Gal Gadot, Kylie Jenner, Mark Ruffalo: Israelisch-palästinensischer Krieg spaltet Prominente Von Ayah El-Khaldi

Kylie Jenner, Zara Larsson and other celebrities weigh in on Israel-Gaza violence Several Hollywood stars, athletes and singers face a backlash for supporting Israel, while others are praised for their nuanced take on the conflict

Schauspielerin und Model Gal Gadot bei der Premiere des Films Barbie in Los Angeles im Juli 2023 (AFP)

Von Ayah El-Khaldi

9. Oktober 2023

Prominente, darunter Hollywoodgrößen, Influencer und Popstars, haben sich zum israelisch-palästinensischen Konflikt geäußert, nachdem Kämpfer aus dem belagerten Gazastreifen Israel am Samstag mit einem beispiellosen Land-, Luft- und Seeangriff schockiert hatten.

Die Influencerin und Modemogulin Kylie Jenner geriet in den Mittelpunkt eines Sturms in den sozialen Medien, als sie einen inzwischen gelöschten Beitrag teilte, in dem sie ihre Unterstützung für Israel zum Ausdruck brachte.

Der Instagram-Post zeigte die israelische Flagge neben der Nachricht: „Jetzt und immer, wir stehen an der Seite des israelischen Volkes“.

Jenners Haltung stieß auf breite Kritik. Viele stellten ihr Verständnis für die 75-jährige Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel in Frage.

Ein Social-Media-Nutzer schrieb: „Kylie Jenner wüsste nicht, wo der Nahe Osten auf einer Karte ist, aber sie lässt ihre 400 Millionen Instagram-Follower wissen, dass sie an der Seite Israels steht.“

Die israelische Schauspielerin und „Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot, die bereits in der Vergangenheit ihre Unterstützung für die israelische Armee gezeigt hat, wurde ebenfalls für ihre Reaktion auf den jüngsten Gewaltausbruch kritisiert.

„Ich stehe zu Israel, das solltet ihr auch“, postete Gadot auf Instagram.

Schauspielerin und Model Gal Gadot besucht die Premiere des Films Barbie in Los Angeles im Juli 2023 (AFP)

„Die Welt kann nicht untätig bleiben, wenn diese schrecklichen Terrorakte geschehen“, sagte sie. „Mein Herz schmerzt. Ich bete für all jene, die leiden.“

Gadots Kommentarbereich wurde seitdem von Nutzern überschwemmt, die „Free Palestine“ schrieben und Nachrichten mit dem Emoji der palästinensischen Flagge veröffentlichten.

Die Komikerin Sarah Silverman drückte ihre Sorge um ihre Schwester, Nichten und Neffen aus, die seit Monaten gegen die umstrittenen Justizreformpläne des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu protestieren.

„Kämpft für eine Zwei-Staaten-Lösung. Israelis sind Juden und Araber und alle Farben“, sagte sie.

Silverman erkannte auch die nuancierte Komplexität des Konflikts an, bevor sie das Leitbild der Hamas anprangerte.

Mark Ruffalo, der den Hulk in mehreren Marvel-Blockbuster-Filmen, darunter The Avengers, gespielt hat, wurde ebenfalls kritisiert, weil er beide Seiten für die jüngste Eskalation verantwortlich gemacht hatte.

Auf X, früher bekannt als Twitter, teilte der normalerweise pro-palästinensische Schauspieler eine Nachricht des Journalisten und Autors Nathan Thrall, in der es heißt: „Es ist schrecklich zu sehen, wie unschuldige Zivilisten getötet und als Geiseln gehalten werden, und es gibt keine Rechtfertigung dafür.

„Wir beten für ihre Sicherheit, so wie wir für die Sicherheit der unschuldigen Menschen in Gaza beten, die bombardiert und belagert werden.“

Mark Ruffalo nutzt seine Plattform immer wieder, um sich zu den Ereignissen in Israel-Palästina zu äußern (AFP)

Profiboxer und Model Younes Bendjima kritisierte die Idee, beide Seiten für die Kämpfe verantwortlich zu machen, und schrieb: „Ich würde gerne, aber ich kann nicht … es gibt nur eine Seite.“

Er verwies auf die illegale Besetzung palästinensischen Landes, die Einschränkung der Bewegungsfreiheit, die diskriminierende Behandlung von Palästinensern an den Kontrollpunkten und die Präsenz israelischer Scharfschützen in den besetzten Gebieten.

Bendjima wies auch auf die ungleiche internationale Unterstützung hin und stellte fest, dass die Palästinenser nicht die Unterstützung der Vereinigten Staaten genießen.

Er wies auch auf die ständige Präsenz israelischer Kampfflugzeuge in der Region hin, die die palästinensischen Gebiete überfliegen und, so Bendjima, dafür sorgen, dass „Kinder vor Angst in die Betten machen“.

Der ehemalige neuseeländische Rugby-Nationalspieler Sonny Bill Williams postete: „Wir beten für Gaza“, begleitet von einer palästinensischen Flagge.

In der Zwischenzeit teilte die US-amerikanische Olympiafechterin Ibtihaj Muhammad ein Zitat von Malcolm X, das lautete: „Wenn du nicht aufpasst, werden die Zeitungen dich dazu bringen, die Menschen zu hassen, die unterdrückt werden, und die Menschen zu lieben, die sie unterdrücken.“

Ibtihaj Muhammad spricht auf der Bühne des National Center for Civil and Human Rights im August 2023 in Atlanta, Georgia (AFP)

Der ukrainische Außenverteidiger Oleksandr Zinchenko vom FC Arsenal geriet jedoch in eine Kontroverse, als er ein Bild des israelischen Außenministeriums mit einem Davidstern postete.

Neben dem Bild war zu lesen: „Ich stehe zu Israel“.

Nachdem er jedoch von seinen eigenen Fans heftige Kritik einstecken musste, entfernte Zinchenko die Kommentare und machte sein Konto privat.

Wenn du Kinder verletzt, ist deine Sache verloren“.

Auch Sängerinnen und Sänger äußerten sich mit gemischten Reaktionen zu dem Konflikt.

Die schwedische Sängerin Zara Larsson machte auf die ihrer Meinung nach doppelten Standards in den internationalen Reaktionen auf Konflikte aufmerksam, indem sie in ihrer Story schrieb: „Oh, also steht es mit der Ukraine, wenn Russland einmarschiert, aber nicht mit Palästi-„.

Larssons Äußerungen werfen ein Schlaglicht auf das allgemeine Problem der uneinheitlichen Reaktion des Westens auf verschiedene Konflikte.

Die Mode-Influencer Simi & Haze Khadra teilten eine ähnliche Meinung und veröffentlichten auf ihrer Social-Media-Plattform eine Reihe von Dias, die die Menschenrechtsverletzungen der Palästinenser aufzeigen.

Sie merkten an, dass „absolutes zionistisches Denken die Konversation zum Erliegen bringt und die Empathie für eine palästinensische Bevölkerung, die jahrzehntelang Folter, Entführung, Mord und andere unterdrückerische kolonialistische Taktiken durch einen Apartheidstaat erfahren hat, beschimpft“.

Der Sänger Boy George hingegen brachte seine Unterstützung für Israel zum Ausdruck und schrieb: „Wenn du Frauen, Kinder und ältere Menschen verletzt, ist deine Sache zum Scheitern verurteilt. Ich stehe zu Israel.“

Seine Äußerungen wurden von mehreren Nutzern sozialer Medien kritisiert, die mit Listen von Frauen, Kindern und älteren Menschen reagierten, die in den letzten Monaten und Jahren von israelischen Streitkräften getötet wurden. Übersetzt mit Deepl.com



