GAZA LIVE BLOG: Zerstörung in Metulla | Massaker in Nuseirat | Israelis lehnen Gallants Entlassung ab – Tag 350

20. September 2024

Israel führt weiterhin Massaker an palästinensischen Zivilisten in Gaza an. (Foto: Ali Attar, über soziale Medien)

Von Palestine Chronicle Staff

Mindestens 50 Häuser in Metulla in Obergaliläa wurden in den letzten 24 Stunden durch Beschuss aus dem Libanon beschädigt, wie israelische Medien berichten.

Acht Palästinenser wurden getötet und mehrere weitere verletzt, als ein israelisches Bombardement ein Haus westlich des Lagers Nuseirat im mittleren Gazastreifen traf.

Eine neue Umfrage der israelischen Zeitung Maariv ergab, dass 52 Prozent der Israelis gegen die Entlassung von Verteidigungsminister Yoav Gallant sind.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit Beginn des andauernden israelischen Völkermords in Gaza am 7. Oktober 41.272 Palästinenser getötet und 95.551 verwundet.

Freitag, 20. September, 16:30 Uhr (GMT+2)

AL-MAYADEEN: Bei einem israelischen Angriff mit 4 Raketen wurde ein Wohnhaus im Stadtteil Al-Qaim im südlichen Vorort von Beirut getroffen.

LEBANESISCHER NACHRICHTENDIENST: Bei einem israelischen Angriff auf den südlichen Vorort von Beirut wurden mindestens fünf Kinder getötet.

WALLA: Ersten Schätzungen zufolge wurde der israelische Angriff während eines Treffens von Hisbollah-Führern durchgeführt.

ISRAELISCHE MEDIEN: Der Angriff auf den südlichen Vorort von Beirut wurde vom Kommandeur der Spezialeinheiten und Mitglied des Dschihad-Rates der Hisbollah, Ibrahim Aqil, durchgeführt.

LIBANESISCHER NACHRICHTENDIENST: Ein israelischer F-35-Kampfjet griff ein Apartment im Stadtteil Jamous im südlichen Vorort mit zwei Raketen an.

CHANNEL 12: Ein hochrangiger Hisbollah-Funktionär war das Ziel des konzentrierten Angriffs der Besatzungsarmee im südlichen Vorort von Beirut.

Freitag, 20. September, 15:30 Uhr (GMT+2)

ISRAELISCHE MEDIEN: Wegen der Lage im Norden hat Netanjahu seinen Besuch in den USA um einen Tag verschoben.

LIEBERMAN: Die Stadt Metulla, die Perle des Nordens, wurde durch Bomben der Hisbollah ausgelöscht.

IRAKISCHE HISBollah: Unser Kämpfer Abu Haidar al-Khafaji wurde bei einem israelischen Angriff getötet, als er seinen Dienst als Sicherheitsberater in Damaskus verrichtete.

CHANNEL 12: Der israelische Präsident Isaac Herzog sagte, dass Israel immer noch keinen Krieg will, sondern die Bewohner in ihre Häuser zurückbringen will.

ISRAEL HAYOM: Die Behörden schicken Löschflugzeuge, um beim Löschen der Brände in der Nähe von Safed zu helfen, nachdem Raketen aus dem Libanon gefallen sind.

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Eine israelische Drohne schießt auf Bürger und ihre Häuser in der Nähe der Al-Hurriya-Schule im Stadtteil Al-Zaytoun im südlichen Gaza.

PALÄSTINENSISCHES GESUNDHEITSMINISTERIUM: Die Zahl der Todesopfer im Westjordanland hat seit dem 7. Oktober 716 erreicht – darunter 160 Kinder, 10 Frauen und 9 ältere Menschen – und etwa 5.750 Verletzte.

Freitag, 20. September, 14:00 Uhr (GMT+2)

CHANNEL 12: Ein Israeli wurde verletzt, nachdem sein Fahrzeug beim Abfangen von Raketen auf den Golanhöhen beschädigt wurde.

ISRAELISCHE MEDIEN: In den letzten Stunden wurden etwa 130 Raketen auf den Norden abgefeuert.

HEZBOLLAH: Unsere Mudschaheddin haben das Hauptquartier der Luft- und Raketenabwehr in den „Kilaa“-Kasernen mit Salven von „Katjuscha“-Raketen bombardiert.

ZIVILSCHUTZ GAZA:

Unsere Besatzungen bargen die Leiche eines Märtyrers, der im Gebiet Musabah nördlich von Rafah im südlichen Gazastreifen von einer israelischen Drohne ins Visier genommen wurde.

Der Bombenangriff erfolgte zur Unterstützung von Gaza und als Reaktion auf die Angriffe des israelischen Feindes auf die standhaften Dörfer und sicheren Häuser im Süden.

HEZBOLLAH: Unsere Mudschaheddin bombardierten die Hauptbasis für Flugabwehrraketen des Northern Region Command in der „Beria“-Kaserne mit Salven von „Katjuscha“-Raketen.

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Zwei Verletzte bei einem israelischen Angriff auf ein Motorrad im Gebiet Musbah, nördlich der Stadt Rafah, südlich des Gazastreifens.

ISRAELISCHE MEDIEN:

Schweres Raketenfeuer auf das obere Galiläa und den Golan.

Stromausfall in Safed nach der jüngsten Raketensalve.

Feuerwehrleuten ist es nicht erlaubt, Brände in Safed zu löschen, aus Angst vor weiteren Raketen.

Bei der letzten Salve wurden mehr als 90 Raketen aus dem Libanon abgefeuert.

Freitag, 20. September, 13:00 Uhr (GMT+2)

AL-JAZEERA (unter Berufung auf Sicherheitsquellen): Israelische Streitkräfte halten die Leichen von zwei Hisbollah-Kämpfern an der südlichen Grenze des Libanon fest.

ISRAELI ARMY RADIO: Die Bewohner des nördlichen Golan und des oberen Galiläa wurden angewiesen, sich in der Nähe von Schutzgebieten aufzuhalten.

CNN (unter Berufung auf einen israelischen Beamten): Ein leitender Berater von Premierminister Benjamin Netanjahu legte der Regierung von Joe Biden einen neuen Vorschlag für einen Waffenstillstand und die Freilassung von Gefangenen vor.

BLOOMBERG: Taktisches Ziel der Operation gegen die Hisbollah war es, sie durch Angriffe auf ihre Agenten, ihre Infrastruktur und ihre Versorgungslinien zu schwächen.

AL-JAZEERA: Zwei israelische Angriffe richteten sich gegen die Städte Mays al-Jabal und Kfar Kila im Südlibanon.

AL-QASSAM-BRIGADEN: Unsere Kämpfer befinden sich in einem erbitterten Kampf mit den Besatzungstruppen, die östlich des Stadtviertels Al-Tannour in der Stadt Rafah südlich des Gazastreifens eingedrungen sind

Freitag, 20. September, 11:30 Uhr (GMT+2)

PALÄSTINENSISCHE ZIVILVERTEIDIGUNG: Ein Palästinenser wurde getötet und weitere wurden verletzt, als israelische Granaten ein ziviles Fahrzeug in Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen trafen.

KAN: Canadian Airlines streicht alle Flüge nach Israel bis zum Jahresende.

ISRAEL HAYOM: Etwa 50 Häuser in Metulla in Obergaliläa wurden von Donnerstagmorgen bis heute Morgen durch Granaten aus dem Libanon beschädigt.

Freitag, 20. September, 11:00 Uhr (GMT+2)

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Ein Palästinenser wurde bei einem israelischen Bombenangriff auf die Al-Shaaf-Straße östlich von Gaza-Stadt getötet.

HEZBOLLAH: Unsere Kämpfer haben eine Stellung der israelischen Armee in der Nähe von Metulla mit einer Lenkwaffe angegriffen und einen direkten Treffer erzielt.

CHANNEL 12: Die Generalstaatsanwältin der Regierung informierte Premierminister Benjamin Netanjahu, dass sie ihn nicht vor dem Obersten Gerichtshof vertreten wird.

BULGARISCHER SICHERHEITSDIENST: In Bulgarien wurden keine Pager verwendet, die in den Bombenanschlägen im Libanon verwendet wurden, und es wurden auch keine solchen Pager importiert, exportiert oder hergestellt.

MAARIV-UMFRAGE: 52 % der Israelis lehnen die Entlassung von Verteidigungsminister Yoav Gallant ab.

RUSSIAN FM: Jede groß angelegte israelische Militäroperation im Libanon wird schwerwiegende Folgen haben und sollte vermieden werden

Freitag, 20. September, 10:00 Uhr (GMT+2)

AL-MAYADEEN: Es wurden Verletzte gemeldet, die durch israelischen Beschuss auf eine Gruppe von Menschen in der Kashko-Straße im Stadtteil Zaytoun südöstlich von Gaza-Stadt verursacht wurden.

Freitag, 20. September, 09:00 Uhr (GMT+2)

SYRISCHEN MEDIEN: Eine Person wurde getötet und eine weitere verletzt, als ein israelisches Bombardement auf ein Auto auf der Straße zum internationalen Flughafen von Damaskus abgefeuert wurde.

Freitag, 20. September, 08:00 Uhr (GMT+2)

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Bei einem israelischen Bombenangriff auf ein Haus westlich des Lagers Nuseirat im mittleren Gazastreifen wurden acht Palästinenser getötet und mehrere weitere verletzt.

AL-JAZEERA: In der Stadt Metulla in Obergaliläa ertönen Sirenen, um vor Raketenstarts zu warnen.

ISRAELISCHE MEDIEN: Ein Schusswechsel auf einen Siedlerbus in der Nähe der Stadt Dschenin im nördlichen Westjordanland.

Freitag, 20. September, 04:70 Uhr (GMT+2)

REUTERS (unter Berufung auf den taiwanesischen Wirtschaftsminister): Die Komponenten der im Libanon explodierten Pager wurden nicht in seinem Land hergestellt.

Freitag, 20. September, 05:00 Uhr (GMT+2)

US-AUSSENMINISTERIUM: Blinken besprach mit seinem französischen Amtskollegen die Bemühungen, den Waffenstillstand in Gaza zu beenden und die humanitären Bedürfnisse zu decken.

Freitag, 20. September, 04:00 Uhr (GMT+2)

TRUMP: Wenn ich zum Präsidenten gewählt werde, werde ich die Umsiedlung von Flüchtlingen aus von Terror heimgesuchten Gebieten wie dem Gazastreifen verbieten.

Freitag, 20. September, 03:15 Uhr (GMT+2)

PALÄSTINENSISCHE MEDIEN: Zwei Palästinenser wurden bei einem israelischen Beschuss eines Hauses im Zentrum von Gaza-Stadt verwundet.

WSJ (unter Berufung auf US-Beamte): Wir erwarten nicht, dass sowohl die Hamas als auch Israel vor dem Ende der Amtszeit von Präsident Joe Biden eine Einigung über Gaza erzielen werden.

(The Palestine Chronicle)

