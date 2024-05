Gaza live: UN aid chief warns Rafah assault will cause ‚tragedy beyond words‘ Meanwhile, Israeli finance minister calls for ‚utter destruction‘ of Rafah and ending truce talks

Gaza live: UN-Leiter der Hilfsorganisation warnt vor „unbeschreiblicher Tragödie“ beim Angriff auf Rafah

Israelischer Finanzminister fordert „völlige Zerstörung“ von Rafah und Beendigung der Waffenstillstandsgespräche

1. Mai 2024

Wichtigste Punkte

Zwei Kinder bei jüngsten Angriffen auf Rafah getötet

UN-Chef drängt auf unabhängige Untersuchung der Massengräber in Gaza

US-Polizei verhaftet pro-palästinensische Demonstranten bei Razzia an der Columbia University

Live-Updates

Hamas-Beamter sagt, Blinken-Waffenstillstands-Kommentare seien ein Versuch, Israel freizusprechen

vor 7 Minuten

Der ranghohe Hamas-Funktionär Sami Abu Zuhri sagte gegenüber Reuters, dass die Kommentare von US-Außenminister Antony Blinken zu den Waffenstillstandsgesprächen im Gazastreifen ein Versuch seien, Druck auf die palästinensische Gruppe auszuüben und Israel freizusprechen.

Abu Zuhri sagte auch, die Gruppe prüfe noch immer das jüngste Waffenstillstandsangebot.

Blinken behauptete am Mittwoch, der einzige Grund, warum ein Abkommen nicht zustande käme, sei die Hamas, obwohl der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Dienstag erklärt hatte, er werde einer Beendigung des Krieges, einer Hauptforderung der Gruppe, nicht zustimmen.

Pro-israelische Demonstranten greifen pro-palästinensisches Lager an einer kalifornischen Universität an

vor 12 Minuten

Pro-israelische Demonstranten haben das pro-palästinensische Lager an der Universität von Kalifornien mit Feuerwerkskörpern und Bärenspray angegriffen, wie die Studentenzeitung Daily Bruin berichtet.

Im Internet sind Aufnahmen zu sehen, die zeigen, wie Menschenmengen zusammenstoßen und Kämpfe ausbrechen, als die pro-israelische Menge versucht, die Barrikaden zu entfernen, die zur Trennung der beiden Gruppen errichtet wurden.

Ersten Berichten zufolge wurden bei den Kämpfen mehrere Menschen verletzt.

Pro-Palästina-Aktivisten blockieren den Eingang des britischen Ministeriums für Wirtschaft und Handel

vor 38 Minuten

Hunderte von Arbeitern haben die Eingänge des britischen Ministeriums für Wirtschaft und Handel (DBT) aus Protest gegen Großbritanniens Waffenverkäufe an Israel blockiert.

Das DBT beaufsichtigt Waffenexportlizenzen und ist befugt, den Verkauf britischer Waffen an andere Länder zu genehmigen oder zu verweigern.

Die Aktivisten sagten, sie hätten den Zugang zur DBT geschlossen, um die Beamten zu unterstützen, die darum gebeten hatten, ihre Arbeit an Waffenexportlizenzen für Israel sofort einzustellen, da sie befürchteten, an Kriegsverbrechen in Gaza beteiligt zu sein.

Der Protest vor dem DBT ist auch Teil einer organisierten Blockade gegen Waffenfabriken in ganz Großbritannien, um die Regierung zu drängen, ihre Unterstützung für Israel zu beenden.

Israelische Streitkräfte töten 33 Palästinenser in Gaza am vergangenen Tag

vor 44 Minuten

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Streitkräfte in den letzten 24 Stunden mindestens 33 Palästinenser getötet und 57 weitere verwundet.

Damit steigt die Zahl der palästinensischen Todesopfer in den letzten sechs Monaten auf mehr als 34.568, wobei mindestens 77.765 Menschen verwundet wurden und schätzungsweise 7.000 vermisst werden und als tot gelten.

Mehr als 70 Prozent der Opfer sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden Kinder und Frauen.

United Airlines sagt, dass Flüge nach Tel Aviv bis zum 9. Mai gestrichen sind

vor 1 Stunde

United Airlines UAL.O hat am Mittwoch die Annullierung ihres täglichen Fluges von Newark, New Jersey, nach Tel Aviv in Israel bis zum 9. Mai verlängert und erklärt, sie schließe eine Sicherheitsbewertung ab.

„Wir beobachten die Situation weiterhin genau und werden Entscheidungen über alle anstehenden Flüge mit dem Fokus auf die Sicherheit unserer Kunden und Besatzungen treffen“, so United in einer Erklärung.

United hatte am 19. April ihre Flüge nach Israel bis zum 2. Mai aus Sicherheitsgründen gestrichen, nachdem Israel nach einem iranischen Raketen- und Drohnenangriff auf Israel offenbar den Iran angegriffen hatte.

United war die erste US-Fluggesellschaft, die am 2. März ihre tägliche Nonstop-Verbindung zwischen New York und Tel Aviv wieder aufnahm, während Delta Air Lines DAL.N plant, die Flüge nach Tel Aviv am 7. Juni wieder aufzunehmen.

Berichte von Reuters

Französischer Außenminister reist nach Kairo, um die Waffenstillstandsgespräche zu intensivieren

vor 2 Stunden

Frankreichs Außenminister wird am Mittwoch während einer Nahostreise außerplanmäßig nach Kairo reisen, da die Bemühungen um einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen einen kritischen Punkt erreichen, sagte eine französische diplomatische Quelle gegenüber Reuters.

Blinken sagt, die USA seien „entschlossen“, ein Waffenstillstandsabkommen „jetzt“ zu erreichen

vor 2 Stunden

US-Außenminister Antony Blinken sagte zu Beginn seiner Gespräche mit der israelischen Führung am Mittwoch, Washington sei entschlossen, einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erreichen, der die Gefangenen nach Hause bringt.

Blinken erklärte, der einzige Grund, warum dies nicht möglich sei, sei die Hamas“, obwohl der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Dienstag erklärt hatte, er werde einer Beendigung des Krieges nicht zustimmen.

Die Hamas hat wiederholt erklärt, dass sie keinem Waffenstillstandsabkommen zustimmen wird, das nicht ein dauerhaftes Ende des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen garantiert.

Israelischer Minister sagt, die Regierung könne nicht aufhören zu kämpfen, „um 22 oder 33 Menschen zu retten

vor 2 Stunden

Die rechtsextreme israelische Ministerin Orit Strook sagte, dass eine Regierung, die Tausende von Soldaten ignoriert, die im Gazastreifen weiterkämpfen wollen, um 22 oder 33 Menschen zu retten, nicht existieren sollte, und bezog sich damit auf Gefangene.

In einem Interview mit dem Armeeradio am Mittwoch bezeichnete der Siedlerführer ein Waffenstillstandsabkommen, das mit der Hamas diskutiert wird, als „rücksichtslos, schrecklich und furchtbar“.

US-Polizei räumt gewaltsam Pro-Palästina-Lager an der Columbia University

vor 3 Stunden

Die Polizei von New York City ist am späten Dienstag gewaltsam in die Columbia University eingedrungen, um Dutzende von pro-palästinensischen Demonstranten festzunehmen, von denen einige ein akademisches Gebäude in Beschlag genommen hatten, und um ein Protestlager zu räumen, das die Ivy-League-Universität seit fast zwei Wochen aufzulösen versucht hatte.

Kurz nach dem Einrücken der Polizei veröffentlichte die Präsidentin der Columbia University, Minouche Shafik, ein Schreiben, in dem sie die Polizei aufforderte, mindestens bis zum 17. Mai – zwei Tage nach der Abschlussfeier – auf dem Campus zu bleiben, „um die Ordnung aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die Lager nicht wieder errichtet werden“.

Innerhalb von drei Stunden war der Campus von Demonstranten geräumt, sagte ein Polizeisprecher und fügte hinzu, dass „Dutzende“ von Verhaftungen vorgenommen worden seien.

Zu Beginn der Razzia gegen 9:00 PM ET (1:00 AM GMT) marschierten Scharen von behelmten Polizisten auf den Elitecampus in Upper Manhattan, der in den letzten Tagen im Mittelpunkt von Studentenkundgebungen stand, die sich auf Dutzende von Schulen in den gesamten USA ausbreiteten, um ihren Widerstand gegen den Krieg Israels gegen den Gazastreifen zum Ausdruck zu bringen.

„Wir räumen das Gelände“, riefen die Polizisten.

Kurz darauf kletterte eine lange Reihe von Beamten in die Hamilton Hall, ein akademisches Gebäude, in das Demonstranten in den frühen Morgenstunden des Dienstags eingebrochen waren und es besetzt hatten. Die Polizei stieg durch ein Fenster im zweiten Stock ein und benutzte dazu ein Polizeifahrzeug mit einer Leiter.

Studenten, die vor der Halle standen, verhöhnten die Polizei mit Rufen wie „Schande, Schande!“

Man sah, wie die Polizei Dutzende von Gefangenen in einen Bus lud, denen die Hände mit Kabelbindern auf dem Rücken gefesselt waren, während die gesamte Szene von den blinkenden roten und blauen Lichtern der Polizeifahrzeuge beleuchtet wurde.

„Frei, frei, frei Palästina“, skandierten Demonstranten vor dem Gebäude. Andere riefen „Lasst die Studenten gehen“.

„Die Columbia wird in fünf Jahren stolz auf diese Studenten sein“, sagte Sweda Polat, eine der studentischen Verhandlungsführerinnen von Columbia University Apartheid Divest, dem Zusammenschluss von Studentengruppen, der die Proteste organisiert hat.

Sie sagte, dass die Studenten keine Gefahr darstellten und forderte die Polizei auf, sich zurückzuziehen, während die Beamten sie und andere anschrieen, sich zurückzuziehen oder den Campus zu verlassen.

Bericht von Reuters

Abendlicher Rückblick

vor 9 Stunden

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, dass in den letzten 24 Stunden 47 Menschen getötet und 61 verletzt wurden. Damit stieg die Gesamtzahl der seit Beginn des Krieges getöteten Palästinenser auf 34.535 und die Zahl der Verletzten auf 77.704.

Weitere Entwicklungen:

Der Internationale Gerichtshof hat sich gegen eine Eilanordnung zum Stopp deutscher Waffenexporte nach Israel ausgesprochen, dem Antrag Berlins auf Abweisung des Verfahrens jedoch nicht stattgegeben.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, Israel werde in Rafah einmarschieren, „mit oder ohne Abkommen“.

Die amerikanische Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) war gezwungen, mehr als 100 ihrer malaysischen Filialen zu schließen, nachdem die USA einen Monat lang eine Boykottkampagne gegen Israels Krieg gegen den Gazastreifen geführt hatten.

Das Weiße Haus teilte mit, dass Israel auf Ersuchen von US-Präsident Joe Biden noch in dieser Woche einen neuen Grenzübergang in den nördlichen Gazastreifen öffnen wird.

In einem Interview mit der Time schloss der ehemalige US-Präsident Donald Trump nicht aus, die Militärhilfe für Israel wegen des andauernden Krieges gegen den Gazastreifen einzustellen.

Frankreichs Außenminister sagte zu Netanjahu, dass eine Offensive in Rafah eine „schlechte Idee“ sei und zu keiner Lösung des Gaza-Krieges führen würde.

Am Dienstag äußerte sich der Chef der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, besorgt über Berichte über Massengräber, die im Gazastreifen ausgehoben wurden, darunter auch in zwei Krankenhäusern.

UN-Chef: Angriff auf Rafah „unmittelbar bevorstehend

vor 12 Stunden

Am Dienstag warnte der Chef der UN-Hilfsorganisation Martin Griffiths, dass trotz weltweiter Appelle an Israel, Rafah im Gazastreifen nicht anzugreifen, „eine Bodenoperation dort unmittelbar bevorsteht“.

In einer Erklärung sagte er außerdem, dass die israelischen Verbesserungen beim Zugang zu Hilfsgütern im Gazastreifen „nicht zur Vorbereitung oder Rechtfertigung eines umfassenden militärischen Angriffs auf Rafah genutzt werden können“.

UN-Chef drängt auf unabhängige Untersuchung der Massengräber in Gaza

vor 14 Stunden

Am Dienstag äußerte sich der Chef der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, besorgt über Berichte über Massengräber, die im Gazastreifen ausgehoben wurden, darunter auch in zwei Krankenhäusern.

Er äußerte auch den Verdacht, dass die Verscharrten möglicherweise unrechtmäßig getötet wurden, und betonte die Notwendigkeit einer unabhängigen Untersuchung.

„Es ist zwingend erforderlich, dass unabhängige internationale Ermittler mit forensischem Fachwissen sofortigen Zugang zu den Stätten dieser Massengräber erhalten, um die genauen Umstände festzustellen, unter denen die Palästinenser ihr Leben verloren haben und begraben oder umgebettet wurden“, sagte Guterres.

US erwartet „glaubwürdigen israelischen Plan“ für Rafah-Operation, Außenministerium sagt

vor 14 Stunden

Der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, sagte am Dienstag, dass die Vereinigten Staaten noch keinen glaubwürdigen israelischen Plan für eine Militäroperation in der südlichen Gaza-Stadt Rafah erhalten haben, der ihre Bedenken angemessen berücksichtigen würde.

Zuvor hatte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Dienstag zugesagt, die Operation trotz der internationalen Besorgnis über das Schicksal von mehr als 1 Million Palästinensern, die dort Schutz suchen, fortzusetzen.

Blinken will bei Israel-Besuch Liste von Hilfsmaßnahmen für Gaza vorstellen

vor 16 Stunden

Am Dienstag kündigte US-Außenminister Antony Blinken an, er werde vor den für Mittwoch in Israel geplanten Gesprächen eine Liste mit weiteren Maßnahmen vorlegen, die von der israelischen Führung gefordert werden, um die verstärkte Lieferung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen zu erleichtern.

In einer Rede vor Reportern in einem Lagerhaus der jordanischen Haschemitischen Wohltätigkeitsorganisation kündigte Blinken an, dass die Hilfslieferungen der in den USA ansässigen Wohltätigkeitsorganisationen zusammengestellt würden.

Er sagte auch, dass die ersten Hilfslieferungen direkt von Jordanien zum Erez-Übergang, auch bekannt als Beit Hanoun-Übergang, im nördlichen Gazastreifen am Dienstag abfahren würden.

Französischer Außenminister: Israelische Offensive in Rafah ist eine „schlechte Idee

vor 16 Stunden

Einer französischen diplomatischen Quelle zufolge hat Frankreichs Außenminister dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gesagt, dass eine Offensive in Rafah eine „schlechte Idee“ sei und zu keiner Lösung des Gaza-Krieges führen würde.

„Es ist eine schlechte Idee, dies zu tun. Es gibt zu viele Unwägbarkeiten in Bezug auf die humanitären Fragen“, sagte Stéphane Sejourne zu Netanjahu während eines Treffens im Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem, so die Quelle mit direkter Kenntnis des Gesprächs.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …