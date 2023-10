Hamas head announces Operation Al-Aqsa Flood responding to IOF attacks Mohammad Deif addresses Palestinians and Resistance fighters announcing the launch of Operation Al-Aqsa Flood, starting with 5,000 rockets launched.

Hamas-Chef kündigt Operation Al-Aqsa-Flut als Antwort auf IOF-Angriffe an

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

7. Oktober 2023

Mohammad Deif spricht zu Palästinensern und Widerstandskämpfern und kündigt den Beginn der Operation „Al-Aqsa-Flut“ an, die mit dem Abschuss von 5.000 Raketen beginnt.

Mohammad Deif, Oberbefehlshaber der al-Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas, hat den Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut angekündigt, nachdem ein Sperrfeuer von Raketen abgefeuert wurde und eine Infiltrationsoperation in die Siedlungen des Gazastreifens stattfand.

Der Anführer erklärte, die Operation sei eine Reaktion auf die Entweihung der Al-Aqsa-Moschee durch die israelische Besatzung sowie auf die zahlreichen Übergriffe auf Frauen in ihren Höfen.

Er fügte hinzu, dass der Widerstand während der ersten Phase der Angriffe mehr als 5.000 Raketen und Granaten abgefeuert habe.

Deif wandte sich an die palästinensischen Widerstandskämpfer mit den Worten: „Dies ist euer Tag, an dem ihr dem Feind klarmachen müsst, dass seine Zeit abgelaufen ist“, und fügte hinzu, dass der Widerstand die israelische Besatzung zuvor davor gewarnt habe, betende Frauen anzugreifen und die Al-Aqsa zu entweihen.

Der Anführer der Al-Qassam-Brigaden wandte sich auch an die Palästinenser im besetzten Westjordanland und rief sie auf, „Operationen gegen die Siedlungen zu organisieren“ und die Besatzung „wegzufegen“.

Anschließend forderte er die Palästinenser in der besetzten Stadt al-Quds sowie in den 1948 besetzten Gebieten auf, sich dem Kampf gegen die israelische Besatzung anzuschließen.

Deif rief die Palästinenser auf, zu den Waffen zu greifen und dabei jedes Mittel zu nutzen.

Er wandte sich auch an den Widerstand im Libanon, in Syrien, im Irak und im Iran und sagte: „Dies ist der Tag, an dem sich die Fronten und Banner vereinen werden.“

Außerdem forderte er Algerier, Marokkaner, Jordanier, Ägypter und den Rest der arabischen Welt auf, die Operation zu unterstützen.

Der palästinensische Widerstand im Gazastreifen hat Raketen auf illegale israelische Siedlungen abgefeuert, darunter „Bat Yam“ und „Rishon LeZiyyon“ südlich von „Tel Aviv“.

Sirenen ertönten in den illegalen israelischen Siedlungen am Gaza-Umschlag und in Tel Aviv. Gleichzeitig versuchte die „Eiserne Kuppel“, die Raketen des Widerstands abzufangen, wie der Korrespondent von „Al Mayadeen“ berichtete.

Gleichzeitig berichteten israelische Medien, dass „der palästinensische Widerstand die Trennmauer überquerte, die Kreuzung der Siedlung „Urim“ erreichte und das Feuer auf das Fahrzeug eines Siedlers eröffnete“.

Es wurde auch berichtet, dass „Schüsse aus leichten Waffen an der Urim-Kreuzung im nördlichen Al-Naqab und im westlichen Ofakim fielen“, die zu Verletzungen führten.

Israelische Medien berichteten außerdem, dass der Widerstand einen gemeinsamen Angriff mit einem Versuch von Segelflugzeugen unternahm, in den Süden einzudringen.

Nach dem Angriff öffneten die israelischen Streitkräfte Schutzräume in Tel Aviv und Aschdod, nachdem aus dem Gazastreifen zahlreiche Raketen abgefeuert worden waren, wie der israelische Armeesender berichtete.

Außerdem berichtete der Korrespondent von Al Mayadeen, dass der palästinensische Widerstand mehrere israelische Besatzungssoldaten gefangen genommen habe.

Unterdessen bestätigte die palästinensische Shehab Agency, dass „der Widerstand im Gazastreifen zum ersten Mal in der Geschichte mit Jeeps in die Siedlungen der Besatzer eingedrungen ist und dort Gebiete unter seine Kontrolle gebracht hat“.

Die Operation des Widerstands findet vor dem Hintergrund der anhaltenden und unkontrollierten israelischen Aggression gegen Palästinenser im Westjordanland und in al-Quds sowie der erdrückenden Belagerung des Gazastreifens statt.

Lesen Sie mehr: Al-Quds-Brigaden stellen bei beispielloser Parade selbst gebaute Waffen vor Übersetzt mit Deepl.com

