Israel bombardierte das Ahly-Krankenhaus in Gaza, in dem Tausende von flüchtenden Zivilisten untergebracht waren, und tötete dabei mindestens 200 Palästinenser. (Foto: zur Verfügung gestellt)

GAZA LIVE BLOG: 500 Tote bei einem einzigen Angriff: Israel bombardiert christliches Krankenhaus in Gaza –

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

17. Oktober 2023

Bei einem einzigen Angriff auf ein palästinensisches Krankenhaus in Gaza-Stadt sind Hunderte von Palästinensern getötet worden. Das Massaker wird bereits als das schlimmste in der Geschichte der israelischen Verbrechen gegen das palästinensische Volk bezeichnet. Die Palästina-Chronik wird Sie auf dem Laufenden halten.

Palästinensisches Ministerium für Gesundheit: Die Zahl der im israelischen Krieg gegen Gaza getöteten und verwundeten Palästinenser stieg auf 3.000 Tote. 12.500 Verwundete. Im Westjordanland gab es 60 Tote und mehr als 1.250 Verletzte.

Dienstag, 17. Oktober, 20:35 Uhr (GMT +3)

SPRECHER DES ZIVILSCHUTZES IN GAZA: Über 300 Tote beim israelischen Angriff auf das Al-Ahly-Krankenhaus. Die Zahl wird jedoch wahrscheinlich noch steigen, da keine Verletzten aus dem angegriffenen Ort geborgen wurden und alle dort anwesenden Personen – schätzungsweise über 500 – bei dem Angriff getötet und verstümmelt wurden.

SPRECHER DES PALÄSTINENSISCHEN GESUNDHEITSMINISTERIUMS: Mehr als 500 Leichen wurden im Al-Ahly-Krankenhaus in Gaza, das vom israelischen Militär in einem der grausamsten Massaker an Palästinensern in ihrem Kampf gegen die israelische Besatzung bombardiert wurde, entweder eingesammelt oder liegen noch verstreut.

PALÄSTINENSISCHES GESUNDHEITSMINISTERIUM: Bei einem einzigen israelischen Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza sind nach vorläufigen Schätzungen 200 bis 300 Märtyrer“ getötet worden. Das Al-Ahli-Krankenhaus, das früher unter dem Namen Al-Mamadani bekannt war, hat Tausende von flüchtenden Zivilisten aus dem Gazastreifen aufgenommen, die dem intensiven israelischen Bombardement ihrer Städte und Flüchtlingslager im ganzen Streifen entkommen sind.

Dienstag, 17. Oktober, 19:45 Uhr (GMT +3)

UNRWA: Mindestens 6 Palästinenser sind bei einem israelischen Luftangriff auf eine UNRWA-Schule im Flüchtlingslager Maghazi getötet worden.

AJA: Bei einem israelischen Luftangriff auf das Baptistenkrankenhaus im Zentrum von Gaza-Stadt wurden 6 Palästinenser getötet und mehrere andere verletzt.

ISRAELI CHANNEL 12: Der britische Premierminister Rishi Sunak kündigte an, dass er am darauffolgenden Tag Israel einen Solidaritätsbesuch abstatten werde.

AJA: In der Stadt Sderot gab es infolge eines Raketenangriffs aus dem Gazastreifen direkte Opfer.

Dienstag, 17. Oktober, 19:oo Uhr (GMT +3)

AJA: In den südlichen Vororten von Tel Aviv ertönten erneut Sirenen, zeitgleich mit den Geräuschen großer Explosionen.

IRAN: Informierte iranische Quellen teilten Al Jazeera mit, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden dem Vertreter Teherans bei den Vereinten Nationen eine Nachricht über die Lage in den palästinensischen Gebieten überbracht hat.

ISRAELISCHE ARMEE: Die Gesamtzahl der bei der Operation „Al-Aqsa-Flut“ getöteten Soldaten und Beamten ist auf 302 angestiegen.

AL-QASSAM: Die Al-Qassam-Brigaden – der militärische Flügel der Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas) – kündigten als Reaktion auf die israelischen Massaker an Zivilisten im Gazastreifen den Abschuss einer Raketensalve in Richtung Tel Aviv an.

OMAN: Das omanische Außenministerium teilte mit, dass die Außenminister des Golfkooperationsrates die Eskalation der Gewalt und die israelische Bombardierung von Wohnvierteln im Gazastreifen erörtert haben.

AJA: Israelische Besatzungsflugzeuge haben eine Reihe von kontinuierlichen und intensiven Angriffen auf mehrere Wohnviertel im Gazastreifen gestartet

Dienstag, 17. Oktober, 18:oo Uhr (GMT +3)

PALÄSTINENSISCHES GESUNDHEITSMINISTERIUM: Die Zahl der im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen getöteten und verwundeten Palästinenser ist auf 3.000 Tote gestiegen. 12.500 Verwundete.

PALÄSTINISCHES INNENMINISTERIUM: 14 Palästinenser wurden bei der Bombardierung des Familienhauses von Ismail Haniyeh, dem Chef des politischen Büros der Hamas, durch israelische Flugzeuge getötet

AJA: Die israelische Armee beginnt mit einer Reihe von Angriffen im nördlichen Gaza-Streifen.

ISRAELISCHE MEDIEN: Ein Gebäude in Sderot wurde durch eine von den Al-Qassam-Brigaden abgefeuerte Rakete beschädigt.

GAZA’S GESUNDHEITSMINISTERIUM: Die Krankenhäuser sind aufgrund von Stromausfällen und Treibstoffmangel praktisch zusammengebrochen.

Dienstag, 17. Oktober, 17:oo Uhr (GMT +3)

EU-RAT: Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, erklärte, der Rat arbeite daran, eine Eskalation und eine humanitäre Katastrophe im Gazastreifen zu vermeiden, und rief alle Parteien auf, sich an das Völkerrecht zu halten.

HEZBOLLAH: Die libanesische Widerstandsgruppe gab bekannt, dass sie zwei israelische Militäranlagen in der Stadt Ramia mit Lenkraketen beschossen hat.

AMNESTY INTERNATIONAL: Israel muss die Blockade des Gazastreifens aufheben, die Strom- und Wasserversorgung wiederherstellen und humanitären Zugang ermöglichen.

AJA: Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee an der Grenze zwischen Libanon und Israel wurden 4 Hisbollah-Mitglieder getötet.

ISRAELISCHER NATIONALER SICHERHEITSRAT: Der nördliche Teil des Gazastreifens muss so schnell wie möglich evakuiert werden.

AL-QASSAM: Die Al-Qassam-Brigaden geben die Tötung des Qassam-Kommandeurs Ayman Nofal „Abu Ahmed“ nach einem israelischen Bombenangriff auf das Lager Bureij im zentralen Gazastreifen bekannt.

GEHEIMDIENSTCHEF DER ISRAELISCHEN ARMEE: Der Chef des militärischen Nachrichtendienstes der israelischen Armee erklärte, er trage die Verantwortung für das Versagen bei der Verhinderung des Hamas-Angriffs am 7. Oktober.

AJA: Israelische Aufklärungsflugzeuge überflogen den östlichen Sektor des Südlibanon.

Dienstag, 17. Oktober, 16:oo Uhr (GMT +3)

AL-QASSAM: Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas), haben nach eigenen Angaben in der Nähe von „Yad Mordechai“ im Gazastreifen eine Ansammlung von feindlichen Truppen mit Mörsern und Raketen beschossen.

AJA: Die israelische Armee hat die Bombardierung mit Artillerie in der Nähe der Städte Ramia und Marwahin im westlichen Sektor des Südlibanon verstärkt.

ISRAELISCHE POLIZEI: Die israelische Polizei hat Behauptungen des israelischen Senders 13 dementiert, wonach Sderot zu einer militärischen Sperrzone erklärt wurde.

SAUDI ARABIEN: Der saudische Ministerrat rief zu einem sofortigen Waffenstillstand, zur Aufhebung der Belagerung des Gazastreifens und zu Fortschritten im Friedensprozess auf.

ISRAELI CHANNEL 13: Die israelische Besatzungsarmee hat beschlossen, die Stadt Sderot im Gazastreifen zur militärischen Sperrzone zu erklären.

KIRBY: Der Koordinator für strategische Politik im Nationalen Sicherheitsrat der USA, John Kirby, sagte, sein Land wolle nicht, dass der Konflikt eskaliert oder sich ausweitet, und fügte hinzu, Washington habe wichtige Sicherheitsinteressen in der Region, die es zu verteidigen und zu schützen gedenke.

Dienstag, 17. Oktober, 15:oo Uhr (GMT +3)

ISRAELI CHANNEL 12: 4.000 palästinensische Arbeiter wurden zu Ermittlungszwecken festgenommen, weil sie verdächtigt werden, der Hamas bei dem Anschlag vom 7. Oktober geholfen zu haben.

IRANISCHE REVOLUTIONÄRE GARDE: Israel wird weitere Schocks durch die Achse des Widerstands erleben

JORDAN: Jordanien wird Gastgeber eines Vierergipfels mit amerikanischen, ägyptischen und palästinensischen Vertretern sein.

US-PENTAGON: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ordnete Vorbereitungen zur Entsendung von etwa zweitausend amerikanischen Soldaten an, um den Spannungen im Nahen Osten zu begegnen.

Dienstag, 17. Oktober, 14:oo Uhr (GMT +3)

AL-QASSAM: Der palästinensische Widerstand bombardiert Tel Aviv und Aschkelon als Reaktion auf die israelischen Massaker in Gaza.

JORDAN: Der jordanische König Abdullah II. hat erklärt, dass die Gefahr einer Ausweitung des von Israel begonnenen Krieges auf den Gazastreifen real ist und dass die Folgen für alle sehr schwerwiegend sind.

Dienstag, 17. Oktober, 13:oo Uhr (GMT +3)

UNICEF: Hunderte von Leichen liegen unter den Trümmern in Gaza.

FM DER TÜRKEI: Wir arbeiten daran, ein Übergreifen des Krieges auf den Libanon und andere Länder zu verhindern.

FM des Libanon: Die israelischen Angriffe im Süden können zu einer Situation führen, die schwer einzudämmen ist.

GESUNDHEITSMINISTERIUM VON GAZA: Teile des Europäischen Krankenhauses von Gaza im südlichen Gazastreifen wurden durch die israelischen Bombenangriffe auf den Eingang des Krankenhauses beschädigt.

Dienstag, 17. Oktober, 12:00 Uhr (GMT +3)

ISRAELI ARMY: Die Situation in Gaza nach dem Krieg wird ein „globales Problem“ sein.

ISRAELI RADIO: Der israelische Strafvollzugsdienst fordert strengere Maßnahmen gegen die 108 palästinensischen Gefangenen aus dem Gazastreifen.

ÄRZTE OHNE GRENZEN: Der Tod unter Bomben sollte nicht die einzige Option für die Bewohner von Gaza sein.

UNRWA: Die Angst vor Dürre und der Ausbreitung von Krankheiten in Gaza wächst.

Dienstag, 17. Oktober, 11:00 Uhr (GMT +3)

ISRAELISCHE ARMEE: Die israelische Armee teilte mit, dass gestern Abend ein „hochrangiger Hamas-Funktionär“ getötet wurde.

TÜRKEI: Der türkische Außenminister Hakan Fidan erklärte, Ankara schlage die Einrichtung eines Vermittlungsmechanismus zwischen Israel und Palästina mit Bürgschaftsländern, darunter die Türkei, vor, um einen Ausweg aus der Krise zu finden.

Dienstag, 17. Oktober, 10:00 Uhr (GMT +3)

GAZA-GESUNDHEITSMINISTERIUM: Die Zahl der im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen getöteten und verwundeten Palästinenser stieg auf 2.378 Tote. 12.000 Verwundete.

AL-MANAR: Die israelische Armee wirft derzeit Phosphorbomben auf offene Flächen im Südlibanon ab.

IRAN: Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, dass so schnell wie möglich Korridore geöffnet werden müssen, um humanitäre Hilfe an die Bewohner des Gazastreifens zu liefern.

PPS: Israel hat 55 Palästinenser im Westjordanland festgenommen.

AL QASSAM: Die Al-Qassam-Brigaden erklären, sie hätten israelische Militäreinheiten auf dem Stützpunkt Taslem bombardiert.

PALÄSTINENSISCHES GESUNDHEITSMINISTERIUM: Ein älterer Palästinenser erlag am Freitag in der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland seinen durch israelische Schüsse erlittenen Wunden.

YEDIOTH AHRONOTH: Der Kommandeur des Zentralkommandos der US-Armee trifft in Israel ein.

PALÄSTINISCHES INNENMINISTERIUM: Bei der Bombardierung eines Hauses der Familie Zorob im Gouvernement Rafah im Gazastreifen durch ein israelisches Flugzeug werden 28 Palästinenser getötet. Übersetzt mit Deepl.com

