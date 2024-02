Throwing Good Money After Bad in Ukraine? Ray McGovern and Lawrence Wilkerson argue the U.S. should accept that no amount of U.S. funding will change Russia’s will and means to prevail in Ukraine. By Ray McGovern and Lawrence Wilkerson Special to Consortium News As U.S. House members grapple with whether to give $60 billion more

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt ein Geschenk der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach seiner Rede vor dem US-Kongress am 21. Dezember 2022. (C-Span Standbild)

Ray McGovern und Lawrence Wilkerson argumentieren, dass die USA akzeptieren sollten, dass kein noch so großer Betrag der US-Finanzierung Russlands Willen und Mittel, in der Ukraine zu siegen, ändern wird.

Werfen wir in der Ukraine gutes Geld dem schlechten hinterher?

Von Ray McGovern und Lawrence Wilkerson

Speziell für Consortium News

16. Februar 2024

Während die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses sich mit der Frage auseinandersetzen, ob sie weitere 60 Milliarden Dollar für die Ukraine bereitstellen sollen, müssen sie sich auch mit der zweifelhaften Natur der Informationen auseinandersetzen, die sie erhalten haben.

Am 13. Juli 2023 verkündete Präsident Joe Biden, der russische Präsident Wladimir Putin habe „den Krieg bereits verloren“. Das war sechs Tage, nachdem der Direktor der CIA, William Burns, normalerweise eine vernünftige Stimme, den Krieg als einen „strategischen Misserfolg“ für Russland bezeichnet hatte, der seine „militärischen Schwächen offengelegt“ habe.

Zuvor, im Dezember 2022, hatte der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, Avril Haines, berichtet, dass die Russen „Munitionsengpässe“ hätten und „nicht in der Lage seien, das, was sie verbrauchen, im eigenen Land zu produzieren“.

Wir raten zur Vorsicht, denn dieselben Leute sagen jetzt, dass die Ukraine siegen kann, wenn die USA 60 Milliarden Dollar mehr bereitstellen. Glauben sie, dass sie die Geografie verändern, die russische Industriemacht überwinden und die Russen davon überzeugen können, dass die Ukraine nicht zu ihren Kerninteressen gehört?

Obamas Gründe

Erinnern Sie sich an die Gründe von Präsident Barack Obama für die Zurückhaltung tödlicher Waffen in der Ukraine. Im Jahr 2015 berichtete die New York Times über Obamas Zögern: „Zum Teil hat er seinen Mitarbeitern und Besuchern gesagt, dass eine Bewaffnung der Ukrainer die Vorstellung fördern würde, dass sie die weitaus mächtigeren Russen tatsächlich besiegen könnten, und dass dies möglicherweise eine heftigere Antwort aus Moskau nach sich ziehen würde.

Hochrangige Beamte des Außenministeriums erläuterten diese Argumentation:

„Wenn man auf dem militärischen Terrain in der Ukraine spielt, spielt man mit Russlands Stärke, denn Russland ist gleich nebenan. Es verfügt über eine riesige Menge an militärischer Ausrüstung und Streitkräften direkt an der Grenze. Alles, was wir als Länder an militärischer Unterstützung für die Ukraine tun, wird von Russland wahrscheinlich verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht werden.“

Diese Worte sprach der damalige stellvertretende Außenminister Antony Blinken am 5. März 2015 vor einem Publikum in Berlin. Wie sich herausstellte, hatte Präsident Obama recht. Es ist schwer zu verstehen, warum Blinken (und Biden) den Weg von Präsident Donald Trump, der der Ukraine tödliche Waffen gegeben hat, dem Weg von Obama vorgezogen haben.

So viel zu Geografie und relativer Stärke. Was ist mit den Kerninteressen? Im Jahr 2016 erklärte Präsident Obama gegenüber The Atlantic, dass die Ukraine ein Kerninteresse Russlands, nicht aber der USA sei: „Wir müssen uns sehr klar darüber sein, was unsere Kerninteressen sind und wofür wir bereit sind, in den Krieg zu ziehen.“

Früher, als ein vernünftigerer William Burns Botschafter in Russland war, warnte er vor Moskaus „emotionaler und neuralgischer Reaktion“ auf die Aufnahme der Ukraine in die NATO. Als er im Februar 2008 von Außenminister Sergej Lawrow zu diesem Thema befragt wurde, erklärte Burns, Russlands Widerstand beruhe auf „strategischen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf Russlands Interessen in der Region“, und warnte damals, dass „Russland sich nun in der Lage sieht, energischer zu reagieren“.

Burns fügte hinzu:

„In der Ukraine gehören dazu Befürchtungen, dass die Frage das Land in zwei Hälften spalten könnte, was zu Gewalt oder sogar, wie manche behaupten, zu einem Bürgerkrieg führen könnte, was Russland zwingen würde, zu entscheiden, ob es eingreift.“

Regimewechsel in Kiew

Feb. 18, 2014: Demonstranten werfen Pflastersteine auf ukrainische Truppen, die vom Rauch brennender Reifen in Kiew verdeckt werden. (Mstyslav Chernov, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Der Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch im Februar 2014 gab Russlands Warnungen bezüglich der Ukraine und seiner Befürchtung, dass der Westen versuchen würde, auch in Russland einen „Regimewechsel“ herbeizuführen, unmittelbaren Auftrieb.

In einem großen Kommentar, „Russian Military Power“, der im Dezember 2017 veröffentlicht wurde, kam die U.S. Defense Intelligence Agency zu dem Schluss:

„Der Kreml ist davon überzeugt, dass die USA die Grundlagen für einen Regimewechsel in Russland schaffen, eine Überzeugung, die durch die Ereignisse in der Ukraine noch verstärkt wurde. Moskau sieht die Vereinigten Staaten als die entscheidende treibende Kraft hinter der Krise in der Ukraine und dem Arabischen Frühling und glaubt, dass der Sturz des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch der jüngste Schritt in einem seit langem etablierten Muster von US-orchestrierten Regimewechsel-Bemühungen ist …“

Ist Putin paranoid wegen der „US-Bemühungen um einen Regimewechsel“? Die DIA hält ihn nicht für paranoid. Und sicherlich hat Putin die Äußerungen von Verteidigungsminister Lloyd Austin im April 2022 zur Kenntnis genommen:

„Eines der Ziele der USA in der Ukraine ist es, ein geschwächtes Russland zu sehen. … Die USA sind bereit, Himmel und Erde in Bewegung zu setzen, um der Ukraine zu helfen, den Krieg gegen Russland zu gewinnen.“

Zusammengefasst: Russland hat sowohl den Willen als auch die Mittel, sich in der Ukraine durchzusetzen – ganz gleich, wie viele Dollars und Waffen die Ukraine erhält.

Obama hatte Recht: Russland sieht in der Ukraine eine existenzielle Bedrohung durch den Westen. Und Atommächte dulden keine existenziellen Bedrohungen an ihren Grenzen. Das hat Russland 1962 in Kuba auf die harte Tour gelernt.

Und schließlich gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass Putin nach der Ukraine andere europäische Länder angreifen wird. Die alte Sowjetunion und ihr Imperium gibt es schon lange nicht mehr. Daher sind die jüngsten Äußerungen von Präsident Trump, in denen er die Verpflichtung der USA zur Verteidigung der NATO-Länder gegen eine nicht existierende Bedrohung in Frage stellte, reiner Unsinn – reine Bombast.

Ray McGovern, ehemaliger Infanterieoffizier der Armee und späterer Leiter der Abteilung für sowjetische Außenpolitik der C.I.A.; war auch C.I.A. One-on-One-Briefersteller für The President’s Daily Brief 1981-1985.

Lawrence Wilkerson, Oberst (USA, a.D.), Distinguished Visiting Professor, College of William and Mary; ehemaliger Stabschef des Außenministers Colin Powell.

