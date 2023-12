https://www.middleeastmonitor.com/20231228-israel-retired-general-praises-hamas-resilience-in-gaza/





Israel: General im Ruhestand lobt die „Widerstandsfähigkeit“ der Hamas in Gaza

28. Dezember 2023

Der pensionierte Generalmajor und ehemalige Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, Giora Eiland, hat die islamische Widerstandsbewegung gelobt, die „ihre Fähigkeit bewiesen“ habe, getötete Kommandeure durch andere, ebenso fähige und engagierte zu ersetzen.

In einem Artikel, den die New York Times am Mittwoch veröffentlichte, sagte der General: „Aus professioneller Sicht muss ich ihre Widerstandsfähigkeit anerkennen. Ich sehe keine Anzeichen für einen Zusammenbruch der militärischen Fähigkeiten der Hamas oder ihrer politischen Stärke, den Gazastreifen weiterhin zu führen.“

Die Zeitung zitierte auch Michael Milshtein, einen ehemaligen hochrangigen israelischen Geheimdienstoffizier, der die Äußerungen einiger führender Vertreter des Besatzungsstaates kritisierte, die die Hamas als am Rande des Zusammenbruchs stehend darstellten. Er warnte davor, dass sie falsche Erwartungen über die Dauer des Krieges wecken könnten.

„Sie sagen das schon seit einer Weile, dass die Hamas zusammenbricht“, fügte Milshtein hinzu. „Aber das ist einfach nicht wahr. Jeden Tag stehen wir vor harten Kämpfen“.

Ein israelischer Militärbeamter, der gemäß den militärischen Vorschriften um Anonymität bat, sagte, dass das erste Ziel Israels darin bestehe, die Hamas-Regierung zu zerschlagen, dann ihre Kämpfer zu zerstreuen und die Befehlshaber und ihre wichtigsten Untergebenen zu eliminieren. Er behauptete, dass etwa die Hälfte der Hamas-Kämpfer getötet, verwundet, verhaftet oder in den südlichen Gazastreifen geflohen sei.

Die NYT zitierte auch US-Militäranalysten mit der Aussage, dass das beste Ergebnis für Israel darin bestehen könnte, die militärischen Fähigkeiten der Hamas zu schwächen, um die Gruppe daran zu hindern, ihren Angriff auf Israel zu wiederholen, aber selbst dieses begrenzte Ziel wird als enormer Aufwand betrachtet. „Die Hamas ist in der Ideologie verwurzelt, dass die israelische Kontrolle über das, was sie als palästinensisches Land ansieht, mit Gewalt bekämpft werden muss – ein Grundsatz, der wahrscheinlich Bestand haben wird“, erklärten die Experten.

