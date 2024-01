Live blog: Hamas sets new conditions in ‚medicine-for-aid‘ deal Israel’s brutal war on Gaza – now in its 103rd day – has killed some 24,448 Palestinians and wounded 61,504, Palestinian authorities say, as chaotic wave of attacks, reprisals in Middle East fuel worries of a broader regional war.

Israels brutaler Krieg gegen den Gazastreifen – der nun schon 103 Tage andauert – hat nach Angaben der palästinensischen Behörden 24.448 Palästinenser getötet und 61.504 verwundet, während eine chaotische Welle von Angriffen und Vergeltungsmaßnahmen im Nahen Osten die Sorge vor einem breiteren regionalen Krieg schürt.

Für jede Kiste mit Medikamenten, die für sie bestimmt ist, werden 1.000 Kisten für die Bewohner des Gazastreifens geliefert, so ein Hamas-Beamter / Foto: AA-Archiv / Foto: Reuters

Live-Blog: Hamas stellt neue Bedingungen im „Medizin-gegen-Hilfe“-Deal

Mittwoch, 17. Januar 2024

1438 GMT – Ein hochrangiger Hamas-Beamter hat neue Bedingungen für die Lieferung von Medikamenten an Geiseln angekündigt, die von der Gruppe im Gazastreifen festgehalten werden. Er besteht darauf, dass Lastwagen, die die Medikamente transportieren, nicht von Israel inspiziert werden dürfen.

Im Rahmen einer von den Vermittlern Katar und Frankreich am Dienstag ausgehandelten Vereinbarung sollen Medikamente und humanitäre Hilfe an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen geliefert werden, im Gegenzug für die Lieferung von Medikamenten, die die Geiseln benötigen.

Fünfundvierzig Geiseln sollen gemäß der Vereinbarung Medikamente erhalten. Musa Abu Marzuk, ein ranghohes Mitglied des politischen Büros der Hamas, gab neue Bedingungen für die Lieferung von Medikamenten an Geiseln bekannt.

„Für jede Kiste mit Medikamenten, die für die Geiseln bestimmt ist, werden 1.000 Kisten für die Bewohner des Gazastreifens geliefert“, sagte er auf X, früher Twitter. Marzuk sagte, die Medikamente würden über ein Land geliefert, dem die Hamas vertraut, und nicht über Frankreich.

Weitere Aktualisierungen

1438 GMT – Britische Palästinenser fordern Großbritannien auf, einen Waffenstillstand für Gaza zu ermöglichen

Die britische palästinensische Gemeinschaft hat das Vereinigte Königreich aufgefordert, „dringend seinen Einfluss geltend zu machen“, um einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen, da dies der erste Schritt zu einer Lösung sei, die das Leiden aller Menschen lindere.

„Die sofortige und bedingungslose Wiederherstellung der Wasser- und Stromversorgung sowie die Wiederherstellung medizinischer Einrichtungen müssen gewährleistet sein. Schließlich, aber nicht weniger wichtig, fordern wir die Umsetzung des britischen Familienzusammenführungsprogramms für unsere Angehörigen in Gaza“, so die britisch-palästinensische Familiengruppe in einer Erklärung.

Die Gruppe hatte im November auch einen Brief an Premierminister Rishi Sunak geschrieben und um ein Treffen gebeten, um den Krieg im Gazastreifen zu besprechen, der zum Tod von mehr als 24.000 Palästinensern geführt hat. Es gab jedoch keine Antwort auf die Anfrage.

1424 GMT – Wir wollen, dass der Gaza-Konflikt so schnell wie möglich beendet wird: GROSSBRITANNIEN

Das britische Außenministerium hat erklärt, man wolle nicht, dass der Konflikt im Gazastreifen „noch lange andauert“, und hat die Notwendigkeit einer „sofortigen humanitären Pause“ zum Ausdruck gebracht.

„Wir wollen, dass dieser Konflikt so schnell wie möglich beendet wird. Wir wollen nicht, dass er länger als nötig andauert“, sagte David Cameron bei einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz.

Die wichtige Frage sei, ob es einen Weg gebe, diese Pause in einen dauerhaften Waffenstillstand zu verwandeln.

Dafür, so Cameron, müsste die Hamas-Führung den Gazastreifen verlassen, wo Israel seit dem 7. Oktober mehr als 24.000 Menschen getötet hat.

1416 GMT – Blinken nennt den Weg zu einem palästinensischen Staat eine Notwendigkeit für die israelische Sicherheit

US-Außenminister Antony Blinken hat in einer Rede auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos die Notwendigkeit eines „Weges zu einem palästinensischen Staat“ bekräftigt und erklärt, dass Israel „ohne diesen Weg keine echte Sicherheit“ erhalte.

Wenn Israel in den Schoß des Nahen Ostens aufgenommen werden kann, so Blinken, würde die Region zusammenkommen, um den Iran zu isolieren, den er als „die größte Sorge in Bezug auf die Sicherheit“ bezeichnete, ebenso wie seine Stellvertreter.

Das Problem ist, von hier nach dort zu gelangen, und das erfordert natürlich sehr schwierige, herausfordernde Entscheidungen. Es erfordert eine Denkweise, die offen für diese Perspektive ist“, sagte Blinken.

1351 GMT – Angriffe auf Israel werden aufhören, wenn der Gaza-Krieg aufhört: Iran

Der iranische Außenminister hat erklärt, dass die Angriffe der „Achse des Widerstands“ auf Israel und seine Interessen aufhören werden, wenn der Gaza-Krieg beendet wird. Er warnte, dass der Konflikt die Spannungen im gesamten Nahen Osten verschärfen könnte.

„Ein Ende des Völkermords in Gaza wird zu einem Ende der militärischen Aktionen und Krisen in der Region führen“, sagte Amirabdollahian auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

„Die Sicherheit des Roten Meeres ist an die Entwicklungen in Gaza gebunden, und alle werden darunter leiden, wenn Israels Verbrechen in Gaza nicht aufhören. Alle (Widerstands)fronten werden aktiv bleiben.“

1328 GMT – 35 israelische Soldaten in den letzten 24 Stunden bei Kämpfen in Gaza verletzt

Die israelische Armee hat mitgeteilt, dass in den letzten 24 Stunden 35 ihrer Soldaten bei Kämpfen im Gazastreifen verletzt worden sind.

Die von der Armee veröffentlichten Zahlen zeigen, dass seit der Ausweitung der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen am 27. Oktober 1.152 Soldaten verletzt worden sind.

Seit dem Ausbruch des Krieges am 7. Oktober wurden 527 Soldaten getötet und 2.602 weitere verletzt.

1300 GMT – Gaza braucht eine „Zivilregierung“: Italien

Der italienische Außenminister Antonio Tajani hat erklärt, dass der Gazastreifen eine „Zivilregierung“ braucht und dass alle G7-Länder auf eine Zwei-Staaten-Lösung des Konflikts hinarbeiten.

„Ich werde den israelischen Behörden gegenüber bekräftigen, dass Italien eine ‚Zivilregierung‘ in Palästina anstrebt, eine Zweistaatenlösung. Zwei Menschen, zwei Staaten ist die einzig mögliche Lösung, wenn auch eine schwierige“, sagte er vor Journalisten auf einer Pressekonferenz zu den Prioritäten des diesjährigen italienischen G7-Vorsitzes.

1243 GMT – UN warnt vor düsterer Nachkriegszukunft für Palästinenser in Gaza

Der Leiter der UNO-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, Philippe Lazzarini, hat vor der düsteren Zukunft des Gazastreifens nach dem Ende des israelischen Krieges gegen das Gebiet gewarnt.

Nach seinem vierten Besuch in dem palästinensischen Gebiet seit Ausbruch des Krieges am 7. Oktober sagte der UNRWA-Chef, viele Bewohner seien nicht mehr in der Lage, „die Zukunft in Gaza“ zu sehen.

„Hunderttausende von Menschen leben jetzt auf der Straße, in diesen behelfsmäßigen Plastikzelten und schlafen auf dem Beton“, sagte Lazzarini vor Journalisten in Jerusalem.

Die meisten der 2,4 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurden aus ihren Häusern vertrieben, und Lazzarini sagte, dass schätzungsweise mehr als 60 Prozent der Gebäude beschädigt sind.

1208 GMT – Israelische Armee zerstört Friedhof und exhumiert verweste Leichen in der Stadt Khan Younis

Der Rückzug der israelischen Armee aus Gebieten in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen hat die Zerstörung eines Friedhofs in der Stadt offenbart, dessen Gräber von den israelischen Streitkräften ausgehoben wurden.

Nach Angaben eines Anadolu-Korrespondenten zog sich die israelische Armee vorzeitig Hunderte von Metern aus dem Gebiet um das Nasser-Krankenhaus von Khan Younis zurück und hinterließ schwer beschädigte Gebäude und Infrastruktur.

Die israelische Armee beschädigte den Friedhof in der Nähe des Nasser-Krankenhauses und exhumierte einige verweste Leichen, während sie Bereiche des Friedhofs mit Bulldozern plattmachte, so der Korrespondent.

1147 GMT – US-Außenminister Blinken nennt das Leiden im Gazastreifen „herzzerreißend

US-Außenminister Antony Blinken hat das Leiden der Palästinenser im Gazastreifen nach drei Monaten israelischer Angriffe als „herzzerreißend“ bezeichnet und hinzugefügt, dass es „einen anderen Weg“ geben müsse, der den Bedenken Israels Rechnung trägt.

„Was wir jeden Tag in Gaza sehen, ist erschütternd, und das Leid, das wir unter unschuldigen Männern, Frauen und Kindern sehen, bricht mir das Herz“, sagte Blinken auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz.

Er beschrieb die Tragödie“ im belagerten Gazastreifen als verheerend“ und fügte hinzu: Es bestärkt auch meine Überzeugung, dass es einen anderen Weg geben muss und gibt, der Israels tiefste Sorgen und Fragen beantwortet.“

1109 GMT – Israelische Armee verhaftet 45 weitere Palästinenser im Westjordanland

Die israelische Armee hat 45 weitere Palästinenser, darunter Minderjährige und ehemalige Gefangene, in verschiedenen Gebieten des besetzten Westjordanlandes festgenommen.

Nach einer gemeinsamen Erklärung der Kommission für Häftlinge und ehemalige Gefangene und der Palästinensischen Gefangenengesellschaft stieg die Gesamtzahl der seit dem 7. Oktober von den israelischen Streitkräften inhaftierten Palästinenser damit auf 6.025.

Unter den Festgenommenen befanden sich auch einige Arbeiter aus dem Gazastreifen im Dorf Azzun in der Nähe der Stadt Qalqilya im besetzten Westjordanland, heißt es in der Erklärung.

Die Soldaten schlugen und misshandelten Palästinenser und führten Verhöre vor Ort durch, außerdem beschädigten sie ihre Häuser und anderes Eigentum.

In ihrem Jahresbericht erklärten beide Gruppen, dass sich die Gesamtzahl der in israelischen Gefängnissen inhaftierten Palästinenser Ende Dezember 2023 auf 8.800 belief, darunter 80 Frauen.

1106 GMT – UN-Chef bekräftigt Forderung nach sofortiger humanitärer Waffenruhe im Gazastreifen

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat seine Forderung nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen bekräftigt, wo die israelischen Angriffe mehr als 24.000 Palästinenser getötet und eine humanitäre Katastrophe verursacht haben.

„Die Welt sieht tatenlos zu, wie Zivilisten, vor allem Frauen und Kinder, getötet, verstümmelt, bombardiert, aus ihren Häusern vertrieben und ihnen der Zugang zu humanitärer Hilfe verweigert wird“, sagte Guterres auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz.

„Ich wiederhole meine Forderung nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen und einem Prozess, der zu einem dauerhaften Frieden für Israelis und Palästinenser auf der Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung führt“, sagte er.

„Dies ist der einzige Weg, um das Leid einzudämmen und ein Übergreifen zu verhindern, das die gesamte Region in Flammen setzen könnte.

0920 GMT – Zahl der Todesopfer in Gaza durch israelische Angriffe steigt auf 24.448

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer durch die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen ist seit Oktober auf 24.448 gestiegen, so das Gesundheitsministerium in der blockierten Enklave.

In einer Erklärung des Ministeriums hieß es, 61.504 weitere Menschen seien verletzt worden. Die israelischen Streitkräfte hätten in den letzten 24 Stunden 16 Massaker in dem Küstengebiet verübt, bei denen 163 Menschen getötet und 350 weitere verwundet worden seien.

„Viele Menschen sind noch immer unter Trümmern und auf den Straßen eingeschlossen und können von den Rettungskräften nicht erreicht werden“, so das Ministerium.

0915 GMT – Vier Palästinenser bei israelischem Beschuss in besetztem Lager im Westjordanland getötet

Vier Palästinenser wurden bei israelischem Beschuss im Lager Tulkarm im israelisch besetzten Westjordanland getötet, teilte der Palästinensische Rote Halbmond in einer Erklärung mit.

0855 GMT – Hamas kritisiert Deutschland wegen möglicher Versorgung Israels mit Panzermunition

Die palästinensische Gruppe Hamas hat Deutschland kritisiert, weil es angeblich erwägt, Tausende von Panzergeschossen an die israelische Armee zu liefern.

In einer Erklärung erklärte die Hamas, die Lieferung dieser Munition würde Deutschland zu einem „direkten Partner im Krieg gegen unser (palästinensisches) Volk in Gaza“ machen.

„Es scheint, dass Deutschland seine Geschichte voller Sünden gegen die Menschlichkeit wiederholt und sich nicht von den Lektionen der jüngsten Vergangenheit abschrecken lässt“, heißt es in der Erklärung weiter.

Am Dienstag berichtete die deutsche Zeitung Der Speigel, dass Deutschland die Lieferung von fast 10.000 Schuss 120mm-Präzisionspanzermunition für die israelische Armee erwägt.

0725 GMT – Katar und Frankreich schicken Medikamente für Geiseln in Gaza

Eine Lieferung von Medikamenten für Dutzende von Geiseln ist auf dem Weg nach Gaza, nachdem Frankreich und Katar die erste Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas seit dem Scheitern der einwöchigen Waffenruhe im November vermittelt haben.

Die Medikamente werden über Ägypten verschifft und an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz geliefert, das sie dann an die Hamas übergibt.

Katar erklärte, die Vereinbarung umfasse auch die Lieferung weiterer Medikamente und humanitärer Hilfe an Palästinenser in der belagerten Küstenenklave.

0420 GMT – Israelische Polizei löst Kundgebung in Tel Aviv gegen den Krieg in Gaza auf

Die israelische Polizei hat nach Angaben israelischer Medien eine Kundgebung in Tel Aviv aufgelöst, die gegen den laufenden Krieg im Gazastreifen protestierte.

Wie die Tageszeitung Haaretz berichtet, löste die Polizei die Kundgebung aggressiv auf, mit der Begründung, dass sie „die Gefühle der Öffentlichkeit verletze“.

Die Polizisten behaupteten, die kleine Versammlung sei „illegal“, und beschlagnahmten ein Transparent mit der Aufschrift „Stoppt das Massaker“ in Gaza.

Die Nachrichtenwebseite Walla berichtet außerdem, dass die israelische Polizei eine für Samstag angesetzte Antikriegsdemonstration in Haifa, Nordisrael, vorsorglich blockiert hat.

0714 GMT – Israelischer Angriff tötet drei Palästinenser in der Nähe des Flüchtlingslagers Balata

Mindestens drei Palästinenser sind bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Auto in der Nähe des Flüchtlingslagers Balata im besetzten Westjordanland getötet worden, meldete die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Der palästinensische Rote Halbmond teilte mit, er habe den Ort erreicht, nachdem sich die israelischen Streitkräfte aus dem Gebiet zurückgezogen hätten, und die Leiche eines Jugendlichen geborgen.

„Die israelischen Streitkräfte hielten Berichten zufolge die Leichen anderer junger Männer zusammen mit dem Fahrzeug fest, bevor sie sich aus dem Gebiet zurückzogen“, so die Nachrichtenagentur.

0420 GMT – Israelische Angriffe töten 13 Palästinenser in Khan Younis

Bei israelischen Angriffen auf die Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen sind einem Bericht zufolge mindestens 13 Palästinenser getötet worden.

Dutzende Palästinenser wurden bei Luft- und Landangriffen verletzt, wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete.

