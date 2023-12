https://english.almayadeen.net/news/politics/france-bans-show-of-support-for-palestine-in-nice-as-it-bloc

Frankreich verbietet Demonstration zur Unterstützung Palästinas in Nizza und blockiert Kundgebung

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

28. Dezember 2023

Französische Behörden verbieten den Einwohnern von Nizza, sich an einer pro-palästinensischen Demonstration zu beteiligen, die einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza fordert.

Eine pro-palästinensische Demonstration, die am 30. Dezember in Nizza stattfinden sollte, wurde laut französischen Medien am Donnerstag von den französischen Behörden blockiert.

Die Demonstration war von einer Reihe von Verbänden geplant, die einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen forderten, so der Sender BFMTV. Die Verbände hätten bereits beschlossen, sich der Entscheidung der Regierung zu widersetzen und gemeinsam gegen den israelischen Völkermord im Gazastreifen zu protestieren.

Dies geschieht, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch bei einem Telefonat mit dem israelischen Besatzungsminister Benjamin Netanjahu einen „dauerhaften Waffenstillstand“ im Gazastreifen gefordert hatte, wie sein Büro mitteilte.

„Frankreich wird in den kommenden Tagen mit Jordanien zusammenarbeiten, um humanitäre Operationen im Gazastreifen durchzuführen“, teilte die französische Präsidentschaft in einer Erklärung mit.

Macron, der seit Beginn der Aggression gegen den Gazastreifen am 7. Oktober mit Netanjahu verbündet ist, teilte dem israelischen Premierminister seine „tiefe Besorgnis“ über den Tod von Zivilisten und die humanitäre Notlage in Gaza mit.

Er betonte auch die Bedeutung von Maßnahmen zur Beendigung der Gewalt israelischer Siedler gegen palästinensische Zivilisten im besetzten Westjordanland und zur Verhinderung neuer geplanter Siedlungen.

Pariser Demonstranten fordern Waffenstillstand für Gaza trotz Protestverboten

Bereits im November kam es in Frankreich trotz des Verbots zu einer Solidaritätsdemonstration mit Palästina und Gaza. Die Demonstranten riefen den Slogan „Stoppt das Massaker in Gaza“, als der Krieg gegen den Gazastreifen seinen 36. Die Organisatoren der Demonstration, die dem linken Flügel in Frankreich angehören, forderten einen „sofortigen Waffenstillstand“.

„Ich bin gekommen, um die palästinensische Sache zu unterstützen, für einen Waffenstillstand in Gaza“, sagte die Ingenieurin Ahlem Triki, die eine palästinensische Flagge über den Schultern trug.

Auch in anderen französischen Städten wie Marseille, Toulouse, Rennes und Bordeaux fanden Kundgebungen für einen Waffenstillstand im Gazastreifen statt. „Diese Mobilisierung ist angesichts der Massaker unerlässlich“, sagte LFI-Koordinator Manuel Bompard bei der Demonstration von rund 1.300 Menschen in Marseille.

In Lyon wurde eine palästinensische Veranstaltung, bei der zwei Bücher eines im Gazastreifen arbeitenden Chirurgen vorgestellt wurden, angegriffen, wobei mindestens drei Personen leicht verletzt wurden, wie die Polizei und Zeugen am Samstagabend berichteten.

Zuvor hatte Macron eine Erklärung zur Unterstützung der im Gazastreifen getöteten Palästinenser abgegeben. Macron sagte, die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen „haben keinen Grund und keine Legitimität und müssen gestoppt werden“.

„De facto werden heute Zivilisten bombardiert – de facto. Diese Babys, diese Frauen, diese alten Menschen werden bombardiert und getötet. Dafür gibt es keinen Grund und keine Legitimität“, so Macron gegenüber der BBC.

In einem Exklusivinterview im Élysée-Palast sagte er, es gebe „keine Rechtfertigung“ für die Bombardierung. Er sagte zwar, dass „Israel“ das „Recht hat, sich zu verteidigen“, forderte aber dennoch ein Ende der unerbittlichen Bombardierung.

„Wir fordern Israel dringend auf, damit aufzuhören“, sagte er.

Was die Forderung nach einem Waffenstillstand betrifft, so hoffte Macron, dass andere westliche Länder sich seinem Aufruf anschließen und einem Waffenstillstand zustimmen würden.

Er kritisierte die israelischen Vorschläge, die Bewohner in vermeintlich sichere Zonen“ im südlichen Teil des Gazastreifens zu zwingen, und fügte hinzu, dass die Welt an einem humanitären Waffenstillstand arbeiten müsse, da dies die einzige Möglichkeit sei, das Leben in der Region zu schützen.

Lesen Sie mehr: Frankreich, Deutschland und Italien fordern EU-Sanktionen gegen palästinensischen Widerstand

