Menschen mit Transparenten und palästinensischen Flaggen versammeln sich auf dem Sultanahmet-Platz, um dagegen zu protestieren, dass Guinea-Bissau seine Flagge von den Schiffen entfernt hat, die humanitäre Hilfe nach Gaza bringen, am 27. April 2024 in Istanbul, Türkei. (Erol Değirmenci – Anadolu Agency)

Goldene Oldies bereiten sich auf Hilfsflottille nach Gaza vor

von Yvonne Ridley

28. April 2024

Die Trainingseinheiten sind realistischer geworden, das steht fest, auch wenn die Waffen aus Pappe sind. Praktisch alles andere ist jedoch gleich geblieben, denn in Istanbul treffen sich Friedensaktivisten, um an der jüngsten Freiheitsflottille teilzunehmen, deren Ziel es ist, humanitäre Hilfe in den belagerten und umkämpften Gazastreifen zu bringen.

Es sind einige bekannte Gesichter von früheren Hilfsaktionen dabei: Der irische Lkw-Fahrer John Hurson, die heldenhaften Codepink-Frauen, darunter US-Oberst a.D. Ann Wright und Medea Benjamin, sowie die beeindruckende Anwältin Huwaida Arraf, eine palästinensisch-amerikanische Aktivistin, die das International Solidarity Movement (ISM) mitbegründet hat, eine von Palästinensern geführte Organisation, die gewaltfreie Proteste und internationalen Druck zur Unterstützung der Palästinenser einsetzt. Und natürlich meine Wenigkeit.

Das Gelächter ist laut und schrill; Hursons Witze sind mit dem Alter sogar noch lustiger geworden. Er ist ein Veteran vieler Kampagnen, die das Bewusstsein für die Ungerechtigkeit gegenüber den Menschen im besetzten Palästina schärfen sollen, darunter die legendären Viva Palestina-Straßenkonvois, die der Abgeordnete George Galloway vor fünfzehn Jahren ins Leben gerufen hat.

Ich war an Bord eines der beiden Boote der Free Gaza Movement, die im August 2008 zum ersten Mal die Belagerung durchbrachen.

Ehrlich gesagt, weiß ich immer noch nicht, wie wir das geschafft haben, und ich bin mir immer noch nicht sicher, warum die israelische Marine ihre Kanonenboote um uns herumfahren ließ, bevor sie uns freie Fahrt in den winzigen Hafen am Rande von Gaza-Stadt gewährte.

Als wir ankamen, wurde uns klar, warum 100 000 Palästinenser auftauchten, um uns zu begrüßen. Unsere beiden bescheidenen Fischerboote waren die ersten, die seit mehr als 40 Jahren in den Hafen einliefen. Wie Sie sich sicher vorstellen können, wurde uns ein überwältigender Empfang bereitet.

Erdogan: „Wir werden zur Vernichtung der Palästinenser nicht schweigen

Es folgten mehrere andere Schiffskonvois, und dann kam es 2010 zum Massaker auf der Mavi Marmara-Flottille. Israelische Kommandos griffen die Flottille in internationalen Gewässern an und kaperten sie. Zehn türkische Friedensaktivisten wurden erschossen – neun in der besagten verhängnisvollen Nacht, ein weiterer erlag später seinen Verletzungen – und diese Tragödie geht uns nicht mehr aus dem Kopf, wenn wir uns in dieser jüngsten Anstrengung zusammentun, um den Menschen in Gaza dringend benötigte Hilfe zu bringen.

Aus diesem Grund wird ein Training durchgeführt, das eine Wiederholung der tödlichen israelischen Piraterie auf hoher See verhindern soll. Es gibt ein Video, auf dem zu sehen ist, was auf uns zukommen könnte – von Tränengas bis zu ohrenbetäubenden Schallgranaten – und uns wurde gesagt, dass die israelischen Kommandos scharfe Munition einsetzen werden. Als wir uns in kleine Gruppen aufteilen, um zu besprechen, wie wir am besten gewaltfrei auf einen solchen Angriff reagieren, stellen sich die Fragen: Setzen, stehen oder legen wir uns hin? Verschränken wir die Arme? Heben wir unsere Hände in die Luft, um zu zeigen, dass wir unbewaffnet sind?

V.l.n.r. Hassan Ghani, John Hurson und Yvonne Ridley bei der Wiedervereinigung, Istanbul, April 2024

Man mag spotten, aber israelische Militärangehörige sind oft verwirrt, wenn sie mit Friedensaktivisten konfrontiert werden. Wie die meisten Tyrannen können sie nicht mit Menschen umgehen, die sich weigern, sich zu wehren. Es waren solche gandhianischen Taktiken, die das britische Empire in Indien in die Knie zwangen. Dennoch wissen wir alle, dass die israelischen Besatzungstruppen, wenn sie mörderische Absichten haben, diese fast sofort offenbaren, so wie es bei ihrem Angriff auf die Mavi Marmara der Fall war.

Ein ehemaliger Kollege von mir, Hassan Ghani, auf den ich sehr stolz bin, sendete live vom Flaggschiff der Flottille, als die Israelis vor fast genau vierzehn Jahren angriffen. Er blieb unter Beschuss ruhig und sendete weiter, bis wütende Soldaten den Stecker zogen. Trotz des ohrenbetäubenden Geschützfeuers und der Schallbomben und trotz der schreienden maskierten Soldaten, die Friedensaktivisten über das Deck zerrten, setzte Ghani seinen Kommentar in aller Ruhe fort, während sich die Ereignisse überschlugen. Seine Haltung und Professionalität erinnerten an das legendäre Orchester, das spielte, als die RMS Titanic am 15. April 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York sank.

Medien der Gaza-Regierung: Nur 49 Lastwagen kamen diese Woche im nördlichen Gazastreifen an

Solche einfachen Taten der Tapferkeit verdienen Anerkennung, obwohl sich keiner von uns an Bord dieser Flottille als besonders mutig oder heldenhaft sieht, auch wenn die lokalen Medien in der Türkei uns als solche darstellen. Die wahren Helden sind die Menschen, die uns anspornen, wieder aktiv zu werden: die Palästinenser. Von ihnen erhalten wir unsere Stärke und Unverwüstlichkeit, und für sie machen wir unser Training in Gewaltlosigkeit.

Wir sind gewiss nicht aggressiv, und niemand will irgendeine Art von körperlicher Begegnung mit israelischen Soldaten.

Wir haben alle die TikTok-Armee in den sozialen Medien beobachtet; das ist ein fieser Haufen, der in Bezug auf Moral und Ethik keine roten Linien kennt.

John Hurson Viva Palestina 1 (mit George Galloway, MP, 2. von links)

Wir sind mehr Saga über 50 als Club 18-30; goldene Oldies oder „alte weiße Damen“, wie uns der bekannte Entwicklungshelfer Tox in einem Versuch nannte, einige der bekanntesten britischen „Brother Influencer“ zu beschämen. Glaub mir, Tox, als Veteran der Mavi Marmara solltest du wissen, dass das Letzte, was wir an Bord brauchen, muskelbepackte, testosterongeladene Fleischköpfe sind. Solche Beeinflusser – wird irgendjemand wirklich von ihnen beeinflusst? – sind die leeren Gefäße, von denen Platon in seiner Verzweiflung sprach. Und sie wären wahrscheinlich so nützlich wie ein arabischer Anführer in einem Käfigkampf.

Wird unsere Mission erfolgreich sein? Werden wir in der Lage sein, die Hilfe zu leisten, die die Palästinenser in Gaza so dringend benötigen? Wir gehen auf jeden Fall mit dieser festen Absicht. Ich habe über alle möglichen Ergebnisse nachgedacht – was mich an einige dunkle Orte geführt hat – aber ein Scheitern kommt für uns nicht in Frage. Wir bleiben optimistisch, denn die Hilfe könnte für einige Palästinenser eine Frage von Leben und Tod sein. Sollte die Hilfe nicht ankommen, so können wir sicher sein, dass es nicht an mangelnden Bemühungen liegt.

