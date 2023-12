https://www.middleeastmonitor.com/20231222-gaza-what-did-zionists-learn-from-jewish-persecution/

Verwandte und Freunde, darunter die Mutter Dikla (C-R) und der Vater Avi (C-L), trauern bei der Beerdigung von Alon Shamriz, der Anfang der Woche irrtümlich von israelischen Streitkräften in Gaza getötet wurde, nachdem er seit dem Angriff vom 7. Oktober von der Hamas festgehalten wurde, im Kibbuz Shefayim in der Nähe von Tel Aviv am 17. Dezember 2023 [OREN ZIV/AFP via Getty Images]

Gaza: Was haben die Zionisten aus der Judenverfolgung gelernt?

von Jamal Kanj

22. Dezember 2023

Letzte Woche wurden wir Zeuge dessen, was die Bibel „man erntet, was man sät“ nennt, als die israelische Armee drei fliehende israelische Gefangene tötete. Israel hat eine Kultur des Hasses gesät, in der das Leben von Palästinensern oder Nicht-Juden entbehrlich ist. Die israelischen Soldaten in der Gegend von Shuja’iyya, Gaza, folgten den Standardverfahren der Armee und erschossen drei hemdlose Personen, die weiße Fahnen schwenkten.

War die Tötung ein Fehler, wie die israelische Armee behauptet, oder war sie beabsichtigt, wie der palästinensische Widerstand behauptet?

Ich widerspreche den Behauptungen des Sprechers des Widerstands, Abu Obaida, der mit seinen Videobotschaften die Einschaltquoten exponentiell erhöht, dass die drei Gefangenen von der israelischen Armee absichtlich getötet wurden. Ich weise diese Behauptung zurück, denn die Schüsse entsprachen den milden militärischen Regeln der israelischen Armee, wenn sie auf palästinensische Zivilisten traf. Die drei wurden tödlich getroffen, weil die israelische Armee Zivilisten mit weißen Fahnen tötet. Die drei waren Opfer des selbstverschuldeten Hasses ihrer eigenen Kultur.

Ich stimme jedoch mit dem Sprecher überein, dass es für Benjamin Netanjahu eine große Herausforderung darstellt, die israelischen Gefangenen am Leben zu lassen, und seine Prioritäten durcheinander bringt. Der israelische Premierminister würde eher mit der Nachricht aufwachen, dass alle seine Gefangenen tot sind, als dass er die Hand aufhält und den Krieg ausweitet. Wie bereits erwähnt, bietet die Ausweitung des Krieges Netanjahu die Möglichkeit, sich der strafrechtlichen Verantwortung vor israelischen Gerichten zu entziehen. Darüber hinaus befriedigt die Tötung weiterer Palästinenser eine nach Rache dürstende Kultur und könnte den öffentlichen Zorn über sein Versagen abschwächen.

Der systematische israelische Angriff auf den Gazastreifen, mit dem ein hohes Maß an physischem und psychischem Leid verursacht werden soll, ist das Ergebnis einer kulturellen Denkweise, die darauf fixiert ist, den anderen zu dämonisieren. Dies zeigt sich in der einseitigen Verteilung der Opfer nach der israelischen Invasion, bei der die meisten Opfer auf israelischer Seite Militärangehörige sind, während die große Mehrheit der palästinensischen Opfer Zivilisten sind. Da Israel keines seiner strategischen Ziele wie die Befreiung israelischer Gefangener, die Beendigung des Widerstands oder die Tötung bekannter Führer erreichen konnte, griff es zu wahllosen Bombenangriffen auf Krankenhäuser und Wohnhäuser in einer Orgie des Mordens gegen eine wehrlose Zivilbevölkerung.

Einem Bericht von Ärzte ohne Grenzen zufolge ist das Überleben in Gaza „nur eine Frage des Glücks“. Diejenigen, die „Glück“ haben, sind immer noch mit der grausamen Realität des Hungers konfrontiert, der „als eine Methode der Kriegsführung“ eingesetzt wird, wie HRW berichtet. Doch trotz der gut dokumentierten Berichte internationaler Organisationen folgt jede Darstellung des palästinensischen Leidens in den westlichen Medien in der Regel auf einen dekontextualisierten Vorspann, der die Leser immer wieder an den „schrecklichen Hamas-Angriff“ vom 7. Oktober erinnert.

Innerhalb weniger Tage nach dem 7. Oktober beeilte sich eine Schar westlicher Politiker, dem Führer der rassistischsten israelischen Regierung in der Geschichte des Zionismus zu huldigen. Die Ironie des Rassismus wird deutlich, wenn diese Führer um die etwa 700 israelischen Zivilisten trauern, während sie die Ermordung von 20.000 palästinensischen Zivilisten, von denen 70 Prozent Kinder und Frauen waren, normalisieren, rationalisieren und materiell unterstützen. Die Vorurteile des Westens wurden noch deutlicher, als sie mehr als 60 Tage brauchten, um den Schmerz der Palästinenser anzuerkennen und eine Pause des Völkermords zu fordern.

Die übertriebene Reaktion des Westens auf den Gegenangriff des Widerstands auf die Wachposten des größten Freiluftgefängnisses und die erbärmliche Missachtung des palästinensischen Lebens sind Teil dieses tief verwurzelten, unbewussten Rassismus. Dieselbe westliche Kultur, die einst die Entmenschlichung der Juden in Europa ignorierte, ist heute geblendet von einer neuen Sünde, die von den Nachkommen dieser Opfer begangen wird. Die Palästinenser haben vor 75 Jahren für die Erbsünde Europas bezahlt und tun dies auch heute noch. Das Leben der Palästinenser wird heute auf dem israelischen Altar geopfert, um die Schuld des Westens und dessen Vergangenheit gegenüber der eigenen jüdischen Bevölkerung zu sühnen.

Der Westen hat eine fremde, nihilistische, zionistische Hasskultur gezüchtet, die zu einem Spiegelbild der westlichen weißen Vorherrschaft geworden ist. So stellen beispielsweise jüdische Amerikaner etwa zehn Prozent der illegalen zionistischen Siedler im Westjordanland. Sie wurden von Organisationen unterstützt, die in den USA für Gleichheit und Integration kämpften, in den „jüdischen“ Kolonien, die auf dem den Palästinensern gestohlenen Land errichtet wurden, jedoch für rassische/religiöse Überlegenheit und Segregation eintraten.

Die Nachkommen der Holocaust-Überlebenden haben die Lehren aus der Kristallnacht nicht verstanden. Jedes Jahr im November wiederholen sie das Novemberprogramm und terrorisieren Palästinenser, die ihre Olivenbäume abholzen und zerbrochene Äste anstelle von Glas zurücklassen. Sie haben nicht aus den nackten Schwarz-Weiß-Fotos der europäischen Juden gelernt, die in Zügen in die Gaskammern verfrachtet wurden, sondern haben die Szene mit farbigen Bildern von palästinensischen Männern aktualisiert, die aus „sicheren Unterkünften“ geholt, bis auf die Unterwäsche ausgezogen und wie Schafe in offene Lastwagen getrieben wurden.

Der Hass wird deutlich, wenn die tief greifenden Lehren aus den europäischen Konzentrationslagern zum Vorbild für Israelis werden, die dafür plädieren, den Gazastreifen „genau wie Auschwitz“ platt zu machen, wie der israelische Politiker David Azoulai kürzlich in einem Interview sagte. Azoulai forderte nicht nur, den Gazastreifen wie Auschwitz zu machen, sondern auch, die Zivilisten „an die Strände“ zu schicken, um sie auf israelische Schiffe zu verladen und „an der Küste des Libanon“ abzuladen.

Die israelische Entmenschlichung der Palästinenser ist in alle Aspekte der westlichen Kultur, der Regierung, der Medien, der Filmindustrie, der religiösen Institutionen und der Schulbücher eingedrungen. Sie schleicht sich nun auch in die berühmtesten Bildungseinrichtungen ein und verletzt die akademischen Freiheiten an den angesehensten und renommiertesten amerikanischen Universitäten, um den Rassismus gegen Palästinenser zu normalisieren.

So war es nicht nur ein weiterer Fauxpas von Joe Biden, als er den Wahrheitsgehalt von toten Zivilisten in Gaza abtat, weil sie angeblich aus palästinensischen Quellen stammten. Dies ist insofern von Bedeutung, als er direkt an der Verbreitung unbestätigter israelischer Unwahrheiten beteiligt ist, wie z. B. nicht existierende Fotos von „enthaupteten“ israelischen Kindern, oder die Ermordung von Zivilisten als menschliche Schutzschilde grundlos entlastet, oder die unbegründete israelische Behauptung einer angeblichen militärischen Kommandozentrale unter einem Krankenhaus schamlos nachplappert und Israel von dem Massaker im Al-Ahli Baptist Hospital freispricht. Die israelische Entmenschlichung der Palästinenser hat die Wände von Bidens Weißem Haus tiefer durchdrungen, als er und sein Vizepräsident zugeben wollen. Darüber hinaus unterstreichen die Aufforderungen von Bidens Regierung und europäischen Staats- und Regierungschefs an Israel, das Töten einzuschränken, ohne eine Beendigung der Morde an der Zivilbevölkerung zu fordern, die tief verwurzelte, intuitive Bigotterie gegenüber denjenigen, die als weniger als gleichwertige menschliche Wesen wahrgenommen werden.

Während Sie das Weihnachtsfest feiern, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um über die düstere Tatsache nachzudenken, dass die ersten Christen, die ursprünglichen palästinensischen Christen, sich dieses Jahr nicht an den Segnungen der Geburt Jesu erfreuen werden. Stattdessen werden sich in der palästinensischen Stadt Bethlehem einheimische Christen versammeln, um die moderne Kreuzigung der Botschaft Jesu in Israels völkermörderischem Krieg gegen ihre Brüder im Gazastreifen zu betrauern und gegen die inhärente westliche Voreingenommenheit gegenüber ihrem Volk zu protestieren.

