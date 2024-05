Israel Lost the War and America Betrayed Humanity in Gaza Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailGlobal Mankind vs. Political Wickedness Rationality requires objective reasoning and it is not coming for an impending cataclysm of the Israeli onslaught on Rafah and the United States – the complicit friend in making of the genocide betrayed its own histroy of civility, morality, responsible political […]

Israel verlor den Krieg und Amerika verriet die Menschlichkeit in Gaza

in Palästina

von Dr. Mahboob A Khawaja

12. Mai 2024

Globale Menschheit vs. politische Schlechtigkeit

Rationalität erfordert eine objektive Argumentation, und die ist für den bevorstehenden Kataklysmus des israelischen Angriffs auf Rafah und die Vereinigten Staaten nicht gegeben – der mitschuldige Freund bei der Verursachung des Völkermords hat seine eigene Geschichte von Zivilität, Moral, verantwortungsvoller politischer Führung, Gleichheit der Menschenrechte, Freiheit und Gerechtigkeit und vielem mehr verraten, die erst die Zukunft enthüllen wird. Die grausamen Konzepte von Gut und Böse werden von der israelischen Kriegsagenda impliziert, die das menschliche Bewusstsein für die Prinzipien von Wahrheit, Freiheit und Ehrlichkeit herausfordert. Mike Whitney („Genocide in Gaza: King Bibi’s Land Grab“ Global Research: 5/10/2024), ein unabhängiger, seriöser Bürgerjournalist, fasst die vorherrschenden Fakten zusammen: Der Angriff auf Rafah erfolgt, obwohl die Hamas am Montag einen Vorschlag für eine vorübergehende Einstellung der Feindseligkeiten im Austausch für die Freilassung von Geiseln angenommen hat. Nachdem Israel wochenlang versucht hatte, die Palästinenser für den andauernden Krieg verantwortlich zu machen, lehnten die israelischen Offiziellen den Vorschlag rundheraus ab….Die zynische und irreführende Phrase „Israels Recht, sich zu verteidigen“ ist zum Synonym für den vorsätzlichen Massenmord an Zivilisten geworden. Die meisten Menschen haben noch nie etwas so Schreckliches gesehen wie Israels andauernden Völkermord in Gaza, was erklärt, warum die Universitäten in den Vereinigten Staaten fast über Nacht zu Brutstätten des politischen Aktivismus geworden sind. Amerikas Studenten dienen nun als Gewissen der Nation, indem sie sich einem schamlos-immoralischen Angriff widersetzen, der absichtlich auf wehrlose Frauen und Kinder abzielt….Wenn Sie jemals einen Lebensrettungskurs gemacht haben, wissen Sie, dass die Möglichkeit besteht, dass eine ertrinkende Person Sie unter Wasser zieht und Sie beide sterben werden. Diese Lektion sollte man im Hinterkopf behalten, wenn es um die Beziehungen zwischen Amerika und Israel geht. (Angepasst von @LarryBoorstein. https://www.globalresearch.ca/genocide-gaza-king-bibi-land-grab/5856841

Premierminister Netanjahu kann die getarnte politische Schlacht nicht gewinnen und greift auf eine extrem gebrochene Denkweise zurück, um die unschuldigen Menschen in Gaza und vor allem in Rafah zu vernichten. Er sieht aus wie ein Despot und nicht wie ein Führer, der in seiner moralischen, geistigen und menschlichen Integrität gebrochen ist, der nicht zwischen Tugend und Laster unterscheiden kann und der die Logik der Macht als Quelle für polemische Strategien nutzt, die gegen die internationalen zivilisierten Normen der menschlichen Sicherheit, der Konfliktlösung und der Friedensstiftung verstoßen.

Überall in den USA demonstrieren neue Generationen denkender Menschen an den Universitäten ihre Abscheu gegen die einseitige politische Perspektive des Staates Israel und seinen Krieg in Gaza und stellen die Rationalität des katastrophalen menschlichen Leidens, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und des angeblichen Völkermordes an den Palästinensern in Frage. Ironischerweise scheinen Amerika und Israel die rechtsverbindlichen Implikationen des IGH-Urteils zu ignorieren, in dem Israel aufgefordert wird, „alle Akte des Völkermordes in Gaza zu verhindern.“

Westlicher Kolonialismus und der Verrat der arabisch-muslimischen Führer

Die statische arabisch-muslimische Führung, der es an Glaubwürdigkeit mangelt, versteckt sich hinter der OIC (Organisation der Islamischen Konferenzen) – einem trockenen Papiergebilde, um ihre bedeutungslose Resolution für einen Waffenstillstand und Frieden in Palästina voranzutreiben. Einige der Unterzeichner des Papiers unterhalten Geschäftsbeziehungen zu Israel. Sie werden von den arabischen Massen wegen ihrer Gleichgültigkeit und ihres Verrats an den islamischen Grundsätzen, den hilflosen Opfern des Krieges zu helfen, beobachtet und verflucht. Berichten zufolge kämpfen mehrere tausend westliche (deutsche, französische, US-amerikanische und britische) Söldner an der Seite der israelischen Streitkräfte in Gaza.

Die westlichen Mythologen betrachten die ölexportierenden arabischen Führer als „Kameljockeys“ und hirnlose Figuren. Sie leben in Palästen, die von amerikanischen und europäischen Söldnern geschützt werden, während sie Hochhäuser errichten, Fußballspiele, die Olympischen Spiele und die COP28 organisieren, während 2,5 Millionen Menschen vertrieben und mehr als 34.547 Menschen im Gazastreifen massakriert werden und etwa 14.700 unschuldige Kinder getötet werden. Die israelischen Angriffe auf Krankenhäuser, Gotteshäuser und die Tötung von Zivilisten gehen unvermindert weiter. Die arabisch-muslimischen Führer haben kein Gespür für Zeit und Geschichte und sind nicht in der Lage, die Interessen des Islam zu verteidigen, da die israelischen Ultranationalisten planen, die drittheiligste Stätte, die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, zu zerstören. Bitte lesen Sie: „Die Al-Aqsa-Moschee wartet auf die arabischen Führer“ und „Der amerikanisch-israelische Krieg gegen Gaza ist das Vorspiel zur Eroberung der arabischen Welt“ https://www.uncommonthought.com/mtblog/archives/2024/01/05/america-israels-war-on-gaza-a-prelude-to-conquest-of-the-arab-world.php

Der Planet Erde lebt und ist für alle da – Diejenigen, die ihn bombardieren, sind moralisch und intellektuell kranke Menschen

Die Erde ist lebendig und erhält das Leben und alles, was von allen Lebewesen benötigt wird. Sie rotiert mit einer Geschwindigkeit von 1000 Meilen pro Stunde am Äquator und umkreist die Sonne mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 67062 MPH. Die Erde ist ein „Vertrauen“ in die Menschheit für ihre Existenz, ihren Lebensunterhalt, ihr Überleben, ihren Fortschritt und ihre Zukunftsgestaltung. Diejenigen, die die Erde bombardieren und menschliches Leben und Lebensraum zerstören, sind keine normalen Menschen, und Gott wird sie für die Folgen ihrer Verbrechen gegen die Menschheit zur Rechenschaft ziehen. „Fürchtet Gott“ und „verletzt nicht die Bündnisse des Friedens und des Vertrauens auf der Erde“, erinnern die Lehren der Bibel, der Thora und des Korans die gesamte Menschheit, andernfalls wird Gottes Strafe für den Übertreter streng sein. (Quran: 40: 21):

„Haben sie nicht die Erde durchwandert und gesehen, wie das Ende vor ihnen war? Sie waren ihnen sogar an Kraft überlegen; und an den Spuren, die sie im Land hinterlassen haben: Aber Gott hat sie für ihre Sünden zur Rechenschaft gezogen, und sie hatten keinen, der sie gegen Gott verteidigte.“

Diejenigen, die an das göttliche Judentum glauben und ihm folgen – die Generationen der Israeliten – werden von Gott daran erinnert (Koran 2: 84-85):

Und gedenket der Zeit, da Wir mit den Kindern Israels (Nachkommen Jakobs) einen Bund schlossen: „Betet nichts an außer Gott; …. vergießt kein Blut unter euch und vertreibt keine Menschen aus ihren Häusern; und ihr habt es feierlich ratifiziert……. Und am Tag der Auferstehung sollen sie der schwersten Strafe überantwortet werden, denn Gott ist nicht unachtsam, was ihr tut.

Und das Töten von unschuldigen Menschen ist in den Zehn Geboten (Thora) verboten:

Du sollst nicht töten“ (Exod. 20:13; auch Deut. 5:17). Das jüdische Gesetz nimmt das Vergießen unschuldigen Blutes sehr ernst und nennt Mord als eine der drei Sünden (neben Götzendienst und sexueller Unmoral), die unter die Kategorie yehareg ve’al ya’avor fallen – was bedeutet: „Man sollte sich lieber töten lassen, als dagegen zu verstoßen“, so Rabbi Judah Loew aus Prag: „Das jüdische Gesetz verbietet die Tötung unschuldiger Menschen, selbst im Rahmen eines legitimen militärischen Einsatzes.

Premierminister Netyanhu räumt ein: „Israel steht allein.“ Hat das israelische Volk Vertrauen in die Führungsrolle von Premierminister Netanjahu bei der Schaffung von Frieden und globaler Harmonie? Wenn egoistische Übertreter die Unantastbarkeit und die Grenzen der Gesetze Gottes in Frage stellen, werden sie von Gott bestraft, und so wurden in der Geschichte viele mächtige Nationen zerstört.

Die Lehren der Geschichte werden ignoriert, und wie hat Amerika die Menschlichkeit verloren?

Wären die globalen Institutionen nicht gescheitert, hätten die 2,5 Millionen Zivilisten von der UNO und den führenden Mächten geschützt werden müssen, wozu sie laut Charta in Konfliktgebieten verpflichtet sind. In drei Krankenhäusern in Gaza werden Massengräber von medizinischem Personal und unschuldigen Zivilisten entdeckt, die mit vorgehaltener Waffe erschossen wurden, aber der westliche Intellekt fordert nicht, dass die Aggressoren zur Rechenschaft gezogen werden. Was wäre, wenn die arabisch-muslimische Welt bewaffnete Kräfte und ehrliche Führer hätte, um die Menschen in Gaza zu schützen?

Der amerikanisch-israelische kollaborative Krieg gegen Gaza und seine unmittelbaren Folgen haben die westliche Welt und alle ihre Institutionen in beschämender Weise überflüssig gemacht für die globalen Normen des 21. Jahrhunderts in Bezug auf Zivilität, Menschenrechte, Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit der Zivilbevölkerung – während Verbrechen gegen die Menschlichkeit in obskuren Impulsen und Unentschlossenheit und bewusster Untätigkeit der UNO und des Sicherheitsrats festgehalten werden. Mike Whitney („Genocide in Gaza: King Bibi’s Land Grab“ Global Research: 5/10/2024) zitiert den Autor Lawrence Davidson, um einige der kritischen Fragen zu beantworten, indem er aufzeigt, wie die Verpflanzung von hauptsächlich europäischen Juden nach Palästina „kulturelle und ‚rassische‘ Brutkästen für ein ‚wir (überlegen) gegen sie (minderwertig)'“ geschaffen hat, was unter Siedlerpopulationen ziemlich üblich ist. Hier ist noch mehr:

Die Gründer des modernen Zionismus waren sowohl Juden als auch Europäer und hatten (als solche) das kulturelle Überlegenheitsgefühl des Westens gegenüber Nichteuropäern erworben…..Dieses Überlegenheitsgefühl sollte eine wichtige Rolle spielen, als eine Vereinbarung (die Balfour-Erklärung) getroffen wurde, in der die Briten … bei der Schaffung einer „jüdischen nationalen Heimstätte“ in Palästina helfen sollten……in anderen europäischen Kolonien, in denen eine große Zahl von Europäern ansässig war, kam es in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu ihrer schließlichen Evakuierung, als die Macht an die Einheimischen überging…. Im Falle Palästinas hat dieser Prozess der Entkolonialisierung leider nie stattgefunden….. Und aus zionistischer Sicht hat dieser ganze Prozess bemerkenswert gut funktioniert. Heute haben alle bis auf eine Handvoll israelischer Juden eine Abneigung und Angst vor den Menschen, die sie erobert und vertrieben haben. Sie wünschen sich, sie würden verschwinden. Und wenn ihr Widerstand zu groß wird, sind sie bereit, sie aus dem Weg zu räumen. ….

Die Tiere haben keine Bomben, keine Gewehre und Kugeln, um sich gegenseitig zu töten, und sie denken nicht über die Notwendigkeiten des Lebens nach. Wir, die Menschen, sollen eine intelligente und verantwortungsvolle Spezies auf dieser Erde sein. Die Tyrannei des Krieges muss mit allen Mitteln gestoppt werden, und diejenigen, die für die Bombardierung Unschuldiger, den Völkermord und die Verbrechen gegen die Menschheit verantwortlich sind, müssen zur Rechenschaft gezogen werden, um die Vision einer nachhaltigen moralischen und intellektuellen Menschheit wiederherzustellen.

Dr. Mahboob A. Khawaja ist spezialisiert auf internationale Angelegenheiten, globale Sicherheit, Frieden und Konfliktlösung. Er hat mehrere akademische Jahre in der russisch-ukrainischen und zentralasiatischen Region verbracht und dabei die Menschen, die verschiedenen Kulturen des Denkens und des politischen Regierens kennengelernt; er hat ein großes Interesse an vergleichenden islamisch-westlichen Kulturen und Zivilisationen und ist Autor mehrerer Publikationen, darunter: One Humanity and the Remaking of Global Peace, Security and Conflict Resolution, und ein in Kürze erscheinendes Buch: Global Humanity and the Remaking of Peace, Security and Conflict Resolution beyond the Lens of Human Consciousness (Die globale Menschheit und die Neugestaltung von Frieden, Sicherheit und Konfliktlösung durch die Brille des menschlichen Bewusstseins).

Übersetzt mit deepl.com



