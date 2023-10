German Banker & British Lord Who Wrote ‚Capitalist Magna Carta‘ In this excerpt from their book Silent Coup, Claire Provost and Matt Kennard go to the sources of a key legal mechanism used by multinational corporations to override governments around the world. By Claire Provost and Matt Kennard Declassified UK In 1957, the influential head of the Deutsc

Hermann Abs in den 1970er Jahren. (Deutsche Bank AG, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

In diesem Auszug aus ihrem Buch „Silent Coup“ gehen Claire Provost und Matt Kennard den Quellen eines wichtigen rechtlichen Mechanismus auf den Grund, der von multinationalen Konzernen genutzt wird, um Regierungen auf der ganzen Welt außer Kraft zu setzen.

Deutscher Banker und britischer Lord, der die „kapitalistische Magna Carta“ verfasste

Von Claire Provost und Matt Kennard

von Declassified UK.

5. Oktober 2023

1957 feierte der einflussreiche Chef der Deutschen Bank, Hermann Abs – der auch Direktor mehrerer riesiger Konzerne wie Daimler-Benz und Lufthansa war – in San Francisco seinen 56.

Geburtstag in San Francisco. Jailhouse Rock war gerade erschienen, und der aufstrebende Star Elvis Presley trat in der Stadt auf. Aber er war weder wegen der Rockmusik noch wegen einer typischen Geburtstagsfeier dorthin gereist. Er war dorthin gereist, um auf einer Eliteveranstaltung eine Rede zu halten, in der er sich für eine neue, globale „kapitalistische Magna Carta“ einsetzte, die weltweit „Rechte“ für private Investoren festschreiben und schützen sollte.

In einem protzigen Hotel in der Nähe der Golden Gate Bridge stellte Abs seinen Plan vor mehr als 500 der weltweit prominentesten Banker, Geschäftsleute und Politiker vor, die sich zur so genannten International Industrial Development Conference versammelt hatten.

Er prangerte „die bekannte Haltung einiger weniger entwickelter Länder an, nach der die westliche Welt eigentlich verpflichtet ist, für den Fortschritt ihrer Volkswirtschaften zu zahlen.“ Stattdessen schlug er ein neues internationales Rechtssystem für eine „wirksame und durchsetzbare Rechtsordnung für private Auslandsinvestitionen“ vor.

Der Hintergrund waren der Kalte Krieg und die aufkommenden Unabhängigkeitsbewegungen im Süden und die Arbeiterbewegungen im Norden. Ausländische Unternehmen, die unter den Kolonialregimes profitiert hatten, spürten, wie sich der Boden unter ihren Füßen bewegte.

In ganz Afrika gab es Industriezweige, die von den neu befreiten Staaten verstaatlicht werden konnten, es gab Sonderkonzessionen und riesige Landbesitzungen, die enteignet werden konnten.

Abs sagte, sein vorgeschlagenes System könne dazu beitragen, auf solche Bedrohungen zu reagieren oder sie sogar zu verhindern. Es könnte sich auch mit dem befassen, was er als „indirekte Eingriffe in die Rechte des privaten ausländischen Kapitals“ bezeichnete – einschließlich der Weigerung von Staaten, „wichtige Rohstoffe“ abzugeben oder Unternehmen die erforderlichen Lizenzen zu erteilen, und sogar „übermäßige Besteuerung“ (aus Sicht der Investoren).

Das so genannte Investor-Staat-Streitbeilegungsverfahren (ISDS) ist ein mächtiges, aber undurchsichtiges globales Rechtssystem, durch das multinationale Unternehmen ganze Länder direkt vor zwielichtigen internationalen Gerichtshöfen verklagen können.

Ein ähnlich undurchsichtiger Zweig der Weltbank, das Internationale Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID), hat den Großteil solcher Fälle überwacht – insgesamt fast 1.000 (Stand: September), von denen fast 300 noch anhängig sind.

Herausfordernde Politiken

Bei einigen dieser Streitfälle ging es um Milliarden von Dollar – und es wurden Gesetze und politische Maßnahmen angefochten, darunter Umweltvorschriften und die Politik zur wirtschaftlichen Stärkung der Schwarzen in Südafrika nach der Apartheid.

Der breite Widerstand der Bevölkerung gegen die Einbeziehung dieses Systems in die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen den USA und der Europäischen Union trug dazu bei, dass das Abkommen 2016 scheiterte.

Doch nur wenige der Fälle, die dieses System durchlaufen haben, wurden von Journalisten behandelt, geschweige denn untersucht. Sie hatten und haben immer noch erhebliche Auswirkungen auf Steuerzahler, Wähler und Einwohner von Ländern auf der ganzen Welt – weitgehend im Verborgenen.

Kurz nachdem wir 2014 als Stipendiaten am Centre for Investigative Journalism in London angefangen hatten, erhielten wir einen unerwarteten Anruf, der uns nach El Salvador und in dieses ISDS-System führte.

Von den Fronten der lokalen Kämpfe gegen den Bergbau in diesem Land bis hin zu den Archiven des ICSID-Zentrums der Weltbank in Washington, D.C., haben wir nachgezeichnet, wie dieses System von multinationalen Unternehmen und ausländischen Investoren genutzt wurde, um Umweltvorschriften und Volksbewegungen auf der ganzen Welt in Frage zu stellen – und wie es für solche Zwecke eingerichtet wurde.

Protest vor dem Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten der Weltbankgruppe am 15. September 2014, als die Beratungen über den Fall eines ausländischen Bergbauunternehmens gegen die Regierung von El Salvador begannen. (CIEL Photostream, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Statt eines Systems, das ursprünglich mit guten Absichten geschaffen wurde, zeigen uns historische Dokumente, wie es auf antidemokratische Weise und gegen die Bedenken der Entwicklungsländer eingerichtet wurde.

Das ICSID wurde 1966 gegründet. Zuvor hatte die Weltbank regionale Treffen zu diesem Thema abgehalten, aus deren Zusammenfassungen hervorging, dass einige Entwicklungsländer von Anfang an Einwände gegen den Inhalt und die Form des Vorschlags erhoben hatten.

Er würde ausländischen Investoren eine „privilegierte Position verschaffen, die gegen den Grundsatz der vollen Gleichheit verstößt“, warnte ein brasilianischer Delegierter. Ein indischer Vertreter sagte auf einer anderen Sitzung, dass er „Investoren zusätzliche Rechte von unbestimmtem Umfang“ einräumen würde, ohne etwas über ihre Pflichten zu sagen – und dass die Entwürfe vor ihrer Annahme „in einem breiteren Forum geprüft werden sollten“.

Laut der britischen Wissenschaftlerin Taylor St. John, die diesen Zeitraum ebenfalls untersucht hat, gab es eine umfassende Strategie der Bank, um zu verhindern, dass sich die Opposition zusammenschließt“. Sie sagte: „Die Bank war besorgt, dass sich verschiedene Widerstandsgruppen zusammenschließen würden“, insbesondere nachdem frühere Versuche, ein solches System im Rahmen der OECD oder der Vereinten Nationen einzurichten, in einer Pattsituation geendet hatten. Sie beschrieb, wie sie eine Reihe von Taktiken anwandte, um dies zu verhindern, einschließlich der Nichtweitergabe von Notizen aus den Konsultationen über ihre Vorschläge.

Aus anderen historischen Dokumenten ging hervor, dass andere Personen die Idee vorgebracht und begrüßt hatten – auch Jahre bevor die Weltbank sie aufgriff. Sie vertraten nicht die Menschen, sondern die transnationale Unternehmenselite.

San Francisco, 1957

Clare Boothe Luce, US-Botschafterin in Italien, und ihr Mann, der Verleger Henry Luce, bei der Ankunft auf dem Idlewild Airport, New York, 1954. (Library of Congress)

In den Archiven des Time Magazine fanden wir einen weiteren außergewöhnlichen Einblick in die Entstehung des ISDS-Systems. In den späten 1950er Jahren begann Henry Luce, der amerikanische Zeitschriftenmagnat und Herausgeber von Time, Life und Fortune, mit der Finanzierung der so genannten International Industrial Development Conference (IIDC).

Die Konferenz fand 1957 in San Francisco statt, wo Hermann Abs einen Vorschlag unterbreitete, den Time als „kapitalistische Magna Carta“ bezeichnete und als „den am meisten beklatschten konkreten Vorschlag der Konferenz“ beschrieb.

Der Medienkonzern Time-Life International war Mitsponsor dieser Veranstaltung, und Time veröffentlichte eine illustrierte, achtseitige Beilage mit dem Titel „The Capitalist Challenge“. In den farbenfrohen Artikeln wurden die Teilnehmer als „ein internationales Who’s Who der Hochfinanz und der hohen Ämter“ beschrieben.

Es hieß: „Aus London kamen Finanziers, deren Firmen die industrielle Revolution finanziert hatten; aus Berlin die rührigen Geschäftsleute, die aus den Trümmern des Krieges die stabilste Wirtschaft Europas aufgebaut haben.“ Der Geschäftsführer des italienischen Autogiganten Fiat war anwesend. Die größte Delegation war jedoch eine „202-köpfige Phalanx von US-Führungskräften“, darunter von Ritz Crackers und RCA Electronics.

Der Kontext – die Befürchtung der Unternehmenseliten, dass die Volksbewegungen sie bedrohen könnten – wird in diesen Artikeln ebenfalls deutlich dargestellt. In einem Artikel wird beschrieben, wie „Westler die Notwendigkeit betonten, Investoren in neuen Ländern, in denen der Nationalismus brodelt, zu schützen“.

In einem anderen Artikel über „Die antikapitalistische Haltung“ heißt es, dass „eines der größten Hindernisse für ausländische Investitionen in den unterentwickelten Ländern der Welt“ in den „Köpfen und Gefühlen derjenigen liegt, die ausländische Investitionen am dringendsten benötigen … weil sie oft dazu neigen, sie mit Kolonialismus im Stil des 19. Jahrhunderts gleichzusetzen, sträuben sie sich, sie zu akzeptieren.“

Zu diesem Zeitpunkt war Abs bereits eine Legende in der Welt der internationalen Finanzen. „Seine Ernennung zum Leiter der Auslandsabteilung der Deutschen Bank im Jahr 1937 machte ihn mit 36 Jahren zum Wunderkind des deutschen Bankwesens“, schrieb Time später über ihn und beschrieb, wie er auch in die Vorstände von 25 großen Unternehmen eintrat und so viel zu tun hatte, dass „ein Großteil seiner Entscheidungen auf Flugreisen getroffen wurde“.

Als er 1994 starb, schrieb der verstorbene Eric Roll, Baron von Ipsden und ehemaliger Direktor der Bank of England, einen Nachruf für die britische Zeitung The Independent, in dem Abs als „der herausragende deutsche Banker seiner Zeit“ bezeichnet wurde.

Darin wird er als Berater Indonesiens, des Heiligen Stuhls, Argentiniens, Brasiliens und der Internationalen Finanz-Corporation (IFC) der Weltbank beschrieben, die Kredite vergibt und Geld direkt in Privatunternehmen investiert.

Roll erzählte auch einen Witz über den Bankier: Als er im Himmel ankommt, findet er ihn verwahrlost und finanziell ruiniert vor. Schnell entwirft Abs einen Plan für die Erzengel: Heaven plc – die Privatisierung des Jenseits, mit dem Allmächtigen als stellvertretendem Vorstandsvorsitzenden. (Die Implikation: Abs selbst wäre der Vorsitzende, über Gott).

Der Plan

In San Francisco teilte Abs, der auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft zur Förderung des Schutzes ausländischer Investitionen ist, seinen Zuhörern mit, dass Anwälte bereits an den Details seines Plans arbeiteten und dass er hoffe, bis Ende des Jahres einen Entwurf des von ihm vorgeschlagenen Übereinkommens mit den Verbündeten teilen zu können.

Die Reise des Bankiers nach Kalifornien war nur eine Station seiner internationalen Kampagne, mit der er für dieses neue globale Rechtssystem zum Schutz der Interessen ausländischer Investoren warb.

Für seinen Vorschlag gab es einige informelle Präzedenzfälle. Im Jahr 1864 schied Napoleon III. einen Streit zwischen der Suezkanalgesellschaft und dem ägyptischen Staat. In diesem Fall hatte die Gesellschaft vom Land eine Entschädigung für die Stornierung eines Kanalbauprojekts gefordert, weil dort Zwangsarbeiter eingesetzt worden waren. Das versammelte Gericht stellte sich auf die Seite des Unternehmens, berief sich auf die „Unantastbarkeit“ des Vertrags und verurteilte Ägypten zur Zahlung einer hohen Strafe.

Ehemaliger Hauptsitz der Suez-Gesellschaft in Paris. (Boubloub, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Im Jahr 2015 schrieb der US-Rechtsprofessor Jason Yackee im Rückblick auf diesen „längst vergessenen“ Rechtsstreit, die Klage des Unternehmens habe „einen auffallend modernen (und vielleicht sogar zeitlosen) Charakter: Unter welchen Umständen und mit welchen Folgen kann die damalige Regierung ihre Gesetze ändern, um ihre Vorstellung vom Gemeinwohl zu fördern, wenn sich die Änderung negativ auf den Wert der Investitionen des Ausländers auswirkt und diesen vielleicht sogar vernichtet?“

Damals wurden solche Fälle ad hoc und ohne institutionelle Infrastruktur geregelt. Genau das wollte Abs ändern. Ende 1957, nur wenige Monate nach der Konferenz von San Francisco, veröffentlichte er, wie versprochen, den Entwurf eines „Internationalen Übereinkommens zum gegenseitigen Schutz von Privateigentumsrechten in fremden Ländern“.

Der Herr

Hartley William Shawcross, 1954. (National Archives and Records Administration, Wikimedia Commons, gemeinfrei)

1958 erarbeitete eine andere Gruppe von Juristen unter der Leitung von Lord Hartley Shawcross, einem ehemaligen britischen Generalstaatsanwalt [führender britischer Ankläger beim Nürnberger Kriegsverbrechertribunal] und Direktor von Shell, einen zweiten Entwurf für ein „Übereinkommen über ausländische Investitionen“. Im Jahr 1959 wurden diese beiden Vorschläge zusammengeführt und als ein einziger Entwurf unter der Bezeichnung „Abs/Shawcross-Übereinkommen über Auslandsinvestitionen“ neu aufgelegt, den die westdeutsche Regierung der heutigen OECD vorlegte.

Im selben Jahr veröffentlichte ein parteiübergreifender parlamentarischer Ausschuss im Vereinigten Königreich einen Bericht, in dem ein weltweites Investitionsübereinkommen und ein Schiedsgericht zur Beilegung von Streitigkeiten gefordert wurden.

Die Idee wurde jedoch nicht weiter verfolgt, bis sie bei der Weltbank, die sich zunehmend für die Ausweitung privater Geschäfte auf globaler Ebene einsetzt, eine neue Heimat fand.

Banker-Diplomat

Eugene Black, der damalige Präsident der Weltbank, hatte ebenfalls auf der Veranstaltung in San Francisco gesprochen und eine „feindselige Haltung von Regierungen und Völkern gegenüber dem Profitmotiv“ verurteilt.

Er betonte, dass „die Menschen dazu kommen müssen, privates Unternehmertum nicht als notwendiges Übel, sondern als positives Gut zu akzeptieren“ – während die Regierungen mehr tun müssten, als private Unternehmen zu „tolerieren“. Er stellte klar: „Sie müssen ihren Beitrag begrüßen und sich bemühen, sie anzuziehen und sogar zu umwerben.“

Der 1898 in Atlanta geborene Black stammte aus einer elitären Bankiersfamilie. In den 1930er Jahren war sein Vater kurzzeitig Vorsitzender der US-Notenbank gewesen. Er kam Ende der 1940er Jahre zur Weltbank, nachdem er zuvor bei einer Investmentfirma und der Chase National Bank gearbeitet hatte, und verkörperte bald „die Bank“, so die Darstellung der Institution über seine Amtszeit, als sie „weithin als Blacks Bank bekannt wurde“.

Sie erinnert sich an ihn als einen „Banker-Diplomaten“, der – in Anlehnung an seine Äußerungen in San Francisco – „zutiefst besorgt über die Ausbreitung des Kommunismus und seine Auswirkungen auf die Wiederherstellung einer funktionierenden globalen, kapitalistischen Wirtschaft war.“

Eugene Black (links), der eine Studienreise nach Israel leitete, besuchte Premierminister David Ben Gurion in Jerusalem, 6. Mai 1960. (National Photo Collection of Israel, Wikimedia Commons, Public domain)

Mit Black an der Spitze expandierte die Weltbank rasch. Sie vergab immer mehr Kredite an Regierungen in aller Welt und gründete neue Zweigstellen, um Privatunternehmen direkt zu unterstützen. Er hatte ein „Händchen für Verhandlungen“, schrieb ein Historiker der Bank in den 1990er Jahren und beschrieb seinen „internationalen Ruf als Vermittler“ und wie er „einflussreich bei der Beilegung von Streitigkeiten über Auslandsinvestitionen“ war, indem er darauf bestand, dass die Länder mit den Unternehmen an einen Tisch kamen, um Geschäfte auszuhandeln.

Neben dem Deutschen (Abs), dem Engländer (Shawcross) und diesem Amerikaner (Black) schienen zwei weitere Männer eine besonders zentrale Rolle bei der Schaffung des internationalen Investor-Staat-Rechtssystems zu spielen, das wir untersucht hatten.

Der eine war ein weiterer Amerikaner – George D. Woods, der nach dem Rücktritt von Black im Jahr 1963 das Amt des Weltbankpräsidenten übernahm. Wie Black war er ein Geschäftsbanker gewesen. In seiner ersten Ansprache als neuer Präsident der Weltbank versprach er, „alle Möglichkeiten zu prüfen, wie die Bank dazu beitragen kann, den Fluss von Privatkapital in die Entwicklungsländer zu erweitern und zu vertiefen.“ Er sagte, er sei überzeugt, dass Länder, die dies akzeptieren, „ihre Entwicklungsziele schneller erreichen werden als diejenigen, die dies nicht tun“ – und erklärte, „das bedeutet, um kein Blatt vor den Mund zu nehmen, ausländischen Investoren eine faire Chance zu geben, attraktive Gewinne zu erzielen.“

Der zweite war Aron Broches. Er gehörte zur offiziellen niederländischen Delegation auf der Konferenz von Bretton Woods im Jahr 1944, auf der die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) gegründet wurden. Danach diente er jahrzehntelang als Chefsyndikus der Bank. In den 1960er Jahren beaufsichtigte er die Gründung des ICSID.

Verankerung des Systems

Im Laufe der nächsten Jahrzehnte wurde das ISDS-System in Tausenden von internationalen Verträgen verankert, die ausländischen Investoren im Falle von Streitigkeiten mit Regierungen Zugang zu diesem System gewähren. Sie geben ausländischen Investoren im Voraus die „Zustimmung“ des Staates zur Einreichung von Klagen an Orten wie dem ICSID.

Broches war selbst sehr an diesen Geschäften beteiligt, indem er Staaten dazu ermutigte, so genannte bilaterale Investitionsabkommen (BITs) mit anderen Ländern zu unterzeichnen, die solche Bestimmungen enthielten.

Lange Zeit wurden fast alle dieser Fälle von Unternehmen aus reichen Ländern gegen Regierungen in armen Ländern eingereicht. Dies schien der Vision der Schöpfer dieses Systems zu entsprechen und der ständigen Rhetorik, dass es den armen Ländern helfen sollte, sich durch mehr ausländische Investitionen zu entwickeln. In jüngster Zeit häufen sich jedoch auch die Klagen gegen reiche Länder – einschließlich Abs‘ Deutschland.

In der ICSID-Falldatenbank haben wir gesehen, dass ein schwedisches Unternehmen zwei Klagen gegen Deutschland eingereicht hat. Eine davon war milliardenschwer und lief wegen der Entscheidung des Landes, seine Atomkraftwerke abzuschalten. In der zweiten ging es um ein umstrittenes neues Kohlekraftwerk, das im Widerspruch zu den viel gepriesenen Versprechen Deutschlands zu stehen schien, eine epische „grüne Energiewende“ zu vollziehen.

Wenn Deutschland – das manchmal als „Großvater“ des internationalen Investor-Staat-Rechtssystems bezeichnet wird – verklagt werden konnte, schien es, als ob jedes Land und damit jeder Steuerzahler und Bürger weltweit in Gefahr sein könnte. Wir dachten wieder an die Fragen, die uns bisher umgetrieben hatten. Waren unsere gewählten Vertreter tatsächlich für so viel verantwortlich, wie sie sagten? Übersetzt mit Deepl.com

Dies ist ein angepasster Auszug aus Silent Coup: How Corporations Overthrew Democracy von Claire Provost und Matt Kennard (Bloomsbury Academic 2023)

Claire Provost ist Mitbegründerin und Co-Direktorin des gemeinnützigen Institute for Journalism and Social Change. Sie ist Mitautorin von Silent Coup (2023).

Matt Kennard ist Chefermittler bei Declassified UK. Er war Stipendiat und dann Direktor des Centre for Investigative Journalism in London. Folgen Sie ihm auf Twitter @kennardmatt

Dieser Artikel stammt von Declassified UK.

