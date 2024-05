Schweigen zum Völkermord erzwingen Von Elisabeth Vos

Die US-Öffentlichkeit sollte mittlerweile erkennen, dass die US-Institutionen und Medienbehörden, statt den Völkermord zu stoppen, aktiv Aufrufe unterdrücken, den Massenmord zu stoppen, der unter Mitschuld der USA begangen wird, schreibt Elizabeth Vos.

Die Entwicklungen auf Universitätsgeländen und im Kongress in dieser Woche zeigten, dass die oberste Priorität der US-Regierung nicht der Schutz von Studenten oder dem Leben von Zivilisten in Gaza ist, sondern der Schutz der Fähigkeit Israels, sein ungehindertes Abschlachten fortzusetzen.

Anti-Völkermord-Studentenprotestierende an der Columbia University, die den Rückzug Columbias aus Israel forderten, besetzten am Dienstag die Hamilton Hall des Campus benannte es um Hind’s Hall nach Hind Rajab, einem 6-jährigen palästinensischen Mädchen von israelischen Soldaten getötet in Gaza Anfang dieses Jahres. Der Columbia-Protest hat mehr als 40 weitere Anti-Völkermord-Universitätscamps im ganzen Land und in anderen Ländern inspiriert.

Am Morgen besetzten die Studenten Hamilton Hall, MSNBCs Morgen Joe Co-Moderator Mika Brzezinski verglich die Studentenproteste mit dem 6. Januar und forderte die Behörden auf, „einfach mit der Verhaftung von Menschen zu beginnen“. Jonathan Greenblatt, der CEO der Anti Defamation League, schloss sich dem Vergleich an MSNBC Segment. Auch andere Unterstützer Israels machten das Dieselbe Analogie vom 6. Januar in den sozialen Medien am frühen Dienstagmorgen.

Ehemaliger CNN-Moderator Don Lemon schrieb auf X, dass sich der Columbia-Protest „für mich wie der 6. Januar anfühlt“, weil die Demonstranten ein Gebäude besetzt hatten. Kein Regierungsgebäude, sondern ein Universitätsgebäude. Hat Lemon noch nichts von einem Sitzstreik gehört?

Der treffendste und naheliegendste Vergleich fehlte: Die Besetzung derselben Columbia-Halle fand auf den Tag genau 56 Jahre statt, seit dort die Polizei gegen eine historische Studentenbesetzung im Vietnamkrieg vorging.

Columbia University selbst erinnert die Anti-Vietnamkrieg-Besetzung der gleiches Gebäude von Studentendemonstranten im Jahr 1968 auf ihrer eigenen Website. Dennoch stürmte das NYPD am Dienstagabend auf direktem Weg die Halle Anforderung des Präsidenten der Columbia University, Minouche Shafik.

[Sehen: Die israelische Verbindung zum Überfall auf die Columbia University]

Alle Vergleiche mit dem 6. Januar erfolgten weniger als 24 Stunden vor dem brutalen Vorgehen des NYPD an der Columbia University und dem City College of New York am Dienstagabend, bei dem fast 300 Menschen festgenommen wurden.

Nach den Festnahmen in New York City argumentierte Dana Bash, Chefkorrespondentin für Politik bei CNN, im Fernsehen, dass die Proteste „an die 1930er Jahre in Europa erinnern“ und behauptete, einige jüdische Menschen in den USA „fühlen sich unsicher“. Worte das stimmte völlig mit denen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu überein.

Wie unsicher fühlten sich Studenten der University of Pennsylvania, als ein zionistischer Gegendemonstrant ihre Habseligkeiten mit einer unbekannten Substanz besprühte?

Wie unsicher fühlten sich Studenten an mehreren Universitäten, als die Polizei Professoren, die sie schützen wollten, gewaltsam festnahm? In einem Fall in Illinois, Polizei brach mir die Rippen eines 65-jährigen Professors.

Wie sicher fühlten sich UCLA-Studenten, als sie angegriffen wurden? Feuerwerk und Fledermäuse von Gegendemonstranten?

Zusätzlich zu dem abstoßenden Vergleich mit den Nazis lässt Bashs Behauptung den Kontext früherer legitimer Antikriegsproteste außer Acht, die praktisch identisch mit den weitgehend friedlichen Studentenaktionen der heutigen Zeit waren.

Diese Darstellungen entschuldigen auch die Polizeibrutalität, die Stunden später folgte und seitdem anhält. Berichten zufolge erlaubte die Polizei zionistischen Gegendemonstranten dies gewaltsam angreifen stundenlang das UCLA-Lager ohne Eingriff am Dienstagabend, nur um am nächsten Abend das Lager mit extremer Gewalt zu räumen, bei der Schüler aus nächster Nähe mit Gummigeschossen erschossen wurden.

Bash und der Rest der Redner konzentrierten sich auf die Gefühle der Zionisten in den USA, lenkten von dem Grauen ab, das sich in Gaza abspielte, und entmenschlichten dort die Zivilbevölkerung weiter.

Das Horror auf die Farbe in Gaza ist Unvorstellbar. Wir können nicht sagen, wie viele Palästinenser getötet wurden, wozu die Gesundheitsbehörden im Gazastreifen gezwungen waren Hör auf zu zählen vor Monaten, als das Gesundheitssystem dort unter dem Angriff Israels zusammenbrach. Wir verwenden seit Monaten die Zahl „15,00 Kinder sind gestorben“. Es ist nicht bekannt, wie viele bis heute getötet, verstümmelt oder zu Waisen geworden sind.

Die Erfahrung, Zeuge dieses unaufhörlichen Völkermords im selben Moment zu sein, in dem Proteste dagegen gewaltsam niedergeschlagen werden, war zusammengefasst von einem Social-Media-Nutzer:

„Ich sehe zu, wie ein Kleinkind auf einem Tisch in einem Feldlazarett in Rafah stirbt, während sein halbes Gesicht zerfetzt ist, während ich College-Studenten zuhöre, die mit den Tränen kämpfen und über einen Polizeiangriff auf ihrem Campus berichten, weil sie dagegen protestiert haben, und ich habe das Gefühl, ich verliere den Verstand Geist.“

Auch nicht erwähnt von Morgen Joe und Dana Bash ist die Tatsache, dass Israels Premierminister ist aktiv abgeschirmt durch die USA vom Sein berechnet vom Internationalen Strafgerichtshof.

Damit ist es aber noch nicht getan: Unternehmensmedien und Polizei sind nicht die einzigen Teile des Establishments, die versuchen, Studenten und breitere Kritik an Israel zum Schweigen zu bringen.

Das US-Repräsentantenhaus stimmte zu auf Rechnung Am Mittwoch wurde beschlossen, dass, wenn es zum Gesetz wird, eine von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) erstellte Definition von Antisemitismus in Titel VI des Civil Rights Act von 1964, einem bundesstaatlichen Antidiskriminierungsgesetz, kodifiziert wird.

Dies würde die derzeitige Definition von Antisemitismus ändern und Kritik an Israel als Hassrede einschließen. Die IHRA legt es dar 11-Beispiele des Antisemitismus.

Kritik argumentieren dass der Wortlaut des Gesetzentwurfs vage ist und dies auch tun würde Berichten zufolge Erlauben Sie dem Bundesministerium für Bildung, Finanzmittel und andere Ressourcen auf Campusse zu beschränken, von denen angenommen wird, dass sie sogenannten „Antisemitismus“ tolerieren, ganz zu schweigen von der Sperrung des Diskurses auf Social-Media-Plattformen durch die Berufung auf „Hassrede“. Mehrere Menschenrechtsgruppen haben den Gesetzentwurf abgelehnt.

Der jüngste Gesetzentwurf des Repräsentantenhauses ist eine Ergänzung zu den Anti-BDS-Gesetzen, die bereits in 38 Bundesstaaten gelten und von denen sich viele auf die Redefreiheit auf Universitätsgeländen auswirken. Ein Beispiel findet sich in Arkansas, wo ein Anti-BDS-Gesetz aus dem Jahr 2017 Redner an der Universität von Arkansas dazu zwingt Unterzeichnen Sie ein Anti-BDS-Versprechen oder sie werden nicht bezahlt.

Dies führte zu rechtlichen Schritten, aber der Oberste Gerichtshof weigerte sich letztendlich, den Fall anzuhören. das Gesetz bestehen lassen aus Rücksicht auf die Interessen einer fremden Nation.

Die republikanische Senatorin Marsha Blackburn ging noch weiter und forderte: „Jeder Student, der im Namen der Hamas Terrorismus gefördert oder sich an Terroranschlägen beteiligt hat, sollte sofort auf die Terroristen-Beobachtungsliste gesetzt und auf die Flugverbotsliste der TSA gesetzt werden.“

Kongressabgeordnete Ilhan Omar prangerte Blackburns Gefühle als „wahnsinnig gefährlich“. Aber Blackburn war nicht allein. Auch der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson namens forderte das FBI auf, gegen Demonstranten zu ermitteln, und schlug vor, die Nationalgarde einzusetzen.

Wir haben gemeinsam erkannt, dass niemand, keine Schutztruppe und keine Machtinstitution die Gewalt Israels stoppen wird.

Die US-Öffentlichkeit sollte sich inzwischen darüber im Klaren sein, dass die US-Institutionen und Medienbehörden, anstatt den Völkermord zu stoppen, aktiv die Aufrufe unterdrücken, den Massenmord, der unter Mitschuld der USA begangen wird, zu stoppen.

Den US-Führern ist die Deckung Israels offensichtlich wichtiger als das Völkerrecht, als das Leben von Zivilisten oder Studenten, als die Meinungsfreiheit und anscheinend sogar ihre eigene Wiederwahl, da sie sich Umfragen widersetzen, die zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner ein Ende will zum Töten in Gaza.

Elizabeth Vos ist eine freiberufliche Reporterin und Co-Moderatorin von CN Live! und regelmäßiger Mitarbeiter Nachrichten von Consortium.