Israelisch-palästinensischer Krieg live: Israel bombardiert Krankenhaus in Gaza mit 500 Toten und löst Proteste im Nahen Osten aus

Bei der Bombardierung des Krankenhauses al-Ahli al-Arab in Gaza-Stadt durch Israel sind mindestens 500 Menschen getötet worden

Wichtigste Punkte

Mindestens 500 Tote und Hunderte Verletzte bei israelischem Angriff auf Krankenhaus

Proteste im Westjordanland wegen israelischer Bombardierung des Krankenhauses in Gaza

Mindestens 80 Tote nach nächtlichen israelischen Angriffen im südlichen Gazastreifen

Live-Updates

Saudi-Arabien verurteilt Israels Bombardierung des Gaza-Krankenhauses und mahnt Doppelmoral an

vor 3 Minuten

Saudi-Arabien hat den israelischen Bombenangriff auf das al-Ahli al-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt, bei dem heute Abend mindestens 500 Palästinenser getötet und Hunderte weitere verletzt wurden, in einer Erklärung scharf verurteilt.

In einer Erklärung, die auf der Social-Media-Plattform X veröffentlicht wurde, erklärte das saudische Innenministerium, dass es „die Verbrechen der israelischen Besatzung bei der Bombardierung des Krankenhauses in Gaza verurteilt“.

„Das Königreich lehnt diesen bestialischen Angriff ab, der gegen alle internationalen Gesetze, einschließlich der humanitären Gesetze, verstößt. Das Königreich verurteilt die fortgesetzten Angriffe der israelischen Besatzung auf die Zivilbevölkerung trotz internationaler Aufforderungen, sie einzustellen.“

„Diese gefährliche Entwicklung wird die internationale Gemeinschaft dazu zwingen, ihre Doppelmoral und Selektivität bei der Anwendung des Völkerrechts aufzugeben, insbesondere wenn es um die Verbrechen der israelischen Besatzung geht. Dies erfordert eine ernsthafte und entschlossene Haltung zum Schutz der Zivilbevölkerung“, heißt es in der Erklärung weiter.

„Das Königreich unterstreicht auch die Notwendigkeit, unverzüglich sichere Korridore zu öffnen.“

#بيان | تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين. pic.twitter.com/r9yzkOWvNs

– وزارة الخارجية (@KSAMOFA) October 17, 2023

Proteste gegen Bombenanschlag auf Krankenhaus in Gaza brechen im ganzen Nahen Osten aus

vor 15 Minuten

Im gesamten Nahen Osten sind Proteste gegen den israelischen Bombenangriff auf das al-Ahli al-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt ausgebrochen.

Bei der Bombardierung des Krankenhauses wurden mindestens 500 Menschen getötet und Hunderte von ihnen verwundet.

Nach der Bombardierung kam es im besetzten Westjordanland sowie im gesamten Nahen Osten und Nordafrika zu Protesten.

In Jordanien versuchten zahlreiche jordanische Demonstranten, die israelische Botschaft in Amman zu stürmen.

Proteste gab es auch im türkischen Istanbul, im syrischen Idlib und im libanesischen Beirut.

Gesundheitsminister von Gaza: „Rettet unser Volk vor diesem vorsätzlichen Völkermord“.

vor 21 Minuten

Die palästinensische Gesundheitsministerin Maii al-Kaila bezeichnete die israelische Bombardierung des Krankenhauses al-Ahli al-Arab in Gaza-Stadt als das „blutigste Massaker an unserem Volk“.

In einer Erklärung sagte sie: „Die Besatzung hat das Krankenhaus bombardiert und dabei Hunderte von Menschen getötet, vor allem Frauen und Kinder. Die Auswirkungen des Massakers sind unbeschreiblich. Die Besatzung hat gegen alle humanitären Gesetze, Chartas und Normen verstoßen“, sagte sie.

„Sie haben Patienten und Zivilisten getötet, die in dem Krankenhaus Schutz suchten“.

Kaila appellierte auch an die Länder der Welt und die UNO, „unser Volk vor diesem vorsätzlichen Völkermord zu bewahren“.

Mindestens 500 Menschen wurden bei den Angriffen auf das Krankenhaus getötet, Hunderte weitere wurden verwundet.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurde das Krankenhaus von Israel bedroht, es solle geräumt oder bombardiert werden.

Das Ministerium fügte hinzu, dass das Krankenhaus vor einigen Tagen mit einem Warnangriff getroffen worden sei.

Medienberichten zufolge hatte die israelische Armee davor gewarnt, das Al-Ahli Krankenhaus sowie fünf weitere Krankenhäuser zu evakuieren.

Hamas-Führer ruft Palästinenser überall zu Protesten nach israelischem Bombenangriff auf Krankenhaus auf

vor 38 Minuten

Nach den israelischen Luftangriffen auf das arabische Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza, bei denen mindestens 500 Menschen ums Leben kamen und Hunderte verletzt wurden, hielt Hamas-Führer Ismail Hannieyh eine Fernsehansprache.

In seiner Rede rief er alle Palästinenser und die Weltgemeinschaft auf, gegen die israelischen Aggressionen und die Bombardierung des Krankenhauses in Gaza zu protestieren.

„Gott mag die Ungerechten nicht. Wir erleben ein brutales Massaker, bei dem Hunderte von Menschen getötet wurden. Dieses Massaker zeigt erneut, wie bestialisch der Feind ist“, sagte er.

„Dieses Massaker ist nur eines von vielen in einer Reihe von zionistischen Angriffen… sie verüben Morde und Massaker ohne jeglichen Respekt vor Gesetzen oder Werten. Sie haben Angriffe auf heilige Stätten verübt. Sie haben das Massaker von Sabra und Schatlia verübt und viele andere getötet“, fügte er hinzu.

„Die USA haben Israels Massaker, diese Kriegsverbrechen und die kollektive Bestrafung gedeckt. Die USA müssen die Verantwortung für diese Tötungen und die Besatzung tragen.“

Hannieyh sagte weiter: „Der Widerstand geht weiter und er wird nicht aufhören, bis die Besatzung unsere heiligen Stätten und unser Land verlässt. Den Familien der Märtyrer sei gesagt, dass ihr Blut uns allen gehört.“

Abschließend rief er die Palästinenser dazu auf, auf die Straße zu gehen und zu protestieren.

„Ich rufe alle Palästinenser, vor allem die in Jerusalem und im Westjordanland, auf, gegen die Besatzung und die Siedler auf die Straße zu gehen. Wir sind eine Nation, ein Volk, und wir werden zusammenstehen.“

Video: Nach dem israelischen Angriff auf das Krankenhaus in Gaza

vor 59 Minuten

Mindestens 500 Palästinenser sind bei einem israelischen Luftangriff auf das al-Ahli al-Arab Krankenhaus in Gaza-Stadt getötet worden.

Nach den Luftangriffen, die ein großes Blutbad anrichteten und Hunderte von Verletzten hinterließen, versammelten sich Menschenmengen vor dem Krankenhaus. Viele von ihnen suchten im Krankenhaus Zuflucht und waren dort in Behandlung.

Bei einem israelischen Luftangriff auf das al-Ahli al-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt sind mindestens 500 Palästinenser getötet worden.

Menschenmengen versammeln sich vor dem Krankenhaus, nachdem die Luftangriffe ein großes Blutbad angerichtet und Hunderte von Verletzten hinterlassen haben. Viele suchten Schutz und Behandlung im Krankenhaus pic.twitter.com/Y7VAUu6ERa

Arabische Liga ruft Staatsoberhäupter auf, „Tragödie“ in Gaza zu beenden

vor 1 Stunde

Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, hat am Dienstag die Staats- und Regierungschefs aufgefordert, die Offensive auf den Gazastreifen zu beenden.

„Welcher teuflische Geist bombardiert absichtlich ein Krankenhaus und seine wehrlosen Bewohner?“, schrieb er auf X, der sozialen Medienplattform, die früher als Twitter bekannt war.

„Arabische Mechanismen werden diese Kriegsverbrechen dokumentieren und die Verbrecher werden nicht mit ihren Taten davonkommen.“

Demonstranten stürmen nach dem Bombenanschlag auf ein Krankenhaus in Gaza die israelische Botschaft in Jordanien

vor 1 Stunde

Nach dem israelischen Luftangriff auf das arabische Krankenhaus al-Ahli in Gaza haben Demonstranten in der jordanischen Hauptstadt die israelische Botschaft gestürmt und eine Demonstration veranstaltet.

Berichten zufolge haben die Demonstranten während der Demonstration auch Feuer gelegt.

Bei dem Luftangriff auf das Krankenhaus wurden mindestens 500 Menschen getötet und Hunderte weitere verwundet.

Palästinensische Autonomiebehörde setzt scharfes Feuer ein, um Demonstranten im Westjordanland zu vertreiben

vor 1 Stunde

Die Palästinensische Autonomiebehörde setzt scharfe Waffen ein, um Tausende von Demonstranten zu vertreiben, die im besetzten Westjordanland auf die Straße gegangen sind.

Die Proteste richteten sich gegen die israelischen Luftangriffe auf das Krankenhaus al-Ahli al-Arab in Gaza. Bei den Luftangriffen wurden mindestens 500 Palästinenser getötet und Hunderte von Menschen verwundet.

Die Demonstranten versammelten sich auf dem öffentlichen Platz al-Manara in Ramallah, um den israelischen Angriff auf das Krankenhaus zu verurteilen.

Mehrere Nationen verurteilen „brutalen“ Luftangriff auf Krankenhaus in Gaza

vor 1 Stunde

Die Türkei, Katar, Jordanien und der Iran haben den israelischen Luftangriff auf das Krankenhaus al-Ahli al-Arab verurteilt.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, der Angriff auf ein Krankenhaus entbehre „der elementarsten menschlichen Werte“.

„Ich rufe die ganze Menschheit auf, Maßnahmen zu ergreifen, um diese beispiellose Brutalität in Gaza zu stoppen.“

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verurteilte den Angriff.

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte: „Erste Berichte deuten auf Hunderte von Toten und Verletzten hin. Wir fordern den sofortigen Schutz der Zivilbevölkerung und der medizinischen Versorgung sowie die Rücknahme der Evakuierungsbefehle.“

Massenprotest im Westjordanland wegen israelischer Bombardierung eines Krankenhauses in Gaza

vor 1 Stunde

Tausende von Palästinensern in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland haben sich auf dem öffentlichen Platz al-Manara versammelt, um den israelischen Luftangriff auf das Krankenhaus al-Ahli al-Arab in Gaza-Stadt zu verurteilen.

Mindestens 500 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, wurden bei dem Angriff auf das Krankenhaus getötet.

Auch in anderen Teilen des besetzten Westjordanlands, darunter in Jerusalem und Abu Dis, kam es zu Protesten, während in al-Ahli al-Arab nach Angaben von Korrespondenten vor Ort eine Hysterie herrschte.

Proteste im Westjordanland gegen die Palästinensische Autonomiebehörde wegen des Bombenanschlags auf ein Krankenhaus in Gaza

vor 1 Stunde

Nach dem israelischen Luftangriff auf das Krankenhaus al-Ahli al-Arab in Gaza-Stadt sind Demonstranten im besetzten Westjordanland mit der Palästinensischen Autonomiebehörde aneinandergeraten.

Bei dem Luftangriff auf das Krankenhaus wurden mindestens 500 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet, und das Krankenhaus wurde außer Betrieb gesetzt.

Im besetzten Westjordanland macht sich Wut breit, und Hunderte von Menschen gehen auf die Straße.

Eilmeldung: Mindestens 500 Tote bei israelischem Luftangriff auf Krankenhaus in Gaza

vor 1 Stunde

Mindestens 500 Palästinenser sind bei einem israelischen Luftangriff auf das Krankenhaus al-Ahli al-Arab in Gaza-Stadt getötet worden.

Der Luftangriff hat ein großes Blutbad angerichtet und Hunderte von Verwundeten hinterlassen.

Als Folge des Luftangriffs sind im Krankenhaus Brände ausgebrochen.

Viele Menschen suchten in dem Krankenhaus Zuflucht und ließen sich dort behandeln.

In Bildern: Israel greift Krankenhaus in Gaza an, Hunderte Tote

vor 1 Stunde

Bei einem gezielten israelischen Luftangriff sind im Krankenhaus al-Ahli al-Arab in Gaza-Stadt mindestens 200 Menschen getötet worden, und es wird erwartet, dass die Zahl der Toten noch steigt. Mindestens 500 Menschen wurden bei dem Luftangriff verwundet.

Das Krankenhaus diente als Ausweichquartier für das al-Shifa-Krankenhaus, das jetzt außer Betrieb ist.

Nun ist auch das al-Ahli-Krankenhaus außer Betrieb, ebenso wie sechs weitere Krankenhäuser im Gazastreifen.

Palästinenser waren in dem Krankenhaus untergebracht und wurden dort behandelt, als es von einem israelischen Luftangriff getroffen wurde (AFP)

Mindestens 200 Palästinenser sind bei dem Luftangriff auf das Krankenhaus getötet worden (AFP)

Nach dem israelischen Luftangriff auf das Krankenhaus stapeln sich die Leichen vor dem Krankenhaus (AFP)

Ein Mädchen weint inmitten des israelischen Luftangriffs auf das al-Ahli al-Arab Krankenhaus in Gaza-Stadt (AFP)

Ägypten und Kanada verurteilen den israelischen Luftangriff auf das Krankenhaus in Gaza

vor 2 Stunden

Ägypten hat den israelischen Luftangriff auf ein Krankenhaus in Gaza auf das Schärfste verurteilt und betont, dass die internationale Gemeinschaft dringend eingreifen müsse.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte, die Nachrichten aus dem Gazastreifen seien „schrecklich und inakzeptabel“ und der Angriff auf ein Krankenhaus sei illegal.

Israelischer Luftangriff auf Krankenhaus ist „Völkermord“, dreitägige Staatstrauer angekündigt

vor 2 Stunden

Der Sekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Hussein al-Sheikh, hat den israelischen Luftangriff auf das Krankenhaus al-Ahli al-Arab in Gaza-Stadt, bei dem bisher mindestens 200 Menschen getötet wurden, als „Massaker“ und „Völkermord“ bezeichnet, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet.

Auch der palästinensische Präsident hat nach dem tödlichen Luftangriff drei Trauertage ausgerufen.

Die US-Kongressabgeordnete Rashida Tlaib, eine palästinensische Amerikanerin, kritisierte Biden nach der Bombardierung des Krankenhauses al-Ahli al-Arab durch Israel.

„Israel hat gerade das Baptistenkrankenhaus bombardiert und dabei 500 Palästinenser (Ärzte, Kinder, Patienten) einfach so getötet“, sagte Tlaib.

„Das passiert, wenn Sie sich weigern, einen Waffenstillstand zu ermöglichen und zur Deeskalation beizutragen. Ihr auf Krieg und Zerstörung ausgerichteter Ansatz hat mir und vielen palästinensischen Amerikanern und muslimischen Amerikanern wie mir die Augen geöffnet. Wir werden uns daran erinnern, wo Sie gestanden haben“, fügte sie hinzu. Übersetzt mit Deepl.com