Israelische Kampfflugzeuge hätten auch palästinensische Häuser westlich von Khan Younis mit Luftangriffen und Artilleriefeuer beschossen, hieß es weiter.

Der israelische Beschuss der Umgebung des Nasser-Krankenhauses und des Al-Amal-Krankenhauses, das der Palästinensischen Rothalbmond-Gesellschaft angeschlossen ist, führte zu schweren Schäden an den medizinischen Einrichtungen.

0247 GMT – Die Verhinderung neuer Zwangsvertreibungen hat absolute Priorität“: Borrell

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, erklärte, die absolute Priorität bestehe nun darin, eine „neue faktische Zwangsvertreibung“ aus dem Gazastreifen zu verhindern.

Borrell wies darauf hin, dass mehr als 80 Prozent der Bevölkerung bereits aus der belagerten Enklave vertrieben worden seien. In einem am Montag in der französischen Tageszeitung Le Monde veröffentlichten Meinungsartikel erklärte er, dass die Situation aus humanitärer Sicht entsetzlich sei.

„Die absolute Priorität besteht nun darin, eine neue De-facto-Zwangsvertreibung aus dem Gazastreifen zu verhindern, die rechtlich verboten und moralisch inakzeptabel ist“, sagte er.

Borrell erklärte, dass die drei Prioritäten darin bestünden, um jeden Preis eine Ausweitung des israelisch-palästinensischen Konflikts auf den Libanon zu verhindern, die katastrophale Lage in Gaza zu lindern und den Weg für eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts zu ebnen.

„Obwohl diese drei Themen natürlich ihre eigene Dynamik haben, sind sie in Wirklichkeit völlig miteinander verwoben“, fügte er hinzu.

0040 GMT – US-Senat lehnt Maßnahme zur Erzwingung eines Menschenrechtsberichts über Israel ab

Der US-Senat hat eine Resolution abgelehnt, die das Außenministerium gezwungen hätte, innerhalb von 30 Tagen einen Bericht vorzulegen, in dem untersucht wird, ob Israel bei seiner Invasion in Gaza Menschenrechtsverletzungen begangen hat.

Bei der Abstimmung stimmten 54 Senatoren dafür, die Resolution beiseite zu legen, so dass sie im 100 Mitglieder zählenden Senat nicht weiter verfolgt werden kann.

Die Abstimmung wurde von Senator Bernie Sanders erzwungen, einem Unabhängigen, der mit den Demokraten koaliert. Die Resolution wurde zwar knapp abgelehnt, spiegelte aber die wachsende Besorgnis einiger Demokraten unter Präsident Joe Biden wider, vor allem auf der Linken, über die Lieferung von US-Waffen an Israel, obwohl der Krieg einen hohen Tribut an die palästinensische Zivilbevölkerung fordert.

„Wir müssen sicherstellen, dass die US-Hilfe im Einklang mit den Menschenrechten und unseren eigenen Gesetzen verwendet wird“, sagte Sanders in einer Rede vor der Abstimmung, in der er auf die Unterstützung der Resolution drängte, und beklagte, dass der Senat es versäumt habe, die Auswirkungen des Krieges auf die Zivilbevölkerung zu untersuchen.

Das Weiße Haus hatte erklärt, es sei gegen die Resolution, die den Weg für die Auferlegung von Bedingungen für die Sicherheitshilfe an Israel hätte ebnen können.

Die Vereinigten Staaten gewähren Israel jedes Jahr 3,8 Milliarden Dollar an solcher Unterstützung, die von Kampfflugzeugen bis hin zu starken Bomben reicht. Biden hat den Kongress gebeten, weitere 14 Milliarden Dollar zu bewilligen.

0033 GMT – Palästinensischer Gesandter sagt, der IGH werde auf keinen Fall zugunsten Israels entscheiden

Der palästinensische Botschafter in Großbritannien hat erklärt, dass der Internationale Gerichtshof (IGH) auf keinen Fall zugunsten Israels entscheiden werde und dass der „Völkermord“ zum ersten Mal in der Geschichte von den Menschen, die hingerichtet wurden, aufgezeichnet und live übertragen wurde.

Husam Zomlot äußerte sich auf einer Pressekonferenz in London zu den laufenden israelischen Angriffen und der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag.

In Bezug auf die israelischen Angriffe sagte Zomlot, die Zerstörung des Gazastreifens sei ein „vorsätzlicher Völkermord und eine ethnische Säuberung…vorsätzlich in seiner Absicht und Ausführung“.

„Trotz dieser beispiellosen, von Menschen verursachten humanitären Katastrophe sehen wir keine ernsthaften Bemühungen der wichtigsten internationalen Akteure, einen sofortigen, nachhaltigen, umfassenden und dauerhaften Waffenstillstand herbeizuführen“, stellte er fest.

„Ohne diesen sofortigen Waffenstillstand sehen wir keine Hoffnung, die apokalyptische Situation in den Griff zu bekommen“, sagte er und betonte, dass all jene, die andere Themen diskutieren wollen, am Thema vorbeigehen.

„Dies bleibt unsere oberste Priorität“, betonte er und fügte hinzu, dass darüber hinaus auch „massive internationale humanitäre Anstrengungen“ unternommen werden müssten, um die akuten Bedürfnisse des Gazastreifens zu befriedigen.

2230 GMT – Israel bestätigt Gaza-Hilfsabkommen, während die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges wächst

Israel hat den Gazastreifen unter Beschuss genommen und bestätigt, dass es mit der Hamas-Widerstandsgruppe eine Vereinbarung über die Lieferung von Medikamenten an Gefangene und dringend benötigte Hilfsgüter an die Zivilbevölkerung in dem vom Krieg zerrissenen Palästinensergebiet getroffen hat, nachdem Katar vermittelt hatte.

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bestätigte die Vereinbarung und erklärte: „Die Medikamente werden von katarischen Vertretern in Gaza an ihren endgültigen Bestimmungsort weitergeleitet.“

Seit einem Angriff der Hamas auf den Gazastreifen am 7. Oktober, bei dem nach Angaben Tel Avivs mehr als 1.100 Menschen getötet wurden, hat Israel unerbittliche Luft- und Bodenangriffe auf den Gazastreifen geflogen.

Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden hat Israel bisher mindestens 24.285 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und 61.154 verwundet.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 85 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens aufgrund des akuten Mangels an Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten bereits Binnenvertriebene, während 60 Prozent der Infrastruktur der Enklave beschädigt oder zerstört sind.

Mehr lesen

Israelis, die die Bombardierung des Gazastreifens kritisieren, zahlen einen Preis in Netanjahus Hexenjagd

2156 GMT – Jordanien: Wirtschaft leidet unter Israels Krieg gegen Gaza

Der jordanische Premierminister Bisher al Khasawneh hat erklärt, dass die negativen Auswirkungen des Gaza-Krieges auf die von Hilfsgeldern abhängige Wirtschaft des Landes die vielversprechende Entwicklung des letzten Jahres gebremst haben, das einen Anstieg der Tourismuseinnahmen und ein höheres Wachstum verzeichnet hatte.

„Das letzte Jahr (2023) vor dem 7. Oktober war wirtschaftlich ein sehr, sehr vielversprechendes Jahr“, sagte Khasawneh.

Khasawneh sagte, dass die Unterbrechung der Schifffahrt auf der wichtigsten Ost-West-Route im Roten Meer durch die Angriffe der Houthi der jüngste Schlag neben dem Einbruch des Tourismus sei, der vor dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober einen Boom erlebt hatte, der das Niveau von vor fast fünf Jahren übertraf

„Der Tourismus hat einen schweren Schlag erlitten, und andere Sektoren leiden immer noch“, sagte Khasawneh in Davos, wie staatliche Medien berichteten.

2246 GMT – Frankreichs Macron sagt: „Priorität ist Waffenstillstand“ im belagerten Gazastreifen

Der französische Präsident hat erklärt, dass ein Waffenstillstand im belagerten Gazastreifen „eine Priorität“ sei.

„Alle Leben sind wichtig“, bekräftigte der Präsident, machte aber die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas für die derzeitige Situation in der Region verantwortlich.

Er erinnerte daran, dass Frankreich humanitäre Hilfe für die Bedürftigen im Gazastreifen geleistet hat, betonte aber, dass „die Priorität ein Waffenstillstand ist“.

Nach 100 Tagen des brutalen Krieges Israels gegen die blockierte Enklave müssten „gezielte Operationen“ der israelischen Verteidigungskräfte mit der Einhaltung des humanitären Rechts verbunden werden, sagte Macron, der auch darauf hinwies, wie wichtig es sei, eine Ausweitung des Krieges auf die gesamte Region zu verhindern.

„Frankreich setzt sich für den Frieden und die Stabilität im Libanon ein“, hat der Präsident erklärt.

Mehr lesen

Fischer im Gazastreifen riskieren ihr Leben für einen kleinen Fang, um ihre Familien zu ernähren

2200 GMT – Die USA wollen die jemenitischen Houthis wieder als speziell bezeichnete globale Terroristen einstufen: Berichte

Es wird erwartet, dass die Regierung Biden bald Pläne bekannt geben wird, die mit dem Iran verbündete Houthi-Gruppe im Jemen erneut als speziell bezeichnete globale Terroristen einzustufen, berichten die Nachrichtenagenturen AP und Reuters.

Die Entscheidung wird getroffen, nachdem die Houthis Dutzende von Angriffen auf Handelsschiffe im Roten Meer verübt haben. Die Gruppe behauptet, sie habe mit Israel verbundene oder nach Israel fahrende Schiffe als Reaktion auf die harte Belagerung und die brutale Invasion Israels im Gazastreifen angegriffen.

Es wird erwartet, dass die US-Regierung die Ankündigung am Mittwoch macht, sagte ein US-Beamter.

Außenminister Antony Blinken hat die Houthis im Februar 2021 von der Liste der ausländischen terroristischen Organisationen und der speziell ausgewiesenen globalen Terroristen gestrichen.

In den letzten Tagen ihrer Amtszeit hatte die Trump-Regierung die Houthis gegen den entschiedenen Widerstand von Menschenrechts- und humanitären Hilfsorganisationen als ausländische Terrororganisation eingestuft.

Die Einstufung als ausländische Terrororganisation verbietet es Amerikanern sowie Personen und Organisationen, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen, den Houthis „materielle Unterstützung“ zu gewähren, was nach Ansicht der Gruppen zu einer noch größeren humanitären Katastrophe führen würde als das, was bereits im Jemen geschieht.

2015 GMT – Bernie Sanders zwingt US-Senatoren zu einer Testabstimmung über Militärhilfe für Israel

In einem bemerkenswerten Test zwingt Senator Bernie Sanders seine Kollegen, darüber abzustimmen, ob die Menschenrechtsverletzungen in Israels brutalem Krieg gegen den belagerten Gazastreifen untersucht werden sollen, ein Schritt in Richtung einer möglichen Begrenzung der US-Militärhilfe für Israel.

Die Abstimmung im Senat, die erstmals ein jahrzehntealtes Gesetz aufgreift, würde das US-Außenministerium verpflichten, innerhalb von 30 Tagen einen Bericht darüber vorzulegen, ob Israels Krieg im Gazastreifen gegen die Menschenrechte und internationale Abkommen verstößt. Sollte dies der Fall sein, könnte die US-Militärhilfe für Israel, die lange Zeit fraglos zugesichert war, rasch eingestellt werden.

Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass der Senat der Maßnahme zustimmt, wird die Abstimmung der Senatoren zeigen, wie groß das Unbehagen unter den US-Gesetzgebern über Israels Kriegsführung ist.

„Israel hat nicht das Recht, mit militärischer Unterstützung der Vereinigten Staaten einen Krieg gegen das gesamte palästinensische Volk zu führen“, sagte Sanders in einem Interview mit Associated Press am Montag vor der Abstimmung. „Und meiner Meinung nach ist genau das passiert.“

Im Vorfeld der Abstimmung sagte Sanders, die Senatoren seien nervös, weil das, was er vorhabe, in der Prozedur und in der Praxis beispiellos sei.

„Der Kongress hat Israel im Allgemeinen immer unterstützt, und dies stellt die Art der Militärkampagne in Frage“, sagte Sanders. „Und ich denke, das macht einige andere Leute ziemlich nervös.“



