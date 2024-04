Deutschland, ehemaliger griechischer Minister Varoufakis: „Berlin verbietet mir politische Betätigung im Land“ Die Motivation liegt laut dem griechischen Politiker in einer gestern veröffentlichten Rede, in der Varoufakis zum Frieden zwischen Israelis und Palästinensern aufrief und die er auf einer Konferenz in Berlin halten sollte

Die Motivation liegt laut dem griechischen Politiker in einer gestern veröffentlichten Rede, in der Varoufakis zum Frieden zwischen Israelis und Palästinensern aufrief und die er auf einer Konferenz in Berlin halten sollte

Berlin

,

April 2024

An den ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis ihm wurde die Ausübung jeglicher politischer Tätigkeit in Deutschland verboten. Dies ist es, was Varoufakis selbst, der Mitglied der Regierung war, angeprangert hat Alexis Tsipras im Jahr 2015 in einer in sozialen Netzwerken veröffentlichten Videobotschaft. „Wissen Sie, dass mir das deutsche Innenministerium gerade ein Verbot mitgeteilt hat? Mir wurde die Einreise nach Deutschland verboten, und um die Sache noch schlimmer zu machen, wurde mir verboten, mit Ihnen über Zoom oder eine Videobotschaft wie diese zu sprechen, mit der Drohung, dass ich es tun werde, wenn ich es traue – was ich tue in Deutschland wegen Verstoßes gegen deutsches Recht angeklagt“, sagte Varoufakis und wandte sich an seine „Freunde in Deutschland und darüber hinaus“. Die Motivation, so der griechische Politiker weiter, liege in einer gestern veröffentlichten Rede, in der Varoufakis zum Frieden zwischen Israelis und Palästinensern aufrief und die er auf einer Konferenz in Berlin halten sollte. Weiterlesen bei agenzianova.com

Der neue Faschismus nennt sich Antifaschismus, aus dem neuen Polizei- und Zensurstaat: Die verbotene Rede von Yanis Varoufakis, von Polizei abgeschaltet (YouTube)

