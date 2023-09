Decrepit Britain… Schools Collapsing and Challenger Tanks Blown to Smithereens The obscene misallocation of public funds by an unelected prime minister says everything about decrepit Britain. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . Britain’s schools are not just…

© Foto: Public Domain

Großbritannien im Niedergang… Schulen stürzen ein und Challenger-Panzer werden in die Luft gesprengt

Von Finian Cunningham

13. September 2023

Die obszöne Fehlallokation öffentlicher Gelder durch einen nicht gewählten Premierminister sagt alles über das marode Großbritannien aus.

Großbritanniens Schulen sind nicht nur für den Sommer geschlossen. Offenbar auch im Herbst. Hunderte von Schulen in ganz England sind gezwungen, zu schließen, weil sie auf die Köpfe der Kinder zu stürzen drohen. Allein dieser Umstand sagt schon viel über den maroden Zustand des heutigen Großbritanniens aus.

Zu diesem peinlichen Schlag gegen das britische Prestige kommt noch die angebliche Zerstörung des Challenger 2 Kampfpanzers hinzu, der Anfang des Jahres mit großem Tamtam in der Ukraine eingesetzt wurde.

Der angeblich unbesiegbare Panzer wurde zunächst durch eine russische Mine gestoppt, und dann wurde der Turm durch eine ankommende russische Kornet-Rakete gesprengt. Es ist vermutlich das erste Mal, dass der Challenger 2 so sichtbar zerstört wurde. Selbst die Berichterstattung der BBC konnte den Schock über einen solchen Schlag gegen die vermeintliche militärische Stärke Großbritanniens nicht überdecken.

Bei früheren Einsätzen während der verbrecherischen Kriege Großbritanniens im Irak und in Afghanistan hatten es die Challenger mit militärisch schwächeren Gegnern zu tun. Sie erwarben sich einen überzogenen Ruf als robuste Kampfmaschinen. Jetzt, wo die britische Ausrüstung gegen die vernichtende russische Feuerkraft antritt, steht sie unter härteren Bedingungen – und schneidet nicht so gut ab.

Es war also eine schlechte Woche für Großbritannien. Schulen, die durch billige Betonkonstruktionen zum Einsturz gebracht wurden, und dann der gewaltige Challenger-Panzer, der unter russischem Beschuss wie ein Pappkarton zerschmettert wurde.

Interessanterweise gibt es eine körperliche Verbindung zu den scheinbar nicht zusammenhängenden britischen Missgeschicken in Form von Rishi Sunak, dem nicht gewählten Premierminister Großbritanniens. Er übernahm im vergangenen Oktober das Amt in Downing Street 10, nachdem seine Vorgängerin Liz Truss aufgrund ihrer eklatanten Inkompetenz entlassen worden war. Truss war nur wenige Wochen im Amt, nachdem sie die Nachfolge von Boris Johnson angetreten hatte, der wegen endloser Korruptionsskandale zurücktreten musste.

Sunak, ein reicher Erbe indischer Abstammung, dessen superreiche indische Frau in Großbritannien keine Steuern zahlt, wurde im Rahmen einer Umstrukturierung der Tory-Partei in das Amt des Premierministers hineingeschoben. Er wurde nicht von der Öffentlichkeit für sein jetziges Amt gewählt. So sieht die britische Demokratie aus!

Als Premierminister traf Sunak im Januar dieses Jahres die Entscheidung, Challenger-2-Panzer in die Ukraine zu schicken. Dieser Schritt wurde als kühne Eskalation angesehen und veranlasste andere Mitglieder des NATO-Bündnisses, schwerere Waffen an das Kiewer Regime zu liefern. Daraufhin lieferte Deutschland seine Leopard-2-Panzer, die Franzosen spendeten AMX-10-Panzer, und es gibt Gerüchte, dass die Amerikaner schließlich ihren M1 Abrams schicken.

Sunak feierte seine Entscheidung, 14 der angeblich besten britischen Panzer zu spenden, als einen Wendepunkt, der es den ukrainischen Streitkräften ermöglichen würde, gegen die russischen Linien vorzurücken.

Doch acht Monate später hat die angebliche britische Wunderwaffe den ukrainischen Streitkräften keine Vorteile gebracht, ebenso wenig wie die deutschen Leopard-2-Panzer oder all die anderen „Wunderwaffen“ der NATO.

Fast allen Berichten zufolge entwickelt sich die von der NATO unterstützte ukrainische Gegenoffensive rasch vom Misserfolg zur Katastrophe, da Truppen und Ausrüstung durch die überlegene russische Feuerkraft dezimiert werden. Selbst ehemalige britische Armeeoffiziere räumen die katastrophale Niederlage auf dem Schlachtfeld ein.

Unter dem nicht gewählten Sunak hat Großbritannien der Ukraine insgesamt 4,6 Mrd. £ (5,7 Mrd. $) an Militärhilfe zugesagt. Großbritannien ist der zweitgrößte Sponsor des Kiewer Naziregimes nach den Vereinigten Staaten, die der Ukraine Militärhilfe im Wert von rund 44 Milliarden Dollar zugesagt haben.

Und jetzt das. Während Sunak bereitwillig grünes Licht für die Lieferung von Challenger-2-Panzern sowie von Granaten mit abgereichertem Uran, Storm Shadow-Marschflugkörpern und RAF-Spionage- und Kampfflugzeugen ans Schwarze Meer gegeben hat, hat seine persönliche Vernachlässigung von Schulsanierungsprojekten in England Hunderte von Einrichtungen in die Gefahr des Zusammenbruchs gebracht.

Vor seiner Ernennung zum Premierminister durch die Tory-Partei war Sunak der britische Schatzkanzler, der auch als Finanzminister bezeichnet wird. Traditionsgemäß residiert der britische Schatzkanzler in der Downing Street Nr. 11. Er gilt als das zweitmächtigste politische Amt nach dem Premierminister, da der Schatzkanzler die Budgets für alle anderen Ministerien kontrolliert.

Während seiner Amtszeit als Kanzler in den Jahren 2020-22 kürzte Sunak die Mittel für die Instandsetzung von Schulen um fast 50 Prozent. Dies geschah trotz der Warnungen von Bildungsexpertenausschüssen, dass aufgrund der maroden Betonstrukturen eine Krise drohte. Diese Krise manifestiert sich nun in der Zwangsschließung von über 100 Schulen in ganz England zu Beginn des neuen Schuljahres in diesem Monat. Sie ist zu einem nationalen Skandal geworden, da befürchtet wird, dass das Leben von Schülern und Lehrern durch einstürzende Wände und Dächer gefährdet ist.

Der reiche Junge Rishi Sunak kann die Schuld für einen Großteil des Skandals direkt auf sich nehmen, auch wenn er versucht, sich aus der Verantwortung zu stehlen.

Dieser Mann ist wie viele andere westliche Politiker ein Scharlatan und ein erbärmlicher Ja-Sager für den von den USA geführten Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine.

Sunak trägt gerne kitschige Freundschaftsarmbänder an seinem Handgelenk und neigt dazu, in der Öffentlichkeit hinduistische Friedenszeichen zu machen.

In der Realität unterzeichnet der ultraprivilegierte Bewohner der Downing Street unterdessen Waffenlieferungen im Wert von Milliarden von Dollar an die Ukraine, die von den britischen Steuerzahlern durch unerbittliche Kürzungen ihrer öffentlichen Dienstleistungen, Einkommen und sozialen Bedingungen bezahlt werden. Krieg und Armut gehen in Großbritannien Hand in Hand.

Schätzungen zufolge würde die Sanierung der britischen Schulen rund 1 Milliarde Dollar kosten, also etwa ein Fünftel dessen, was Sunak an Militärhilfe für die Ukraine zugesagt hat. Und doch ist dieser kriegstreiberische Scharlatan nicht einmal den britischen Bürgern gegenüber rechenschaftspflichtig.

Offensichtlich hält der nicht gewählte britische Premierminister die Finanzierung eines sinnlosen, blutigen Krieges in Übersee – der sich zu einem nuklearen Weltkrieg ausweiten könnte – für wichtiger als die Bildung und Sicherheit der britischen Kinder. Das liegt daran, dass er kein demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt ist. Er ist ein unterwürfiger Vasall des amerikanischen Imperialismus. Von vielen seiner Vorgänger in der Downing Street könnte man sagen, dass sie die gleiche verlogene Schwäche hatten. Aber der amtierende und nicht rechenschaftspflichtige Sunak ist absolut schamlos.

Die obszöne Fehlverwendung öffentlicher Mittel durch einen nicht gewählten Premierminister sagt alles über das marode Großbritannien aus. Es ist nur noch dem Namen nach eine Demokratie, und selbst das ist inzwischen eine Ausdehnung. Übersetzt mit Deepl.com

Finian Cunningham

Ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat viel über internationale Angelegenheiten geschrieben und Artikel in mehreren Sprachen veröffentlicht.

