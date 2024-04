https://www.middleeastmonitor.com/20240402-russia-calls-for-unsc-session-after-israel-strikes-irans-diplomatic-mission-in-syria/

Der Erste Stellvertretende Ständige Vertreter der Russischen Föderation, Dmitry Polyanskiy, spricht während einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York City am 21. September 2023 [Michael M. Santiago/Getty Images].

Russland fordert eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates nach dem Angriff Israels auf die diplomatische Vertretung des Iran in Syrien

2. April 2024

Moskau hat heute eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates wegen des mutmaßlichen israelischen Angriffs auf die iranische diplomatische Vertretung in der syrischen Hauptstadt Damaskus gefordert, sagte der erste stellvertretende Gesandte Russlands bei der UNO, Dmitri Poljanskij.

Die Sitzung werde heute stattfinden und öffentlich sein, sagte Polyansky auf Telegram.

„Nach dem israelischen Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus haben die Iraner den UN-Sicherheitsrat gebeten, diese Aktion zu verurteilen. Als Folge des iranischen Schreibens haben wir eine öffentliche Sitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt. Die maltesische Präsidentschaft hat diese für 15:00 Uhr New Yorker Zeit (1900 GMT) am 2. April angesetzt“, schrieb er.

Bei dem Anschlag am Montag wurden mindestens 11 Menschen getötet, darunter drei syrische und ein libanesischer Staatsangehöriger.

Unter den Toten waren zwei Generäle des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), einer Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte, Brigadegeneral Mohammad Reza Zahedi und sein Stellvertreter, General Mohammad Hadi Haji Rahimi, sowie fünf weitere Militärberater des IRGC.

Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen bezeichnete den israelischen Luftangriff auf das Konsulat in Damaskus als „feigen terroristischen Akt“ und „eklatanten Verstoß gegen die UN-Charta“ und forderte den Sicherheitsrat auf, den Angriff zu verurteilen und Maßnahmen zu ergreifen.

