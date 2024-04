GOP congressman says Gaza should be nuked „It should be like Nagasaki and Hiroshima,“ Rep. Tim Walberg told a town hall audience in Michigan. „Get it over quick.“

Abgeordneter Tim Walberg 2023 (Tim Walberg Twitter)

„Es sollte so sein wie bei Nagasaki und Hiroshima“, sagte der Abgeordnete Tim Walberg in einer Stadthalle in Michigan. „Bringen Sie es schnell hinter sich.“



GOP-Kongressmitglied schlägt Atombombenabwurf auf Gaza vor

Von Michael Arria

1. April 2024

Ein Kongressabgeordneter der GOP in Michigan rief öffentlich dazu auf, Gaza zu bombardieren.

Letzte Woche kursierte auf Twitter ein Video aus einer Bürgerversammlung. Der Clip zeigt den Abgeordneten Tim Walberg (R-MI), wie er auf die Frage eines Wählers antwortet, ob die USA einen schwimmenden Pier vor der Küste des Gazastreifens bauen würden, um humanitäre Hilfslieferungen zu unterstützen.

„Ich glaube nicht, dass wir auch nur einen Cent für humanitäre Hilfe ausgeben sollten, die an Israel geht, um unseren wohl größten Verbündeten in der Welt zu unterstützen, um die Hamas und den Iran und Russland zu besiegen, und wahrscheinlich ist auch Nordkorea dabei, und auch China, das der Hamas hilft“, sagte er in Dundee, Michigan. „Es sollte wie bei Nagasaki und Hiroshima sein. Bringen Sie es schnell hinter sich. Das Gleiche sollte in der Ukraine geschehen. Besiegt Putin schnell.“

Der ehemalige Pastor Walberg hat sich nicht für die Äußerungen entschuldigt, sondern eine Erklärung veröffentlicht, in der er behauptet, seine Äußerungen seien falsch interpretiert worden.

„Als Kind, das in der Ära des Kalten Krieges aufgewachsen ist, wäre das Letzte, wofür ich eintreten würde, der Einsatz von Atomwaffen. In einem verkürzten Clip habe ich eine Metapher verwendet, um die Notwendigkeit zu verdeutlichen, dass sowohl Israel als auch die Ukraine ihre Kriege so schnell wie möglich gewinnen müssen, ohne amerikanische Truppen in Gefahr zu bringen“, heißt es darin.

„Meine Argumentation war das genaue Gegenteil von dem, was berichtet wird: Je schneller diese Kriege enden, desto weniger unschuldige Menschen werden im Kreuzfeuer gefangen sein. … Die Verwendung dieser Metapher, zusammen mit dem Weglassen des Kontextes, hat meine Botschaft verzerrt, aber ich stehe voll und ganz zu diesen Überzeugungen und stehe zu unseren Verbündeten“, heißt es weiter.

Walberg sah sich wegen des Vorfalls mit Gegenreaktionen konfrontiert.

„Dieser eindeutige Aufruf zum Völkermord durch ein Mitglied des Kongresses sollte von allen Amerikanern verurteilt werden, die das menschliche Leben und das internationale Recht schätzen“, sagte Dawud Walid, Geschäftsführer des Council on American-Islamic Relations-Michigan. „Wenn man so beiläufig zur Tötung aller Menschen in Gaza aufruft, sendet man die abschreckende Botschaft, dass palästinensisches Leben keinen Wert hat. Es ist diese Entmenschlichung des palästinensischen Volkes, die zu dem andauernden Gemetzel und Leid geführt hat, das wir jeden Tag in Gaza und im Westjordanland sehen.“

„Was ist Ihr Lieblingsadjektiv für den GOP-Abgeordneten Tim Walberg, der sagte, Gaza sollte ‚wie Nagasaki und Hiroshima‘ behandelt werden?“, twitterte Medea Benjamin von CODE PINK. „Depraved? Barbarisch? Rassistisch? Herzlos?“

Walberg ist nicht das erste GOP-Kongressmitglied, das in den letzten Wochen die Vernichtung des Gazastreifens forderte.

Im Februar geriet der Abgeordnete Andy Ogles (R-TN) in einen heftigen Streit mit einem Aktivisten über Israels Angriff auf Gaza.

„Ich habe die Aufnahmen von zerfetzten Kinderkörpern gesehen“, sagte der Aktivist zu dem Kongressmitglied. „Das sind meine Steuergelder, mit denen diese Kinder bombardiert werden“.

„Wissen Sie was? Ich denke, wir sollten sie alle töten, wenn Sie sich dann besser fühlen“, antwortete Ogles. „Alle in der Hamas.“

„Hast du ein Herz? Haben Sie eine Familie?“, fragte der Aktivist.

„Die Hamas und die Palästinenser haben Israel 20 Jahre lang angegriffen“, sagte Ogles. „Und es ist an der Zeit, die Zeche zu zahlen.“

Doppelmoral

Solche Äußerungen haben im Mainstream Aufmerksamkeit erregt, aber nur wenige gewählte Demokraten haben sie verurteilt. Im Gegensatz dazu drängen die Republikaner immer wieder darauf, dass ihre Kollegen wegen ihrer Unterstützung für Palästina oder ihrer Kritik an Israel gemaßregelt werden.

Im vergangenen Herbst verabschiedete das Repräsentantenhaus eine Resolution, um das einzige palästinensische Mitglied des Kongresses, die Abgeordnete Rashida Tlaib (D-MI), zu tadeln, nachdem sie die Freiheit der Palästinenser gefordert hatte.

„Als die Abgeordneten Cori Bush und Rashida Tlaib im Oktober zu einem Waffenstillstand aufriefen, wurden sie vom Weißen Haus als ‚widerwärtig‘ bezeichnet“, sagte Beth Miller, politische Direktorin von JVP Action, gegenüber Mondoweiss. „Als die Kongressabgeordnete Tlaib dann von Freiheit und Gleichheit für alle Menschen vom Mittelmeer bis zum Jordan sprach, wurde sie vom Repräsentantenhaus getadelt. Aber wenn der Abgeordnete Walberg beiläufig zur brutalen Vernichtung von 2 Millionen Palästinensern in Gaza aufruft – ohrenbetäubendes Schweigen.“

„Gewalttätige und rassistische antipalästinensische Rhetorik und Politik sind in unseren Regierungsinstitutionen so sehr zur Normalität geworden, dass offene Aufrufe zu Massengrausamkeiten ohne jede Reaktion bleiben“, fuhr sie fort.

Letztes Jahr wurde die Abgeordnete Ilhan Omar (D-MN) wegen ihrer Kritik an Israel und der Israel-Lobby erfolgreich aus dem Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses verdrängt.

Die US-Regierung liefert Israel jährlich mehr als 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe, und Präsident Joe Biden drängt den Kongress, weitere 14 Milliarden Dollar zu bewilligen. Letzte Woche hat die Regierung Berichten zufolge die Lieferung von weiteren Bomben und Kampfjets an das Land genehmigt.

Seit Beginn der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen im vergangenen Oktober wurden mehr als 32.000 Palästinenser getötet.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …