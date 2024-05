In memory: How Palestine is defining the next generation’s leadership The war on Gaza is mirroring the historic war on Vietnam by the US, in which memories of the youth would eventually form society’s next leaders and opinion makers, namely in the West.

In Erinnerung: Wie Palästina die Führung der nächsten Generation bestimmt

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: The National

13. Mai 2024

Der Krieg gegen den Gazastreifen spiegelt den historischen Krieg der USA gegen Vietnam wider, in dem die Erinnerungen der Jugend schließlich die nächsten Führer und Meinungsmacher der Gesellschaft, vor allem im Westen, formen werden.

Alle Kriege „werden zweimal geführt, das erste Mal auf dem Schlachtfeld, das zweite Mal in der Erinnerung“, sagt der vietnamesische Pulitzer-Preisträger Viet Thanh Nguyen in seinem 2016 erschienenen Buch Nothing Ever Dies.

In einem Leitartikel schrieb die Zeitung The National, dass der Krieg gegen den Gazastreifen den historischen Krieg der USA gegen Vietnam widerspiegelt, und zwar in dem Sinne, dass die Erinnerungen der Jugend schließlich die nächsten Führer und Meinungsmacher der Gesellschaft bilden werden, und zwar im Westen.

Ein Beispiel dafür ist der aktuelle Eurovision Song Contest, der weltweit mit Boykotten und Protesten bedacht wurde, wobei pro-palästinensische Beiträge zensiert und der israelische Teilnehmer ausgebuht wurde.

Bei den Proben zum Halbfinale des Eurovision Song Contest in Schweden waren während des Auftritts von „Israel“ Rufe wie „Free Palestine“ inmitten von Buhrufen zu hören. „Israels“ Eurovisionskandidatin Eden Golan trat am Donnerstagabend im zweiten Halbfinale auf, obwohl sie bei der Probe am Mittwoch von der Menge ausgebuht wurde.

Eurovisions-Zuschauer haben inzwischen behauptet, dass die Buhrufe für den Auftritt der israelischen Teilnehmerin durch gefälschte Publikumsgeräusche übertönt wurden, und nannten dies „Anti-Buoing-Techniken“. Während des Halbfinales am Donnerstagabend behaupteten viele auf X, dass während des Auftritts von „Israel“ eine „Anti-Boing“-Technologie eingesetzt wurde, da Golan erneut mit Buhrufen aus dem Publikum konfrontiert wurde.

Letzte Woche wurden viele Prominente, die an der Met Gala in New York teilnahmen, Opfer einer Online-Kampagne namens Social Media Guillotining“, bei der Aktivisten die Namen derjenigen veröffentlichten, die bekanntermaßen zu Palästina schweigen, und die Welt aufforderten, ihnen nicht zu folgen oder sie online zu blockieren.

All dies geschieht zu einer Zeit, in der in den USA ein landesweiter Aufruhr an den Universitäten herrscht, wo Studenten ein Lager abhalten, um ihre Unterstützung für Palästina zu zeigen, und gleichzeitig von den Institutionen verlangen, sich von Unternehmen zu trennen, die mit der Besatzung in Verbindung stehen.

Lesen Sie mehr: Die Columbia University ist das neue Gesicht der intellektuellen Intifada

Historische Ereignisse wie die Proteste gegen den Vietnamkrieg in den USA, die Pariser Studentenunruhen vom Mai 1968 und der weltweite Aufruf zur Beendigung der Apartheid in Südafrika wurden von jungen, technikaffinen und gebildeten Menschen zum Leben erweckt.

Jetzt ist Palästina zum „Thema des Jahres 2024“ geworden, ein Fall von sozialer Gerechtigkeit.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass die israelischen Vorwürfe des Antisemitismus, die seit jeher in die westliche Politik eingesät wurden, die Jugend nicht davon abhalten, Ungerechtigkeit anzuprangern.

Palästina ist jetzt zum bestimmenden Thema für die neue und aufstrebende Generation geworden, vor allem im Westen, wo viele keine persönlichen Verbindungen zum Nahen Osten haben.

Die Berichterstattung in den US-Medien hat wesentlich dazu beigetragen, dass nicht die richtigen Informationen verbreitet werden, und wenn doch, dann sind sie oft verzerrt. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die meisten jungen Amerikaner und Jugendlichen auf der ganzen Welt die sozialen Medien als ihre Hauptinformationsquelle nutzen.



