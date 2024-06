Gaza live: Israel to build ‚different government‘ in Gaza, says defence minister Hamas, Israel urged to finalise truce deal

Gaza live: Verteidigungsminister: Israel will „andere Regierung“ in Gaza aufbauen

Hamas und Israel drängen auf Abschluss eines Waffenstillstandsabkommens

Wichtigste Punkte

Zwei palästinensische Kinder im Westjordanland getötet

Zusammenstöße und Luftangriffe in ganz Gaza gemeldet

Zahl der Toten in Gaza steigt auf 36.439

Live-Updates

Israel empfiehlt seinen Bürgern, die Malediven nach dem Passverbot zu meiden

vor 2 Minuten

Das israelische Außenministerium hat am Sonntag israelischen Staatsbürgern empfohlen, nicht auf die Malediven zu reisen, nachdem deren Regierung die Einreise von Besuchern mit israelischen Pässen verboten hat.

Die Empfehlung, so das israelische Ministerium, schließt Israelis mit doppelter Staatsbürgerschaft ein.

„Israelischen Staatsbürgern, die sich bereits im Land befinden, wird empfohlen, die Ausreise zu erwägen, da es für uns schwierig sein wird, ihnen zu helfen, sollten sie aus irgendeinem Grund in Not geraten“, so das Ministerium in einer Erklärung.

Mehr lesen: Israel empfiehlt seinen Bürgern, die Malediven nach dem Passverbot zu meiden

Demonstranten versammeln sich am 14. Oktober bei einer Kundgebung am künstlichen Strand in der Hauptstadt Male, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden (AFP/Mohamed Afrah)

Demonstranten versammeln sich während einer Kundgebung am 14. Oktober am künstlichen Strand in der Hauptstadt Male, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden (AFP/Mohamed Afrah)

Tunesiens Bildungsministerium verbietet palästinensisches Kopftuch und Symbole in Prüfungsräumen

vor 1 Stunde

Das tunesische Bildungsministerium hat Schülern das Tragen der „palästinensischen Keffiyeh“ oder anderer Kleidungsstücke untersagt, die „das Verhalten der Abiturienten in den Prüfungsräumen beeinflussen“.

In einer Erklärung erklärte das Ministerium, es werde nicht zögern, „Sanktionen zu verhängen, um die Integrität unserer Bildungseinrichtungen zu wahren“.

Dennoch „bekräftigte“ das Amt seine „Unterstützung für die palästinensische Sache“, in Übereinstimmung mit der tunesischen Regierung.

Malediven wollen Israelis wegen Gaza-Krieg die Einreise verbieten

vor 1 Stunde

Die Regierung der Malediven hat angekündigt, Israelis die Einreise ins Land zu verbieten, da die öffentliche Wut über den Gaza-Krieg zunimmt.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, hat das Kabinett beschlossen, die Gesetze zu ändern, um Inhabern israelischer Pässe die Einreise zu verwehren, und einen Unterausschuss zur Überwachung des Prozesses einzurichten“.

Jährlich besuchen fast 11.000 Israelis die Malediven, das sind 0,6 Prozent der gesamten Touristenankünfte.

Gallant: Israel arbeitet an einer „anderen Regierung“, um die Hamas in Gaza zu ersetzen

vor 2 Stunden

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte, sein Land arbeite daran, einen Ersatz für die Hamas im Gazastreifen zu finden, und versicherte, Israel werde den Krieg erst beenden, wenn es die militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der palästinensischen Gruppe zerschlagen habe.

„Bei jedem Prozess zur Beendigung des Krieges werden wir die Herrschaft der Hamas nicht akzeptieren“, sagte er im Anschluss an eine Einschätzung des Südkommandos der israelischen Armee in Beerscheba. „Wir treiben eine alternative Regierung zur Hamas voran, in deren Rahmen wir Gebiete isolieren, die Hamas-Mitglieder entfernen und andere Kräfte einbringen werden, die eine andere Regierung ermöglichen.“

„Die militärische Aktion auf der einen Seite und die Möglichkeit eines Regierungswechsels auf der anderen Seite werden dazu führen, dass zwei der Ziele dieses Krieges erreicht werden, nämlich die Zerschlagung der Hamas-Regierung und ihrer militärischen Macht sowie die Rückkehr der Geiseln.“

Offizieller des Weißen Hauses: Israel hat „die meisten militärischen Ziele“ in Gaza erreicht

vor 2 Stunden

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, sagte, Israel habe die meisten seiner militärischen Ziele gegen die Hamas erreicht.

Auf die Behauptung Bidens, dass die Hamas nicht mehr in der Lage sei, einen ähnlichen Angriff wie den vom 7. Oktober 2023 durchzuführen, sagte Kirby, dass „dies auf der Anhäufung unserer eigenen nachrichtendienstlichen Einschätzungen durch die Geheimdienste basiert“.

„Wir sagen auch nicht, dass die Hamas von der Landkarte getilgt wurde“, sagte er gegenüber ABC News. „Wir haben nicht gesagt, dass die Hamas keine militärischen Fähigkeiten hat.

„Wir haben nicht gesagt, dass sie nicht immer noch eine ernsthafte Bedrohung für das israelische Volk darstellt. Natürlich tun sie das.“

„Aber sie haben nicht die militärischen Fähigkeiten, um das zu tun, was sie am 7. Oktober getan haben. Nur aus militärischer Sicht – wie Präsident Biden sagte – haben die Israelis die meisten ihrer Ziele in Gaza erreicht.“

Reuters: USA erwarten, dass Israel den Waffenstillstandsplan akzeptiert, wenn die Hamas zustimmt

vor 2 Stunden

Der nationale Sicherheitssprecher des Weißen Hauses, John Kirby, sagte am Sonntag, dass die USA erwarten, dass Israel den Plan zur Beendigung des Gaza-Krieges ebenfalls akzeptiert, wenn die Hamas zustimmt, berichtet Reuters.

„Dies war ein israelischer Vorschlag. Wir gehen davon aus, dass Israel zustimmen wird, wenn die Hamas dem Vorschlag zustimmt, der ihr als israelischer Vorschlag übermittelt wurde“, sagte er in einem Interview mit ABC News.

VAE und Katar unterstützen Bidens Waffenstillstandsvorschlag

vor 3 Stunden

Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, und der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, haben Bidens Waffenstillstandsvorschlag erörtert, wie die staatliche Nachrichtenagentur der VAE, WAM, berichtet.

Die beiden Staatsoberhäupter brachten ihre Unterstützung für alle ernsthaften Initiativen und Bemühungen zum Ausdruck, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu erreichen, die Zivilbevölkerung zu schützen und eine Deeskalation in der Region zu gewährleisten.

Sie sprachen sich auch für einen Weg zu einem dauerhaften Frieden in der Region auf der Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung aus.

Bidens Gaza-Plan „kein guter Deal“, aber Israel akzeptiert ihn, sagt Netanjahu-Berater

vor 5 Stunden

Ein Berater des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu sagte am Sonntag, dass Israel ein von US-Präsident Joe Biden vorgelegtes Rahmenabkommen für einen Waffenstillstand akzeptiert habe, es aber als mangelhaft und mit viel mehr Beiträgen versehen bezeichnet habe.

Ophir Falk, der wichtigste außenpolitische Berater Netanjahus, sagte, Bidens Vorschlag sei „ein Abkommen, dem wir zugestimmt haben – es ist kein gutes Abkommen, aber wir wollen unbedingt, dass die Geiseln freigelassen werden, alle“.

„Es müssen noch viele Beiträge zu den Details geleistet werden“, sagte er in einem Interview mit der britischen Sunday Times.

Falk fügte hinzu, dass sich die israelischen Bedingungen, darunter die Freilassung der Geiseln und die Zerstörung der Hamas, nicht geändert hätten.

READ MORE: Bidens Gaza-Plan „kein guter Deal“, aber Israel akzeptiert ihn, sagt Netanjahu-Berater

Angehörige und Unterstützer von Israelis, die von der Hamas in Gaza als Geiseln gehalten werden, demonstrieren am 1. Juni 2024 in Tel Aviv für ihre Freilassung (AFP)

Angehörige und Unterstützer von Israelis, die von der Hamas in Gaza als Geiseln gehalten werden, demonstrieren am 1. Juni 2024 in Tel Aviv für ihre Freilassung (AFP)

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 36.439

vor 6 Stunden

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, dass die Zahl der Todesopfer des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen auf 36.439 gestiegen ist, wobei in den letzten 24 Stunden 60 Menschen getötet wurden.

Außerdem wurden seit Beginn des Krieges 82.627 Menschen verwundet.

Israelischer Angriff verwundet 16 Kinder im Südlibanon

vor 7 Stunden

Das israelische Militär hat am Wochenende mehrere Dörfer im Süd- und Ostlibanon bombardiert und bei einem Luftangriff 16 Kinder verwundet.

Nach Angaben des Islamischen Gesundheitskomitees wurden bei dem Angriff auf das südliche Dorf Siddikine, das im Landesinneren der Küstenstadt Tyrus liegt, am Samstag Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren verletzt.

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur National News Agency meldete, dass es sich um einen von mehreren israelischen Luftangriffen im Südlibanon am Samstag gehandelt habe, bei denen sieben Menschen verletzt worden seien.

READ MORE: Israelischer Schlag verwundet 16 Kinder im Südlibanon

Nach einem israelischen Angriff steigt Rauch über dem Libanon auf, von der israelischen Grenze zum Libanon im Norden Israels aus gesehen, 5. Mai 2024 (Reuters)

Nach einem israelischen Angriff steigt Rauch über dem Libanon auf, von der israelischen Grenze zum Libanon im Norden Israels aus gesehen, 5. Mai 2024 (Reuters)

Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Nordisrael: Israelische Armee

vor 7 Stunden

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mehrere Raketen abgefangen, die aus dem Libanon auf das Gebiet von Margaliot im Norden Israels abgefeuert wurden.

Zwei palästinensische Kinder im Westjordanland von israelischen Streitkräften getötet

vor 7 Stunden

Zwei palästinensische Teenager sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in der Nähe des Flüchtlingslagers Aqabat Jaber im besetzten Westjordanland durch israelische Schüsse getötet worden.

Das israelische Militär teilte mit, es habe mit scharfen Kugeln auf zwei Verdächtige geschossen, die angeblich Sprengstoff in Richtung einer örtlichen Gemeinde geschleudert hätten, bestätigte aber die Todesfälle nicht.

„Die Getroffenen wurden identifiziert“, hieß es in einer Erklärung.

Die beiden Jungen waren 16 und 17 Jahre alt.

Aktualisierung am Morgen

vor 9 Stunden

Guten Morgen, liebe Leser von Middle East Eye,

Hier sind die neuesten Informationen:

Bei einem israelischen Luftangriff auf das Haus der Familie al-Nabih in Gaza-Stadt wurden drei Menschen getötet

Israelische Streitkräfte töteten einen 17-jährigen Jungen, Mohammad al-Bitar, im Lager Aqabat Jabr im besetzten Westjordanland

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog dankt US-Präsident Joe Biden für seine „anhaltenden Bemühungen um die Freilassung aller von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln“ und erklärt, er habe Netanjahu seine „volle Unterstützung“ für eine Vereinbarung über die Freilassung der Geiseln mitgeteilt

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht ein Hisbollah-Gelände im Nordosten des Libanon angegriffen.

Israels Minister Ben-Gvir und Smotrich drohen mit dem Sturz der Regierung, falls der von Biden unterstützte Waffenstillstand akzeptiert wird

vor 21 Stunden

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat damit gedroht, die Koalition zu verlassen und die Regierung zu stürzen, falls Premierminister Benjamin Netanjahu sich auf ein Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen einlässt, das die Beendigung des Krieges ohne die Beseitigung der Hamas-Bewegung vorsieht.

Ein solches Abkommen wäre „töricht, ein Sieg für den Terrorismus und eine Bedrohung für die nationale Sicherheit Israels“, sagte der ultranationalistische Vorsitzende der Partei Jüdische Kraft am X.

Finanzminister und Chef der ultranationalistischen Partei Religiöser Zionismus Bezalel Smotrich schloss sich Ben-Gvir an und drohte, die fragile Koalition zu verlassen, falls der von Präsident Biden vorgelegte israelische Vorschlag für den Geiseldeal angenommen wird

Netanjahu ist ein Kriegsverbrecher. Ich werde seiner Rede vor dem Kongress sicher nicht beiwohnen“: Senator Bernie Sanders

vor 22 Stunden

US-Senator Bernie Sanders sagte, er werde die kürzlich geplante Rede des israelischen Premierministers vor dem Kongress boykottieren.

„Es ist ein sehr trauriger Tag für unser Land, dass Premierminister Benjamin Netanjahu von den Führern beider Parteien eingeladen wurde, vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses zu sprechen. Netanjahu ist ein Kriegsverbrecher. Ich werde mit Sicherheit nicht daran teilnehmen.“

