Finanziert durch Russland? Schande oder Spasiba? Ein Artikel von Michael Klundt

Der neue Kalte Krieg hält sich in all seinen Facetten an die 10 Gebote der Kriegspropaganda, welche der britische Politiker Arthur Ponsonby vor fast 100 Jahren aus der Erforschung des Ersten Weltkrieges ermitteln konnte. Von Michael Klundt.



Sie lauten:

Wir wollen keinen Krieg! Der Gegner ist allein für den Krieg verantwortlich! Der Führer des feindlichen Lagers ist ein Teufel! Wir verteidigen ein edles Ziel und keine besonderen Interessen! Der Feind begeht absichtlich Grausamkeiten, wenn wir Fehler machen, geschieht dies unbeabsichtigt. Der Feind benutzt unerlaubte Waffen. Wir erleiden geringe Verluste, die Verluste des Feindes sind erheblich. Anerkannte Kulturträger und Wissenschaftler unterstützen unser Anliegen. Unser Anliegen hat etwas Heiliges. Wer unsere Propaganda in Zweifel zieht, arbeitet für den Feind und ist damit ein Verräter.

Und jetzt finden Sie bitte eines der 10 Gebote, welches (noch) nicht in direkter oder indirekter Weise von Herrn Habeck und Frau Baerbock, den Herren Kiesewetter, Hofreiter, Röttgen, Frau Strack-Zimmermann und ihren medialen Begleitmaschinen Lanz, Miosga, Zamperoni und Slomka u.a. von „Radio Rheinmetall“ (ARD, ZDF, SPIEGEL, BILD usw.) vorgebracht wurde. Ehrlich gesagt, das fällt schwer.

Insofern ist es auch nicht erstaunlich, dass nun – wie weiland in den 1950ern „alle Wege des Marxismus führen nach Moskau (CDU)“ – allen Zweiflern am NATO-Narrativ Kreml-Nähe bzw. russische Finanzierung unterstellt wird. Da wir aber schon mal dabei sind, wäre es doch schön, an eine tatsächliche russische Finanzierung in der gemeinsamen europäischen Geschichte zu erinnern und dabei gleichzeitig besonders an Petersburg zu denken (oder, wie ich es liebevoll nenne: „St. Leningrad“, um auch an seine Opfer der deutschen Nazi-Vernichtungsblockade von 1941-1944 zu erinnern, einem in Deutschland bis heute verdrängten Völkermord an über einer Million Menschen).

Kommen wir zurück zum Erfreulichen:

Es handelt sich um die russische Finanzierung der europäischen resp. französischen Aufklärung. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

