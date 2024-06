Israel recommends its citizens to avoid Maldives following passport ban Maldives government says it will ban Israelis from entering country amid escalating public anger over Israel’s war in Gaza

Demonstranten versammeln sich während einer Kundgebung am 14. Oktober am künstlichen Strand in der Hauptstadt Male, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden (AFP/Mohamed Afrah)

Die Regierung der Malediven sagt, dass sie Israelis die Einreise ins Land verbieten wird, da die öffentliche Wut über Israels Krieg im Gazastreifen eskaliert

Israel empfiehlt seinen Bürgern, die Malediven nach dem Einreiseverbot zu meiden

2. Juni 2024

Das israelische Außenministerium hat am Sonntag israelischen Staatsbürgern empfohlen, nicht auf die Malediven zu reisen, nachdem die Regierung des Landes die Einreise von Besuchern mit israelischen Pässen verboten hat.

Die Empfehlung, so das israelische Ministerium, schließt Israelis mit doppelter Staatsbürgerschaft ein.

„Den israelischen Staatsbürgern, die sich bereits im Land befinden, wird empfohlen, ihre Ausreise zu erwägen, da es für uns schwierig sein wird, ihnen zu helfen, wenn sie aus irgendeinem Grund in Not geraten“, so das Ministerium in einer Erklärung.

Die Regierung der Malediven kündigte an, Israelis die Einreise in das Land zu verbieten, da die öffentliche Wut über die israelische Offensive im Gazastreifen eskaliert ist.

Die Nachrichtenagentur AP berichtete, dass das Kabinett beschlossen habe, die Gesetze zu ändern, um Inhabern israelischer Pässe die Einreise zu verwehren, und „einen Unterausschuss zur Überwachung des Prozesses einzurichten“.

Fast 11.000 Israelis besuchen jedes Jahr die Malediven, was 0,6 Prozent der gesamten Touristenankünfte entspricht.

