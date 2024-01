Gaza war: Arab regimes ignore popular support for Palestine at their peril Pushing ahead with these Israel normalisation deals could prove risky, amid unprecedented Arab support for the Palestinian cause

Ein junger Mann schwenkt eine große palästinensische Flagge während einer Kundgebung zur Unterstützung des palästinensischen Volkes in der marokkanischen Hauptstadt Rabat am 12. November 2023 (AFP)

Gaza-Krieg: Arabische Regime ignorieren die Unterstützung der Bevölkerung für Palästina auf eigene Gefahr

Von Mohamad Elmasry

17. Januar 2024

Das Vorantreiben dieser Normalisierungsabkommen mit Israel könnte sich angesichts der beispiellosen arabischen Unterstützung für die palästinensische Sache als riskant erweisen

Eine neue Umfrage des Arab Center for Research and Policy Studies hat ergeben, dass Araber mehr für die Palästinenser sind als jemals zuvor seit 2011, dem Jahr, in dem die Organisation begann, systematisch die öffentliche Meinung der Araber zu Israel-Palästina und anderen Themen zu erheben.

Für die jüngste Umfrage, die zwischen dem 12. Dezember und dem 5. Januar durchgeführt wurde, befragte das Zentrum 8.000 Araber in 16 Ländern, die mehr als 95 Prozent der Bevölkerung der arabischen Region repräsentieren. Den Befragten wurde eine Reihe von Fragen zur palästinensischen Sache, zum Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, zum Krieg Israels gegen den Gazastreifen und zur Politik der USA gestellt.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nach dem humanitären Völkerrecht wahrscheinlich einen Völkermord darstellt, die Unterstützung der Araber für die Palästinenser erhöht und die anti-israelischen und anti-amerikanischen Gefühle verstärkt hat.

92 Prozent der Befragten gaben an, dass die palästinensische Sache für alle Araber, nicht nur für die Palästinenser, von Belang sei. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den 76 Prozent, die bei der Umfrage des Zentrums im Jahr 2022 angegeben wurden; es ist sogar der höchste jemals verzeichnete Wert.

Die Umfrage zeigt auch, dass die arabische Öffentlichkeit die Hamas unterstützt, die den Gazastreifen regiert, aber vom Vereinigten Königreich und anderen Ländern als terroristische Organisation geächtet wird.

Fast 90 Prozent der arabischen Befragten hielten den Angriff der Hamas am 7. Oktober für eine „legitime Widerstandsaktion“ oder eine „etwas fehlerhafte, aber legitime Widerstandsaktion“.

Bemerkenswert ist, dass insgesamt 89 Prozent der Befragten die Anerkennung Israels ablehnten, was den höchsten Wert in der Geschichte der Umfrage des Zentrums darstellt. Nur 13 Prozent der befragten Araber gaben an, dass sie einen Frieden mit Israel weiterhin für möglich halten.

Gestoppter Schwung

Auch die Meinung über die USA scheint infolge des Gaza-Krieges negativer geworden zu sein. Mehr als 90 Prozent der Befragten sagten, die Reaktion der USA auf die jüngsten Ereignisse sei „schlecht“ oder „sehr schlecht“ gewesen, und 76 Prozent gaben an, dass ihre Meinung über die US-Politik seit dem 7. Oktober negativer geworden sei.

Es lohnt sich, die Auswirkungen dieser Ergebnisse auf die israelischen Normalisierungsbemühungen zu bedenken. Im Jahr 2020 werden vier arabische Länder – die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko, Sudan und Bahrain – ihre Beziehungen zu Israel normalisieren.

Diese Abkommen waren unter anderem deshalb von Bedeutung, weil sie die Palästinenser umgingen und die Bedenken hinsichtlich der illegalen israelischen Besetzung palästinensischer Gebiete zu zerstreuen schienen. Während Zionisten die Normalisierungsbemühungen lobten, sahen Wissenschaftler und pro-palästinensische Gruppen darin einen Verrat an der palästinensischen Sache.

Seit 2020 und vor dem 7. Oktober hatte es eine Dynamik für eine umfassendere Normalisierung gegeben, und Saudi-Arabien war auf dem besten Weg, ein Abkommen zu schließen. Doch der Krieg Israels gegen Gaza und die negativen Gefühle, die er in der arabischen Welt gegenüber Israel hervorgerufen hat, könnten künftige Normalisierungsvereinbarungen unwahrscheinlicher machen – oder zumindest ihre Umsetzung erschweren.

In der jüngsten Umfrage des Zentrums sprachen sich 68 Prozent der saudi-arabischen Befragten gegen die Anerkennung Israels aus – fast doppelt so viele wie die 38 Prozent, die dies 2022 sagten.

Die arabischen Regierungen täten gut daran, auf die Rufe ihrer Bevölkerungen zu hören. Es ist immer schwierig vorherzusagen, wie sich der öffentliche Zorn äußern wird.

Auch die marokkanischen und sudanesischen Araber lehnen die Anerkennung Israels heute eher ab als 2022. In Marokko stieg die Ablehnung der Anerkennung von 67 Prozent auf 78 Prozent, während die Ablehnung im Sudan von 72 Prozent auf 81 Prozent anstieg. Diese Ergebnisse unterstreichen die gewaltige Aufgabe, vor der arabische Regime stehen, die eine Normalisierung mit Israel anstreben.

Wie der Völkermordfall Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof deutlich gemacht hat, hat Israel seit dem 7. Oktober zahlreiche Erklärungen abgegeben, die auf eine völkermörderische Absicht hinzudeuten scheinen, während israelische Streitkräfte mehr als 24.000 Palästinenser, darunter 10.000 Kinder, getötet haben.

Es wird schwierig sein, die arabischen Bürger, von denen die meisten mit der palästinensischen Notlage sympathisieren, davon zu überzeugen, dass es politisch, ethisch und religiös angemessen ist, die Beziehungen zu einem Staat zu normalisieren, der wahllos zivile Gebiete bombardiert, Krankenhäuser, Schutzräume und sichere Routen ins Visier nimmt und systematisch verhindert, dass humanitäre Hilfe unschuldige Zivilisten erreicht.

Vereint im Zorn

In Zukunft wird sich die Frage für die arabischen Regime darum drehen, inwieweit sie bereit sind, die Gefühle der Bevölkerung zu ignorieren. Es könnte sich als riskant erweisen, die Normalisierung der Beziehungen zu Israel gegen den Willen der Bürger voranzutreiben.

In der Tat scheint die arabische Öffentlichkeit in ihrer Wut geeint zu sein. Das letzte Mal, dass die Wut auf den arabischen Straßen so deutlich spürbar war, war während des Arabischen Frühlings, der zu Forderungen nach Demokratie und weit verbreiteten Protesten führte. Werden die arabischen Regierungen bereit sein, die Würfel für Normalisierungsabkommen zu rollen, die zu Unruhen führen könnten? Das wird nur die Zeit zeigen.

Mehr als alles andere zeigen die jüngsten Umfrageergebnisse vielleicht, wie groß die Kluft zwischen einigen arabischen Regimen und ihren Bürgern ist.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, haben die meisten arabischen Regierungen die israelischen Gräueltaten nur relativ milde getadelt, und populäre Forderungen nach Maßnahmen gegen Israel – einschließlich der Forderung nach einem Ölembargo – haben bei den arabischen Regierungen keinen Anklang gefunden. Wichtig ist, dass zuvor vereinbarte Normalisierungsvereinbarungen unvermindert fortgesetzt wurden.

Ägyptens Umgang mit dem Grenzübergang Rafah ist vielleicht das beste Beispiel für die Kluft zwischen den arabischen Regierungen und der arabischen Straße. Ägypten hat den Grenzübergang Rafah nicht vollständig geöffnet – ein kritisches Versäumnis, da die Ermöglichung lebenswichtiger Hilfslieferungen nach Gaza die derzeitige humanitäre Katastrophe lindern würde.

Monatelang hat das ägyptische Regime die Arbeit der Helfer behindert und Proteste im Zusammenhang mit Rafah unterdrückt und sogar ausländische Aktivisten verhaftet, die versuchten, Hilfe zu mobilisieren. Letzte Woche wurde eine Ägypterin, die einen bescheidenen Straßenprotest durchführte, bei dem sie eine palästinensische Flagge schwenkte und Gerechtigkeit forderte, von den ägyptischen Behörden verhaftet.

Tragische, unterdrückerische Gewalttaten können manchmal ein Katalysator für bedeutende Veränderungen sein. Dies war während des Arabischen Frühlings der Fall, als die Gewalt der arabischen Regime zu einer noch nie dagewesenen öffentlichen Wut, massiven Straßenprotesten und Rufen nach Demokratie führte. Es ist möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass der Völkermord im Gazastreifen einen grundlegenden Wandel in der arabischen Politik einleiten könnte.

Niemand weiß mit Sicherheit, was die nächste Runde der Umfrageergebnisse zeigen wird. Aber wenn die arabischen Regime nichts unternehmen, um die israelische und US-amerikanische Aggression sinnvoll einzudämmen – und ihre Politik besser auf die Wünsche ihrer Bürger abzustimmen und gleichzeitig bessere wirtschaftliche Möglichkeiten zu schaffen -, werden Wut und Frustration auf der arabischen Straße wahrscheinlich weiter zunehmen.

Die arabischen Regierungen täten gut daran, auf die Rufe ihrer Bevölkerungen zu hören. Es ist immer schwierig vorherzusagen, wie sich die öffentliche Wut äußern wird.

Mohamad Elmasry ist Professor für Medienwissenschaft am Doha Institute for Graduate Studies.

