Graeme Wood in The Atlantic: A rulebook on legally killing Gazan kids A recent op-ed published by Graeme Wood for The Atlantic garners a flood of backlash for justifying the murder of Gazan children by „Israel“.

Graeme Wood in The Atlantic: Ein Regelwerk für die legale Tötung von Kindern im Gazastreifen

Von Tala Alayli

Quelle: Al Mayadeen Englisch

27. Mai 2024

Ein kürzlich von Graeme Wood für The Atlantic veröffentlichter Meinungsartikel wird heftig kritisiert, weil er die Ermordung von Kindern im Gazastreifen durch „Israel“ rechtfertigt.

x

Inmitten einer Flut von Äußerungen, die „Israels“ grausamen Völkermord im Gazastreifen zu rechtfertigen versuchen, steht Graeme Wood von The Atlantic an vorderster Front der Gegenreaktionen, weil er behauptet hat, dass „es möglich ist, Kinder auf legale Weise zu töten“, und sich dabei auf die Zehntausende von Kindern bezieht, die von den israelischen Besatzungstruppen beim Einmarsch in den Gazastreifen ermordet wurden.

Woods Bemerkung stammt aus einem am 17. Mai veröffentlichten Meinungsartikel mit dem Titel „Die Gaza-Statistiken der UN machen keinen Sinn“.

Wood begann seinen Artikel damit, dass er eine Diskrepanz in den vom Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) vorgelegten Todeszahlen aufzeigte, insbesondere in Bezug auf die Zahl der getöteten Kinder und Frauen.

Zwischen dem 6. und 8. Mai revidierte das UNOCHA seine zuvor gemeldete Zahl der Todesopfer [von Frauen und Kindern im Gazastreifen], die ursprünglich bei 24.000 lag. Das Büro stellte dann jedoch klar, dass 12.756 identifizierte Frauen und Kinder von „Israel“ in Gaza getötet worden waren.

Obwohl der Autor und das Magazin klar feststellten, dass die neu gemeldete Zahl der Todesopfer sich auf die „identifizierten“ Personen bezog, versäumten sie es, die Schattenopfer im Gazastreifen zu berücksichtigen, zu denen auch die Märtyrer gehören, die unter den Trümmern eingeschlossen sind, sowie die Vermissten, die als tot gelten.

Was ist Woods Argument?

Wood behauptet, die UNO führe die Weltbevölkerung in die Irre, indem sie ungenaue Zahlen oder Zahlen, die sich auf Schätzungen der Hamas stützen, veröffentlicht.

Es ist jedoch allgemein anerkannt und erwiesen, dass „Israel“ über 30.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet hat, von denen die meisten Frauen und Kinder waren.

Es erscheint jedoch ironisch, wenn Wood, ohne die Statistiken des israelischen Militärs in Frage zu stellen, berichtet, dass 16.000 der 30.000 Gefallenen Widerstandskämpfer waren. Es scheint, als wolle Wood in Frage stellen oder Zweifel daran wecken, dass die israelische Besatzung nicht tatsächlich einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen verübt hat, und versucht, die schreckliche Zahl der Todesopfer als „Hamas-Propaganda“ darzustellen, die von der „UNO weitergegeben wird“.

Feroze Sidhwa, ein amerikanischer Arzt, der während des Völkermords als Freiwilliger in einem Krankenhaus im Gazastreifen gearbeitet hat, erklärte jedoch, dass die UN sich auf die Zahlen des Gaza-Medienbüros stützen und ausführlich darüber berichtet wurde. Er bekräftigte, dass die Zahlen aus genauen Berichten von Krankenhäusern, die teilweise im gesamten Gazastreifen tätig sind, und aus Schätzungen von Medienberichten zur Bewertung der Todesfälle im Norden des Gazastreifens stammen.

Die Realität wird durch die Abwesenheit von Journalisten verfälscht“.

Woods Argumentation wird dann unterbrochen, als er beschließt, den Unterschied in der Kriegsführung zwischen der Hamas und „Israel“ aufzuzeigen. Er behauptet, die Hamas habe seit dem 7. Oktober das Kriegsrecht und jegliche moralischen Werte missachtet. „Israel“ hingegen verdient es, dass man ihm den Vorteil des Zweifels zugesteht.

Die Weltöffentlichkeit, die den Völkermord beobachtet, vertraut darauf, dass die Besatzungsmacht, die über 30.000 Palästinenser getötet hat, jede Bombe abgeworfen und jede Waffe gezogen hat, während sie sich an das Völkerrecht hält.

Weitere Nachrichten

230 Tage Völkermord im Gazastreifen: 35.800 Tote, 80.011 Verletzte

Tag 228: 35.647 Tote, 79.852 Verletzte in Gaza

Er sagt auch, dass die Berichte von Journalisten die Realität des Verhaltens der IOF im Gazastreifen darstellen müssen, aber „Israel“ lässt Journalisten nicht hinein. Auch hier versäumen es Wood und The Atlantic, über all die Journalisten zu berichten, die „Israel“ absichtlich getötet hat, um seine Verbrechen in Gaza zu verbergen.

Das Medienbüro der Regierung in Gaza gab am 17. Mai bekannt, dass „Israel“ 147 Journalisten in Gaza getötet hat. Nach internationalem Recht sind Journalisten eine geschützte Person, und ihre Tötung würde als Kriegsverbrechen betrachtet werden.

Das Hauptereignis

Die Aussage, die die meisten Reaktionen hervorrief, kam, als Wood schrieb, dass selbst wenn Journalisten in den Gazastreifen einreisen dürften, um die Beschreibungen der Hamas über die Verbrechen zu widerlegen, die „Israel“ gegen palästinensische Zivilisten, Frauen und Kinder begeht, dies nicht unbedingt etwas beweisen würde, da „es möglich ist, Kinder auf legale Weise zu töten“.

Damit rechtfertigt Wood den Völkermord an den Kindern im Gazastreifen, indem er die Karte „Hamas benutzt Zivilisten und Kinder als menschliche Schutzschilde“ ausspielt. Für Wood spielt es keine Rolle, dass Kinder getötet wurden, sondern wie sie getötet wurden, um festzustellen, ob der Tod eines Kindes legal ist oder nicht.

Hätte Wood vor der Veröffentlichung eines Artikels, der seine Gleichgültigkeit gegenüber Völkermord unvoreingenommen zum Ausdruck bringt, recherchiert, hätte er festgestellt, dass es keine verifizierten Fälle gibt, die beweisen, dass die Hamas Kinder als menschliche Schutzschilde eingesetzt hat. Er hätte herausgefunden, dass „Israels“ wahllose Bombenteppiche auf den Gazastreifen dennoch Kinder töten, die nirgendwo anders hin können.

Er hätte auch Berichte gefunden, die am 13. Mai 2024 veröffentlicht wurden, in denen IOF-Soldaten drei Kinder im Westjordanland bei Razzien als menschliche Schutzschilde benutzten, und die Aussagen palästinensischer Kinder aus früheren Jahren, die ihre Erfahrungen schildern, als die IOF sie als Schutzschilde für ihre Panzer und ihr Personal benutzte.

Lesen Sie mehr: IOF benutzte palästinensische Kinder als menschliche Schutzschilde im Westjordanland: DCI

Ein Kolumnist für The Atlantic

Der Autor Graeme Wood ist Professor für Medien- und Konfliktforschung an der Universität Yale und hat seit der Veröffentlichung seines offensichtlich parteiischen Artikels im Internet heftige Kritik geerntet.

Während er als Völkermord-Apologet bezeichnet und für seine Missachtung von Fakten entlarvt wurde, begannen Nutzer sozialer Medien zu hinterfragen, wie ein solcher Artikel von The Atlantic genehmigt und veröffentlicht werden konnte.

Der Nutzer Louis Allday fand heraus, dass die Zeitschrift von einem ehemaligen IOF-Gefängniswärter, Jeffrey Goldberg, geleitet wird, der palästinensische politische Gefangene angegriffen hat.

Goldberg gab seine Verbrechen 2006 in einem Buch mit dem Titel „Prisoners“ öffentlich zu und beschrieb Szenen aus dem Ktzi’ot-Gefängnis, wo er das Verbrechen seines Freundes deckte, nachdem dieser einen palästinensischen Häftling mit einem scharfen Armeefunkgerät gegen den Kopf geschlagen hatte. Goldberg hält den anderen Wärter nicht auf, sondern geht davon aus, dass der Gefangene ihn wahrscheinlich provoziert hat, um eine solche Prügelstrafe zu erhalten. Später sagt er, er habe den geschlagenen Gefangenen einem dritten Wachmann übergeben und behauptet, er sei „gefallen“.

Er gab auch zu, palästinensische Gefangene körperlich angegriffen und verprügelt zu haben, bevor er seine Tätigkeit als Gefängniswärter beendete. Unmittelbar danach veröffentlichte Goldberg einen Artikel für die Jerusalem Post mit dem Titel „More Tear Gas, Please?“, in dem er sich als Israeli bezeichnet, der „an der bewaffneten Verwaltung von Palästinensern in den besetzten Gebieten beteiligt ist“.

Im selben Artikel würdigt er stolz das durchschnittliche israelische Verbrechen in Gaza, indem er sagt: „Arabische Frauen … nehmen an den Wettbewerben ‚Miss Gaza Refugee Camp‘ und ‚Miss Mother Who Sends Her Children into the Street to Catch Israeli Bullets with Their Heads‘ teil.“

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …