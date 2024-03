Pro-Palestine marches held in European cities on Land Day Demonstrations call for immediate ceasefire in war-torn Gaza, urge Israel to allow aid into the besieged strip

Ein Demonstrant hält ein Leichentuch mit der Aufschrift „Kinder von Gaza“, während sich pro-palästinensische Aktivisten und Unterstützer am 30. März 2024 im Zentrum Londons zu einer Demonstration versammeln (AFP)

Krieg gegen Gaza: Am Tag des Bodens finden in europäischen Städten Pro-Palästina-Demonstrationen statt

Demonstrationen fordern einen sofortigen Waffenstillstand im kriegsgebeutelten Gazastreifen und drängen Israel, Hilfsgüter in den belagerten Streifen zu lassen

Von MEE-Mitarbeitern

30. März 2024

Zehntausende pro-palästinensische Demonstranten sind am Samstag in mehreren europäischen Städten auf die Straße gegangen, darunter London, Paris, Berlin, Kopenhagen und Amsterdam sowie in anderen Städten.

Die Demonstranten forderten die Zulassung von Hilfsgütern für den belagerten Gazastreifen und einen Waffenstillstand, während sie gleichzeitig den 48. Jahrestag des Tages des Bodens begingen.

Jahrestag des Landtags. 1976 kam es in der israelischen Region Galiläa zu großen Protesten, bei denen die israelischen Streitkräfte sechs Palästinenser töteten, und zum ersten Mal organisierten sich palästinensische Bürger Israels kollektiv gegen die israelische Landenteignungspolitik.

Am Samstagnachmittag marschierten Tausende von Palästinensern unter dem Motto „Stoppt den Krieg gegen den Gazastreifen“ durch die palästinensische Stadt Deir Hanna, eine der Städte in Israel, in der am 30. März 1976 das brutalste Vorgehen gegen Demonstranten stattfand.

Der Marsch in London begann um die Mittagszeit am Russell Square und soll am Trafalgar Square enden.

Der ehemalige Labour-Chef Jeremy Corbyn nahm an dem Marsch teil. Mehrere Nutzer posteten Videos von seiner Teilnahme auf X, ehemals Twitter.

Der „The Crown“-Darsteller Khalid Abdalla und der Komiker Alexei Sayle hielten während des Marsches Reden.

Die Londoner Stadtpolizei hat einen umfassenden Sicherheitsplan für den Marsch aufgestellt, der während des Osterferienwochenendes stattfindet.

Der stellvertretende Polizeipräsident Andy Valentine wurde in britischen Medien mit den Worten zitiert, man werde „schnell und entschlossen“ gegen jegliche kriminellen Aktivitäten während des Marsches vorgehen.

In verschiedenen europäischen Städten wurden ähnliche Proteste organisiert, um die Solidarität mit den Palästinensern in Gaza zum Ausdruck zu bringen.

Außerhalb Europas waren Proteste in Beirut, Rabat und Istanbul, in großen Städten der USA, darunter New York, und auch in Pakistan geplant.

In Paris begann der Marsch auf der Place de la Republique und endete auf der Place de la Bastille. Die Demonstranten hielten palästinensische Flaggen und Transparente hoch, auf denen sie Israel aufforderten, seine Massaker im Gazastreifen zu beenden, und skandierten pro-palästinensische Parolen.

In Amsterdam forderten die Demonstranten ihre Regierung auf, sich dafür einzusetzen, dass Israel für seine Verbrechen in Gaza zur Verantwortung gezogen wird. Weitere Demonstrationen waren in anderen niederländischen Städten, darunter Rotterdam, geplant.

