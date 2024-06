Gaza live: Israel kills 95 Palestinians in past day as Biden proposes ceasefire deal Hamas says it views the deal ‚positively‘

Gaza live: Israel tötet 95 Palästinenser am vergangenen Tag, Biden schlägt Waffenstillstandsabkommen vor

1.Juni 2024

Hamas sieht das Abkommen „positiv

Wichtigste Punkte

37 Tote durch Unterernährung und Dehydrierung in Gaza

Zusammenstöße und Luftangriffe in ganz Gaza gemeldet

Palästina erhält erweiterte Rechte bei der WHO

Weißes Haus enttäuscht von Gantz‘ Reaktion auf Bidens Rede: Bericht

vor 11 Minuten

Ein amerikanischer Beamter sagte der israelischen Nachrichtenagentur Walla, das Weiße Haus sei enttäuscht von der ersten Reaktion des israelischen Kriegsministers Benny Gantz auf den Inhalt von Bidens Rede über den Waffenstillstand und das Geiselabkommen.

Die ungenannte Quelle sagte, dass Gantz und Verteidigungsminister Yoav Gallant vor Bidens Rede über den Inhalt der Rede informiert wurden.

Auch das Weiße Haus soll enttäuscht darüber sein, dass Gantz noch keine Stellungnahme zu Bidens Rede abgegeben hat.

Hisbollah-Raketen beschädigen israelischen Armeestützpunkt in Nordisrael

vor 49 Minuten

Ein Raketenangriff der Hisbollah hat am frühen Samstag einen israelischen Armeestützpunkt in der Nähe von Kiryat Shmona schwer beschädigt, wie Aufnahmen vom Tatort zeigen.

Das israelische Militär teilte mit, dass bei dem Angriff keine Verletzten zu beklagen waren.

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 36.379

vor 2 Stunden

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza sind in den letzten 24 Stunden 95 Menschen bei israelischen Angriffen auf die palästinensische Enklave getötet worden, womit sich die Gesamtzahl der Toten seit dem 7. Oktober auf 36.379 erhöht hat.

Außerdem wurden seit Beginn des Krieges 82.407 Menschen verwundet.

Israelische Armee führt nach eigenen Angaben neue Razzia im Viertel Sabra in Gaza-Stadt durch

vor 2 Stunden

Die israelische Armee hat nach Angaben der Times of Israel eine neue Razzia gegen die Hamas im Sabra-Viertel von Gaza-Stadt gestartet.

Die Zeitung berichtet, die Armee habe in den vergangenen zwei Tagen „Dutzende von Bewaffneten getötet und ein Waffendepot in Sabra zerstört“.

Das israelische Militär war bereits letztes Jahr zu Beginn der Bodeninvasion in das Viertel eingedrungen.

Israels Netanjahu: Kein dauerhafter Waffenstillstand im Gazastreifen ohne Zerstörung der Hamas

vor 3 Stunden

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Samstag, die Zerstörung der Hamas sei Teil eines israelischen Plans, der von US-Präsident Joe Biden vorgestellt wurde, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden.

Netanjahus Erklärung kam einen Tag, nachdem Biden erklärt hatte, Israel habe einen neuen Fahrplan für einen vollständigen Waffenstillstand im Gazastreifen im Austausch für die Freilassung israelischer Gefangener durch die Hamas vorgeschlagen.

„Israels Bedingungen für die Beendigung des Krieges haben sich nicht geändert: Die Zerstörung der militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas, die Freilassung aller Geiseln und die Gewährleistung, dass der Gazastreifen keine Bedrohung mehr für Israel darstellt“, sagte Netanjahu.

„Israel wird weiterhin darauf bestehen, dass diese Bedingungen erfüllt werden, bevor ein dauerhafter Waffenstillstand in Kraft gesetzt wird. Die Vorstellung, dass Israel einem dauerhaften Waffenstillstand zustimmt, bevor diese Bedingungen erfüllt sind, ist nicht stichhaltig.“

Biden forderte Israel und die Hamas auf, ein Drei-Phasen-Abkommen zu akzeptieren, das die Freilassung der Gefangenen im Gazastreifen, den Abzug der israelischen Truppen aus der Enklave, einen dauerhaften Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch vorsieht.

READ MORE: Israels Netanjahu: Kein dauerhafter Waffenstillstand im Gazastreifen ohne Zerstörung der Hamas

Trauernde stehen neben den Leichen von Palästinensern, die bei einem israelischen Angriff auf ein Gebiet für Vertriebene getötet wurden, während ihrer Beerdigung in Rafah, südlicher Gazastreifen, 27. Mai 2024 (Reuters)

Trauernde reagieren neben den Leichen von Palästinensern, die bei einem israelischen Angriff auf ein Gebiet für Vertriebene getötet wurden, während ihrer Beerdigung in Rafah, südlicher Gazastreifen, 27. Mai 2024 (Reuters)

Ägypten, USA und Israel besprechen Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah: Bericht

vor 3 Stunden

Es wird erwartet, dass am Sonntag ein Treffen zwischen ägyptischen, amerikanischen und israelischen Beamten stattfinden wird, bei dem die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah besprochen werden soll, so eine hochrangige Quelle gegenüber dem staatlichen ägyptischen Fernsehsender Al Qahera.

Al Qahera berichtet, dass Ägypten darauf besteht, dass Israel seine Streitkräfte von dem Grenzübergang abzieht.

Palästinensischer Islamischer Dschihad äußert „Misstrauen“ gegenüber Biden-Waffenstillstandsplan

vor 4 Stunden

Der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ), eine der Gruppen, die an der Seite der Hamas im Gazastreifen kämpfen, hat erklärt, er betrachte den von US-Präsident Joe Biden angekündigten israelischen Waffenstillstandsplan „mit Misstrauen“.

Die Gruppe sagt, der Vorschlag deute darauf hin, „dass die amerikanische Regierung ihre Position geändert hat“, aber dass sie „weiterhin völlig parteiisch gegenüber dem zionistischen Gebilde ist, dessen Verbrechen deckt und sich an der Aggression beteiligt“.

„Wir werden jeden Vorschlag so bewerten, dass er ein Ende des Völkermordes an unserem Volk sicherstellt, seine Interessen und Rechte wahrt und den Forderungen des Widerstands entspricht“, so die Gruppe weiter.

Israelische Drohne angeblich über Südlibanon abgeschossen

vor 5 Stunden

Libanesische Medien berichten, eine israelische Drohne sei über dem Südlibanon abgeschossen worden.

Netanjahu: „Zerstörung“ der Hamas weiterhin Teil des Waffenstillstandsplans

Vor 6 Stunden

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, die Zerstörung der Hamas bleibe Teil des israelischen Plans, den US-Präsident Joe Biden zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen vorgelegt hat.

„Israels Bedingungen für die Beendigung des Krieges haben sich nicht geändert: die Zerstörung der militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas, die Freilassung aller Geiseln und die Sicherstellung, dass der Gazastreifen keine Bedrohung mehr für Israel darstellt“, sagte er in einer Erklärung.

Aktualisierung am Morgen

vor 6 Stunden

Guten Morgen, liebe Middle East Eye-Leser,

Hier sind die neuesten Meldungen:

Ein 13-jähriges Kind ist im Krankenhaus der Märtyrer von al-Aqsa in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens an Unterernährung und Dehydrierung gestorben. Damit sind nun insgesamt 37 Menschen in der belagerten Enklave an diesen Ursachen gestorben.

Die palästinensische Journalistin Ola al-Dahdouh ist Berichten zufolge bei einem Angriff auf ihr Haus in Gaza-Stadt am frühen Morgen getötet worden.

Der gewählte indonesische Präsident Prabowo Subianto erklärte, sein Land sei bereit, Friedenstruppen in den Gazastreifen zu entsenden, um einen Waffenstillstand durchzusetzen, falls dies erforderlich sein sollte

Der Staat Palästina ist der Vollmitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation einen Schritt näher gekommen, nachdem die Weltgesundheitsversammlung eine Resolution verabschiedet hat, die der Palästinensischen Autonomiebehörde alle Rechte eines Mitgliedsstaates zugesteht, mit Ausnahme des Stimmrechts

Abendlicher Rückblick

vor 16 Stunden

Hallo MEE-Leser. Am Freitag gab US-Präsident Joe Biden bekannt, dass Israel seinen jüngsten Vorschlag für einen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges im Gazastreifen übermittelt hat.

Der von Biden skizzierte Drei-Phasen-Deal beinhaltet eine „vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe“ im Gazastreifen. Die Vereinbarung schien fast identisch mit der, der die Hamas Anfang Mai zugestimmt hatte.

Die Hamas reagierte später auf die Nachricht und erklärte, sie betrachte sie in einem positiven Licht.

„Die Islamische Widerstandsbewegung Hamas sieht positiv, was in der heutigen Rede von US-Präsident Joe Biden enthalten war“, erklärte die Gruppe in einer Erklärung.

In der ersten Phase des Abkommens würde die Hamas Geiseln, darunter Frauen, ältere Menschen und Verwundete, gegen Hunderte von palästinensischen Gefangenen austauschen. Auch US-Bürger würden freigelassen werden, ebenso wie die sterblichen Überreste der toten Geiseln. Während dieser Zeit würden die Kämpfe für sechs Wochen ruhen.

Biden sagte, dass die Palästinenser auch in „alle Gebiete des Gazastreifens“ zurückkehren könnten und dass täglich 600 Hilfsgütertransporte in die Enklave fahren würden. Dies war ein zentraler Knackpunkt für die Hamas und entspricht dem Text der Vereinbarung, über die MEE am 7. Mai berichtete.

Was sonst noch heute geschah:

Führende US-Gesetzgeber haben den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses eingeladen.

Die verwesten Leichen von Dutzenden von Palästinensern wurden am Freitagmorgen aus dem Flüchtlingslager Jabalia geborgen.

Bei einem israelischen Luftangriff auf einen Krankenwagen im Südlibanon wurde mindestens ein Sanitäter getötet und ein weiterer verwundet.

Die ägyptischen Behörden nahmen eine Gruppe von Studenten fest, die ihre Unterstützung für Palästina und die Boykottbewegung gegen Israel zum Ausdruck gebracht hatten.

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen ist auf 36.284 angestiegen.

Blinken bespricht Gaza mit der Türkei, Jordanien und Saudi-Arabien

vor 17 Stunden

US-Außenminister Antony Blinken hat mit den Außenministern von Saudi-Arabien, der Türkei und Jordanien über den jüngsten Vorschlag für einen Waffenstillstand im Gazastreifen gesprochen.

Blinken führte getrennte Gespräche mit den Ministern während eines Fluges von Prag nach Washington.

Hamas bewertet israelischen Waffenstillstandsvorschlag ‚positiv‘

vor 18 Stunden

Die Hamas begrüßte am Freitag den Aufruf von US-Präsident Joe Biden an Israel und die Gruppe, einem dreistufigen Geiselabkommen zuzustimmen, das zu einem dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen führen soll.

„Die Islamische Widerstandsbewegung Hamas sieht positiv, was in der heutigen Rede von US-Präsident Joe Biden enthalten war“, erklärte die Gruppe in einer Erklärung.

Am Freitag forderte Biden Israel und die Hamas auf, ein Drei-Phasen-Abkommen zu akzeptieren, das die Freilassung der Geiseln in Gaza, den Rückzug der israelischen Truppen aus der Enklave, einen dauerhaften Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch vorsieht.

Der Vorschlag, den Biden in allen Einzelheiten erläuterte, schien fast identisch mit dem, dem die Hamas Anfang Mai zugestimmt hatte. Die wichtigste Ausnahme schien der fehlende Hinweis auf die vollständige Aufhebung der israelischen Blockade des Gazastreifens zu sein.

US-Medienberichten zufolge waren die USA gegen die frühere Vereinbarung, die die Hamas kurz vor der Invasion in Rafah akzeptiert hatte. Middle East Eye berichtete jedoch, dass der CIA-Direktor Bill Burns, der das US-Verhandlungsteam leitete, die Vereinbarung geprüft habe und die USA die Vereinbarung unterstützt hätten.

Klicken Sie unten, um die ganze Geschichte zu lesen.

Hamas sieht Israels Waffenstillstandsvorschlag „positiv“, sagt Gruppe nach Bidens Rede

Eine palästinensische Frau reagiert, als sie am 31. Mai durch eine zerstörte Straße im Flüchtlingslager Jabalia im nördlichen Gazastreifen geht.

Raketen aus dem Libanon schlagen in Nordisrael ein

vor 19 Stunden

Im Norden Israels, in der Stadt Kiryat Shmona, ertönen Sirenen, nachdem Raketen aus dem Libanon abgefeuert wurden.

US-Gesetzgeber laden Netanjahu zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses ein, so ein Bericht

vor 20 Stunden

Führende US-Gesetzgeber haben den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses eingeladen. Dies geht aus einem Bericht der Nachrichtenwebsite The Hill hervor, die sich auf ein Schreiben an Netanjahu beruft.

Ein Datum für die Ansprache wurde nicht genannt.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …