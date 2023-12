https://www.middleeastmonitor.com/20231222-the-weapon-of-starvation-failed-israeli-collective-punishments/

Palästinenser erhalten Lebensmittel und humanitäre Hilfe, während die israelischen Luftangriffe in Rafah, Gaza, am 19. Dezember 2023 andauern [Abed Zagout – Anadolu Agency]

Die Waffe des Verhungerns: Gescheiterte israelische Kollektivstrafen

von Ashraf Al-Ajrami

22. Dezember 2023

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat Israel klar und deutlich vorgeworfen, den Hunger als Methode der Kriegsführung im Gazastreifen einzusetzen. In einem am Montag veröffentlichten Bericht heißt es: „Die israelischen Streitkräfte blockieren absichtlich die Versorgung mit Wasser, Nahrungsmitteln und Treibstoff, behindern vorsätzlich humanitäre Hilfe, zerstören offenbar landwirtschaftliche Flächen und berauben die Zivilbevölkerung der für ihr Überleben unentbehrlichen Gegenstände.“ Die israelische Organisation B’Tselem sprach ebenfalls über die israelischen Kriegsverbrechen im Gazastreifen und erklärte in einem Bericht, dass Israel „zu Beginn des Krieges alle Grenzübergänge in den und aus dem Gazastreifen geschlossen hat. Mehr als zwei Millionen Einwohner wurden ohne Treibstoff, Strom, Trink- und Badewasser, Lebensmittel und Medikamente zurückgelassen“. Weiter heißt es: „UN-Organisationen berichten außerdem von einer extremen Lebensmittelknappheit bis hin zur Hungersnot, insbesondere im nördlichen Gazastreifen.“ Alle Informationen aus dem Gazastreifen und wiederholte Presseberichte deuten darauf hin, dass die über den Grenzübergang Rafah eintreffenden Nahrungsmittellieferungen kaum ausreichen und nicht mehr als zehn Prozent des Bedarfs der Bevölkerung decken, die täglich mehr als 1.000 Lastwagen mit Nahrungsmitteln und humanitären Gütern benötigt, während nur Dutzende eintreffen.

Vom ersten Tag des Krieges an verfolgte Israel eine Politik der kollektiven Bestrafung gegen alle Bewohner des Gazastreifens. Es machte sie für den Angriff der Hamas verantwortlich und betrachtete sie als Basis für die Hamas. In den israelischen Medien wurden Bilder einiger Bürger gezeigt, die ihre Freude über die Operation und die israelische Niederlage zum Ausdruck brachten, und eine kleine Anzahl von ihnen beteiligte sich an Angriffen auf Israelis im und um den Gazastreifen. Die israelische Führung glaubt, dass sie durch wahllose Angriffe auf die Zivilbevölkerung, durch eine Politik des Völkermords und durch das Aushungern der Bürger Druck auf die Hamas ausüben und das Volksbewusstsein, das den Widerstand unterstützt, auslöschen kann. Israel und die Mehrheit seiner politischen und militärischen Elite haben jedoch nicht aus den Erfahrungen der mehr als 16 Jahre andauernden Belagerung des Gazastreifens gelernt. Die humanitäre Situation übt keinen Druck auf die Hamas-Bewegung aus, die der Ansicht ist, dass die Verantwortung für die Befriedigung der Bedürfnisse der Bürger bei der Palästinensischen Autonomiebehörde und der internationalen Gemeinschaft liegt, die sich um die Bereitstellung humanitärer Hilfe für den Gazastreifen kümmern muss.

Israel befindet sich jetzt in einer sehr schwierigen Situation, was die Position der internationalen öffentlichen Meinung betrifft, die großen Druck auf alle Regierungen, insbesondere in den westlichen Ländern, ausgeübt hat, um einen Waffenstillstand und ein Ende des zerstörerischen und barbarischen Krieges zu erreichen, den Israel unerbittlich und wahllos in Gaza führt. Selbst Länder, die Israel sehr unterstützen, wie das Vereinigte Königreich und Deutschland, sprechen nun offen und nachdrücklich von der Notwendigkeit eines dauerhaften Waffenstillstands und der sofortigen Einleitung eines politischen Prozesses zur Erreichung der Zwei-Staaten-Lösung als einzigem Weg zur Beendigung des Konflikts. Dies geht aus einer Erklärung hervor, die der britische und der deutsche Außenminister vor einigen Tagen abgegeben haben. Darüber hinaus wurden ähnliche Erklärungen von zahlreichen internationalen Organisationen abgegeben, darunter Kanada, Australien und Neuseeland, die für ihre Unterstützung Israels bekannt sind. Josep Borrell, der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, sprach vor drei Tagen von einem „erschreckenden Mangel an Differenzierung bei Israels Militäroperation in Gaza“ und erneuerte seine Forderung nach einem dringenden humanitären Waffenstillstand. Die israelischen Medien sprechen von der „Voreingenommenheit“ der sozialen Medien zugunsten der Palästinenser und gegen Israel, da die meisten Beiträge die palästinensische Sichtweise übernehmen und Israel anprangern. Selbst weit verbreitete internationale Zeitungen veröffentlichen mindestens drei Artikel zugunsten der Palästinenser für jeden Artikel, der die israelische Position wiedergibt oder fördert.

Alles, was Israel in diesen Tagen tut, ist gegen es gerichtet. Es ist nicht in der Lage, die Infrastruktur der palästinensischen Gruppierungen im Gazastreifen zu zerstören und erleidet große Verluste. Es wird sehr lange brauchen, um jedes Gebiet im Gazastreifen vollständig zu kontrollieren und die Führung der Hamas dort zu erreichen, wenn es denn gelingt. Es gibt Leute, die bezweifeln, dass Israel dazu in der Lage ist. Darüber hinaus hat auch der Zeitfaktor begonnen, die Operationen der Besatzungsarmee unter enormen Druck zu setzen. Die wiederholten und kontinuierlichen Besuche amerikanischer Gesandter in nie dagewesener Weise deuten darauf hin, dass es ein Problem ist, wenn Israel seinen Krieg im derzeitigen Tempo fortsetzt. Die USA können diese katastrophalen Ergebnisse nicht länger hinnehmen und wollen, dass Israel zu einer neuen Phase seines Krieges übergeht, in der es sich auf „chirurgische Operationen“ verlässt, d. h. sehr spezifische Ziele im Zusammenhang mit Hamas-Führern und nicht zivile Ziele bombardiert, um zu vermeiden, dass eine große Zahl von Zivilisten getötet wird. Der andere Punkt, auf den sich die Regierung von Präsident Biden und alle internationalen Organisationen konzentrieren, ist die angemessene Lieferung von humanitärer Hilfe nach Gaza. In diesem Zusammenhang drängte Washington auf die Öffnung des Grenzübergangs Karm Abu Salem, über den täglich eine große Anzahl von Lastwagen abgefertigt wird, und die diesbezüglichen Arbeiten haben bereits begonnen.

Israel hat nicht mehr viel Zeit, bis es zumindest einen Waffenstillstand erreichen muss, um die israelischen Kriegsgefangenen im Gazastreifen zu befreien. Dies versucht es hinauszuzögern, bis es seinen Krieg in der Stadt Khan Yunis beendet, die es als Hochburg der Hamas-Führung bezeichnet. Es ist nicht klar, ob es einen greifbaren Erfolg erzielen wird oder ob es das Gebiet vollständig zerstören wird, wie es das mit den meisten anderen Gebieten im Gazastreifen getan hat. Auf jeden Fall hat Israel die Idee und das Ziel nicht aufgegeben, die Palästinenser zu vertreiben, indem es den Gazastreifen in einen unbewohnbaren Ort verwandelt, aber es scheint, dass dieses Ziel schwer zu erreichen ist.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Al-Ayyam am 20. Dezember 2023

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …