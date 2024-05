Gaza live: Pressure grows on Netanyahu as Hamas demands explicit end to war Ceasefire talks resume in Cairo while Israeli shelling persists across Gaza

Gaza live: Druck auf Netanjahu wächst, da die Hamas ein ausdrückliches Ende des Krieges fordert

Wiederaufnahme der Waffenstillstandsgespräche in Kairo, während der israelische Beschuss im Gazastreifen anhält

Wichtigste Punkte

WFP-Direktor: „Vollkommene Hungersnot“ im nördlichen Gazastreifen

Ghassan Abu Sitta darf nicht nach Frankreich einreisen

Zahl der Todesopfer im Gazastreifen steigt auf über 34.600

Es ist kurz nach 11:30 Uhr in Palästina und Israel (8:30 GMT). Hier sind die neuesten Entwicklungen des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, der nun schon 212 Tage andauert:

Israelische Streitkräfte haben am Sonntagmorgen im Gazastreifen mindestens zwei Palästinenser getötet und weitere verwundet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa wurde der Osten des Gazastreifens mit Artillerie beschossen, Luftangriffe trafen Rafah und die zentralen Gebiete des Streifens, während die israelische Marine das Feuer auf Fischer an der Küste eröffnete.

Die Waffenstillstandsgespräche werden am Sonntag fortgesetzt, während die palästinensischen Unterhändler in Kairo direkte und indirekte Gespräche mit ägyptischen, katarischen und amerikanischen Vermittlern führen. CNN berichtete unter Berufung auf israelische und amerikanische Quellen, es seien einige Fortschritte „bei den technischen Aspekten“ erzielt worden, aber eine Einigung über ein mögliches Abkommen werde erst in einigen Tagen zustande kommen.

Inmitten von Berichten in hebräischen Medien, dass Israel einen dauerhaften Waffenstillstand als Teil des Abkommens nicht akzeptieren würde, betonte ein hochrangiger Hamas-Beamter laut AFP, dass die Gruppe „unter keinen Umständen“ einem Abkommen zustimmen würde, das nicht ausdrücklich ein vollständiges Ende des Krieges vorsieht.

In Israel wächst derweil der Druck auf Premierminister Benjamin Netanjahu. Ein Dachverband der Familien der Gefangenen kritisierte den Premierminister, nachdem er angeblich Reporter gegen ein Waffenstillstandsabkommen informiert hatte, und forderte ihn auf, „jeglichen politischen Druck außer Acht zu lassen“ und ein Abkommen zu erzielen.

Pro-palästinensische Proteste unterbrechen kurzzeitig die Abschlussfeier der University of Michigan

vor 10 Stunden

Pro-palästinensische Demonstranten haben am Samstag kurzzeitig die Abschlussfeier an der Universität von Michigan gestört, während sich Demonstranten an der Universität von Virginia mit der Polizei anlegten, da sich die US-Hochschulen auf weitere Unruhen während der Abschlussfeierlichkeiten eingestellt hatten.

Auf Videos, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, waren Dutzende von Studenten zu sehen, die die traditionelle Keffiyeh-Kopfbedeckung und Abschlussmützen trugen und palästinensische Flaggen schwenkten, als sie den Mittelgang des Michigan-Stadions in Ann Arbor unter dem Jubel und den Buhrufen von Tausenden von Menschen hinuntergingen.

Die Zeremonie wurde fortgesetzt und die Campus-Polizei eskortierte die Demonstranten in den hinteren Teil des Stadions, aber es gab keine Festnahmen, wie Colleen Mastony, eine Sprecherin der Universität, mitteilte.

Am Samstag flammten die Spannungen an der Universität von Virginia in Charlottesville erneut kurz auf. Auf einem Video ist zu sehen, wie Polizeibeamte in Einsatzkleidung auf ein Lager pro-palästinensischer Demonstranten zugehen, einige Demonstranten mit Kabelbindern fesseln und sie über den Rasen schleifen.

Die Polizei hat bisher über 2.000 Demonstranten an Colleges im ganzen Land festgenommen.

