Großbritannien sucht immer nach Profit in Kriegen MARK CURTIS

Als meine Kollegen Phil Miller und Matt Kennard letzten Monat die weltgrößte Waffenmesse in London besuchten, stellten sie fest, dass die Waffenhersteller vom schlimmsten Konflikt in Europa seit Jahrzehnten profitieren.

„Der Krieg in der Ukraine hat mit Sicherheit zu einem Anstieg der Verkäufe in der gesamten Produktpalette geführt“, sagte ihnen eine Führungskraft eines Waffenherstellers.

In der Tat erhalten die Rüstungsunternehmen neue Aufträge, und einige verkünden steigende Gewinne, die durch den Krieg angeheizt werden. Unternehmen wie MBDA, Babcock und Thales haben kürzlich vom britischen Verteidigungsministerium lukrative neue Aufträge für Raketen und technische Unterstützung für gepanzerte Fahrzeuge erhalten.

Sowohl Babcock als auch BAE, der größte Waffenexporteur des Vereinigten Königreichs, haben inzwischen Büros in der Ukraine eingerichtet, um sich neue Aufträge zu sichern. Der Aktienkurs von BAE ist seit der russischen Invasion im vergangenen Jahr um mehr als 75 % gestiegen.

Die neue Vereinbarung des Unternehmens mit der Ukraine wird „die Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte durch das Unternehmen verstärken“ und BAE in die Lage versetzen, „mit ihnen zusammenzuarbeiten“, um „ihre künftige Streitkräftestruktur zu unterstützen“.

Während Großbritannien weiterhin Waffen in die Ukraine liefert, ist der verheerende Konflikt ein Segen für die britische und NATO-Militärindustrie. Doch Großbritannien profitiert schon seit langem vom Krieg.

Wozu ist er gut?

Nur einen Monat nach dem russischen Einmarsch in Afghanistan im Dezember 1979 schrieb Premierministerin Margaret Thatcher an US-Präsident Jimmy Carter über die Notwendigkeit, „sofortige politische und wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen, die wir gegen die Sowjetunion zu richten gedenken“.

Eine der wichtigsten Maßnahmen war die „Beschleunigung der Verhandlungen über den Verkauf britischer Verteidigungsgüter an Oman, Saudi-Arabien und andere Golfstaaten“, schrieb sie in Akten, die jetzt im Nationalarchiv freigegeben wurden.

Ein Jahrzehnt später hatten britische Beamte nach einer weiteren Invasion dieselben Möglichkeiten für Waffenexporte im Kopf.

„Rüstungsgüter sind unser erfolgreichster Exportartikel“.

Weniger als drei Wochen nachdem Saddam Husseins Irak im August 1990 in Kuwait einmarschiert war, sondierte der britische Minister für Verteidigungsgüter, Alan Clark, die Aussichten. Er schrieb an seine Chefin Thatcher, dass das Vereinigte Königreich und seine Verbündeten den Einmarsch in den Irak als eine „einmalige Gelegenheit“ für britische Waffenexporte betrachten sollten.

Der Irak und Kuwait boten nun „ein riesiges Vorführgelände mit scharfer Munition und ‚echten‘ Versuchen“, schrieb Clark. „Rüstungsgüter sind unser erfolgreichstes Exportprodukt“, fügte er hinzu.

Am Ende des Memos gab er eine Liste der „aktuellen Verkaufsaussichten für Verteidigungsgüter zu Beginn der Krise“. Clark listete eine Reihe potenzieller Kunden auf, wobei die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien an der Spitze der Liste standen.

Bewaffnung beider Seiten

Dass Großbritannien vom Irakkrieg 1990 profitierte, war nichts Neues. In den 1980er Jahren, als Bagdad in einem brutalen Krieg gegen den revolutionären Iran kämpfte, der Hunderttausende von Menschen das Leben kostete, lieferte das Vereinigte Königreich eine Reihe von Waffen an das Regime von Saddam Hussein.

Aber das Vereinigte Königreich bewaffnete auch die andere Seite, den Iran.

Vom ersten Tag des iranisch-irakischen Krieges an, der im September 1980 ausbrach, lieferte Großbritannien Panzerfässer und Panzermotoren im Wert von Millionen von Pfund an den Iran und bezeichnete sie als „nicht-tödliche“ Ausrüstung.

Dies trug dazu bei, die 890 Chieftain-Panzer und 250 Scorpion-Panzer zu erhalten, die die Briten in den 1970er Jahren an den iranischen Schah geliefert hatten, der das Land regierte, bevor er 1979 gestürzt wurde.

Es folgten weitere Exporte von Hunderten von Land Rovern und Luftverteidigungsradargeräten in den Iran, wobei auch andere Hintertürchen genutzt wurden. Bei einem dieser Pläne arbeitete Whitehall mit einer Firma namens Allivane International zusammen, um Mitte bis Ende der 1980er Jahre heimlich Waffen in den Iran zu liefern.

Eine andere ermöglichte es dem britischen Unternehmen BMARC, 1986 über Singapur Marinegeschütze, Ersatzteile und Munition in den Iran zu exportieren.

Eine weitere Gelegenheit

Als im August 1988 ein Friedensabkommen zwischen dem Irak und dem Iran unterzeichnet wurde, bot sich auch hier eine Gelegenheit. Außenminister Geoffrey Howe stellte in einem geheimen Bericht an Thatcher fest, dass „die Möglichkeiten für den Verkauf von Verteidigungsgütern an den Iran und den Irak beträchtlich sein werden“.

Das einzige Problem war, dass er diesen Bericht fünf Monate nach dem Angriff des Irak mit chemischen Waffen auf die kurdische Stadt Halabja im Norden des Landes verfasste, bei dem über 3.000 Menschen getötet wurden.

Die Geheimhaltung dieser Waffenexportpolitik war von entscheidender Bedeutung, denn, wie ein Beamter des Außenministeriums anmerkte, „es könnte sehr zynisch wirken, wenn wir so kurz nach der Äußerung unserer Empörung über die Behandlung der Kurden [in Halabja] einen flexibleren Ansatz bei Waffenverkäufen wählen“.

Dies spielte keine Rolle. Im Oktober 1989 stellte Außenminister William Waldegrave in Bezug auf Saddams Irak fest: „Ich bezweifle, dass es irgendwo einen Zukunftsmarkt von solchem Ausmaß gibt, auf dem das Vereinigte Königreich potenziell so gut platziert ist“. Er fügte hinzu: „Der Irak sollte in unserer Politik einen sehr hohen Stellenwert einnehmen.“

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Vereinigte Königreich bereits zahlreichen britischen Unternehmen erlaubt, Ausrüstung auf der Bagdader Waffenmesse im April auszustellen, an der auch Waffenverkäufer der staatlichen Defence Exports Services Organisation teilnahmen.

Unterstützung für Rivalen

Die Bewaffnung beider Seiten im Irak und im Iran durch Whitehall war kein Einzelfall. Großbritannien hat auch lange Zeit sowohl Pakistan als auch Indien bewaffnet, selbst zu dem Zeitpunkt, als die Spannungen zwischen den beiden Ländern auf dem Höhepunkt waren und die Aussicht auf einen Krieg sehr real war.

Seit 2008 haben Minister der Labour-Partei und der Konservativen Waffen im Wert von 233 Millionen Pfund nach Pakistan und 2,3 Milliarden Pfund nach Indien genehmigt. Unter diesen langjährigen Exporten befinden sich auch Waffen, die sich ideal für den Kampf eignen.

Denken Sie auch an den mörderischen Krieg in der Demokratischen Republik Kongo (DRK), der drei Millionen Menschenleben forderte, bis im Juli 2002 ein Friedensabkommen geschlossen wurde.

Großbritannien verkaufte Waffen an Simbabwe, Namibia und Angola, die zur Unterstützung des Regimes der Demokratischen Republik Kongo intervenierten, und belieferte gleichzeitig Uganda und Ruanda, die gegen die Demokratische Republik Kongo und ihre Verbündeten kämpften.

Vertreter der gegnerischen Seiten (Uganda und Angola) wurden im September 2001 zu der jährlichen Waffenmesse in London eingeladen. Das Internationale Institut für Sicherheitsstudien in Pretoria erklärte, dass „Großbritannien die Situation durch die Bewaffnung beider Seiten anheizt“.

„Whitehalls Bewaffnung beider Seiten im Irak und im Iran war kein Einzelfall“.

In den 1970er bis 1990er Jahren, als der arabisch-israelische Konflikt auf seinem Höhepunkt war, bewaffnete Großbritannien ebenfalls beide Seiten: Israel und die arabischen Staaten. Auch jetzt rüstet es andere Rivalen auf, wie seine NATO-Verbündeten Griechenland und Türkei, die sich über Zypern und den wirtschaftlichen Status der griechischen Inseln streiten.

Seit 2013 hat das Vereinigte Königreich Griechenland Waffen im Wert von 127 Millionen Pfund und der Türkei sogar 2,1 Milliarden Pfund verkauft.

In den letzten zehn Jahren hat Großbritannien Waffen im Wert von 227 Millionen Pfund nach China und nicht weniger als 702 Millionen Pfund nach Taiwan exportiert, das von Peking beansprucht wird. Taiwan hat sich in den letzten Jahren zu einem wachsenden Waffenexportmarkt für Großbritannien entwickelt, während ein Krieg zwischen Peking und Taipeh immer wahrscheinlicher geworden ist.

Warum schüren britische Politiker Konflikte, indem sie noch mehr Waffen in diese Länder pumpen? Ganz offensichtlich wegen des Geldes. Aber auch Einfluss – Waffenexporte können Konflikte beeinflussen oder Einfluss auf wichtige Entscheidungsträger in fremden Staaten ausüben, vor allem, wenn sie mit militärischen Ausbildungsprogrammen einhergehen, die die Kontakte zu politischen Führern verbessern.

Befürworter des umfangreichen militärisch-industriellen Komplexes in Großbritannien rechtfertigen Waffenexporte stets mit der Behauptung, dass sie Arbeitsplätze und die Wirtschaft erhalten. Aber es gibt bessere Wege, die Wirtschaft anzukurbeln, und das geht oft auf Kosten der Allgemeinheit. BAE Systems beispielsweise zahlte im Jahr 2022 weniger als 15 % seiner eigenen Forschungs- und Entwicklungskosten: Der Rest wurde vom Staat bezahlt.

Wie Anna Stavraniakis feststellte, befindet sich die Rüstungsindustrie zunehmend im Besitz von Vermögensverwaltern und Investmentfonds, deren Erträge an wohlhabende Privatpersonen und Pensionsfonds fließen.

Die Realität ist, dass Großbritannien eine stark militarisierte Gesellschaft ist, und dieser Zustand wird von Politikern der Labour Party und der Konservativen gleichermaßen gefördert. Schlimmer noch, der Krieg ist ein integraler Bestandteil des Geschäftsmodells von Whitehall. Übersetzt mit Deepl.com

Mark Curtis ist Herausgeber von Declassified UK und Autor von fünf Büchern und zahlreichen Artikeln über die britische Außenpolitik.