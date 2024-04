Karl Lauterbach will Gesundheitswesen auf Kriege vorbereiten – infosperber Auch im Gesundheitswesen brauche es eine „Zeitenwende“, sagte der Gesundheitsminister. Er weiss nicht, wovon er redet.

Karl Lauterbach will Gesundheitswesen auf Kriege vorbereiten

von Bernd Hontschik

Bernd Hontschik © ute schendel

Red. Der Autor dieses Gastbeitrags ist Chirurg und Publizist in Frankfurt.

Es ist die Zeit der Zeitenwenden. Überall Zeitenwenden.

Zeitenwende bei der inneren Sicherheit. Zeitenwende im Nato-Land Norwegen, an der Ostflanke, in der deutsch-finnischen Zusammenarbeit. Zeitenwende im Verhältnis zu Teheran. Zeitenwende in der Digitalpolitik. Zeitenwende am Biertisch. Zeitenwende zwischen Iran und Israel. Zeitenwende mit dem neuen Ultra-Handy samt Kameramonster. Zeitenwende in der Verteidigungspolitik.

Und jetzt springt auch noch Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf den Zug auf: «Nichtstun ist keine Option. Es braucht eine Zeitenwende im Gesundheitswesen.» Weiterlesen bei infosperber.ch

