechtesten Krieg: um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passieren kann.» Das war eine schamlose Lüge. Sie wurde getötet, als ein israelischer Panzer auf ihr Haus schoss.

Und ein israelischer Soldat, der in Gaza als Geisel festgehalten wurde, wurde nicht von der Hamas, sondern von Israel mit Giftgas getötet – eine Tatsache, die seine Mutter zu einer Anspielung auf die Gaskammern in Hitlerdeutschland veranlasste.

Wir sehen auch ungläubig zu, wie die letzten Reste von moralischem Anstand auf den Kopf gestellt werden: Diejenigen von uns, die sich gegen den Völkermord stellen, werden beschuldigt, ihn zu billigen. Diejenigen, die Völkermord begehen, üben ihr Recht auf Selbstverteidigung aus!

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …