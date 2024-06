Gaza: The donkey and the fate of Western civilization How many mistakes can one make before they become either liars or certified as stupid?

Gaza: Der Esel und das Schicksal der westlichen Zivilisation

Von Jamal Kanj

Quelle: Al Mayadeen Englisch

31. Mai 2024

Wie viele Fehler kann man machen, bevor man entweder als Lügner oder als dumm abgestempelt wird?

x

Im Hintergrund ist schwarzer Rauch zu sehen. Das wütende Inferno hat sich durch die Zelte gefressen, lange nachdem „Israel“ eine weitere „sichere“ Zone für evakuierte Zivilisten im Norden des Gazastreifens bombardiert hatte. Der verkohlte Körper eines Jungen oder eines Mädchens, der aus den Trümmern gezogen wurde, brennt noch immer. Das ist die „größere Shoah“, der größere Holocaust, hatte Matan Vilnai, Israels stellvertretender Verteidigungsminister, 2008 in Gaza versprochen.

In der gleichen Szene halfen drei Kinder ihrer Mutter, ihre zerfledderten Bodenmatratzen auf einen Wagen zu legen. Das Gesicht der Frau mittleren Alters war zerfurcht wie frisch gepflügte Reihen trockener Erde. Der magere Esel humpelte durch den Sand und hatte Mühe, den Karren zu ziehen. Er schien genauso hungrig und durstig zu sein wie die hageren Kinder, die versuchten, auf die Matratzen zu klettern.

Der Esel schien verwirrt zu sein, als die Frau ihm befahl, in das Zentrum von Gaza zu gehen. Das arme Tier wurde an denselben Ort geführt, von dem er die Familie Tage zuvor weggebracht hatte. Esel in Gaza haben ein besseres Ortsgedächtnis als viele westliche Führer.

Diesmal war die Last leichter, vielleicht wegen des Verlusts eines Ehemanns oder eines Kindes. Dieselbe Familie zog von einem „sicheren“ Ort zu einem anderen von Israel als „sicher“ bezeichneten Gebiet. Wie alle Bewohner des Gazastreifens wurden auch die Familien aufgefordert, den Norden zu verlassen und den Süden in die Mitte des Gazastreifens zu evakuieren, während die israelische Armee Al-Mawasi, Nuseirat und al-Bureij im Zentrum des Streifens bombardiert.

Die vierbeinige Kreatur stapfte langsam. Die Fernsehkamera konzentrierte sich auf seine ausdrucksstarken, glänzenden, großen Augen. Selbst der Esel hatte begriffen, was Präsident Joe Biden noch nicht erkannt hatte: Es gab keinen sicheren Ort in Gaza. Bis dahin wusste ich nicht, dass Esel emotionale Reaktionen zeigen können. Ich hatte mich geirrt; der verhungerte Esel hatte mehr Herz als Joe Biden, Emmanuel Macron, Rishi Sunak, Justin Trudeau und Olaf Scholz zusammen.

Der Esel ist nicht das Produkt der „Werte“ der westlichen Zivilisation. Er baut keine 2000-Pfund-Bombe und wirft sie nicht über dem am dichtesten besiedelten Gebiet der Erde ab, wie z. B. dem Lager Jabalia, und er verfügt auch nicht über die geistigen Fähigkeiten, künstliche Intelligenz für eine effizientere Massenmordfabrik zu nutzen. Am wichtigsten ist, dass der Esel den tief verwurzelten weißen westlichen Rassismus gegenüber nicht-weißen Kulturen nicht versteht.

Amerikanische Beamte verschwenden in der Regel keine Zeit damit, die Ermordung eines Israelis zu verurteilen, sind aber übervorsichtig, wenn es um die Ermordung von „weniger als gleichwertigen menschlichen Wesen“ durch „Israel“ geht. Auf eine Frage nach der israelischen Shoah (Katastrophe) in Rafah rechtfertigte der Sprecher des US-Außenministeriums, Mathew Miller, die Verbrennung von Kindern, indem er den Reportern sagte, dass „Israel das Recht hat, gegen die Hamas vorzugehen … und das scheint Israels Ziel hier gewesen zu sein.“

Im Weißen Haus nahm John Kirby Anstoß daran, dass der leitende Korrespondent von CBS News im Weißen Haus, Ed O’Keefe, ihn mit der Frage konfrontierte: „Wie viele verkohlte Leichen muss er denn noch sehen?“ Kirby antwortete unter anderem, dass „Israel“ den Anschlag untersucht, und deutete an, dass man dem Land Zeit geben sollte, seine Ermittlungen abzuschließen, bevor man zu einem Schluss kommt. Die Demokratisierung der Selbstermittlung ist eine ganz neue Idee: den Kriminellen zu erlauben, ihre eigenen Verbrechen zu untersuchen. Wenn wir schon dabei sind, sollte das US-Justizministerium erwägen, Donald Trump zu erlauben, den 6. Januar zu untersuchen und zu sehen, was er herausfindet.

Es ist diese amerikanische Absurdität, die Netanjahus Kriegstreiberei ermutigt und es ihm ermöglicht, die von Biden und anderen westlichen Führern gezogene rote Linie zu ignorieren. Israelische Panzer haben das Zentrum von Rafah erreicht und zwingen das UNRWA und die World Central Kitchen (WKC), die Nahrungsmittelhilfe einzustellen, und die verkohlten Leichen der palästinensischen Zivilisten häufen sich. Dennoch hat „Israel“ Bidens Linie im Sand nicht überschritten.

„Israel“ hat frühere Morde untersucht, wie die Tötung der WCK-Hilfsarbeiter, und behauptet, dass die Tötung nicht vorsätzlich war. Der Generalstabschef der israelischen Armee, Herzi Halevi, erklärte dies zu einem „schweren Fehler“. Auch der israelische Premierminister Netanjahu beschrieb das jüngste Massaker in Rafah mit ähnlichen Worten und nannte es ein „tragisches Missgeschick“.

Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte die hohe Zahl von etwa 140 getöteten Journalisten damit, dass sie „niemals absichtlich auf Journalisten zielen“. Bezüglich der Ermordung und Verletzung von mehr als 100.000 palästinensischen Zivilisten behauptet „Israel“, dass es sich um unbeabsichtigte Opfer handele, weil es „alle operativ durchführbaren Maßnahmen ergreift, um den Schaden für die Zivilbevölkerung zu mindern.“

In den letzten sieben Monaten hat „Israel“ mehr als 225 Mitarbeiter humanitärer Hilfsorganisationen „irrtümlich“ ermordet, „dreimal so viele Mitarbeiter humanitärer Hilfsorganisationen, die in einem einzigen Konflikt in einem einzigen Jahr getötet wurden.“ Darüber hinaus verloren mehr als 700 Mitarbeiter des Gesundheitswesens ihr Leben, und Hunderte von hungernden Menschen wurden getötet, als sie an den Kreisverkehren im Gazastreifen auf Lastwagen mit Nahrungsmittelhilfe warteten. In all diesen Fällen leugnete „Israel“ die Verantwortung und machte die Opfer für ihren Tod verantwortlich.

Es ist ein klarer Fall von kognitiver Dissonanz, wenn westliche Mächte Nahrungsmittelhilfe bereitstellen, um die von Israel verursachte Hungersnot zu lindern, während sie „Israel“ die Mittel liefern, um ein Hungerregime aufrechtzuerhalten, und die Bomben, um (weniger als hungrige) Kinder bei lebendigem Leib zu verbrennen. Der Gazastreifen ist nicht nur zum Grab verhungerter Kinder geworden, sondern auch zum Friedhof der Werte der westlichen Zivilisation.

Die Ergebnisse früherer israelischer Untersuchungen sind offensichtlich ein Sammelsurium von Fehlern, auch wenn die zahlreichen Beweise das Gegenteil nahelegen. Wenn wir jedoch die israelischen Behauptungen für bare Münze nehmen und akzeptieren, dass es sich um „Fehler“ handelt, stellt sich die Frage: Wie viele Fehler kann man machen, bevor man entweder zum Lügner wird oder als dumm abgestempelt wird? Oder sind die westlichen Führer, die weiterhin an diese „israelischen Fehler“ glauben, die wahren Narren?

Jamal Kanj

Autor von „Kinder der Katastrophe“, „Die Reise von einem palästinensischen Flüchtlingslager nach Amerika“ und anderen Büchern.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …