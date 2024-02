Good Christians, bad Christians Palestinian Christians are viewed by the West as „bad Christians“ because they refuse to act as a minority. To be considered a „good Muslim“ or a „good Christian“ in the Middle East, you must be aligned with Israel and the U.S.

Palästinensische Christen werden vom Westen als „schlechte Christen“ betrachtet, weil sie sich weigern, als Minderheit zu handeln. Um im Nahen Osten als „guter Muslim“ oder „guter Christ“ zu gelten, muss man sich auf die Seite Israels und der USA stellen.

Gute Christen, schlechte Christen

Von Mayssoun Sukarieh

17. Februar 2024

Am 19. Oktober 2023 bombardierte das israelische Militär die griechisch-orthodoxe St. Porphyrius-Kirche in Gaza-Stadt, die älteste Kirche in Gaza, die im 12. Fünfhundert Palästinenser aller Glaubensrichtungen hatten in der Kirche Zuflucht gesucht; mindestens 18 Menschen wurden bei dem Angriff getötet. Zwei Wochen später bombardierte und zerstörte Israel das orthodoxe Kulturzentrum, ebenfalls in Gaza-Stadt.

Im Dezember 2023 belagerte das israelische Militär die katholische Kirche der Heiligen Familie in Gaza-Stadt, in der etwa sechshundertfünfzig Palästinenser Zuflucht gesucht hatten; israelische Scharfschützen erschossen eine Mutter und ihre Tochter, die in der Kirche Schutz gesucht hatten. Die israelischen Streitkräfte haben auch die Baptistenkirche in Gaza, den Nahost-Kirchenrat, das Kloster der Missionare der Nächstenliebe sowie das von Anglikanern geführte Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza bombardiert und beschädigt, wobei fast fünfhundert Palästinenser getötet wurden.

Im Laufe der viermonatigen Bombardierung wurden drei Prozent der rund tausend im Gazastreifen lebenden palästinensischen Christen getötet, viele weitere wurden verletzt und vertrieben. Dies veranlasst Gemeindeleiter dazu, die Sorge zu äußern, dass die gesamte palästinensische christliche Gemeinschaft im Gazastreifen ausgelöscht werden könnte, und sie bitten um Unterstützung durch die weltweite christliche Gemeinschaft.

Der derzeitige israelische Krieg gegen den Gazastreifen setzt eine lange Geschichte von Angriffen auf die palästinensische christliche Gemeinschaft im Gazastreifen, in Jerusalem und im Westjordanland und deren Auslöschung fort. Seit 2007 ist die kleine, aber seit langem bestehende christliche Gemeinschaft im Gazastreifen von 3.000 auf etwa 1.000 Menschen geschrumpft; im Westjordanland und in Jerusalem hat die größere palästinensische christliche Gemeinschaft von etwa 50.000 Menschen in den letzten Jahrzehnten einen ähnlichen Rückgang erlebt.

Dieser Bevölkerungsrückgang ist größtenteils auf die Belastungen durch die israelische Besatzung, die Apartheid und die Belagerung in Palästina zurückzuführen und wurde dadurch begünstigt, dass viele westliche Länder christliche Emigranten eher willkommen heißen als muslimische Palästinenser.

Wie Ramzy Baroud hervorhebt, ist die Eliminierung der palästinensischen christlichen Gemeinschaft jedoch auch für Israel von Vorteil, da es „den ‚Konflikt‘ in Palästina gerne als einen religiösen Konflikt darstellt, um sich selbst als einen bedrängten jüdischen Staat inmitten einer massiven muslimischen Bevölkerung im Nahen Osten zu präsentieren“.

„Das Fortbestehen der palästinensischen Christen“, so Baroud, „spielt in dieser israelischen Agenda keine große Rolle.“

Die israelische Führung vermischt regelmäßig palästinensische und muslimische Identitäten, wodurch palästinensische Christen sowohl rhetorisch als auch buchstäblich ausgelöscht werden. Im Dezember 2023 behauptete der israelische Staatspräsident Isaac Herzog beispielsweise, dass Israels Krieg gegen den Gazastreifen „der Rettung der westlichen Zivilisation“ diene, da Israel „von einem dschihadistischen Netzwerk angegriffen“ werde und „wenn wir nicht wären, wäre Europa als nächstes dran, und die Vereinigten Staaten würden folgen“. Ebenfalls im Dezember reagierte die stellvertretende Bürgermeisterin von Jerusalem, Fleur Hassan-Nahoum, auf Berichte über israelische Scharfschützenangriffe auf die Kirche der Heiligen Familie in Gaza mit der Behauptung, es gebe „keine Christen“ und „keine Kirchen“ in Gaza.

Trotz ihrer Aufrufe zur Unterstützung wurde die Notlage der palästinensischen Christen im Westen weitgehend mit bemerkenswertem Schweigen bedacht. „Warum ignoriert der christliche Westen die Notlage der palästinensischen Christen?“, fragt Daoud Kuttab und stellt fest, dass US-Präsident Joe Biden, „ein gläubiger Katholik, nichts gesagt und nichts getan hat, um die katholischen Glaubensbrüder in Gaza zu schützen“.

Der palästinensische Pastor Munther Isaac, ein lutherischer Geistlicher in Bethlehem, hat das Schweigen der Christen im Westen zum israelischen Krieg gegen Gaza verurteilt: „An unsere europäischen Freunde: Ich möchte nie wieder hören, wie ihr uns über Menschenrechte oder internationales Recht belehrt.“

Im Oktober 2023 schickte eine Gruppe von zwölf palästinensischen christlichen Organisationen einen gemeinsamen Brief an westliche Kirchenführer, in dem es heißt, dass „wir mit Entsetzen beobachten, wie viele westliche Christen Israels Krieg gegen das palästinensische Volk unerschütterlich unterstützen“ und dass „wir westliche Kirchenführer und Theologen, die sich hinter Israels Kriege stellen, für ihre theologische und politische Mitschuld an den israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser zur Rechenschaft ziehen“.

Das Schweigen des Westens zur Notlage der Christen in Palästina steht in auffälligem Kontrast zu der nur wenige Jahre zuvor geäußerten Empörung über die Angriffe auf christliche Minderheitengemeinschaften im Irak und in Syrien. Zwischen 2014 und 2015 startete der Islamische Staat im Irak und in Syrien (ISIS) eine Kampagne der Belästigung, Bombardierung, Vertreibung und Ermordung der christlichen Gemeinschaften in der Region: Dazu gehörten die Entführung und Ermordung christlicher Geistlicher, die Bombardierung von Kirchen und Klöstern und die Beschlagnahmung christlicher Häuser und Besitztümer.

Über die Angriffe von ISIS auf Christen wurde damals in den westlichen Mainstream-Medien ausführlich berichtet, und Gruppen wie Amnesty International, Human Rights Watch, das Cato Institute und die Knights of Columbus verurteilten die Angriffe in ihren Berichten. Papst Franziskus verurteilte 2015 öffentlich die Angriffe der ISIS als Völkermord an den Christen, und 2016 folgten die Europäische Union, das US-Repräsentantenhaus und das britische Parlament diesem Beispiel und verurteilten alle den Völkermord der ISIS an den Christen im Nahen Osten.

Wie können wir diese auffällige Doppelmoral verstehen? Ein Blick in Mahmood Mamdanis Buch Good Muslim, Bad Muslim aus dem Jahr 2004 kann hier hilfreich sein. In diesem Buch verweist Mamdani auf die im Westen weit verbreitete Unterscheidung zwischen guten Muslimen, die „modern, säkular und verwestlicht“ sind, und schlechten Muslimen, die „doktrinär, antimodern und virulent“ sind. Indem man die Palästinenser mit der muslimischen Identität – und die palästinensischen Muslime mit der Hamas – in einen Topf wirft, werden die palästinensischen Christen teilweise aus dem Blickfeld verschwinden und als Teil der allgemeinen terroristischen Bedrohung der westlichen Zivilisation behandelt, die die bösen Muslime darstellen. Der palästinensische Christ wird effektiv zu einem schlechten (terroristischen) Muslim umgeschrieben: Es gibt „keine Christen“ in Gaza.

Mamdani argumentiert jedoch, dass der entscheidende Unterschied zwischen guten und schlechten Muslimen nicht in irgendwelchen internen kulturellen oder religiösen Merkmalen liegt, sondern vielmehr in ihrer Position gegenüber Amerika und dem Westen. „Urteile über ‚gut‘ und ’schlecht‘ beziehen sich auf … politische Identitäten“, schreibt Mamdani, „nicht auf kulturelle oder religiöse“.

„Einfach ausgedrückt“, so Mamdani in einem anderen Artikel zu diesem Thema, „ist ein guter Muslim ein pro-amerikanischer Muslim und ein schlechter Muslim ein antiamerikanischer Muslim“.

Um Mamdanis Argumentation auf alle Religionen auszudehnen, sind die Christen im Irak und in Syrien gute Christen, die verteidigt werden müssen, und zwar nicht aufgrund einer inhärenten christlichen Identität oder Kultur, sondern weil sie von ISIS (bösen Muslimen), dem Feind Amerikas, angegriffen werden. Aber die Christen in Palästina sind nicht zu verteidigen, weil sie das Pech haben, von Israel angegriffen zu werden, das zufällig ein treuer Verbündeter Amerikas ist. Der palästinensische Christ wird in der Tat als schlechter (unaussprechlicher) Christ dargestellt, als Christ, der sich weigert, als Minderheit zu handeln.

Um ein guter Moslem oder ein guter Christ im Nahen Osten zu sein, muss die eigene Existenz mit den geostrategischen Interessen Amerikas, des Westens und Israels in Einklang gebracht werden.

„Wenn es gute Muslime und schlechte Muslime gibt“, schreibt Mamdani, dann müssen wir „den einfachen, aber radikalen Vorschlag zur Kenntnis nehmen, dass … es auch gute Westler und schlechte Westler geben muss.“

Im Dezember 2023 machte Pfarrer Munther Isaac in seiner Weihnachtspredigt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bethlehem einen „einfachen, aber radikalen Vorschlag“, als er versuchte, das vorherrschende Narrativ von guten und schlechten Christen, das bisher die Reaktionen des Westens auf den Krieg in Gaza bestimmt hat, umzudrehen.

„Der Krieg hat uns bestätigt, dass die Welt uns nicht als gleichwertig ansieht“, sagte Isaac. „Selbst unsere Verwandtschaft mit Christus hat uns nicht geschützt…. Wir sind in ihren Augen keine Menschen.“

„Die südafrikanische Kirche hat uns das Konzept der ‚Staatstheologie‘ gelehrt“, sagte Isaac, „definiert als die ‚theologische Rechtfertigung des Status quo mit seinem Rassismus, Kapitalismus und Totalitarismus‘.“

In den USA, so Isaac, „schicken uns amerikanische Christen Bomben, während sie in ihrem Land Weihnachten feiern“, was bedeutet, dass viele Christen im Westen „dafür gesorgt haben, dass das Imperium die notwendige Theologie hat“.

In seiner Antwort beschwor Isaac eine andere, bessere Version des Christentums.

„Wenn Jesus heute geboren würde“, sagte Isaac, „würde er unter den Trümmern in Gaza geboren werden.“

„Wenn wir als Christen nicht empört sind über diesen Völkermord“, erklärte er, „über die Bewaffnung der Bibel, um ihn zu rechtfertigen, dann stimmt etwas nicht mit unserem christlichen Zeugnis, und die Glaubwürdigkeit des Evangeliums ist gefährdet!“

