What is Gaza’s lesson for activists in the West? | Red Flag Everyone in the Palestine solidarity movement knows why Israel is getting away with murder. But who is drawing the obvious conclusion about what to do in the West?

Flüchtlingslager Nuseirat, zentraler Gazastreifen, 8. Juni 2024 FOTO: Eyad Baba / AFP

Was lehrt der Gazastreifen den Aktivisten im Westen?

Redakteure

10. Juni 2024

Nach acht Monaten des Grauens im Gazastreifen verlieren die Verteidiger Israels endlich den Streit über die wahre Natur des zionistischen Staates.

Der Internationale Gerichtshof prüft eine von Südafrika gegen das Land erhobene Anklage wegen Völkermordes. Der Staatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs hat gegen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant Haftbefehle wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen. Berichten zufolge werden die Vereinten Nationen Israel in ihren Jahresbericht aufnehmen, in dem „Parteien, die sich an Verstößen gegen Kinder beteiligen“, aufgeführt sind.

In den meisten westlichen Ländern sind Risse im Gebäude des liberalen Zionismus entstanden, und das Bewusstsein für das historische Unrecht, das den Palästinensern angetan wurde, ist gewachsen. Es zeichnet sich ein Generationswechsel ab: Junge progressive Menschen wenden sich in noch nie dagewesener Zahl von Israel ab und erkennen, dass es nicht der tapfere David des Nahen Ostens ist, sondern der brutale Goliath des historischen Palästina.

Diese Entwicklungen sind zwar begrüßenswert, aber sie sind Pyrrhussiege.

Gaza liegt in Trümmern. Die größte palästinensische Stadt der Welt ist dem Erdboden gleichgemacht worden. Nach allen Maßstäben des menschlichen Anstands ist sie jetzt unbewohnbar und wird auf unbestimmte Zeit an einem sinnvollen Wiederaufbau gehindert werden. Die Vertreibung von Menschen und der Verlust von Menschenleben stellen die Nakba von 1948 in den Schatten. Laut Satellitenbildern, die von der Al Jazeera Verification Agency analysiert wurden, hat Israel mehr als ein Drittel des gesamten Gazastreifens eingenommen, eine ausgedehnte Pufferzone entlang der Grenze geschaffen und das Gebiet in zwei getrennte Enklaven im Norden und Süden aufgeteilt, die durch einen 1,5 Kilometer breiten Graben getrennt sind.

Überall auf der Welt gab es daraufhin große Wutausbrüche, neuen Aktivismus, direkte Aktionen, Sitzstreiks, Proteste und eine globale Studentenbewegung, die u. a. die Abkehr vom zionistischen Staat forderte.

Dennoch hat Tel Aviv seine Offensive ungeachtet der weltweiten öffentlichen Meinung und der Ansichten internationaler Staatsanwälte und Rechtsexperten fortgesetzt. Nur sehr wenige westliche Institutionen oder Universitäten haben ihre Beziehungen zu den Rüstungsunternehmen, die Israel beliefern, abgebrochen oder den Staat in irgendeiner Weise sanktioniert. Die westlichen Regierungen stehen nach wie vor geschlossen hinter dem Zionismus – so wie sie es auch taten, als westliche Menschenrechtsgruppen in den letzten Jahren endlich zu dem Schluss kamen, dass der Staat Apartheid praktiziert.

Jeder in der weltweiten Palästina-Solidaritätsbewegung weiß, warum dies der Fall ist. In fast jeder Rede wird Israel korrekt mit dem westlichen imperialistischen Projekt im Nahen Osten in Verbindung gebracht. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass die Vereinigten Staaten Israel mit fast allen Waffen ausstatten und es gegen jede vermeintliche Bedrohung verteidigen. Es ist sonnenklar, dass Israel kein völlig unabhängiges Gebilde ist, sondern vielmehr Teil einer von den USA geführten imperialistischen Weltordnung ist.

Es ist auch sonnenklar, dass Israel wahrscheinlich nicht ohne die Niederlage des westlichen Imperialismus besiegt werden kann. Aber wie?

Die Hamas hat bewiesen, dass der bewaffnete Kampf nur begrenzt etwas bewirken kann. Wir haben die 1950er und 1960er Jahre längst hinter uns gelassen, als Guerillaaufstände mit Unterstützung des Volkes eine halbe Chance auf Erfolg gegen schwache Regierungen hatten, denen es an hochentwickelten Waffen und ausgebildeten Soldaten fehlte und die über unterentwickelte staatliche Strukturen und eine weitgehend vorindustrielle Wirtschaft verfügten.

Das Beispiel der tamilischen Tiger vor fünfzehn Jahren ist ebenso wie der Gazastreifen heute eine erschütternde Erinnerung daran, dass wir uns in einem neuen Bereich militärischer Raffinesse befinden, der in erster Linie die amtierenden Regime begünstigt. In dieser Hinsicht ist Israel in der Tat ein Sonderfall – seine jüdische Bevölkerung unterstützt den Krieg mit überwältigender Mehrheit.

Mit einem konventionellen Krieg wird es auch nicht getan sein. Der Gazastreifen wurde zerstört, obwohl die Hamas keine Gefahr für die strukturelle Integrität des zionistischen Staates darstellt. Die herrschende Klasse im Iran und die Hisbollah im Libanon scheinen zu verstehen, dass ihre eigenen Länder platt gemacht würden, wenn sie ernsthaft gegen Israel vorgingen, auch wenn sie vielleicht nicht erobert würden. Eine ernsthaftere militärische Herausforderung durch eines der beiden Länder würde dem israelischen Militär, das wahrscheinlich von den USA unterstützt wird, unendlich viel mehr Spielraum geben, um die Hölle zu entfesseln und das Leben von Millionen Menschen zu zerstören.

Was ist mit Massenaufständen? Marxisten argumentieren seit langem, dass der Weg nach Jerusalem über Kairo führt. Die Metapher suggeriert, dass die Freiheit Palästinas mit arabischen Revolutionen verbunden ist, die die Diktaturen der Region stürzen, die ihre eigenen Arbeiterklassen unterdrücken und, wie Israel, vom US-Imperium unterstützt werden.

Arabische Revolutionen an sich könnten jedoch unzureichend sein, wenn der westliche Imperialismus nicht zumindest daran gehindert wird, einzugreifen und den Widerstand zu zerschlagen, wie er es im gesamten globalen Süden seit mehr als einem Jahrhundert tut. Der Arabische Frühling wurde letztlich durch bösartige Gegenrevolutionen begrenzt, die von verschiedenen imperialen Mächten, nicht nur westlichen, unterstützt wurden. Eine weitere revolutionäre Welle, die sich auf den Nahen Osten beschränkt, würde also wahrscheinlich auf ernsthafte Herausforderungen aus Washington und anderen Ländern stoßen.

Was ist also möglich?

Bei all dem Gerede über den Antiimperialismus wurde eine Sache übersehen. Wie der russische Revolutionsführer Wladimir Lenin vor mehr als einem Jahrhundert schrieb, ist Imperialismus nicht einfach eine Aggression großer Staaten gegen unterdrückte Völker, sondern „die höchste Stufe des Kapitalismus“. Es ist die Ära, in der die Weltmärkte integriert sind, aber die wirtschaftlichen Rivalitäten sich so sehr verschärft haben, dass sie innerhalb dieser Märkte nicht mehr eingedämmt werden können. Es ist eine Ära des permanenten Krieges.

Doch der Imperialismus hat eine offensichtliche Schwäche. Gerade die Menschen, auf die er angewiesen ist, um zu funktionieren – die Arbeiter, die die Profite produzieren, mit denen der Krieg geführt wird – haben die Macht, das gesamte System zu Fall zu bringen. Wie Jasmine Duff zum Ersten Weltkrieg anmerkt (siehe Seite 18), legten revolutionäre Arbeiter den Kapitalismus lahm, um diesen Krieg zu beenden und sich von den Fesseln der Ausbeutung zu befreien. Das bleibt das Modell, an dem sich Aktivisten im Westen orientieren sollten.

Natürlich wollen alle in der globalen Solidaritätsbewegung etwas Konkretes für Gaza tun. Im Westen ist ein wichtiger Beitrag der Aufbau revolutionärer politischer Organisationen, die die pro-kapitalistischen, pro-imperialistischen Parteien herausfordern und für den Sturz des australischen, amerikanischen und europäischen Kapitalismus kämpfen.

Der Kampf für Gaza ist, wie der Kampf für alle Menschen im globalen Süden, mit dem Kampf für die Arbeitermacht im globalen Norden verbunden – dem Kampf für die Zerschlagung der kapitalistischen herrschenden Klassen, die über den gesamten Planeten herrschen und Krieg gegen seine Menschen führen.

Deshalb sind die Sozialisten so entschlossen, hier und jetzt politische Organisationen aufzubauen. Wenn unsere Seite nach all dem Gemetzel und Leid der letzten acht Monate in Palästina nicht stärker ist, dann werden wir auch nicht in der Lage sein, die nächste, unvermeidliche Runde der imperialistischen Barbarei zu verhindern.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …