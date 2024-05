Talk of Peace as we remember the victory over fascism Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailAs we observe 9th May as the day of victory over fascism, we are reminded of unprecedented sacrifices made by millions of people who laid down their lives fighting the most ghastly events in the human history.

Friedensgespräche zum Gedenken an den Sieg über den Faschismus

in der Welt

von Dr. Arun Mitra

05.Mai 2024

Während wir den 9. Mai als Tag des Sieges über den Faschismus begehen, werden wir an die beispiellosen Opfer erinnert, die Millionen von Menschen gebracht haben, die ihr Leben im Kampf gegen die grausamsten Ereignisse in der Geschichte der Menschheit gelassen haben. Laut dem High Point Museum“ waren am Zweiten Weltkrieg, der von 1939 bis 1945 dauerte, mehr als 100 Millionen Menschen aus über 30 Ländern beteiligt. Die wichtigsten Teilnehmer setzten ihre gesamten wirtschaftlichen, industriellen und wissenschaftlichen Kapazitäten für den Krieg ein und verwischten die Grenzen zwischen zivilen und militärischen Ressourcen. Der Zweite Weltkrieg war der tödlichste Konflikt in der Geschichte der Menschheit mit 50 bis 85 Millionen Todesopfern, von denen die meisten Zivilisten in der Sowjetunion und in China waren. Zu den Todesursachen gehörten Massaker, der Völkermord des Holocaust, strategische Bombardierungen, vorsätzlicher Tod durch Hunger und Krankheiten sowie der einzige Einsatz von Atomwaffen im Krieg“(1).

Es gibt unterschiedliche Schätzungen über die Zahl der Toten und Verwundeten im 2. Nach Angaben des „National World War II Museum, New Orleans“ starben 15 Millionen Menschen auf dem Schlachtfeld, die Zahl der zivilen Todesopfer lag bei 45 Millionen, so dass sich die Gesamtzahl der Toten auf 60 Millionen belief. Die Zahl der Verwundeten wird auf 25 Millionen geschätzt. In den einzelnen Ländern starben 34 Millionen Soldaten und Zivilisten in der Sowjetunion, 23 Millionen in China, 14 Millionen in Deutschland, 7,8 Millionen in Frankreich, 8 Millionen im Vereinigten Königreich, 0,8 Millionen in den USA und 2,5 Millionen in Indien (2).

Es ist allgemein bekannt, dass Kriegsverbrechen keine Grenzen kennen. Der Zweite Weltkrieg wurde durch den Holocaust überschattet, bei dem die Nazis 6 Millionen Juden und eine ähnliche Anzahl von Nicht-Juden in den Konzentrationslagern erbarmungslos ermordeten. Dazu gehörten sowjetische Kriegsgefangene, nichtjüdische (ethnische) Polen, Roma-Männer, -Frauen und -Kinder und einige andere.

Die Atomwaffen, die in Hiroshima und Nagasaki über 200000 Menschen töteten, veränderten das gesamte Szenario der zukünftigen Kriege. Die Atombomben führten nicht nur zu unmittelbarem Tod und Elend, sondern hinterließen durch den radioaktiven Niederschlag eine Spur des Elends über mehrere Jahrzehnte hinweg.

Aus den Ereignissen des letzten Jahrhunderts hätte man lernen müssen, wirksame Maßnahmen für Frieden und Abrüstung zu ergreifen und die menschliche Entwicklung durch gegenseitige Zusammenarbeit voranzutreiben. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde die Organisation der Vereinten Nationen gegründet. Es wurde erwartet, dass die UNO eine wirksame Rolle bei der Verhinderung von Kriegen und bei der Abrüstung spielen würde. Doch im Gegensatz zu den Erwartungen an eine friedliche Weltordnung kam es in der unmittelbaren Nachkriegszeit zur Bildung von Militärpakten. Die Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) wurde 1949 von den Vereinigten Staaten, Kanada und mehreren westeuropäischen Staaten gegründet, um kollektive Sicherheit gegen die kommunistische Sowjetunion zu gewährleisten. Als Reaktion darauf entstand am 14. Mai 1955 der Warschauer Pakt, der formell als Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand“ bekannt ist.

Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde der Warschauer Pakt am 1. Juli 1991 aufgelöst. Es war nicht logisch, die NATO weiterzuführen. Stattdessen nahm sie immer mehr Länder in ihren Schoß auf. Sie begannen nun, neue Vorwände für die Herstellung und den Verkauf von Waffen zu finden, um Gewinne zu erzielen.

Laut SIPRI werden die gesamten Militärausgaben im Jahr 2023 weltweit 2443 Milliarden Dollar erreichen, was einen Anstieg von 6,8 Prozent gegenüber 2022 bedeutet. Dies wird auf den Anstieg der laufenden Konflikte, die zunehmenden Spannungen und die globale Unsicherheit zurückgeführt. „Der beispiellose Anstieg der Militärausgaben ist eine direkte Reaktion auf die weltweite Verschlechterung von Frieden und Sicherheit“, sagte Nan Tian, Senior Researcher beim Sipri-Programm für Militärausgaben und Rüstungsproduktion (3). Im Jahr 2023 gab es insgesamt 12512 nukleare Sprengköpfe, von denen 3844 stationiert waren (4).

Mehrere Teile der Welt sind in direkte Kriege verwickelt. Der Krieg in der Ukraine hat gefährliche Dimensionen angenommen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die Ukraine in diesem Krieg 500.000 Soldaten verloren. Die Atomkraftwerke sind stark bedroht.

Die Situation in Gaza ist herzzerreißend. Bereits über 34.000 Palästinenser, vor allem Kinder und Frauen, sind getötet worden und leiden unter Hunger und Krankheiten. Während die Friedensverhandlungen mit der Hamas in die richtige Richtung zu gehen scheinen, hat Netanjahu sie mit der Aussage, dass die Rafah-Operationen unabhängig vom Ergebnis stattfinden werden, praktisch zum Scheitern gebracht.

Diese Situationen sind der Nährboden für eine wachsende Kriegsindustrie, die sogar den Einsatz von Atomwaffen fördert. Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass ein nuklearer Schlagabtausch zwischen Indien und Pakistan mit 100 Atomwaffen in der Größe von Hiroshima zwei Milliarden Menschen dem Risiko von Hunger und Tod aussetzen würde. Ein atomarer Schlagabtausch zwischen den großen Atommächten könnte das Ende der modernen Zivilisation bedeuten, die in Tausenden von Jahren menschlicher Arbeit aufgebaut wurde.

Die großen Weltmächte spielen mit zweierlei Maß. Auf der einen Seite spricht die US-Regierung von der Zurückhaltung der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen, auf der anderen Seite wird ihnen ein großes Arsenal an Waffen zur Verfügung gestellt.

Es gibt viele Regionen, die von Konflikten betroffen sind, die zu einer Krise von Hunger und Unterernährung führen. Sudan, Tschad, Niger, Nigeria, Somalia und Rawanda sind einige dieser Regionen. Diese Regionen benötigen kollektive globale Hilfe zur Lösung des Konflikts und zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse.

Das Paradoxe an der heutigen Zeit ist, dass die Welt den Krieg als einziges Mittel zur Lösung von Konflikten einsetzt und nicht den Dialog. Die meisten der heute an der Macht befindlichen Staats- und Regierungschefs sind narzisstisch und wahnhaft, weil sie nur auf ihre eigene Projektion bedacht sind, um an der Macht zu bleiben. Die Großmächte haben die globalen Institutionen praktisch unwirksam gemacht.

Während die Militärpakte die Anwendung von Gewalt propagierten, förderte die Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM) die Idee des Dialogs als Mittel zur Lösung von Problemen. In Ermangelung der NAM fehlt den Entwicklungsländern eine wirksame Organisation für Frieden und Zusammenarbeit. Dank der Initiative der südafrikanischen Regierung, den Fall des Völkermords durch die israelischen Streitkräfte vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen.

Einst wurde Indien von den Entwicklungsländern mit Wohlwollen aufgenommen. Die Zeiten haben sich jedoch geändert. Premierminister Narendra Modi schreckt nicht vor Rhetorik zurück, um Indien zu einer großen Militärmacht zu machen, die in jedes Haus einbrechen und töten kann. Er spricht von Nuklearwaffen als Quelle der Sicherheit und Stärke. Indien ist nach wie vor der größte Waffenimporteur der Welt. Kein Wunder, dass die indische Regierung zu einem engen Verbündeten Israels wird. Sie kauft Waffen und errichtet mit deren Unterstützung Rüstungsfabriken. Sie hat sogar eine gemeinsame Sicherheitsübung mit Israel abgehalten, und das zu einer Zeit, in der die zionistische Regierung Israels einen Völkermord an den Palästinensern begeht. Herr Modi ist darauf aus, den Hindu-Nationalismus zu schüren und die Minderheiten, insbesondere die Muslime, zu dämonisieren. Er bezeichnet sie als Eindringlinge, obwohl sie 14 % der Bevölkerung des Landes ausmachen. Seine Parolen gegen die Muslime ähneln denen, die Hitler gegen die Juden ausgab.

Die Proteste der Universitätsstudenten in den USA sind ein Hoffnungsschimmer, zumal die Berichte auf die Anwesenheit von Juden unter ihnen hinweisen. Die verschiedenen Friedenskräfte müssen noch viel tun, um ihre Stimme zu erheben. Jede Eskalation der Konflikte würde eine ernste Bedrohung für die Existenz der Menschheit darstellen. Wir müssen den Vertrag über das Verbot von Atomwaffen (TPNW) fördern, um die Welt zu retten. Die Stimme der Menschen für den Frieden wird nicht vergeblich sein. Tolstoi schrieb: „Gott sieht die Wahrheit, aber er wartet“.

Dr. Arun Mitra ist praktizierender HNO-Chirurg in Ludhiana, Punjab. Er ist außerdem Präsident der Indian Doctors for Peace and Development (IDPD) www.idpd.org

Quellenangaben:

1. https://www.highpointnc.gov/2111/World-War-II#:~:text=Welt%20Krieg%20II%20wurde%20von%20der%20Sowjet%20Union%20und%20China geführt.

2. https://www.nationalww2museum.org/students-teachers/student-resources/research-starters/research-starters-worldwide-deaths-world-war

3. https://www.business-standard.com/external-affairs-defence-security/news/india-ranks-4th-in-global-military-spending-at-83-6-bn-in-2023-report-124042300540_1.html

4. https://www.sipri.org/media/press-release/2023/states-invest-nuclear-arsenals-geopolitical-relations-deteriorate-new-sipri-yearbook-out-now

