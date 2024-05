Rafah massacre: how Israel bombs displaced Gazans in their tents The Israeli army bombed Gazans in their tents in the „safe zone“ where it told them to go. Eyewitnesses told Mondoweiss most of the dead were burned alive or decapitated and dismembered. Many of them were children.

Taghreed al-Astal, ein Augenzeuge des Massakers von Rafah, spricht mit Mondoweiss. (Foto: Hasan Isleih)

Die israelische Armee bombardierte die Bewohner des Gazastreifens in ihren Zelten in der „sicheren Zone“, in die sie sich begeben sollten. Augenzeugen berichteten Mondoweiss, dass die meisten der Toten lebendig verbrannt oder enthauptet und zerstückelt wurden. Viele von ihnen waren Kinder.

Massaker von Rafah: Wie Israel Vertriebene aus dem Gazastreifen in ihren Zelten bombardiert

Von Tareq S. Hajjaj

27. Mai 2024

In völliger Dunkelheit brennt ein Feuer in einem ganzen Block von Zelten in der von Israel ausgewiesenen „sicheren Zone“ für vertriebene Palästinenser nordwestlich der Stadt Rafah. Während die Menschen in Angst und Schrecken vor der Feuersbrunst davonlaufen, ist das Feuer selbst die einzige Lichtquelle, die die Wahrheit über die Geschehnisse in dem Vertriebenenlager offenbart.

Ein Mann trägt die Leiche eines Kindes. Dem Körper fehlt ein Kopf. Wir können sehen, wie aus dem verstümmelten Torso abgetrennte Hände herausragen. Auch die Beine sind abgetrennt. Der Mann hält die Leiche in die Höhe, als wolle er allen zeigen, was hier geschehen ist.

Das Video der erschütternden Szene hat sich inzwischen im Internet verbreitet.

Ein weiteres von Überlebenden veröffentlichtes Video zeigt einen Mann mit schweren Verbrennungen, der mit ausgestreckten Händen auf dem Rücken liegt. Das Feuer hatte seinen Körper verzehrt und ihn bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Menschen zogen ihn aus dem Feuer und versuchten, einige der Flammen zu löschen, die noch immer auf seinem Körper brannten.

Im Hintergrund brennen mehr als 30 Zelte für Vertriebene in Rafah, wo Hunderttausende von Zivilisten umgesiedelt werden mussten. Die israelische Armee gab bekannt, dass sie „hochrangige“ Hamas-Funktionäre ins Visier genommen habe und dass der Luftangriff „präzise“ gewesen sei. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sprach später von einem „tragischen Fehler“. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden mindestens 45 Menschen getötet, darunter 23 Frauen und Kinder, und 249 Menschen verletzt.

Mondoweiss hat mit Überlebenden gesprochen. Alle schilderten, dass sie ein Massaker erlebt hätten, was angesichts der Tatsache, dass die israelische Armee sie aufgefordert hatte, sich dorthin zu begeben, um Schaden zu vermeiden, besondere Bedeutung erlangte. Das Gebiet, in dem der Luftangriff stattfand, wurde „Kuwaiti Peace Camp“ genannt.

Dies ist nicht der erste Vorfall, den Mondoweiss dokumentiert hat, bei dem die israelische Armee Menschen in „sicheren Zonen“ ins Visier genommen hat. Auch war das Massaker in Rafah nicht das einzige an diesem Tag – die Armee verübte sieben Massaker im gesamten Gazastreifen, bei denen in den letzten 24 Stunden 66 Palästinenser getötet wurden.

Nidal al-Attar, der von Gaza-Stadt nach Rafah vertrieben wurde, lebt mit seiner Familie in einem Zelt 300 Meter vom Ort des Bombardements entfernt. Er steht mit erschöpftem und verängstigtem Gesicht vor der Kamera und gibt sein Zeugnis ab.

„Wie Sie mit Ihren Augen sehen können, war hier eine Lebensmittelklinik“, sagt er gegenüber Mondoweiss. „Hier kochen jeden Tag Menschen und versorgen die Vertriebenen im Lager. Wie Sie sehen können, ist der Ort zu Asche geworden.“

„Wir sind aufgrund der von der israelischen Armee veröffentlichten Karte hierher gekommen“, fährt er fort. „Sie sagten uns, wir sollten in das Gebiet Tal al-Sultan gehen, und hier bombardieren sie uns und unsere Nahrungsquellen.“

Nidal erzählt, dass er und seine Familie in ihrem Zelt saßen, als sie vier Raketeneinschläge hörten. Später erfuhr er, dass die Raketen direkt in die Klinik, den Wasserbrunnen und die angrenzenden Zelte eingeschlagen waren, in denen einige Lebensmittel und Kochutensilien gelagert waren. Nidal und seine Nachbarn im Vertriebenenlager eilten zur Rettung der Verletzten, doch als er dort ankam, war er von dem Grauen überrascht, das sich ihm bot.

„Als wir dort ankamen, brannte das Feuer noch immer in der Klinik und den benachbarten Zelten. Es gab Dutzende von Leichen und toten Menschen, aber wir konnten die Leichen nicht unterscheiden“, sagt er. „Wir wussten nicht, wer da verbrannt worden war. Die Leichen waren völlig verbrannt und zerstückelt, und wir liefen über das Feuer und die Leichen, um zu versuchen, jemanden herauszuholen, der noch am Leben war.“

„Dies ist eine Terrorzone. Es ist keine sichere Zone.“

Nidal al-Attar

Nidal besteht darauf, dass es sich bei den Bomben nicht um normale Bomben handelte, sondern um in den USA hergestellte Waffen, „die Israel an palästinensischen Zivilisten in Gaza testet“.

„Wir haben nichts gefunden“, fügt er hinzu. „Es gab nichts, was eine Bombardierung erfordert hätte. Alles, was wir fanden, waren zerstückelte Kinder, verkohlte Körper und verstreute Organe. Wir steckten sie in Decken und brachten sie hinaus.“

„Dies ist eine Terrorzone. Es ist keine sichere Zone, wie uns die israelische Armee erzählt“, sagt Nidal.

Taghreed al-Astal, 53, erzählt Mondoweiss, dass sie gestern ihr Zelt für den Schlaf ihrer Familie vorbereitete, bevor sie von dem schrecklichen Geräusch überrascht wurde.

Sie befand sich in einem Zelt, das 350 Meter vom Ort des Bombardements entfernt war, aber selbst da erreichten die Schrapnelle der Raketen ihr Zelt. Ihre fünf Kinder begannen vor Angst zu zittern und fragten sie, ob sie alle sterben und lebendig verbrannt werden würden.

„Sie fragten mich, ob wir noch am Leben seien“, sagt sie. „Ich versuchte, sie zu beruhigen und ihnen zu sagen, dass es vorbei sei.

„Unser Nachbar, ein alter Mann, betete vor seinem Zelt und verrichtete das Abendgebet“, erzählt sie weiter. „Als die Bombe fiel, wurde er von einem Schrapnell getroffen. Sein Gehirn fiel komplett aus seinem Schädel und fiel vor unseren Augen zu Boden.“

Taghreed erzählt, dass sie nach und nach nach ihren Kindern sah, um sich zu vergewissern, dass sie in Sicherheit waren und nicht verletzt wurden. Meine älteste Tochter war außerhalb des Zeltes, und als die Bombe fiel, kam sie schnell zu uns und sagte: „Seht nach, ob ich noch lebe.“ Sie sagt, alle Kinder und Frauen in der Gegend hätten vor Angst geschrien.

Taghreed sagt gegenüber Mondoweiss, dass sie nach dem heutigen Tag ein weiteres Mal vertrieben werden könnte. Nach dem, was passiert ist, fühlt sie sich hier nicht mehr sicher. „Gestern haben wir uns mit unseren Nachbarn im Lager gefragt, ob dieses Lager sicher ist, und mein Nachbar sagte mir, ich solle ruhig sein, der Ort sei sicher und uns werde nichts passieren. Heute ist dieser Mann gestorben, zusammen mit seinem Sohn. Er stand vor seinem Zelt und betete. Ich weiß nicht, warum er getötet wurde.“

Hasan Isleih hat für diesen Bericht Zeugenaussagen gesammelt.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …