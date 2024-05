Ukrainische Drohnen treffen große Rosneft-Raffinerie in Russland

Von Charles Kennedy von OilPrice.com

Gerade als Russland damit begonnen hatte, einige Raffineriekapazitäten, die durch ukrainische Drohnenangriffe Anfang des Jahres beschädigt worden waren, wiederherzustellen, traf eine neue Welle von Drohnenangriffen zum zweiten Mal eine große Raffinerie im Besitz von Rosneft.

Die Rosneft-Raffinerie in Rjasan südöstlich von Moskau geriet nach dem nächtlichen Drohnenangriff in Brand, wie eine anonyme ukrainische Militärquelle mit Kenntnis der Situation am Mittwoch gegenüber Bloomberg News erklärte.

Die Raffinerie in der Region Rjasan, deren gleichnamiger Hauptort etwa 120 Meilen südöstlich von Moskau liegt, wurde erstmals Mitte März von Drohnen angegriffen. Bei diesem ersten Angriff kam es auch zu einem Brand.

In diesem Jahr hat die Ukraine ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien verstärkt, was zu einer Verringerung der russischen Raffineriekapazität geführt hat und Berichten zufolge das Weiße Haus wegen der steigenden Weltmarktpreise beunruhigt.

Die Vereinigten Staaten haben die Ukraine wiederholt aufgefordert, ihre Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien einzustellen, da nach Einschätzung Washingtons die Angriffe zu russischen Vergeltungsmaßnahmen führen und die weltweiten Ölpreise in die Höhe treiben könnten, berichtete die Financial Times im März unter Berufung auf mit dem Austausch vertraute Quellen.

Mitte April hatte Russland einige Ölraffinerien wieder in Betrieb genommen, so dass die durch ukrainische Drohnenangriffe außer Betrieb genommene Kapazität von 14 % Ende März auf etwa 10 % zurückging.

Die Raffineriekapazität in Russland, die aufgrund von Drohnenangriffen außer Betrieb war, wurde von Reuters Mitte April auf rund 660.000 Barrel pro Tag (bpd) geschätzt, verglichen mit 907.000 bpd, die Ende März außer Betrieb waren.

Russland erklärte Anfang April, es könne alle beschädigten Anlagen innerhalb von zwei Monaten reparieren.

Der russische Energieminister Nikolai Shulginov sagte, dass alle beschädigten Raffinerien des Landes bis Anfang Juni wieder in Betrieb genommen würden.

„Die Reparaturen in den Raffinerien sind im Gange. Wir planen, eine Reihe von Raffinerien nach den Reparaturen im April-Mai, möglicherweise sogar vor Anfang Juni, wieder in Betrieb zu nehmen“, zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax Shulginov mit den Worten.

„Alle Anlagen, die beschädigt wurden, werden wieder in Betrieb genommen“, fügte der Minister hinzu.