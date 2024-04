https://www.middleeastmonitor.com/20240424-israels-netanyahu-says-more-has-to-be-done-to-stop-pro-palestinian-protests-on-us-campuses/



Ein Protestcamp gegen den Völkermord in Gaza geht in den zweiten Tag auf dem Gelände der University of Michigan in Ann Arbor, Michigan, USA, am 23. April 2024 [Katie McTiernan/Anadolu Agency].

Israels Netanjahu sagt, dass „mehr getan werden muss“, um pro-palästinensische Proteste auf US-Campus zu stoppen

24. April 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Mittwoch, dass „mehr getan werden muss“, um die pro-palästinensischen Proteste zu stoppen, die sich in den letzten Wochen auf den US-Campus ausgebreitet haben, berichtet Reuters.

„Was auf den amerikanischen Universitäten passiert, ist entsetzlich“, sagte er in einer aufgezeichneten Erklärung und beschuldigte „antisemitische Mobs“, führende Universitäten zu übernehmen.

„Das ist unverzeihlich. Das muss gestoppt werden. Es muss verurteilt werden, und zwar unmissverständlich“, sagte er. „Die Reaktion einiger Universitätspräsidenten war beschämend. Glücklicherweise haben die Beamten des Staates, der Kommunen und des Bundes anders reagiert, aber es muss mehr getan werden. Es muss mehr getan werden.“

Die Proteste gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen haben sich in den letzten Wochen an den US-Universitäten verschärft, da der Gazakrieg nun schon den siebten Monat andauert.

Wird der studentische Antikriegsaktivismus auf dem Campus unterdrückt? – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Pro-palästinensische Demonstranten haben zu einem Waffenstillstand aufgerufen und gefordert, dass sich ihre Universitäten von Unternehmen mit Verbindungen zu Israel trennen. Dutzende von Studenten wurden mit Drohungen konfrontiert, von der Universität suspendiert und von der Polizei verhaftet.

Einige jüdische und israelische Studierende und Dozenten sagten, die Proteste hätten die Universitäten in ein feindliches Umfeld verwandelt, in dem sie sich bedroht fühlten. Einige haben über einen Anstieg des Antisemitismus auf dem Campus berichtet. Auch einige Juden haben sich lautstark an den Anti-Kriegs-Protesten beteiligt, darunter Gruppen wie Jewish Voice for Peace, die einige Demonstrationen anführten.

Am 7. Oktober führte die Hamas einen Angriff auf südisraelische Gemeinden durch, bei dem nach israelischen Angaben 1.200 Menschen getötet und 253 als Geiseln genommen wurden.

Seitdem wurde jedoch von Haaretz aufgedeckt, dass Hubschrauber und Panzer der israelischen Armee tatsächlich viele der 1.139 Soldaten und Zivilisten getötet haben, die nach israelischen Angaben vom palästinensischen Widerstand getötet wurden.

Seitdem hat Israel bei seinen anhaltenden Angriffen auf den blockierten Gazastreifen mehr als 34.000 Palästinenser getötet, von denen nach Angaben der Behörden im Gazastreifen Tausende unter den Trümmern begraben sind. Die Offensive hat einen Großteil der Enklave in Schutt und Asche gelegt, die meisten der 2,3 Millionen Einwohner vertrieben und eine humanitäre Krise ausgelöst.

READ: Studentenproteste für Palästina breiten sich auf 2 weitere Universitäten in den USA aus

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …