WATCH: Nabbed Stopping Military Shipment to Israel Consortium News was in Port Botany in Sydney, Australia on Sunday to capture these dramatic images of police aggressively arresting protestors trying to block export of military aid to Israel. https://www.youtube.com/watch?v=e51r2VmT_tw&t=1s Video and article by Cathy Vogan Special to Cons

Consortium News war am Sonntag in Port Botany in Sydney, Australien, um diese dramatischen Bilder von der Polizei aufzunehmen, die aggressiv Demonstranten verhaftet, die versuchen, den Export von Militärhilfe nach Israel zu blockieren.

WATCH: Festgenommene stoppen Militärlieferungen nach Israel

Video und Artikel von Cathy Vogan

Speziell für Consortium News

25. März 2024

Paul Keating, Branchensekretär der Australian Maritime Union (AMU), sprach für seine Kolleginnen und Kollegen in Solidarität mit der palästinensischen Gemeinschaft und stellte sich der Polizei, als er und mehrere hundert Demonstranten am Sonntag den Hafen Port Botany in Sydney blockierten, um gegen Australiens Export von Militärhilfe nach Israel zu protestieren.

Das Ziel der Demonstranten ist ZIM Shipping, ein bekanntes israelisches Unternehmen, das laut Gewerkschafter Ian Rintoul Israel unterstützt und mit ihm verbunden ist. „Es hat dem israelischen Staat seine Dienste bei der Durchführung des Völkermordes angeboten“, sagte er gegenüber Consortium News. „Zim Shipping war tatsächlich Ziel von Protesten in Häfen auf der ganzen Welt, in den Vereinigten Staaten und Italien, in Europa [und anderswo in Australien]“.

Keating, der auch mit CN sprach, rief alle anderen Arbeitergewerkschaften dazu auf, sich an die Seite der AMU zu stellen und Premierminister Anthony Albanese aufzufordern, Sanktionen gegen Israel zu verhängen, weil der Internationale Gerichtshof einen plausiblen Fall von Völkermord festgestellt hat.

Er sagte dem Polizeichef am Tatort: „Dies ist ein Problem der internationalen Arbeiterklasse“, und in seiner Rede bekräftigte er:

„Im Namen der MUA stehen wir an der Seite unserer Gemeinschaften und haben über Generationen hinweg gegen das Establishment gekämpft, das die Apartheid unterstützt hat, wie wir es in Südafrika gesehen haben, wie wir es bei den Kriegen gesehen haben, die gewöhnliche Männer und Frauen der Arbeiterklasse wie uns und unsere Gemeinschaften in die verzweifeltsten Situationen gezwungen haben. Wir sind gegen den Krieg. Frieden ist Gewerkschaftssache, und dies ist unsere Sache“.

Die Polizei verhaftet Demonstranten, die am Sonntag in Sydney Militärlieferungen nach Israel blockieren. (Cathy Vogan)

Die stellvertretende Vorsitzende der Grünen, Mehreen Faruqi, sprach sich ebenfalls für die Blockade aus und verurteilte die derzeitige Politik der Regierung. Sie sagte:

„Es sind 169 Tage des israelischen Völkermords an Gaza vergangen. 169 Tage voller Schrecken für die Palästinenser. Mehr als 30.000 Palästinenser wurden von Israel ermordet. Mehr als 1 Million Palästinenser werden von Israel ausgehungert. In den Ruinen von Gaza drohen Hunger und Krankheiten. Das ist die Realität vor Ort in diesem Moment. Und wie beraubt, wie beraubt von Menschlichkeit, von Moral, von Kopf und Herz kann die Labor-Regierung sein, um nichts zu tun, um diese Kriegsverbrechen, diese kollektive Bestrafung, diese Gräueltaten und diesen Völkermord zu beenden? Wie rücksichtslos und grausam kann man sein, um Israel zu unterstützen, zu fördern und zu bewaffnen?“

Die Blockade war nur von kurzer Dauer und wurde von der Polizei aufgelöst. Keating und 18 weitere Personen wurden verhaftet und müssen nun mit einer Geldstrafe von bis zu 22.000 AUS$ und zwei Jahren Gefängnis wegen Behinderung des Verkehrs in der Seezone rechnen.

Cathy Vogan ist die ausführende Produzentin von CN Live!

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …