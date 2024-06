https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-wfp-pauses-aid-deliveries-through-us-pier



Gaza live: Dreißig Palästinenser in 24 Stunden getötet, darunter ein Baby

Gaza: 37.296 Tote und 85.197 Verletzte

Wichtigste Punkte

Laut Unicef blockieren israelische Streitkräfte Hilfe für 10.000 Kinder

Israelische Bulldozer zerstören geräumte Häuser in Rafah

Israelische Streitkräfte führen im Morgengrauen Razzien im Westjordanland durch und nehmen fünf Personen fest

Live-Updates

Unrwa: Über 50.000 Kinder in Gaza brauchen dringend Behandlung gegen Unterernährung

vor 8 Sekunden

Mehr als 50.000 Kinder im Gazastreifen müssen wegen akuter Unterernährung behandelt werden, teilte die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) am Samstag mit.

Die anhaltenden Beschränkungen des humanitären Zugangs zu der Enklave führen zu einem „verzweifelten Ausmaß an Hunger“, so die Agentur in einem Beitrag auf X.

„Unrwa-Teams arbeiten unermüdlich daran, Familien mit Hilfsgütern zu versorgen, aber die Situation ist katastrophal.“

Qassam-Brigaden beanspruchen Angriff auf israelische Soldaten

vor 18 Minuten

Der bewaffnete Flügel der Hamas, die Qassam-Brigaden, erklärten, ihre Kämpfer hätten israelische Soldaten in einem „komplexen Hinterhalt“ im südlichen Gazastreifen getötet und verwundet.

In einer Erklärung auf Telegram teilte die Gruppe mit, sie habe in Tal as-Sultan, westlich der Stadt Rafah, „einen zionistischen D9-Bulldozer mit einer Al-Yassin 105-Granate“ beschossen, „was zur Tötung und Verletzung von Soldaten führte“.

In einer weiteren Erklärung fügte sie hinzu, dass ihre Kämpfer „zusammen mit den Al-Quds-Brigaden den militärischen Standort Sufa im Süden Israels mit einer Raketensalve beschossen“ und „Kurzstreckenraketen“ auf die israelische Kommandozentrale in der Netzarim-Achse westlich von Gaza-Stadt abgefeuert hätten.

Von Houthi-Raketen getroffenes brennendes und sinkendes Schiff evakuiert

vor 45 Minuten

Die Besatzung eines Handelsschiffs, das nach einem Angriff der jemenitischen Houthis in Flammen stand und sank, ist evakuiert worden, teilte die United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) mit.

Das unter der Flagge Palaus fahrende Frachtschiff Verbena war am Donnerstag im Golf von Aden von Houthi-Raketen getroffen worden, die ein Feuer auslösten und einen der Besatzungsmitglieder schwer verletzten.

Israelische Armee sagt, dass „fünf Geschosse“ aus der humanitären Zone des Gazastreifens abgefeuert wurden

vor 52 Minuten

„Fünf Geschosse“ wurden am Freitag aus der humanitären Zone im Zentrum des Gazastreifens abgefeuert, teilte die israelische Armee in einer Erklärung auf Telegram mit.

Der Erklärung zufolge landeten die Geschosse auf offenem Gelände, während die anderen innerhalb des Gazastreifens einschlugen.

„Dies ist ein weiteres Beispiel für die zynische Ausnutzung der humanitären Infrastruktur und der Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde durch Terrororganisationen im Gazastreifen für ihre terroristischen Angriffe“, hieß es.

Libanesische Angriffe lösen Brände in Goren, Westgaliläa, aus

vor 1 Stunde

Nach mehreren Drohnenangriffen aus dem Libanon sind in Goren, in der Region Westgaliläa im Norden Israels, Brände ausgebrochen, so das israelische Militär.

Erdogan: Biden vor „Aufrichtigkeitstest“ wegen Gaza

vor 1 Stunde

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Samstag, Israels Krieg gegen Gaza sei ein „Test der Aufrichtigkeit“ für US-Präsident Joe Biden.

Erdogan sagte Reportern auf dem Rückweg vom G7-Gipfel in Italien, Biden müsse beweisen, dass sein Waffenstillstandsplan kein kalkuliertes Wahlkampfmanöver sei, sondern ein aufrichtiges Bemühen, den Krieg zu beenden.

Als er während des Gipfels gefragt wurde, ob er zuversichtlich sei, dass das Waffenstillstandsabkommen bald zustande kommen würde, sagte Biden nein.

„Ich habe die Hoffnung noch nicht verloren, aber es wird schwierig werden. Die Hamas muss sich … bewegen“, sagte er gegenüber Reportern.

PRCS: 500 medizinische Mitarbeiter seit Oktober von israelischen Streitkräften in Gaza getötet

vor 2 Stunden

Der Palästinensische Rote Halbmond hat mitgeteilt, dass seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen im Oktober 498 medizinische Mitarbeiter getötet worden sind.

Islamischer Dschihad: Geiseln werden erst nach israelischem Abzug freigelassen

vor 2 Stunden

Der bewaffnete Flügel des palästinensischen Islamischen Dschihad, die Al-Quds-Brigaden, hat erklärt, dass Gefangene erst nach einem Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen freigelassen werden.

Am Donnerstag reagierte die Hamas auf den von den USA vermittelten Waffenstillstandsvorschlag mit Änderungsanträgen, die ein Ende der 17-jährigen Blockade der Enklave und den Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen vorsahen.

Die deutsche Regierung lehnt es ab, sich zu den Mittelkürzungen für pro-palästinensische Akademiker zu äußern

vor 3 Stunden

Ein Sprecher der deutschen Regierung hat es abgelehnt, Berichte über Mittelkürzungen für Professoren zu kommentieren, die pro-palästinensische Studentendemonstrationen unterstützt haben.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Fernsehen des NDR berichteten über die Mittelkürzungen, nachdem im Mai ein offener Brief über die Reaktion der Freien Universität Berlin auf die Demonstranten veröffentlicht worden war, in dem die Universität beschuldigt wurde, Demonstranten „Polizeigewalt“ ausgesetzt zu haben.

Zahl der Toten in Gaza erreicht 37.296

vor 3 Stunden

Die Zahl der seit dem 7. Oktober von den israelischen Streitkräften im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf mindestens 37.296 gestiegen, weitere 85.197 Menschen wurden verletzt.

Das Ministerium fügte hinzu, dass in den letzten 24 Stunden 30 Menschen getötet und weitere 95 verwundet wurden.

Rettungsteams bergen neun Leichen unter Trümmern in Rafah

vor 3 Stunden

Teams des palästinensischen Zivilschutzes haben die Leichen von neun Palästinensern unter den Trümmern von Gebäuden in Rafah geborgen, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf medizinische Quellen.

Das Europäische Krankenhaus in Khan Younis teilte mit, dass die Leichen aus den Trümmern von Häusern ausgegraben wurden, die durch israelische Angriffe in Rafah zerstört worden waren.

Israelische Streitkräfte nehmen fünf Palästinenser aus dem gesamten Westjordanland fest

vor 3 Stunden

Israelische Streitkräfte haben bei Razzien im besetzten Westjordanland in der Morgendämmerung fünf Palästinenser festgenommen, berichtet die Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf Sicherheitskräfte und lokale Quellen.

Zwei der Festgenommenen wurden von israelischen Streitkräften bei Razzien in der Stadt Beita südlich von Nablus festgenommen.

Ein weiterer wurde festgenommen, als die israelischen Streitkräfte das Flüchtlingslager Jalazoun nördlich von Ramallah stürmten, und ein weiterer wurde im Viertel al-Masayef in Ramallah festgenommen.

Unterdessen wurde eine palästinensische Frau von israelischen Streitkräften in Hebron festgenommen.

Unicef: Israelische Streitkräfte haben palästinensische Fischer erschossen und getötet

vor 4 Stunden

Unicef-Sprecher James Elder sagte, er habe gesehen, wie israelische Streitkräfte zwei palästinensische Männer erschossen hätten, die in seichtem Wasser fischten.

Im Gespräch mit dem Journalisten Owen Jones beschrieb Elder, wie er die Männer beim Fischen sah, während er an einem Kontrollpunkt wartete, als ein israelischer Panzer vorfuhr und das Feuer auf zwei von ihnen eröffnete, als sie versuchten zu fliehen.

„Einer wurde in den Rücken und einer in den Nacken geschossen“, so Elder.

Er fügte hinzu, dass er in Begleitung eines Sanitäters war, der über Funk die israelischen Beamten um Erlaubnis bat, die Männer zu behandeln, was jedoch verweigert wurde.

„Einer der Fischer hatte noch ein Fischernetz um sein Bein gewickelt“, sagte er.

Israelisches Militär behauptet Angriff auf Motorrad im Südlibanon

vor 4 Stunden

Das israelische Militär hat den Drohnenangriff auf ein Motorrad bestätigt, das zwischen den südlibanesischen Städten Bint Jbeil und Aitaroun unterwegs war.

Die Armee teilte in einer Erklärung auf Telegram mit, dass sie einen „Hisbollah-Terroristen“ in dem Gebiet getroffen habe.

„Außerdem hat die [israelische Armee] Artillerie abgefeuert, um eine Bedrohung in der Gegend von Aitaroun zu beseitigen.“

UNICEF: Israelische Streitkräfte blockieren Hilfe für 10.000 Kinder

vor 4 Stunden

Einem UNICEF-Hilfsgütertransporter mit Nahrungsmitteln und medizinischen Hilfsgütern für 10.000 Kinder von Deir el-Balah nach Gaza-Stadt wurde am Mittwoch von den israelischen Streitkräften der Zugang verweigert, sagte UNICEF-Sprecher James Elder gegenüber Al Jazeera.

„Die Fahrt dauerte 13 Stunden, von denen wir acht an Kontrollpunkten verbrachten und uns über den Papierkram stritten – war es ein Lastwagen oder ein Lieferwagen“, sagte er. „Die Realität ist, dass diesem Lastwagen der Zugang verweigert wurde. Diese 10.000 Kinder haben diese Hilfe nicht bekommen.“

„Israel als Besatzungsmacht hat die rechtliche Verantwortung, diese Hilfe zu ermöglichen.“

Übersetzt mit deepl.com



