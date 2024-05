  Ich erlebe eine weitere Nakba“: 90-jährige palästinensische Überlebende über den Gaza-Krieg Abubaker Abed

‚I am living another Nakba‘: 90-year-old Palestinian survivor on Gaza war Fatima was 14 when she faced the ‚great catastrophe‘ of 1948 that upended the lives of hundreds of thousands of Palestinians. Amid the horrors of Israel’s war on Gaza, she is reliving the nightmare.

Fatima Khamees Alyaan Abu-Shammala in ihrem Haus in Deir al Balah. Foto: Abubaker Abed/TRT World

Eine weitere Nakba“: 90-jährige palästinensische Überlebende über den Gaza-Krieg

Fatima war 14 Jahre alt, als sie die „große Katastrophe“ von 1948 erlebte, die das Leben von Hunderttausenden von Palästinensern zerstörte. Inmitten der Schrecken des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen durchlebt sie den Albtraum erneut.



Abubaker Abed

15. Mai 2024

Fatima Khamees Alyaan Abu-Shammala war noch ein Teenager, als sie während der Nakba – der „großen Katastrophe“ – von 1948 aus ihrer Heimat fliehen musste, als zionistische Milizen mit Unterstützung des israelischen Militärs schätzungsweise 700 000 Palästinenser aus ihrer Heimat vertrieben.

Die 1934 geborene Frau verlebte eine glückliche Kindheit in ihrem Heimatdorf Beit Dras, das etwa 30 km nordöstlich von Gaza-Stadt liegt und für seine zahlreichen Zitrusbäume – Orangen und Zitronen – sowie für sein fruchtbares Ackerland mit Weizen und Oliven bekannt ist.

Die 90-Jährige, die heute mit ihren vier Söhnen und Enkelkindern in Deir al Balah lebt, hat lebhafte Erinnerungen an ihre Kindheit und Beit Dras.

Während Israel erneut Millionen von Palästinensern zwingt, aus ihren Häusern im Gazastreifen und anderen besetzten Gebieten zu fliehen, erlebt Fatima die Schrecken der Nakba erneut.

Fatima leidet an Bluthochdruck und Diabetes und ihr Gesundheitszustand hat sich seit Oktober letzten Jahres verschlechtert, als Israels blutiger Krieg einen akuten Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten im Gazastreifen auslöste und in nur sieben Monaten mehr als 35 000 Menschen tötete.

Dies ist Fatimas Bericht über die Nakba von 1948, in ihren eigenen Worten. Es ist auch die Geschichte aller Palästinenser, die von Israel jahrzehntelang brutal behandelt und zu Flüchtlingen in ihrem eigenen Land gemacht wurden.

Unter dem Druck der zionistischen Terroranschläge wurden die Palästinenser 1948 gezwungen, ihre Heimat in großer Zahl zu verlassen.

Was damals geschah

Ich war 1948 ein junges Mädchen, kaum 14 Jahre alt, und genoss meine Kindheit in vollen Zügen. Ich liebte es, mit meinen Geschwistern und Freunden Verstecken zu spielen, meiner Mutter beim Kochen zu helfen und Feuerholz zu sammeln.

Ich hatte keine Schulbildung, aber unser Leben war voller Liebe und Schönheit. Wir hatten zu dieser Zeit alles.

Wir waren fünf – meine Eltern, mein Bruder, meine Schwester und ich – in einem riesigen Haus mit einem großen Hof, einem Lehmofen, einem Hühnerstall und einem Land voller Aprikosenbäume und Kräuter.

Es war ein schönes, erinnerungsreiches und unvergessliches Leben. Aber wir ahnten nichts von den Schrecken, die bald folgen würden.

Am Nachmittag des 15. Mai 1948 sahen wir, wie die Bewohner des Dorfes ihre Sachen zusammenpackten und ihre Häuser verließen.

Wir spürten, dass etwas nicht stimmte. Als wir herbeieilten, um zu sehen, was los war, sahen wir Soldaten und bewaffnete Männer in Militärfahrzeugen auf den Straßen. Sie schossen ununterbrochen auf die Menschen in ihren Häusern.

Alles geschah sehr schnell.

Solange Israel uns weiter ermordet, unsere Häuser zerstört und unser Land stiehlt, ist es immer wieder die Nakba.

Wir wussten, dass es Zeit war, zu gehen. Wir nahmen nur unsere Ausweise, Landdokumente und einige Kleidungsstücke mit. Wir vergaßen nicht, das Haus abzuschließen und die Schlüssel mitzunehmen, in der Hoffnung, dass wir bald zurückkehren würden.

Etwa einen Monat vor der Nakba brachte meine Mutter unser jüngstes Geschwisterchen zur Welt – meinen einzigen Bruder. Als wir gezwungen waren, unsere Häuser zu verlassen, bedeckte mein Vater ihn mit seiner Jacke und trug ihn auf seinen Schultern.

Wir liefen weiter und versuchten, so weit wie möglich von der Gewalt und den bewaffneten Israelis wegzukommen.

Unser Ziel war Khan Younis, etwa 80 km von unserem Dorf entfernt. Aber wir brauchten etwa 20 Tage, um es zu erreichen.

Wir schliefen nachts am Straßenrand und gingen tagsüber zu Fuß. Das Vorankommen war langsam und mühsam. Wir waren hungrig und erschöpft, sowohl geistig als auch körperlich. Unsere einzige Nahrung war Fladenbrot, das wir auf einem Holzfeuer zubereiteten.

Ein Zelt in Khan Younis wurde für drei Jahre unser Zuhause. Wir waren Flüchtlinge in unserem eigenen Land.

Das Leben war hart, und die Zukunft düster. Wir fanden kaum Mehl, um Fladenbrot zu backen, und schliefen oft mit leerem Magen, weil wir nicht wussten, wann es die nächste Mahlzeit geben würde.

Aber auch in Khan Younis nahm unser Leid kein Ende. Israelische Soldaten überfielen Khan Younis häufig und nahmen viele unserer Männer mit, um sie zu exekutieren.

Ich sah Menschen, die die Leichen ihrer Angehörigen auf den Schultern zum Friedhof trugen. Diese herzzerreißenden Szenen sind mir all die Jahre in Erinnerung geblieben.

Zusammen mit anderen vertriebenen Familien bekamen wir die Schlüssel für ein neues Haus in Khan Younis.

Einige Jahre später heiratete ich einen Mann aus Deir al Balah und zog zu ihm, um meine eigene Familie zu gründen.

Viele Jahre sind vergangen, seit wir gewaltsam aus unserem Dorf vertrieben wurden, aber die Wunde ist immer noch frisch.

Ich habe jetzt ein Haus, aber es fühlt sich immer noch nicht wie ein Zuhause an.

AFP

In den vergangenen sieben Monaten hat Israel den Gazastreifen mit unsäglichem Elend überzogen.

Vergangenheit im Imperfekt, Gegenwart im Präsens

Diejenigen, die die Nakba von 1948 überlebt hatten, hatten gehofft, dass unser Volk diesen Schmerz nicht noch einmal würde durchmachen müssen. Wie falsch wir doch lagen.

In den vergangenen sieben Monaten hat unser Unterdrücker und Peiniger – der Staat Israel – unser Volk erneut mit unsäglichem Leid überzogen. Sie haben Bomben und Kugeln auf uns regnen lassen, unschuldige Kinder und Frauen getötet und den von uns geglaubten Gazastreifen in einen Friedhof verwandelt.

Ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, an dem ich in den letzten sieben Monaten gut geschlafen habe. Ich wache auf zum Klang von Explosionen und Schüssen, zum Klang der panischen Schreie von palästinensischen Mitbürgern, während Israel Deir al Balah bombardiert.

In Khan Younis hat die israelische Armee in den letzten Monaten alle Mitglieder meiner Familie mütterlicherseits getötet. Fast jede palästinensische Familie hat ähnliche Tragödien erlebt.

Auch wenn ich hier zu Hause bin, lebe ich immer noch dasselbe elende Leben, in dem ich kaum eine Mahlzeit pro Tag zu mir nehme. Manchmal esse ich nichts außer etwas altem Brot. Meinen Söhnen und ihren Kindern geht es genauso.

Manchmal gehe ich für einige Zeit nach draußen. Ich sehe Zelte entlang der Straße und Menschen, die um eine Unterkunft kämpfen.

Es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, wie die Menschen hinter den Wassertransportern herlaufen, um einen Krug des lebensrettenden Elixiers zu ergattern, und wie sie Schlange stehen, um ein paar Bissen Essen von Wohltätigkeitsorganisationen zu bekommen.

Ich fühle mit meinem Volk, weil es dieses Leben einfach nicht verdient hat. Ich hoffe, dass dieser Krieg jetzt zu Ende ist, damit die Menschen in ihre Heimat zurückkehren können. Wir müssen das Gefühl haben, dass wir leben. Mehr nicht.

Was mich betrifft, so erlebe ich eine weitere Nakba.

Solange Israel uns weiterhin ermordet, unsere Häuser zerstört und unser Land stiehlt, ist es eine Nakba, immer und immer wieder.

Ich hoffe, ich werde den Tag erleben, an dem Palästina wieder frei ist.

QUELLE: TRT Welt

Abubaker Abed ist ein palästinensischer Journalist, der für mehrere Medien über den jüngsten Krieg Israels gegen den Gazastreifen berichtet hat.

Übersetzt mit deepl.com

