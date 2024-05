Global uprisings for Gaza: The moral triumph of student revolts The student movement in the US is a moral victory for the working class that must be translated into a political victory.

Globale Aufstände für Gaza: Der moralische Triumph der Studentenrevolte

Von Janna Kadri

Quelle: Al Mayadeen Englisch

12. Mai 2024

Die Studentenbewegung in den USA ist ein moralischer Sieg für die Arbeiterklasse, der in einen politischen Sieg umgesetzt werden muss.

Die Pro-Palästina-Demonstrationen der Studenten haben in den letzten Wochen an Fahrt gewonnen. Bilder von Demonstranten, die verprügelt und mit Tränengas besprüht wurden, kursieren auf allen Plattformen der sozialen Medien. Diese erschütternden Bilder zeigen einen neuen Tiefpunkt im Zustand der westlichen Demokratie, wo die staatliche Politik, die die israelische Apartheid unterstützt, nur einigen wenigen zugute kommt, insbesondere der Finanzklasse, die von den Kriegsausgaben profitiert und die Kolonialpolitik ausweitet. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass nichts in den USA wirklich als demokratisch bezeichnet werden kann, schon gar nicht die akademischen Einrichtungen. Diese sind schließlich institutionelle Einrichtungen der herrschenden Klasse. Sie sind ein Produkt des von den Kapitalisten und den mit ihnen verbündeten Klassen geschaffenen Konsenses, die sich durch institutionelle Formen erhalten, die ihren gewinnbringenden Zielen dienen.

In Krisenzeiten wie diesen entpuppen sich diese Institutionen als das, was sie sind: Instrumente der herrschenden Klasse, die selbst friedliche Aktionen unterdrücken, die sich gegen die Gräueltaten des israelischen Regimes richten. Repression ist in einem Land, in dem die Illusion der Wahl herrscht, gang und gäbe. In Wirklichkeit ist diese amerikanische Demokratie nichts anderes als eine Form der Macht, die eingesetzt wird, um abweichende Meinungen zu unterdrücken. Man denke nur an die Unterdrückung von Afroamerikanern und ihren ständigen Abstieg unter das Existenzminimum.

Man darf auch nicht vergessen, dass die amerikanischen Institutionen eine internationale Reichweite haben, und die Unterdrückung abweichender Meinungen im eigenen Land – z. B. durch Masseninhaftierung der Armen – nimmt die Form eines massiven Krieges an, der die Entwicklungsländer heimsucht, und/oder einer Sparpolitik, die garantiert Bedingungen für einen strukturellen Völkermord, schlechte Lebensbedingungen und den anschließenden unnötigen Verlust von Menschenleben durch Hunger und Krankheiten schafft. Nicht einmal die Natur ist davon verschont geblieben. Heute steuert der Planet auf eine Sackgasse zu, und das alles aufgrund einer herrschenden Ideologie, die dem Profit Vorrang vor dem Menschen einräumt.

Kommende Herausforderungen

Obwohl sich die Schüler als mutig erwiesen haben, indem sie sich der Schulverwaltung und den Ordnungskräften widersetzten, haben sich die Mittel, mit denen sie versuchen, das Ziel der Desinvestition zu erreichen, bisher nicht als wirksam erwiesen. Bei der Schülerrevolte geht es jedoch um viel mehr als nur um den Erfolg, sich von „Israel“ zu trennen. Es geht um die moralische Verbundenheit der Menschen untereinander und die Abspaltung dieser Verbundenheit in neue Formen des Bewusstseins und der Organisation, die ein System bremsen, das sich durch die Zerstörung von Mensch und Natur ausdehnt. Die meisten Revolten sind von einem spontanen Element durchdrungen, das durch moralische Anreize angetrieben wird, aber die Herausforderung besteht darin, den Moment zu erfassen und ihm zu erlauben, sich in die Zukunft hinein durch gegensystemische Institutionen zu erhalten, die die USA und die Dritte Welt von der Herrschaft der herrschenden Klassen befreien, die die Moral von unbelebten Dingen und nicht von Menschen verkörpern. Dies wird zu einer neuen Moral führen, die auf eine gemeinsame Zukunft und eine gesunde Umwelt für die Menschheit ausgerichtet ist.

Die Aufgabe ist derzeit nicht einfach, weil die herrschenden Klassen in den USA das revolutionäre Denken durch viele liberale und pseudomarxistisch finanzierte Kreise, die das Problem immer noch als national und nicht international betrachten, vereinnahmt und pervertiert haben. Die Notlage der Menschheit ist heute länderübergreifend und erfordert eine länderübergreifende Anstrengung, um sie zu beheben. Studenten, die überall auf der Welt Lager für den Gazastreifen errichtet haben, sind immer vorsichtig wegen der damit verbundenen Risiken. Sie haben Angst, ihre Identität preiszugeben. Deshalb sind sie oft mit verschleiertem Gesicht zu sehen und verwenden Spitznamen, wenn sie sich an die Medien wenden.

Der Aufstieg der Technologie hat nicht nur die Natur zerstört und Waren hervorgebracht, die nur dem reichen Norden und seinen Partnern im Süden dienen, sondern sie war auch eine Waffe gegen die Arbeiterklasse und ihre Meinungsfreiheit. Die Technologie hat in der Vergangenheit keine Probleme gelöst und wird dies auch in Zukunft nicht tun, es sei denn, ihre Subjekte, die Massen, nehmen sie in die Hand und lenken sie in Richtung soziales Wohlergehen.

Zum Scheitern verurteilt?

Manche sagen, dass friedliche Proteste im Westen zum Scheitern verurteilt sind. Eine solche hypothetische Behauptung ist unbegründet; die Proteste sind bereits erfolgreich, weil sie die Aufmerksamkeit der Welt auf die palästinensische Frage gelenkt haben. Sie zeigen auch, dass die Menschen nicht ihrer gemeinsamen Menschlichkeit und Moral beraubt werden können, etwas, das das Kapital zu untergraben sucht. Die Verwandlung von Menschen in Waren und Dinge erweitert die Möglichkeiten des Handels und der Industrie, wodurch der Geldumlauf und damit die Gewinne gesteigert werden. Am bemerkenswertesten ist die Tatsache, dass die Studenten eine Reihe von Herausforderungen gemeistert haben, von denen man nie gedacht hätte, dass sie überwindbar sind. Indem sie die Vorstellung in Frage stellten, dass Ideologie unzerstörbar ist, haben die Schüler effektiv gezeigt, dass das Bewusstsein trotz all dieser Hürden gehoben werden kann.

Normalerweise würden Experten und Historiker das anders sehen, und zwar aus offensichtlichen Gründen. Einer der Hauptgründe dafür ist die Tatsache, dass das amerikanische Kapital historisch mit dem israelischen Kapital verbunden ist. Kapital ist im Grunde ein soziales Klassenverhältnis, bei dem die Reichen auf Kosten der arbeitenden Armen profitieren. „Israels“ koloniales Siedlerprojekt und seine schädlichen Auswirkungen in Asien und Afrika unterstützen reaktionäre Regime, die die Ressourcen der armen Länder zum Nutzen des Westens ausbeuten. Als Teil der imperialistischen Ziele zur Ausweitung des amerikanischen Kapitals im Nahen Osten spielt „Israel“ eine strategische Rolle bei der Verwirklichung dieser Ziele. Die 75-jährige Besetzung Palästinas und die historischen Kriege gegen die arabischen Staaten haben dazu gedient, die Palästinenser und die arabischen Bevölkerungen sowohl materiell als auch ideologisch zu entwaffnen. Sobald Widerstandsbewegungen unterdrückt werden, wird es für das Empire einfacher, die regionalen Ressourcen zu kontrollieren und auszubeuten. Die Zurschaustellung von Macht oder Krieg zwingt die Massen dazu, ihr Vermögen und ihre Arbeitskraft für einen geringen Preis abzugeben.

Aufgrund dieser Beziehung reicht der Teil der amerikanischen Wählerschaft, der sich als pro-palästinensisch identifiziert, möglicherweise nicht aus, um Druck auf die Desinvestition von „Israel“ auszuüben. Viele im Westen profitieren von „Israel“, und selbst Biden hat „Israel“ als eine lohnende Investition bezeichnet. Allerdings gibt es jetzt existenzielle Gründe, warum eine umfassende Revolte in der ganzen Welt möglich ist. Revolten fangen meist klein an. Die Zerstörung der Umwelt kennt keine Grenzen, und das Kapital steckt dahinter. Zwar sind die Folgen der von der US-Kriegsmaschinerie angehäuften Profite weitgehend für den westlichen Lebensstandard verantwortlich, aber in fünfzig Jahren wird die kranke Natur das Leben für alle schwierig machen. Das ist die ontologische Bedingung, oder die Art und Weise, wie die Dinge sind.

Zweitens: Das politische System der USA ist von Natur aus autoritär. Das ist typisch für alle Klassensysteme. Im Gegensatz zu der Anfang des Monats von US-Präsident Joe Biden abgegebenen Erklärung sind die Vereinigten Staaten tatsächlich autoritär, wenn auch nicht im stereotypischen Sinne. Ihr Autoritarismus erstreckt sich über den gesamten Globus in Form von Militärbasen, NROs und Apparaten, die den Menschen Ideen vermitteln und sich an Stellvertreterkriegen und Massenselbstmordaktionen beteiligen. Dieser US-Autoritarismus manifestiert sich in einer politischen Landschaft, die nur von zwei großen Parteien beherrscht wird, die beide ähnliche Ziele verfolgen, nämlich die Expansion des Kapitals durch Waffenverkäufe und die Schaffung von Bedingungen, die dem ideologischen Defätismus förderlich sind. Nichtsdestotrotz betrachtet das amerikanische Herrschaftssystem jede Form von nationaler oder individueller Autonomie über Ressourcen oder Gedanken als Bedrohung. Nicht nur Russland oder die Migranten an der Grenze, sondern beide Parteien haben das gemeinsame Ziel, zuerst die Hegemonie und die Kontrolle über den Verstand und dann über die Ressourcen zu erhalten. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt: der akademische Mainstream.

Drittens: Der akademische Mainstream hat eine lange Geschichte der Verunglimpfung revolutionärer Ideen. Das zeigt sich nicht nur an der großen Zahl von Professoren, die sich als Marxisten bezeichnen, aber für den Wohlstand im Norden auf Kosten der imperialistischen Kriege gegen den Süden eintreten. Oder die Vorstellung, dass die Maschinen des Nordens den Reichtum produzieren, während der Süden in Wirklichkeit so oft ausgebeutet wird, dass sich Maschinen und Technologie nur im Norden entwickeln konnten. Maschinen und ihre Produktion sind Produkte der gesellschaftlichen Verhältnisse, vor allem der Vorenthaltung des Rechts auf Entwicklung für den Süden. In einer Welt, die überproduziert und in der das Kapital um kostengünstige Inputs konkurriert, ist der Süden dazu bestimmt, in Armut zu versinken. Solche grundlegenden Ideen fehlen im Mainstream-Diskurs. Schlimmer noch, diese „Professoren“ tun ihr Bestes, um Ideen der Konformität zu produzieren, die die Massen mit dem Kapital in Einklang bringen. Der Hauptpunkt der westlichen Akademiker ist, dass das System hier ist, um zu bleiben. Es gibt keine Alternative, was ein logisch lächerlicher Punkt ist. Das Wahlverhalten im Westen unterstützt diesen Trend, da die amerikanische Arbeiterklasse immer wieder Regierungen unterstützt hat, die imperialistische Kriege führen. Diese Kriege werden oft unter dem Banner der Demokratie gerechtfertigt, die von Befürwortern des westlich geprägten Kulturmarxismus vertreten wird. Fragt man nach der größten Waffe des Kapitals, so kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass die westlichen akademischen Institutionen ein Denkmuster hervorgebracht haben, das den Planeten bereits an den Rand des Abgrunds getrieben hat.

Es ist wichtig, daran zu erinnern, dass die herrschende Klasse der USA imperialistisch ist. Sie verdient an den Kriegen und der neoliberalen Politik, die überall auf der Welt angewandt wird. Die Frage ist also: Sind die Massen ignorant genug, um an die Lehren des Kapitals zu glauben? Nein, lautet die Antwort. So wie Studenten auf dem Campus verprügelt werden, damit sie nicht demonstrieren, wird die Dritte Welt durch Kriege oder die Androhung von Kriegen gezwungen, sich der herrschenden Ideologie anzuschließen. Die Vorstellung, dass es kein Entkommen aus einem System gibt, das billige Arbeitskräfte und die Natur nutzt, um zu expandieren, und das dies tut, indem es Menschen zu Dingen dehumanisiert, ist weit verbreitet. Ein Großteil der Theorie der westlichen Linken über den Nahen Osten und ähnliche Themen entspringt einer pro-imperialistischen Haltung, die expansionistische Ziele unterstützt. Dies ist eine Fortsetzung der europäischen Sozialdemokratie: im Ausland bombardieren und die Kriegsbeute nach Hause bringen. Diese Verbindung zwischen Theorie und Praxis ist regressiv und wird in erster Linie von der akademischen Klasse vorangetrieben, die das Kapital verkörpert. Indem sie den Klassenfeind falsch identifizieren, indem sie sagen, dass Gaddafi der Feind ist und nicht die westlichen herrschenden Klassen, fördern sie eine Kriegsagenda. Man darf nicht vergessen, dass der Krieg die Haupttätigkeit des Kapitalismus ist, um seine sich anhäufenden Widersprüche und Krisen zu lösen.

Lehren aus Columbia

Kürzlich mussten die Studenten der Columbia University viel Leid ertragen, als die Polizei losgeschickt wurde, um all diejenigen zu verhaften, die die Hamilton Hall besetzten, die von den Studenten auch „Hind Hall“ genannt wird. In der Nacht zum 3. Mai kam es an der Columbia University zu einer der barbarischsten Polizeirazzien in der Geschichte der USA, bei der die Beamten gewaltsam Barrikaden entfernten und Studenten in Massen verhafteten. Die Person, die die Polizei gerufen hat, Dr. Shafik, ist eine arabische Kompradorin mit einer langen Geschichte von Beiträgen zur neoliberalen Politik in der arabischen Welt, während sie für internationale Finanzinstitutionen arbeitet. Ihre Schriften, in denen sie sich für freie Märkte und die Abschaffung von Subventionen ausspricht, haben viele Menschen in der arabischen Welt in den Hunger getrieben. Hunger verkürzt das Leben, und er ist ein Mord in Zeitlupe. Klasse wird nicht durch Nationalität definiert, sondern durch die Art und Weise, wie Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen. Die einen schuften, die anderen nehmen den arbeitenden Klassen das Produkt weg. In einem integrierten Produktionssystem kommen die Arbeiter aus allen Nationen, ebenso wie die Rentner.

Die Studentenbewegung in den USA ist ein moralischer Sieg für die Arbeiterklasse, der in einen politischen Sieg umgesetzt werden muss. Die Zeit ist reif.

Übersetzt mit deepl.com



