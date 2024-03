Jared Kushner: Gaza could be a valuable ‚waterfront property‘ The former senior foreign policy adviser under Trump has called for Israel to expel civilians to the Negev desert

Jared Kushner: Gaza könnte ein wertvolles „Grundstück am Wasser“ sein

Der ehemalige ranghohe außenpolitische Berater von Trump hat Israel aufgefordert, Zivilisten in die Negev-Wüste zu vertreiben

Von MEE-Mitarbeitern

19. März 2024

Jared Kushner hat in einem Interview an der Harvard-Universität am 15. Februar den Gazastreifen als wertvolles „Grundstück am Wasser“ gepriesen und Israel aufgefordert, Zivilisten zu entfernen, bevor es den Streifen „säubert“.

Der ehemalige Immobilienhändler, Schwiegersohn von Donald Trump und frühere Chefberater sagte, dass „Gazas Grundstücke am Wasser sehr wertvoll sein könnten … wenn sich die Menschen darauf konzentrieren würden, eine Lebensgrundlage aufzubauen“.

„Es ist eine etwas unglückliche Situation dort, aber aus Israels Sicht würde ich mein Bestes tun, um die Leute rauszubringen und dann aufzuräumen“, sagte er.

„Aber ich glaube nicht, dass Israel erklärt hat, dass sie nicht wollen, dass die Menschen danach wieder dorthin zurückkehren.“

Kushner fügte hinzu, dass Israels Priorität darin bestehen sollte, die Zivilisten aus der südlichen Stadt Rafah zu vertreiben und die Negev-Wüste zu erschließen“, bevor die Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Ägypten umgesiedelt werden, und zwar mit Diplomatie“.

„Ich würde einfach etwas im Negev aufreißen und versuchen, die Menschen dorthin zu bringen“, sagte er. „Ich denke, das ist die bessere Option, damit man hineingehen und die Arbeit beenden kann.

„Ich sitze gerade in Miami Beach“, sagte Kushner. „Und ich sehe mir die Situation an und denke: Was würde ich tun, wenn ich dort wäre?“

Kushner war leitender außenpolitischer Berater unter Trump und Architekt des Nahost-Plans des damaligen US-Präsidenten, der Normalisierungsabkommen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten – den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und Sudan – vorsah.

Der Plan sah vor, dass Israel illegale Siedlungen im besetzten Westjordanland, einschließlich des strategisch wichtigen Jordantals, annektieren, Jerusalem als Hauptstadt Israels bezeichnen und den Palästinensern das Recht verweigern sollte, in ihre angestammten Häuser in Israel zurückzukehren.

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, sagte tausendmal nein und erklärte, die Palästinenser seien weiterhin entschlossen, die israelische Besatzung zu beenden und einen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt zu gründen.

Übersetzt mit deepl.com

https://english.almayadeen.net/news/politics/kushner-urges-expulsion-of-people-of-gaza-in-favor-of-waterf

Kushner drängt auf Vertreibung der Bevölkerung von Gaza zugunsten einer Stadt am Wasser

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Websites

19 Mar 2024

x

Jared Kushner plädiert unverhohlen für die ethnische Säuberung der Palästinenser und die Auslöschung von Gaza-Stadt als „vernünftige“ Pläne für das besetzte Palästina.

Jared Kushner, der Schwiegersohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und sein ranghöchster außenpolitischer Berater, hat die Massenvertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen und die Entwicklung einer Wasserfront in dem belagerten palästinensischen Gebiet gefordert.

In einem Interview mit Professor Tarek Masoud an der Harvard-Universität am 8. März sprach sich Kushner für die „Säuberung“ der palästinensischen Bürger im Gazastreifen aus, während „Israel“ seinen völkermörderischen Krieg fortsetzt.

Kushner ist vor allem dafür bekannt, dass er Normalisierungsgespräche zwischen mehreren arabischen und muslimischen Staaten einerseits und „Israel“ andererseits geführt hat. Während seiner Zeit im Weißen Haus verlegten die Vereinigten Staaten auch den Sitz ihrer Botschaft in „Israel“ von „Tel Aviv“ in das besetzte al-Quds, was eine beispiellose Missachtung des palästinensischen Rechts auf Staatlichkeit darstellt.

„Die Grundstücke am Ufer des Gazastreifens könnten sehr wertvoll sein … wenn sich die Menschen darauf konzentrieren würden, eine Existenz aufzubauen“, sagte Kushner zu Masoud, dem Vorsitzenden der Middle East Initiative der Harvard University.

„Es ist eine etwas unglückliche Situation dort, aber aus israelischer Sicht würde ich mein Bestes tun, um die Leute rauszuholen und dann aufzuräumen“, sagte Kushner mit Leichtigkeit, als er die ethnische Säuberung von mehr als 2 Millionen Palästinensern vorschlug.

Lesen Sie mehr: Umfrage zeigt, dass die meisten Israelis an eine ethnische Säuberung des Gazastreifens glauben

Wohin wird Kushner über 2 Millionen Palästinenser bringen?

Kushners großer Plan ist es, Millionen von Palästinensern gewaltsam in die besetzte al-Naqab-Wüste im Osten des Gazastreifens und in die Sinai-Wüste in Ägypten zu vertreiben.

Er sagte, wenn er die israelische Entscheidungsfindung leiten würde, wäre seine oberste Priorität, die Palästinenser außerhalb der historischen palästinensischen Stadt Rafah durch „Diplomatie“ nach Ägypten zu bringen.

Sein Plan, das Leben von Millionen von Palästinensern zu diktieren, wäre jedoch nicht so kurzsichtig. Stattdessen hält Kushner es für angemessen, ein Gebiet in der al-Naqab-Wüste mit Bulldozern zu räumen und die Palästinenser dorthin umzusiedeln, während die israelischen Besatzungstruppen in die südliche Stadt Rafah eindringen und „die Arbeit beenden“.

„Aber darüber hinaus würde ich einfach etwas im Negev abreißen und versuchen, Menschen dorthin zu bringen“, sagte er. „Ich denke, das ist die bessere Option, damit man hineingehen und die Arbeit beenden kann.“

Kushner, der sich offenbar bewusst ist, wie lächerlich die Idee ist, sagte kurz darauf: „Ich denke, dass es im Moment der richtige Schritt wäre, den Negev zu öffnen, dort einen sicheren Bereich zu schaffen, die Zivilisten rauszubringen und dann hineinzugehen und die Arbeit zu beenden.“

Lesen Sie mehr: Israelisches Finanzsystem zeigt Verbindungen zu Siedlerprojekten im Westjordanland

In Miami Beach sitzen und zionistische Propaganda verbreiten

Auf die Frage, ob die Idee von israelischen Beamten diskutiert wird, sagte Kushner: „Ich weiß es nicht“, während er mit den Schultern zuckte.

Auf die Frage, ob er an dieser Idee arbeiten würde, wenn er in der Zukunft eine Machtposition innehätte, erklärte Kushner satirisch: „Ich sitze gerade in Miami Beach… und ich sehe mir die Situation an und denke: Was würde ich tun, wenn ich dort wäre?“

Kushner begnügte sich nicht damit, die ethnische Säuberung der Palästinenser zu empfehlen, während er am Strand von Miami sitzt, sondern er fuhr fort, die palästinensische Geschichte abzutun und das Erbe einiger der ältesten Städte Westasiens herabzusetzen.

„Ich bin mir nicht sicher, ob von Gaza noch viel übrig ist. Wenn man sich das Konstrukt ansieht, war Gaza kein historischer Präzedenzfall. Er war das Ergebnis eines Krieges. Es gab Stämme an verschiedenen Orten, und dann wurde Gaza zu einer Sache. Ägypten hat ihn verwaltet, und im Laufe der Zeit kamen verschiedene Regierungen hinzu“, sagte er.

Kushners Äußerungen, die entweder auf Fehlinformationen oder Desinformation beruhen, lassen die Tatsache außer Acht, dass Gaza-Stadt seit mindestens 1500 v. Chr. existiert und ein historischer Knotenpunkt für mehrere Reiche war. Der gesamte Gazastreifen ist übersät mit historischen palästinensischen Dörfern und Städten, die von einheimischen palästinensisch-arabischen Familien bewohnt werden, aber auch von Palästinensern, die von „Israel“ während der Nakba 1948 und der Naksa 1967 in Flüchtlingslager vertrieben wurden.

In Anlehnung an die Rhetorik der extremsten israelischen Politiker betonte auch Kushner, dass die Verleihung des Rechts auf Staatlichkeit an die Palästinenser „im Grunde genommen eine Belohnung für einen Terrorakt wäre“, und fügte hinzu, dass dies „eine sehr schlechte Idee“ wäre.

Obwohl Kushner sich weigerte, seine Äußerungen mit dem Diskurs unter israelischen Entscheidungsträgern in Verbindung zu bringen, wurden seine Ideen zur gewaltsamen Vertreibung von Millionen von Palästinensern von mehreren israelischen Politikern heftig diskutiert, insbesondere während des Völkermordkriegs in Gaza.

Lesen Sie mehr: Israelischer Rabbiner ruft zum Völkermord an allen Palästinensern in Gaza auf

Übersetzt mit deepl.com

