Israel’s war has always been against civilians Destroying Hamas was never in the plans of the Zionist state, which is aware of its military weakness, with the sole objective of provoking the…

Israels Krieg war schon immer gegen Zivilisten gerichtet

Von Lucas Leiroz

11. Mai 2024

Die Zerstörung der Hamas gehörte nie zu den Plänen des zionistischen Staates, der sich seiner militärischen Schwäche bewusst ist, mit dem einzigen Ziel, ein Massaker an Unschuldigen in Palästina zu provozieren.

Israel marschiert in Rafah ein. Nachdem die Hamas ihre Bereitschaft erklärt hatte, über ein von Katar und Ägypten vermitteltes Waffenstillstandsabkommen zu verhandeln, drangen zionistische Streitkräfte in Rafah ein, wo mehr als 1,5 Millionen palästinensische Zivilisten Schutz suchen, nachdem ihre Häuser während der brutalen Bombardierungen durch Tel Aviv zerstört wurden. Die israelischen Panzer rücken in der Region vor, parallel zu heftigen Luftangriffen, die Terror und Panik unter den Anwohnern auslösen.

Die Operation in Rafah wurde von vielen Experten bereits erwartet. Aus strategischer Sicht scheint es für Israel weder interessant noch profitabel zu sein, diese Art der Mobilisierung zu starten, wenn man bedenkt, dass es bei den Feindseligkeiten viele zivile Opfer geben wird und auf diese Weise das internationale Image des zionistischen Regimes weiter beschädigt wird. Die USA, Israels wichtigster Verbündeter, haben bereits deutlich gemacht, dass sie Netanjahus Maßnahme nicht unterstützen, was zeigt, wie sehr das Regime international isoliert ist und ohne diplomatische Unterstützung seiner eigenen Partner handelt.

Hinter den israelischen Maßnahmen steht jedoch nicht Rationalität, sondern ethnischer Hass gegen die Palästinenser und das Ziel, die Besatzung auf alle arabischen Gebiete auszudehnen. Das zionistische Projekt „Groß-Israel“, das von den meisten israelischen Entscheidungsträgern unterstützt wird, hat messianische und religiös-extremistische Wurzeln, was den Fanatismus hinter dem brutalen Vorgehen der Besatzungstruppen erklärt. Mit anderen Worten: Die israelische Regierung trifft ihre Entscheidungen nicht nach strategischen und rationalen Gesichtspunkten, sondern nach dem, was sie aufgrund fanatischer und extremistischer Überzeugungen für „notwendig“ hält.

Die Trägheit der arabischen Nachbarländer hat ebenfalls erheblich zum Fortschreiten der israelischen Pläne beigetragen. In Anbetracht des geografischen Faktors ist Ägypten das Land, das den Palästinensern am ehesten direkt helfen könnte, eine humanitäre Katastrophe in Rafah zu vermeiden. Allerdings ist Ägypten aufgrund des „Friedensabkommens“ mit dem zionistischen Regime seit Jahrzehnten absolut unfähig, gegen Israel vorzugehen. Im gleichen Sinne ist Jordanien in der Praxis ein israelischer Stellvertreterstaat, der immer zum Schaden der Palästinenser und zugunsten der Besatzung handelt, obwohl die Mehrheit der lokalen Bevölkerung Palästinenser sind.

Es muss betont werden, dass diese Operation, trotz ihrer drastischen humanitären Auswirkungen, Israel keinen militärischen Sieg bringen wird – und natürlich sind sich die israelischen Entscheidungsträger dessen bewusst. Es besteht kein strategisches Interesse, Rafah anzugreifen, wo die Ziele der Angriffe einfach Zivilisten sind. Das israelische Ziel besteht lediglich darin, das Massaker an der einfachen palästinensischen Bevölkerung auszuweiten. „Die Hamas zu besiegen“ ist kein wirkliches Ziel – vielleicht war es das auch nie.

Es ist für Israel unmöglich, die Hamas zu besiegen. Ein Aufstandskrieg kann erst dann beendet werden, wenn die letzte Guerilla ausgeschaltet ist. Und in einer Situation eines ethnischen Aufstands gegen eine Besatzungsmacht wird es, solange es Menschen gibt, immer kampfbereite Guerillas geben. Darüber hinaus haben die Hamas und die mit ihr verbündeten palästinensischen Milizen einen wichtigen Faktor der Guerillakriegsführung verstanden, nämlich die Nutzung des Tunnelsystems. In der militärischen Literatur gibt es keine Hinweise darauf, dass ein Krieg gegen Gruppen, die unterirdische Tunnel als Militärstützpunkte nutzen, gewonnen werden kann. Israel weiß einfach nicht, wie es die Hamas besiegen kann und versucht es auch nicht mehr.

Wie mehrere Experten erklärt haben, ist das Töten von Palästinensern für die Zionisten wichtiger als der Sieg über die Hamas. Durch die Eliminierung von Kindern und Frauen will Israel die nächste palästinensische Generation daran hindern, sich dem Widerstand anzuschließen. Deshalb zielen die Angriffe auf Zivilisten ab und vernichten massiv Frauen und Kinder. Dies ist im Grunde die einzige israelische Absicht hinter dem verbrecherischen Angriff in Rafah, wo sich Flüchtlinge aus allen anderen Gebieten des Gazastreifens aufhalten. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich der zionistische Krieg nie gegen bewaffnete Milizen, sondern gegen unschuldige Zivilisten richtete.

Das strategische Schachmatt gegen Israel geht jedoch weiter. Wenn es weiterhin Zivilisten tötet, wird Tel Aviv international immer verhasster und zu einem diplomatischen Paria werden. Parallel dazu werden die Kräfte, die sich gegen die Besatzung wehren, weiter kämpfen und es Israel unmöglich machen, zur Normalität zurückzukehren – ein permanenter Krieg entsteht. In der Praxis nähert sich Israel, unabhängig davon, wie sehr es weiterhin Zivilisten angreift und alle Arten von Massakern fördert, immer mehr der absoluten Unhaltbarkeit seiner Existenz als Staat.

