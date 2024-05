Israel gives extremist settler ‚absolute‘ control of occupied West Bank The new head of the army’s Central Command has overseen several major army major operations and stood by as settlers carried out pogroms in the occupied West Bank

Der neue Chef des Zentralkommandos der Armee hat mehrere größere Operationen der Armee überwacht und dabei zugesehen, wie Siedler im besetzten Westjordanland Pogrome verübten

Israel gibt extremistischen Siedlern die „absolute“ Kontrolle über das besetzte Westjordanland

MAI 3, 2024

Brigadegeneral Avi Bluth, ein extremistischer religiöser Siedler, wurde zum Kommandeur des Zentralkommandos der israelischen Armee ernannt, wie israelische Medien am 2. Mai berichteten.

Bluth war zuvor Kommandeur der Judäa- und Samaria-Division der Armee und Militärsekretär von Premierminister Benjamin Netanjahu.

Nach Angaben von Muhammad Shehada von Euro Med Human Rights wird Bluth nun absolute Befugnisse im Westjordanland haben, einschließlich der Möglichkeit, Häuser abzureißen und Razzien durchzuführen.

Bluth trug zu Pogromen gegen Palästinenser in den Städten Huwara und Burqa bei, indem er zusah, wie jüdische Siedler Zivilisten lynchten und Häuser, Geschäfte und Fahrzeuge anzündeten und zerstörten.

Er spielte auch eine Rolle bei der Aufnahme von Extremisten aus einer religiösen Siedlergruppe namens Hilltop Youth in Einheiten der israelischen Armee.

Bluth setzte sich für die Operation „Break the Wave“ im Jahr 2022 ein, bei der die Armee 149 Palästinenser im Westjordanland tötete und 2000 weitere in einer Reihe von Razzien entführte, sowie für die Operation „Bayit Vagan“ im Juli 2023, bei der die Armee einen massiven Angriff auf Dschenin durchführte, bei dem 12 Palästinenser getötet wurden und der große Zerstörungen hinterließ.

Bluth gehört zu den Unterzeichnern der Strategieänderung der Armee von 2015, mit der die Bedingungen für den Einsatz von scharfen Waffen gegen steinewerfende und rammende Palästinenser gelockert wurden.

Shehada fügt hinzu, dass Bluth Verbindungen zur Partei des religiösen Zionismus unter der Führung von Finanzminister Bezalel Smotrich hat, die sich für den Diebstahl und die Annexion von palästinensischem Land im Westjordanland einsetzt.

Bluth ist in Neve Tzuf, einer illegalen Siedlung im besetzten Westjordanland, aufgewachsen. Er erwarb einen BS in Philosophie, Wirtschaft und Politikwissenschaft an der Hebräischen Universität und einen MA in strategischem Denken am US Army War College in Carlisle, Pennsylvania.

